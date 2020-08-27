Huawei выпустила ПК с собственным процессором, который мощнее флагманов Intel

Huawei начала распространение настольного ПК Qingyun W510 с процессором Kunpeng 920 3211K собственной разработки. По своим возможностям он опережает Intel Core i9-9900K. Десктоп поставляется в комплекте с монитором и видеокартой AMD, но работает не на Windows, а на китайском дистрибутиве Linux.

Китайский «национальный» десктоп

Компания Huawei выпустила полноценный настольный ПК Qingyun W510, основанный на ее собственном процессоре семейства Kunpeng. Это полноценная высокопроизводительная рабочая станция, предназначенная, как пишет Gizmochina, в первую очередь для разработчиков. Huawei собрала ее для конкуренции с решениями на базе чипов Intel, в том числе линейки Xeon, а также AMD. В ее случае упомянуты только процессоры Ryzen, без более производительных ThreadRipper.

Основой системного блока стал процессор Kunpeng 920 3211K, он же HiSilicon Hi1620. это ARM-чип с 24 ядрами, и, как сообщал CNews, его производительности оказалось достаточно, чтобы опередить в синтетических тестах Core i9-9900K – один из топовых на момент публикации материала процессоров компании Intel.

На момент публикации материала Huawei не была готова к массовому распространению Qingyun W510. Она предлагает этот ПК пока лишь девелоперам, но его стоимость не раскрывает. В обозримом будущем десктоп должен поступить в свободную продажу, но сроки его появления на рынке Китая и других стран компания пока не оговаривает.

Иностранное «железо» в китайском компьютере

Qingyun W510 состоит из китайских комплектующих далеко не полностью. Несмотря торговую войну между США и Китаем и очень сильное давление на Huawei со стороны американских властей, в ее десктопе все же нашлось место детищу компании AMD, которая тоже американская.

Дизайн системного блока Huawei

Речь о дискретной видеокарте Radeon 520 с 4 ГБ видеопамяти стандарта GDDR5, частотой видеочипа до 1,03 ГГЦ, 320 потоковыми процессорами и производительностью до 660 GFLOPS. Поменять графический ускоритель на другой нельзя – он распаян на системной плате.

Процессор Kunpeng 920 3211K тоже нельзя назвать на 100% китайским. Его разработала «дочка» Huawei – компания HiSilicon, но на базе архитектуры британской компании ARM. Это Neoverse N1, также известная под названием Ares.

Чип выпускался по 7-нанометровой технологии на мощностях тайваньской компании TSMC, пока в мае 2020 г. президент США Дональд Трамп (Donald Trump) не запретил ей сотрудничать с Huawei. Его частота достигает 2,6 ГГц, а число ядер – 24, и о дальнейших своих планах по его производству Huawei пока ничего не говорит.

Qingyun W510 может появиться и за пределами КНР

Что примечательно, Kunpeng 920 3211K – это почти самый младший представитель линейки Hi1620, и пока неизвестно, почему Huawei отдала предпочтение именно ему. В нее входят процессоры с количеством ядер от 24 до 64 и частотой от 2,4 до 3 ГГц. Каждый чип располагает по 512 КБ кэша второго уровня на каждое ядро, а объем кэш-памяти третьего уровня варьируется от 24 до 64 МБ и зависит от конкретной модели.

Прочие спецификации

Свой настольный ПК Qingyun W510 компания Huawei укомплектовала SSD-накопителем емкостью 512 ГБ и оперативной памятью DDR4 на 8 ГБ. Список интерфейсов включает сетевой Ethernet, порты USB Type-A (четыре сзади, три на передней панели), один USB Type-C (спереди), аналоговый выход D-Sub для монитора, три аудиогнезда сзади и выход под наушники спереди.

Huawei может выпустить свой десктоп в различных комплектациях

Существует вероятность, что Qingyun W510 будет выпускаться в нескольких конфигурациях. За день до официальной премьеры портал CnBeta опубликовал фотографии упаковки этого компьютера, на которой были перечислены совсем другие комплектующие: видеокарта Radeon R7 470, DVD-привод и 256-гигабайтный SSD при тех же процессоре и объеме оперативной памяти.

Что в комплекте

Huawei реализует Qingyun W510 с предустановленной китайской операционной системой Deepin. Это дистрибутив Linux, сам по себе базирующийся на Debian.

OC поставляется с проприетарной графической оболочкой и набором предустановленных программ – их в комплекте порядка 30. К ним относятся файловый менеджер Deepin File Manager, видеоплеер DMovie, центр установки программ Deepin Software Center и пакет офисных приложений WPS Office.

Монитор входит в стоимость ПК, а остальные аксессуары - нет

Приобретая системный блок Qingyun W510, в качестве дополнения к нему покупатель получает монитор с IPS-матрицей на 23,8 дюйма по диагонали. Он поддерживает разрешение Full HD (1920х1080) точек и подключается по VGA-интерфейсу. Мышь, клавиатуру и прочую периферию потребуется купить отдельно.