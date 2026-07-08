Linux Foundation - Free Standards Group

Российские программисты отбирают бренд у Linux Foundation интеллектуальным правам приступил к разбирательствам по иску против некоммерческого консорциума The Linux Foundation, зарегистрированного в США. Как выяснил CNews, заявление подано компанией «Ф

ИТ-гиганты сбросились на борьбу с потоком бесполезных багрепортов, написанных ИИ па» Американские технологические гиганты выделили $12,5 млн на поддержку мейнтейнеров проектов по разработке программного обеспечения с открытым исходным кодом, пишет The Register со ссылкой на анонс Linux Foundation, некоммерческого консорциума развития Linux. Мейнтейнерам, или специалистам, отвечающим за поддержку, обновление и исправление ошибок в ПО, с ростом доступности инструментов ис

Россиянам в Open Source не место. Linux Foundation рекомендует не принимать российский открытый код Правила новые, санкции старые Linux Foundation, некоммерческий консорциум по развитию Linux, в конце января 2025 г. выпустил новые рекомендации по работе с программистами из стран, на которые наложены санкции. В целом, все

Платформа под эгидой Linux Foundation усложнила работу с облаками «Яндекса» и Сбербанка и заблокировала россиянам доступ к важному репозиторию н форк последней версией Terraform, выпущенной под MPL, который теперь носит название OpenTofu и развивается отдельно от оригинального продукта. С осени 2023 г. работа над проектом ведется под эгидой Linux Foundation. Linux Foundation – некоммерческий консорциум развития Linux, который занимается продвижением, стандартизацией и защитой Linux, оказывает поддержку сообществу открытого

ГК Astra Linux расширяет сотрудничество с The Linux Foundation ГК Astra Linux сообщила, что Linux Kernel Organization, управляемая The Linux Foundation, разместила на международном портале mirrors.kernel.org официальное зеркало

Microsoft вступила в Linux Foundation Linux, софтверный гигант стал платиновым членом некоммерческого консорциума создателей Linux - The Linux Foundation. По данным Techcrunch, этот привилегированный статус стоит $500 тыс. Как соо

Linux Foundation запускает онлайн-сертификацию ИТ-специалистов oundation предлагает онлайн-сертификацию по двум направлениям: сертифицированный системный инженер (Linux Foundation Certified Engineer, LFCE) и сертифицированный администратор Linux (Linux

Linux Foundation и IDC: открытое ПО ждут в частных облаках Напомним, что летом текущего года IDC при спонсорской поддержке Linux Foundation опросила 282 компании с общим числом сотрудников не менее 500 человек по вопросу, каким они видят будущее Linux и открытого ПО в облаках. Как стало известно из отчета IDC, дост

Linux Foundation: пользователи хотят открытых "облаков" В рамках конференции CloudOpen 2012, Linux Foundation обнародовала результаты опроса 282 пользователей сервиса IDC, призванного выяснить предпочтения пользователей в сфере облачных вычислений. Критерием отбора респондентов был фак

Samsung стала платиновым участником Linux Foundation Некоммерческая организация Linux Foundation, основанная в 2007 г., обеспечивает координацию разработки ядра Linux при участии многочисленных софтверных вендоров, а также ключевых разработчиков ядра, среди которых присутс

Linux Foundation: участие корпораций в развитии ядра Linux растёт ux и динамику развития сообщества вокруг проекта. Текущий документ составлен усилиями двух разработчиков ядра, Джона Корбета (Jon Corbet) и Грега Крой-Хартмана (Greg Kroah-Hartman), и вице-президента Linux Foundation Аманды Макферсон (Amanda McPherson). Отчёт содержит информацию о развитии проекта в период между версиями ядра 2.6.36 и 3.2.0. Новое исследование Linux Foundation в очер

NVidia присоединилась к Linux Foundation нится в пользу открытого кода. Скотт Притчетт (Scott Pritchett), вице-президент Nvidia по вопросам программного обеспечения под Linux (Linux Platform Software), заявил в пресс-релизе, что «членство в Linux Foundation активизирует сотрудничество [компании] с организациями и частными лицами, занятыми в развитии Linux». Эксперты убеждены, что вступление Nvidia в Linux Foundation говорит

Главные серверы Linux под жесткой атакой ехнических работ по факту несанкционированного проникновения, которое было обнаружено 8 сентября. В Linux Foundation подозревают, что взлом связан с хакерской атакой на другой известнейший ресу

