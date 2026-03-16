Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

США Северная Дакота

США - Северная Дакота

СОБЫТИЯ


16.03.2026 Американка полгода просидела в тюрьме, потому что ее оговорил полицейский ИИ 3
03.01.2022 Астероид, убивший динозавров, оставил удивительные шрамы на морском дне 1
11.02.2021 Apple: iPhone грозит уничтожение по инициативе законодателей 3
21.05.2020 Apple и Google выпустили API для тотальной слежки 1
15.05.2019 Для российской полиции создан дрон-парализатор с электрошокером 1
15.05.2013 Документы поставят под RFID-контроль 1
11.12.2012 В космосе найден новый тип химических связей 1
23.03.2011 Новые скафандры испытают в Антарктиде 2
03.08.2010 США стали готовить персонал для военной программы Prompt Global Strike 1
20.07.2010 Завершены лётные испытания Global Hawk Block 40 1
01.07.2010 В США произведён испытательный запуск МБР Minuteman 3 1
17.06.2010 США провели успешный пуск МБР Minuteman III 1
11.12.2009 RQ-4 Global Hawk Block 40 впервые поднялся в воздух 1
19.01.2009 Sharp, Toshiba и Panasonic вместе займутся спасением планеты 1
21.10.2008 Украден ноутбук с персональными данными 84 тыс. человек 1
26.03.2008 США по ошибке распространяют ядерные оружейные технологии 1
14.01.2008 Обнаружена связь между группой крови и гомосексуальностью 1
20.12.2007 Американские индейцы провозгласили независимость от США 1
12.07.2007 Корпорация Raytheon представила новый БПЛА 1
03.07.2007 Microsoft Business Solutions возглавил русский 1
19.06.2007 Наночастицы лечат глаукому 1
12.03.2007 Крылатая ядерная ракета-невидимка снимается с вооружения 1
13.02.2007 Американские БПЛА будут патрулировать канадскую границу 1
11.01.2007 Билль о сетевом нейтралитете повторно представлен в Сенат США 1
11.01.2007 США размещают на ракетах Minuteman новые боеголовки 1
24.07.2006 Сенат США одобрил создание электронного реестра педофилов 1
21.03.2006 Извержение вулкана привлекает миллионы интернетчиков 1
09.02.2006 "Отец" интернета опасается за будущее Сети 1
01.02.2006 В США отказываются от мобильных вышек в пользу шаров 2
25.05.2005 Американских насильников "выложат" в интернет 1
03.12.2004 Wi-Fi-операторов обложат данью? 1
11.06.2004 В США стало в 1,5 раза больше скоростных интернет-линий 1
12.04.2004 Круг противников сделки Oracle-PeopleSoft расширился 1
13.05.2003 Samsung разработал универсальный привод для дискет и карт флэш-памяти 1
17.06.2002 Qwest намерен выйти на рынок междугородной связи США 1
13.06.2002 Мейнфреймы IBM z800 пользуются хорошим спросом 1
18.03.2002 Еще 25 штатов присоединились к борьбе против Microsoft 1
22.02.2002 Рынок ПО (базы данных): По блеску губ, по цвету глаз вы все узнаете про нас 1
04.10.2001 Военные сайты удалили со своих страниц стратегически важную информацию 1
28.09.2001 Western Wireless инвестировала около $1 млрд. в развитие беспроводной связи в сельских районах США 1

