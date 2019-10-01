Huawei начала продажи своих первых ноутбуков не на Windows. Цена

Huawei выпустила в Китае мощные ноутбуки серии MateBook под управлением Deepin Linux. Эта ОС заменила в них Windows 10, поскольку Huawei хочет быть независимой от американских компаний. В сентябре 2019 г. она совершила нечто подобное, выпустив Android-смартфоны Mate 30 и 30 Pro без сервисов Google.

Ноутбуки с «китайским» Linux

Компания Huawei повторно запустила продажи ноутбуков серии MateBook без предустановленной ОС Windows 10. Первая попытка была сделана в середине сентября 2019 г., однако на тот момент лэптопы до розничных сетей так и не добрались.

В качестве альтернативы Windows Huawei предложила Deepin Linux – особый дистрибутив Linux, изначально разработанный китайскими девелоперами. Ноутбуки под управлением этой ОС доступны исключительно в Китае, и своими планами по выпуску их в других странах Huawei пока не делится.

Изначально Huawei собиралась выпустить четыре Linux-ноутбука, но по прошествии двух недель с момента их несостоявшегося релиза квартет превратился в трио – из коллектива выбыл Honor MagicBook Pro, оставив лишь MateBook 13, MateBook 14 и MateBook X Pro. Самым доступным среди них оказался MateBook 13, оцененный, по данным ресурса IT Home, в $755 за версию с 8 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем на 512 ГБ, 14-нанометровым процессором Intel Core i5-8265U восьмого поколения и экраном с разрешением Quad HD (2K, 2160x1440 точек) при диагонали 13,3 дюйма.

Huawei MateBook 13

MateBook 14 отличается от младшей модели увеличенным до 14 дюймов дисплеем. Цена его тоже выросла, составив ровно $800, и а все прочие его спецификации идентичны MateBook 13. MateBook X Pro – это, практически тот же MateBook 14, только с более высоким разрешением 3К, дисплеем 13,9 дюйма вместо 14 и более тонким корпусом. Разницы в аппаратных конфигурациях нет, но более качественный экран повлек рост стоимости до $1225. Все цены актуальны для рынка Китая.

Huawei MateBook 14

Заметим, что Linux-версии новых MateBook по своим параметрам соответствуют одноименным Windows-аналогам. Дизайн изменениям тоже не подвергся, и единственное отличие заключается в клавиатуре, на которой больше нет кнопки с логотипом ОС Windows – ее заменили на клавишу Start, которая открывает стартовое меню в Linux.

Почему не Windows

Выпуск Linux-ноутбуков, тем более на базе именно «китайского» дистрибутива не случаен – в мае 2019 г. Huawei столкнулась с грандиозным по своим масштабам давлением со стороны правления США и в течение нескольких дней лишилась крупных партнеров в лице крупных американских компаний. В их число вошла и Microsoft, которая лишила Huawei доступа к обновлениям Windows и была готова запретить ей ставить на свои ноутбуки ее операционную систему. Правительство Китая на языке угроз объяснило Microsoft, что она не права, и в итоге лицензию на Windows у Huawei отнимать не стали, но компания решила проработать запасные варианты на случай повтора ситуации.

Huawei MateBook X Pro

Deepin Linux – одна из двух операционных систем, имеющихся в распоряжении Huawei для установки на ноутбуки. В начале августа 2019 г. компания выпустила собственную универсальную платформу Harmony OS для ПК, умной электроники, носимых устройств, смарт-ТВ и целого списка других видов техники. На 1 октября 2019 г. она была доступна только в телевизорах Huawei и Honor, а сроки ее выхода на ноутбуках и компьютерах озвучены не были.

Подробнее о Deepin Linux

Разработка Deepin Linux стартовала в 2004 г., но тогда проект носил название Hiweed Linux. Создаваемый китайскими девелоперами, в 2011 г. он перешел под контроль компании Wuhan Deepin Technology и сменил название на актуальное, а спустя еще три года он стал международным проектом, присоединившись к Linux Foundation.

В основе Deepin Linux находится дистрибутив Debian Linux. OC располагает собственным интерфейсом и широким спектром предустановленных утилит – их количество достигает 30 и включает файловый менеджер Deepin File Manager и видеоплеер DMovie. Также в наличии центр установки программ Deepin Software Center, а программам сторонних разработчиков относится, в частности, пакет офисных приложений WPS Office.

Графическая оболочка Deepin Linux

Deepin Linux, как и сама Huawei, замешан в эпизоде со слежкой – если Huawei, по мнению президента США Дональда Трампа (Donald Trump) следит за США в пользу Китая при помощи смартфонов и телеком-оборудолвания, то в Deepin Linux были обнаружены системе подозрительные запросы от сайта CNZZ, собирающего анонимную информацию о статистике использования. Сайт должен получать сведения о разрешении экрана, используемом браузере, словом, о сведениях, которые никак не деанонимизируют пользователей, но вместо это он вел статистику веб-серфига и накапливал другую личную информацию.

Проблема обнаружилась в апреле 2018 г., когда дистрибутив дорос до версии 15.5. Deepin Linux, как и Huawei, заподозрили в наличии лазеек для слежки в пользу правительства КНР, и в июле 2018 г. сбор статистики для CNZZ был удален из дистрибутива.

Независимость от США

Huawei стремится как можно быстрее перестать зависеть от американских корпораций. Перевод ноутбуков на Deepin Linux стал первым шагом в этом направлении, а вторым был анонс смартфонов Mate 30 и Mate 30 Pro с операционной системой Android, которую Google в мае 2019 г. пыталась отнять у Huawei, но без фирменных американских сервисов. На мобильниках нет Gmail, YouTube, Google Drive и других – их придется устанавливать вручную. К слову, смартфоны были представлены в Германии, однако Huawei не намерена продавать их в Европе – возможность купить эти гаджеты в своем городе будет у жителей лишь очень ограниченного числа европейских стран. Также в смартфонах Huawei установлены процессоры собственной разработки – в сентябре 2019 г. она выпустила флагманский чип Kirin 990, а в октябре 2019 г. приступила к тестовому производству первого в мире 5-нанометрового процессора Kirin 1000.