Руководитель Linux Foundation: MeeGo продолжит развиваться развитие даже после «измены» Nokia c Windows Phone 7. Об этом шла речь на состоявшейся в понедельник конференции MeeGo Conference 2011 в Сан-Франциско. Выступивший на открытии исполнительный директор Linux Foundation Джим Землин (Jim Zemlin) заявил, что ценность OpenSource-проектов заключается именно в их независимости от конкретных компаний: «Компании и люди приходят и уходят, но фундамент

Первая российская компания вступила в Linux Foundation Компания «Пингвин Софтвер» (PingWin Software) стала первой российской организацией, вступившей в Linux Foundation – некоммерческий консорциум развития Linux. Об этом говорится в сообщении «Пингвин Софтвер». В рамках членства в Linux Foundation компания «Пингвин Софтвер» намерена укр

AMD присоединяется к проекту MeeGo мобилях и смартфоны. Таким образом, AMD становится уже третьим, после Intel и Nokia, крупным корпоративным участником проекта. Кроме того, в участии MeeGo принимает участие некоммерческая организация Linux Foundation, где в настоящее время работает создатель ядра Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds). Linux Foundation обеспечивает инфраструктуру и базовую координацию проекта MeeGo.

Linux Foundation выпустила перечень вопросов для самопроверки, позволяющий помочь соблюсти условия лицензий Open Source Некоммерческая организация Linux Foundation опубликовала на своем сайте список вопросов для самооценки (Self-Assesment Checklist) для компаний, использующих или собирающихся использовать свободное ПО. Выпуск списка являе

Linux Foundation объединяется с ассоциацией CELF и запускает новый проект в области встраиваемых устройств Некоммерческая организация Linux Foundation объявила о поглощении другой отраслевой ассоциации – CELF (Consumer Electronics Linux Forum), которая объединяла компании, заинтересованные в продвижении Linux в потребительско

Open Source Automation Development Lab присоединяется к Linux Foundation Консорциум Open Source Automation Development Lab (OSADL) присоединился к Linux Foundation, сообщает h-online.com. Основанный в 2005 году, OSADL поддерживает использование Linux и открытого программного обеспечения на встроенных системах, а также разработку RT-Preemp

Microsoft и Linux Foundation сошлись во мнениях Microsoft и организация Linux Foundation направили совместное письмо Американскому институту права (American Law Institute - ALI), который занимается разработкой комментариев к американскому законодательству, сообщает

Linux Foundation займется Moblin Корпорация Intel анонсировала планы по передаче управления своим проектом Moblin некоммерческой организации Linux Foundation. Как сообщает The Register, причиной такого решения послужило желание Intel стимулировать сторонних разработчиков к работе над проектом. При этом предполагается, что основные р

Linux Foundation выкупил домен Linux.com Фонд Linux Foundation объявил о том, что получил контроль над доменом Linux.com, который ранее принадлежал компании SourceForge. Linux Foundation будет сотрудничать с SourceForge в течение сл

Linux оценили в $10,8 млрд Если бы разработка ОС Linux сейчас началась заново, стоимость проекта составила $10,8 млрд, причем одно только ядро системы стоило бы $1,4 млрд, — сделали вывод аналитики Linux Foundation. Исследователи Linux Foundation ставили целью оценить в денежном эквиваленте общие затраты всех компаний и индивидуальных разработчиков на создание типичного дистрибутив

Linux Foundation открыла двери частным лицам Некоммерческая организация Linux Foundation (LF), спонсирующая ряд разработчиков Linux и обеспечивающая взаимодействие основных Linux-вендоров, реализовала программу, позволяющую частным лицам стать аффилированными члена

К Linux Foundation присоединился новый участник К некоммерческой организации Linux Foundation (LF), предназначенной для координации разработки ОС Linux и спонсирования работы Линуса Торвальдса (Linus Torvalds) - создателя ядра Linux, присоединился еще один участник. Ком

Canonical присоединилась к Linux Foundation Некоммерческая организация Linux Foundation (LF), осуществляющая защиту интересов ОС Linux и спонсирование работы Линуса Торвальдса (Linus Torvalds) - создателя ядра Linux, пополнилась еще одним членом - компанией Марка

Adobe присоединился к Linux Foundation Некоммерческая организация Linux Foundation (LF), занимающаяся продвижением и стандартизацией Linux, объявила о принятии в свои ряды нового члена - Adobe Systems. Джим Землин (Jim Zemlin), исполнительный директор LF, и Д

Linux Foundation присоединилась к Red Hat и Google в критике OOXML Исполнительный директор некоммерческой организации Linux Foundation Джим Землин (Jim Zemlin) прокомментировал вторую попытку Microsoft сделать формат OOXML стандартом ISO, назвав аргументы Microsoft в пользу принятия второго стандарта «нелепыми