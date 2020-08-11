Процессор Huawei обошел по производительности флагманский чип Intel

Huawei готовит к выпуску настольный компьютер Pangu для китайского рынка, построенный на чипе Kunpeng 920 3211K. Это 7-нанометровый ARM-процессор с 24 ядрами, и он обошел топовый 14-нанометровый Intel Core i9-9900K на восьми ядрах.



Китайское превосходство над Intel

ARM-процессор Hi1620 компании Huawei, по информации профильного ресурса Tom’s Hardware, сумел обойти по производительности один из топовых процессоров Intel – Core i9-9900K. Hi1620 станет основой нового настольного ПК Huawei под кодовым названием Pangu, который она собирается в ближайшем будущем выпустить в Китае.

Intel начала производство Core i9-9900K сравнительно недавно, в IV квартале 2018 г. Это 14-нанометровый чип для настольных компьютеров с 8 ядрами и 16 потоками, работающий на частоте до 5 ГГц и имеющий расчетную тепловую мощность (TDP) на уровне 95 Вт.

С данным процессором Intel китайский Hi1620, являющийся разновидностью модели процессора Kunpeng 920, вышел одновременно. Впервые его показали на выставке Supercomputing 2018 в ноябре 2018 г.

Один из представителей линейки Hi1620

Стоит отметить, что Hi1620 – это не конкретный процессор, а целое семейство. В тестах производительности, пишет Tom’s Hardware со ссылкой на китайский портал IThome, Core i9-9900K обошел чип Kunpeng 920 3211K, однако на момент публикации материала информация о том, в каких бенчмарках проводился замер, как и непосредственно результаты тестирования, отсутствовала.

Что есть в арсенале китайского процессора

Повторная премьера линейки Hi1620, но уже под названием Kunpeng 920, как сообщал CNews, прошла на международной выставке CES 2019 в начале января 2019 г. В своем распоряжении Kunpeng 920 3211K имеет 24 вычислительных ядра с пиковой тактовой частотой 2,6 ГГц. CPU построен на базе архитектуры ARM Neoverse N1, также известной под названием Ares. Чип выпускался по 7-нанометровой технологии на мощностях тайваньской компании TSMC, пока в мае 2020 г. президент США Дональд Трамп (Donald Trump) не запретил ей сотрудничать с Huawei.

Спецификации Hi1620

3211K – это один из младших представителей линейки Hi1620 или Kunpeng 920. В нее входят процессоры с количеством ядер от 24 до 64 и частотой от 2,4 до 3 ГГц. Каждый чип располагает по 512 КБ кэша второго уровня на каждое ядро, а объем кэш-памяти третьего уровня варьируется от 24 до 64 МБ и зависит от конкретной модели.

В процессорах есть восьмиканальный интерфейс DDR4-3200, 40 линий PCIe 4.0 и два контроллера 100 GbE. В зависимости от числа ядер и их тактовой частоты уровень TDP процессоров составляет от 100 до 200 Вт.

Таинственный десктоп Huawei

Компьютер Pangu, по информации IThome, ориентирован на корпоративных клиентов, а также на госсектор. На него установлена китайская операционная система Unity Operating System или UOS, и это полностью соответствует планам властей Поднебесной по отказу от иностранных ОС и железа до 2022 г., о которых писал CNews.

Общая концепция дизайна Huawei Pangu

Широких возможностей апгрейда новый Huawei Pangu пользователям не предоставляет – процессор, а также видеокарта AMD Radeon 520, изначально создававшаяся для использования в ноутбуках, распаяны на системной плате. Менять, согласно описанию, можно будет 512-гигабайтный твердотельный накопитель производства Samsung и модуль оперативной памяти SODIMM DDR4, объем которого по умолчанию составляет 8 ГБ.

Почти полный комплект

Согласно доступным изображениям, компьютер Huawei Pangu допускает вертикальное и горизонтальное размещение и поставляется без HDMI-выхода для подключения монитора. Вместо него здесь используется устаревший аналоговый VGA-разъем, он же D-Sub.

Возможно, итоговый вариант исполнения экстерьера компьютер

Десктоп Huawei располагает семью полноразмерными портами USB, четыре из которых расположены на тыльной панели, а оставшиеся три выведены на фронтальную. Спереди также можно обнаружить порт USB-С, вход под наушники с микрофоном и кнопку включения. Сзади есть выходы звуковой карты, порт Ethernet и разъем питания.

Комплект поставки, по данным IThome, будет дополнен ЖК-монитором. Это сравнительно компактная модель базового уровня с разрешением Full HD или 1920х1080 точек при диагонали 23,8 дюйма. Монитор основывается на матрице IPS, о чем свитетельствует 70-процентный охват цветового пространства NTSC.

Стоимость такого компьютера на момент публикации материала оставалась неизвестной.

Что такое UOS

Система Unity Operating System, установленная на Huawei Pangu, разрабатывается в двух модификациях – настольной для домашних и офисных ПК и серверной. Первую публичную бета-версию, как сообщал CNews, девелоперы опубликовали 19 декабря 2019 г., а релиз первой стабильной версии состоялся 14 января 2020 г.

Интерфейс UOS

Основу UOS составляет Deepin – дистрибутив Linux, разработка которого изначально (с 2004 г.) велась китайскими специалистами. Первое время проект носил название Hiweed Linux. Создаваемый китайскими разработчиками, в 2011 г. он перешел под контроль компании Wuhan Deepin Technology и сменил название на актуальное, а спустя еще три года он стал международным проектом, присоединившись к Linux Foundation.

Сам Deepin Linux построен на базе Debian Linux. OC располагает собственным интерфейсом и широким спектром предустановленных утилит – их количество достигает 30 и включает файловый менеджер Deepin File Manager и видеоплеер DMovie. Также в наличии центр установки программ Deepin Software Center, а программам сторонних разработчиков относится, в частности, пакет офисных приложений WPS Office. Что из этого достанется в итоге UOS, пока неизвестно.

В настоящее время дистрибутив Deepin устанавливается на ряд ноутбуков компании Huawei, выбравшей его для них в качестве замены Windows.