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Lilly Eli Lilly and Company

Lilly - Eli Lilly and Company

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.06.2026 Человеку впервые в истории ввели препарат, перепрограммирующий клетки и препятствующий старению 1
15.06.2023 Comindware представил локализованную версию отчета PEX Network 2023: рост интереса к low-code решениям и приоритеты цифровизации бизнеса 2
28.12.2017 ИТ в медицине: как технологии меняют одну из старейших отраслей 2
19.06.2017 Непрерывное производство снизит цену лекарств 1
07.04.2010 «Яндекс» борется за программистов с американскими спецслужбами 1
27.02.2008 Эффективность антидепрессантов нового поколения поставлена под сомнение 1
10.09.2007 Google нашел помощника в свержении MS Office 2
03.09.2007 Открыт новый класс лекарств от шизофрении 1
15.05.2007 Слюна ядовитой ящерицы содержит лекарство от диабета 1
19.02.2007 Фармацевтической компании США отказано в санкциях против wiki-сайтов 1
03.03.2006 Avaya объявляет о новом назначении 1
11.11.2003 Таблетка от страха – уже не фантастика 2
11.11.2003 Таблетка от страха – уже не фантастика 2
22.05.2003 Лекарства выращивают под кожей у свиней 2
24.10.2002 NASDAQ: инвесторы вновь покупают акции 1
24.10.2002 NASDAQ: инвесторы вновь покупают акции 1
23.10.2002 NASDAQ вновь падает, на этот раз из-за новостей Texas Instruments 1
21.10.2002 NASDAQ растет вторую неделю подряд 1
21.10.2002 NASDAQ растет вторую неделю подряд 1
15.07.2002 NASDAQ: худшая неделя со времен 11 сентября 1
15.07.2002 NASDAQ: худшая неделя со времен 11 сентября 1
22.02.2002 Рынок ПО (базы данных): По блеску губ, по цвету глаз вы все узнаете про нас 2
16.01.2002 Глава разорившейся Enron вышел из состава совета директоров Compaq Computer 2
19.11.2001 Разоряющийся дот-ком раздает лекарство от депрессии 1
04.10.2001 NASDAQ: Буш и Cisco порадовали инвесторов 1
04.10.2001 NASDAQ: Буш и Cisco порадовали инвесторов 1
29.06.2001 Eli Lilly ищет в Сети идеи для новых медикаментов 1
29.06.2000 Lehman Brothers опубликовала список "10 Uncommon Values" 1
23.12.1999 Healtheon/WebMD купит Kinetra за $300 млн. 1
22.12.1999 HealthEON/WebMD приобретет компанию Kinetra за $300 млн 2