Публикаций - 42, упоминаний - 48

США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 5
Google LLC 12690 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Apple Inc 13156 2
Oracle Corporation 7074 2
AT&T Inc 1726 2
AT&T South - BellSouth 234 1
Experian Information Solutions Inc 1 1
GlassBridge Enterprises - Imation 57 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Vonage 38 1
Acxiom Corp 10 1
MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 41 1
Tower Semiconductor - Newport Beach - Jazz Semiconductor 24 1
Western Wireless 22 1
Microsoft - Great Plains Software - GPS 38 1
Samsung Electronics 11065 1
Huawei 4677 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
HP Inc. 5883 1
Fortnite 95 1
Toshiba Corporation 2980 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Sharp Corporation 1062 1
Experian 84 1
Epic Games 172 1
Perimetrix - Периметрикс 274 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 1
BMC Software 97 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 3
General Dynamics 60 1
Devon Energy 1 1
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 1
Lilly - Eli Lilly and Company 30 1
НПО Спецматериалов - Научно-производственное объединение специальных материалов 3 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Boeing 1031 1
Walt Disney Company 647 1
EPIC Telecom Invest 212 1
Lockheed Martin 777 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 22 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
NCTA - The Internet Television Association - Национальная кабельная и телекоммуникационная ассоциация США 9 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 6
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
Оповещение и уведомление - Notification 5945 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 1
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 147 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 1
Стандартизация - Standardization 2339 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1253 1
Интернет-радио - веб-радио - Internet radio - web radio, net radio, streaming radio, e-radio, IP radio, online radio 240 1
Mainframe - Мейнфрейм 274 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 798 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 1
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1195 1
Численное моделирование - Mathematical model - Компьютерное моделирование - Computer simulation 154 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 1
Application store - магазин приложений 1463 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 1
Metadata Govenance - Metadata management - Управление метаданными 346 1
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 600 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 1
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 2
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
Linux OS 11533 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
Oracle PeopleSoft 426 2
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 123 2
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 1
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 159 1
Hitachi MicroDrive - IBM MicroDrive 98 1
Yota Бизнес 61 1
Oracle - Sun Fire 113 1
Pixabay 257 1
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - Vandenberg Space Force Base - Военно-воздушная база Ванденберг 45 1
Oracle - Sun Microsystems - iPlanet 56 1
Oracle Internet Directory - OID 15 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
IBM DB2 396 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iPad 4012 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Microsoft Office 4170 1
Microsoft Windows 16882 1
Apple - App Store 3109 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
Acer Predator 224 1
Huawei AppGallery 353 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
Powercom Raptor - Серия ИБП 77 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 1
Microsoft Dynamics 1197 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 104 1
Dorgan Byron - Дорган Байрон 5 4
Cerf Vint - Серф Винт 36 1
Доля Алексей 67 1
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 1
Тaтаринов Кирилл 1 1
Маринов Валерий 1 1
Hewitt Joe - Хьюитт Джо 8 1
Davison Kyle - Дэвисон Кайл 1 1
Гофман Марк 1 1
Gonzales Alberto - Гонзалес Альберто 9 1
Кленов Юрий 1 1
Thompson David - Томпсон Дэвид 4 1
Desler Jim - Деслер Джим 17 1
Kremen Gary - Кремен Гэри 11 1
Lewis Linda - Льюис Линда 2 1
Neuenschwander Erik - Нойеншвандер Эрик 1 1
Вайман Джим - Wayman Jim 1 1
Hatch Orrin - Хатч Оррин 13 1
Ensign John - Энсайн Джон 1 1
Berman Rob - Берман Роб 1 1
Hoofnagle Chris - Хуфнэгл Крис 5 1
Mastrobattista David - Мастробаттиста Дэвид 1 1
Wang Teng Thomas - Ван Тенг Томас 2 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 1
Татаринов Кирилл 43 1
Lomax Mark - Ломакс Марк 1 1
Calo Ryan - Кало Райан 1 1
Bueermann Jim - Буэерманн Джим 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 30
США - Калифорния 4829 7
США - Монтана 53 6
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
США - Вайоминг 68 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
США - Луизиана 110 5
США - Айова 129 4
США - Колумбия - Вашингтон 1487 4
США - Техас 1048 4
США - Южная Дакота 35 4
США - Небраска 39 3
США - Арканзас 63 3
США - Нью-Йорк 3180 3
США - Флорида 786 3
США - Огайо 291 3
США - Мичиган 274 3
США - Миннесота 198 2
США - Алабама 147 2
США - Теннесси 125 2
Маршалловы Острова 20 2
Канада 5082 2
США - Нью-Джерси 307 2
США - Аризона 549 2
США - Колорадо 385 2
США - Юта 198 2
США - Массачусетс 517 2
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 2
США - Коннектикут 172 2
США - Невада 214 2
США - Мэриленд 299 2
США - Айдахо 68 2
США - Южная Каролина 96 1
США - Оклахома 89 1
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
США - Кентукки 83 1
Америка Центральная - Юкатан полуостров 26 1
Америка Центральная - Юкатан полуостров - Чикшулуб (Chicxulub, Чиксулуб) кратер 19 1
Япония - Хиросима 14 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 4
ОПК - Ракетные войска - Rocket troops 125 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
Network neutrality - Сетевой нейтралитет 56 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Экватор - Equator 206 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 2
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 1
Y2K - Проблема 2000 года - Ошибка 2000 года - Кризис третьего тысячелетия 282 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Паспорт - Паспортные данные 2848 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 599 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Space Daily 528 1
Total Telecom 613 1
ScienceDaily 399 1
Space War 75 1
Defense Tech 44 1
Tom’s Hardware 600 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
The Washington Post 350 1
AP - Associated Press 2007 1
TechSpot 188 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Current Analysis 24 1
Gartner - Giga Information Group 32 1
UND - University of North Dakota - Университет Северной Дакоты 7 6
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 2
LSU - Louisiana State University - Университете штата Луизиана 16 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
San Jose State или SJSU - San Jose State University - Университет штата Калифорния в Сан-Хосе 15 1
University of Houston - Хьюстонский университет 22 1
UCF - University of Central Florida - Университет Центральной Флориды 30 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще