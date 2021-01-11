Huawei выпускает собственный браузер для ПК, чтобы конкурировать с Google Chrome

Huawei собирается выпустить собственный браузер для настольных ПК и ноутбуков. Он войдет в состав целой экосистемы компании, тоже готовящейся к запуску, и в ней, помимо прочего, окажутся полноценный облачный сервис и настольная версия фирменного магазина приложений Huawei – AppGallery

Браузер Huawei

Компания Huawei готовит к запуску собственный браузер для настольных ПК и ноутбуков в рамках развития собственной экосистемы. Как пишет профильный портал Huawei Central, вместе с ним на компьютерах появятся фирменный магазин компании (AppGallery), облачный сервис Huawei Cloud, поддержка мобильных сервисов Huawei Media Services (HMS) и ряд других приложений.

Подробностей о том, что будет представлять из себя новый настольный браузер китайского вендора, на момент публикации материала не было. Разработка обозревателя может двигаться в одном из двух направлений – Huawei соберет его на проприетарном движке или же выберет готовый. Для примера, браузер Edge корпорации Microsoft сперва вышел на собственном движке EdgeHTML, но в 2019 г. перешел на Chromium.

Все начнется с ноутбуков

По данным Huawei Central, весь набор сервисов Huawei появится в первую очередь на ноутбуках компании, притом в обозримом будущем. Пока неясно, на какую именно программную платформу нацелилась компания – с одной стороны, она выпускает лэптопы с предустановленной американской Windows 10, но, с другой стороны, нестабильные отношения между США и Китаем могут вылиться в запрет использования данной ОС в компьютерах компании.

Вероятно, первыми пользователями браузера Huawei станут жители Китая

На этот случай у Huawei есть опыт с релизом ноутбуков, изначально выходивших под Windows, с предустановленной ОС Deepin – одним из многочисленных дистрибутивов Linux. Такой эксперимент, как сообщал CNews, компания провела осенью 2019 г.

Программная экосистема Huawei может появиться и на настольных ПК компании. К примеру, в конце лета 2020 г. она выпустила десктоп Qingyun W510 с процессором Kunpeng 920 3211K собственной разработки, по своим возможностям опережающим Intel Core i9-9900K. Компьютер поставляется в комплекте с монитором и видеокартой AMD и работает под управлением все того же Deepin Linux.

Конкурентов будет много

Настольный браузер Huawei, какой бы движок ни лежал в его основе, столкнется с серьезной конкуренцией со стороны обозревателей, существующих на рынке годами и десятилетиями. По данным StatCounter, ему придется бороться как минимум с пятью основными соперниками – это Edge и Internet Explorer от Microsoft с долями рынка 2,98% и 3,01% соответственно (на декабрь 2020 г.), а также Firefox (8,78%) и Safari компании Apple (9%).

Рынок настольных браузеров давно поделен

Но основным конкурентом браузера Huawei станет Chrome компании Google – он занимает 68,75% рынка настольных обозревателей. Все остальные браузеры, помимо перечисленных, делят между собой оставшуюся 7,49-процентную долю.

У AppGallery шансов больше

Если пока не имеющий названия браузер Huawei столкнется с очень серьезной конкуренцией, то у магазина приложений AppGallery соперников будет значительно меньше. Huawei Central пишет, что это в первую очередь App Store для компьютеров Apple, а также Microsoft Store, который, по мнению специалистов портала, работает очень медленно и пока неспособен полностью удовлетворить потребности всех пользователей.

Настольная версия AppGallery

Сроков запуска AppGallery в версии для ПК пока нет, но в начале января 2021 г. в Сеть утекло несколько его скриншотов. На них видно, что пока что в этом магазине очень мало приложений. Интерфейс самого магазина максимально упрощен, но основные возможности в нем присутствуют – есть поиск программ по названию, описание каждой из них, плюс весь каталог разделен на категории.

В Huawei Central полагают, что китайский вендор запустит свою программную экосистему для ПК и ноутбуков, в том числе и магазин приложений AppGallery, сперва только в пределах Китая. Глобальный запуск может задержаться на неопределенное время.

Зачем все это нужно

Основная причина, по которой Huawei стремится создать собственную экосистему – это независимость от иностранного программного обеспечения. Компания стала рычагом давления США на Китай, когда в мае 2019 г. президент США Дональд Трамп (Donald Trump) выпустил указ, запрещающий американским компаниям сотрудничать с Huawei. В числе первых, кто выполнил его, стала компания Google, и в настоящее время все Android-смартфоны Huawei поставляются без ее мобильных сервисов. По этой причине в декабре 2019 г. Huawei и запустила собственный их аналог – HMS в комплекте с мобильным магазином App Gallery.

Microsoft в мае 2019 г. тоже рассматривала возможность лишения Huawei доступа к обновлениям Windows, но в июне 2019 г. власти Китая недвусмысленно намекнули ей и ряду других крупных ИТ-компаний мира, что поддержка политики Дональда Трампа и бойкотирование китайских компаний (в том числе Huawei) неизбежно повлечет за собой «ужасные последствия». После этого Huawei и начала эксперименты с ноутбуками на Linux, поступившими в продажу в октябре 2019 г.