Публикаций - 30, упоминаний - 39

Lilly и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5329 9
Microsoft Corporation 25651 7
Intel Corporation 12748 7
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1320 7
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2252 5
IBM - International Business Machines Corp 9662 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3081 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 5
CA Technologies - Computer Associates 391 5
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 5
KLA Corporation 76 5
Oracle Corporation 7037 4
Citrix Systems 863 3
AT&T Inc 1723 3
TI - Texas Instruments Incorporated 844 3
HPE - Juniper Networks 458 3
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 56 3
RealNetworks Products and Services 355 3
Applied Materials 304 3
AT&T South - BellSouth 234 3
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 114 3
Internet Brands - WebMD - Healtheon - CareInsite - Envoy Corp - Medical Manager - OnHealth 51 3
Dell EMC 5157 2
Amazon Inc - Amazon.com 3236 2
Apple Inc 13030 2
Dell Technologies - Dell Computer 2190 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5794 2
Check Point Software Technologies 813 2
AMD - Advanced Micro Devices 4604 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 590 2
HP EDS - Electronic Data Systems 239 2
Honeywell 304 2
Lenovo Motorola 3555 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1416 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 461 2
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 2
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 2
Google LLC 12566 2
BMC Software 95 2
Eastman Kodak - Кодак 509 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 9
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 9
Merrill Lynch 454 7
International Paper 27 7
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 320 6
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 5
DuPont - Дюпон 101 5
eBay Inc 1637 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 492 4
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 476 4
Lockheed Martin 777 4
Delta Air Lines - авиакомпания 90 4
UPS 215 3
McDonald’s - Макдоналдс 219 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 592 3
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 408 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 420 3
Global Partners Securities 42 3
Amgen 24 3
Freddie Mac - FHLMC - Federal Home Loan Mortgage Corporation 9 2
First Albany Corp - First Albany Asset Management 33 2
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 520 2
Walt Disney Company 644 2
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 2
Bank of America - Банк Америки 269 2
Coca-Cola Company 260 2
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 2
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 22 2
Caterpillar - 90 2
Hotels.com - сайт бронирования отелей и гостиниц 15 2
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 2
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 2
Kellogg Community Federal Credit Union - Kellogg Company - Келлогг Рус 14 2
Prudential Securities 68 2
Prudential Financial 52 2
Thomas Weisel Partners 44 2
Dow Chemical Company (TDCC) 34 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1398 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5905 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3641 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1888 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1202 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 492 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 645 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 452 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 222 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 124 1
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 22 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 405 1
Судебная власть - Judicial power 2469 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 69 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
Ассоциация менеджеров 104 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4710 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12665 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12843 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63649 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60569 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16873 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2905 2
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12971 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11621 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15757 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1650 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9623 2
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Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2817 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26430 1
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11993 1
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13761 1
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9741 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13423 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5540 1
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 604 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2209 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1380 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2547 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27009 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3551 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1829 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1402 1
U.S. Fed - Federal Reserve Syste - Beige Book - Бежевая книга - Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District - Сводка комментариев о текущем экономическом положении в федеральных резервных округах 23 4
Oracle PeopleSoft 419 3
Procter&Gamble - Gillette 38 3
Oracle Java - язык программирования 3430 2
Oracle Internet Directory - OID 15 1
IBM DB2 394 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1243 1
Linux OS 11345 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1668 1
Microsoft Office 4106 1
Microsoft Windows 16737 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1016 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2122 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1632 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 293 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 391 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 83 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
C/C++ - Язык программирования 879 1
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 107 1
Google Cloud Services 238 1
Microsoft VB.NET - язык программирования 18 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 1
Oracle - Sun Microsystems - iPlanet 56 1
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 4
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 3
Bollinger John - Болинджер Джон 4 2
Roque John - Рок Джон 4 2
Heekin Tim - Хикин Тим 21 2
Hyman Barry - Хайман Барри 40 2
Weill Sanford - Вэйлл Сэнфорд 2 2
Gretz Frank - Гретц Франк 4 2
Arbeter Mark - Арбитер Марк 5 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 2
Rothbaum Barbara - Ротбаум Барбара 2 2
Dorland Dodge - Дорланд Додж 2 2
Williams Jennifer - Уильямс Дженнифер 6 2
Katz David - Кац Дэвид 5 2
Boockvar Peter - Буквар Питер 3 2
Mancuso Peter - Манкузо Питер 13 2
Ruane Matt - Руэн Мэтт 17 1
Hoofnagle Chris - Хуфнэгл Крис 5 1
Wang Teng Thomas - Ван Тенг Томас 2 1
Владзимирский Антон 13 1
Гусев Дмитрий 84 1
Шадеркин Игорь 9 1
Шалманов Сергей 202 1
Кругляков Роман 44 1
Аниканов Вадим 21 1
Щеблецов Виктор 5 1
Иванников Сергей 2 1
Лыткин Дмитрий 1 1
Простоквашин Игорь 34 1
Porpora Stephen - Порпора Стивен 9 1
Lewis Linda - Льюис Линда 2 1
Вайман Джим - Wayman Jim 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54252 21
Россия - РФ - Российская федерация 163723 6
США - Нью-Йорк 3169 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13719 3
Швеция - Королевство 3760 2
Украина 7897 2
США - Нью-Йорк штат 250 2
Европа 24873 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47112 1
Земля - планета Солнечной системы 10819 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Южная Корея - Республика 6995 1
Япония 13734 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3113 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1374 1
Франция - Французская Республика 8105 1
Китай - Тайвань 4220 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14734 1
США - Калифорния 4803 1
США - Нью-Джерси 307 1
США - Колумбия - Вашингтон 1473 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 414 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1082 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1538 1
США - Калифорния - Сан-Диего 370 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 149 1
США - Мичиган 272 1
США - Техас - Хьюстон 257 1
США - Северная Дакота 42 1
США - Залив Сан-Франциско - San Francisco Bay 2 1
США - Алабама 146 1
Азия Малая - Анатолия - Троя 15 1
США - Индианаполис 40 1
Ближний Восток - Месопотамия 23 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17938 12
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4914 10
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1503 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52769 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10119 6
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 6
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6642 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11125 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26882 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33179 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5867 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56808 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5511 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7266 3
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1313 3
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 960 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3771 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1086 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6421 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6543 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2996 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8729 2
Здравоохранение - Фарминдустрия - Антибиотики - Antibiotics 100 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1319 2
Здравоохранение - Нервная система - Бессонница - инсомния - асомния - агрипния 27 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5582 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7653 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6620 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5670 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3095 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2435 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21259 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5487 1
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 199 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1706 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 110 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3521 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 496 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 283 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15763 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 9
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 7
Dow Jones - MarketWatch 334 7
AP - Associated Press 2007 2
Viacom - Video & Audio Communications 117 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2730 1
The Register - The Register Hardware 1771 1
Bloomberg 1599 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 262 1
Fortune 209 1
Phys.org 972 1
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Internet Stock Report 994 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8498 4
S&P 500 564 4
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 3
Forrester Research 832 1
Bear Stearns 79 1
Abercade Consulting - Аберкейд Консалтинг 11 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
UND - University of North Dakota - Университет Северной Дакоты 7 1
University of Hull - Hull University - Университет Халла - Халльский университет 3 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
Минздрав РФ - НМИЦ радиологии ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 14 1
San Jose State или SJSU - San Jose State University - Университет штата Калифорния в Сан-Хосе 15 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2640 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 661 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 67 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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