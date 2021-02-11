Apple: iPhone грозит уничтожение по инициативе законодателей

В США может быть принят закон, согласно которому Apple больше не сможет требовать с разработчиков платить им 30-процентную комиссию с каждой транзакции в их программах. Документ также позволяет создавать сторонние магазины ПО для iPhone, и Apple считает это настоящей угрозой существования ее смартфонов.

Сенаторы против Apple

Компания Apple выступила с резкой критикой законопроекта, разработанного властями штата Северная Дакота (США), который лишит ее монополии на рынок приложений для iPhone и iPad. Как пишет портал TechSpot, само существование ее смартфонов поставлено под угрозу из-за этого документа.

Столь активную реакцию компании из Купертино вызвал законопроект №2333, зарегистрированный в Северной Дакоте и предлагающий запретить владельцам магазинов приложений заставлять разработчиков размещать приложения только на их площадках и пользоваться только их платежными системами. В первую очередь документ затрагивает именно Apple – компания известна тем, что не разрешает никому создавать сторонние магазины программ для ее мобильных устройств.

«Цель законопроекта – уравнять правила игры для разработчиков приложений в Северной Дакоте и защитить клиентов от разрушительных монопольных сборов, налагаемых крупными технологическими компаниями», – сказал сенатор штата Кайл Дэвисон (Kyle Davison).

Дэвисон считает, что принудительное взимание 30-процентной комиссии с разработчиков за каждую покупку их приложений или транзакцию внутри них, предусмотренную платежной системой App Store (магазин Apple) вредит не им, а потребителям. Подобная стратегия Apple ведет к росту цен на программы и сокращает их многообразие в ее же магазине, тем самым ограничивая потребителей в выборе.

Если законопроект примут, Apple придется пересмотреть свое отношение к сторонним магазинам приложений

Новый законопроект коснется не только Apple, но и Google – в ее магазине Google Play (в прошлом – Android Market) тоже существует 30-процентная комиссия для разработчиков, но, в отличие от Apple, Google не запрещает им размещать свой софт на сторонних площадках, которых для Android существует достаточно много – в их числе магазин App Gallery для смартфонов Huawei.

Apple в корне не согласна

Apple выступила категорически против инициативы властей Северной Дакоты. Мнение компании по данному вопросу высказал главный инженер Apple по вопросам конфиденциальности Эрик Нойеншвандер (Erik Neuenschwander), выступая перед сенатским комитетом по промышленности, бизнесу и труду Северной Дакоты.

«Этот законопроект грозит уничтожить iPhone в том виде, в каком вы его знаете. Он подорвет конфиденциальность, безопасность и производительность, заложенные в iPhone изначально. Проще говоря, мы прилагаем все усилия, чтобы не допустить попадания плохих приложений в App Store, а этот законопроект может потребовать впустить их в него», – сказал Нойеншвандер.

Разработчики на стороне властей

Разработчики программного обеспечения, базирующиеся в Северной Дакоте, напротив, высказались в поддержку решения властей лишить Apple монополии на рынке мобильных приложений для ее гаджетов. В частности, в пользу нового законопроекта верит компания Onsharp из города Фарго.

«Они слишком сильно контролируют, какие приложения получают потребители, и что могут делать разработчики. Подобное действительно ставит их в сложное положение», – сказал генеральный директор Onsharp Джо Сандин (Joe Sandin).

Беспокоиться пока рано

Законопроект №2333 пока не несет реальной угрозы для бизнеса Apple. На 11 февраля 2021 г. он находился на очень ранней стадии рассмотрения, и еще даже не была назначена дата голосования за его принятие или отклонение.

Виртуализация приходит в SAN Интеграция

Помимо этого, закон, принятый и действующий в одном из 50 штатов США, не будет действовать в другом, то есть новые правила, которые описаны в проекте №2333, никак не помешают Apple и дальше взимать 30-процентную комиссию с разработчиков и не пускать их в другие магазины приложений. Однако существует вероятность, что власти этих штатов могут взять пример с Северной Дакоты и разработать (и принять) аналогичные законопроекты.

Тучи все же сгущаются над Apple

Американские власти не впервые видят в Apple монополиста, и даже если сенаторы Северной Дакоты могут в итоге никак не повлиять на ее бизнес, то это может получиться у Антимонопольного подкомитета Палаты представителей США (нижняя палата Конгресса США).

CNews писал, что в начале октября 2020 г. подкомитет признал Apple монополистом в сегменте приложений для ее собственной мобильной платформы iOS. По мнению представителей ведомства, она превратила свой магазин приложений App Store в инструмент подавления любых конкурирующих сервисов.

Чиновники привели множество доказательств вины Apple в организации монополии, и одно из них – переписка ее основателя Стива Джобса (Steve Jobs) с другими топ-менеджерами компании, ставшая достоянием общественности в конце июля 2020 г. В частности, в своих письмах Джобс поручил подчиненным прервать (cut off) работу с Джо Хьюиттом (Joe Hewitt), главным iOS-разработчиком Facebook. Хьюитт попал в немилость в ответ на свою критику и попытку оспорить решение Apple ввести в iOS новый SDK (средства для разработки) и перевести разработчиков на использование языка Objective-C.

Помимо этого, в отчете Антимонопольного комитета против Apple была упомянута и та самая 30-процентная комиссия, о которой идет речь и в законопроекте сенаторов Северной Дакоты. CNews сообщал, что она стала поводом для нашумевшего конфликта между Apple и разработчиком видеоигр – компанией Epic Games. Она не пожелала следовать правилам Apple и запустила в своей игре Fortnite собственную платежную систему, позволяющую оплачивать внутриигровые предметы с меньшей, чем у Apple, комиссией. Apple с этого ничего не получала и в середине августа 2020 г. решила удалить Fortnite из App Store, в ответ на что сразу же получила многостраничный иск в суд. Тяжба между компаниями продолжается до сих пор, и в нее также оказались втянуты корпорации Microsoft и Google.