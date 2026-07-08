Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197591
ИКТ 15236
Организации 11705
Ведомства 1507
Ассоциации 1104
Технологии 3582
Системы 26986
Персоны 86185
География 3101
Статьи 1578
Пресса 1304
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2811
Мероприятия 894

Linux Foundation Free Standards Group

Linux Foundation - Free Standards Group

СОБЫТИЯ


08.07.2026 Российские программисты отбирают бренд у Linux Foundation

интеллектуальным правам приступил к разбирательствам по иску против некоммерческого консорциума The Linux Foundation, зарегистрированного в США. Как выяснил CNews, заявление подано компанией «Ф
18.03.2026 ИТ-гиганты сбросились на борьбу с потоком бесполезных багрепортов, написанных ИИ

па» Американские технологические гиганты выделили $12,5 млн на поддержку мейнтейнеров проектов по разработке программного обеспечения с открытым исходным кодом, пишет The Register со ссылкой на анонс Linux Foundation, некоммерческого консорциума развития Linux. Мейнтейнерам, или специалистам, отвечающим за поддержку, обновление и исправление ошибок в ПО, с ростом доступности инструментов ис
03.02.2025 Россиянам в Open Source не место. Linux Foundation рекомендует не принимать российский открытый код

Правила новые, санкции старые Linux Foundation, некоммерческий консорциум по развитию Linux, в конце января 2025 г. выпустил новые рекомендации по работе с программистами из стран, на которые наложены санкции. В целом, все

29.08.2024 Платформа под эгидой Linux Foundation усложнила работу с облаками «Яндекса» и Сбербанка и заблокировала россиянам доступ к важному репозиторию

н форк последней версией Terraform, выпущенной под MPL, который теперь носит название OpenTofu и развивается отдельно от оригинального продукта. С осени 2023 г. работа над проектом ведется под эгидой Linux Foundation. Linux Foundation – некоммерческий консорциум развития Linux, который занимается продвижением, стандартизацией и защитой Linux, оказывает поддержку сообществу открытого

19.02.2019 ГК Astra Linux расширяет сотрудничество с The Linux Foundation

ГК Astra Linux сообщила, что Linux Kernel Organization, управляемая The Linux Foundation, разместила на международном портале mirrors.kernel.org официальное зеркало

17.11.2016 Microsoft вступила в Linux Foundation

Linux, софтверный гигант стал платиновым членом некоммерческого консорциума создателей Linux - The Linux Foundation. По данным Techcrunch, этот привилегированный статус стоит $500 тыс. Как соо
26.09.2014 Linux Foundation запускает онлайн-сертификацию ИТ-специалистов

oundation предлагает онлайн-сертификацию по двум направлениям: сертифицированный системный инженер (Linux Foundation Certified Engineer, LFCE) и сертифицированный администратор Linux (Linux

06.11.2012 Linux Foundation и IDC: открытое ПО ждут в частных облаках

Напомним, что летом текущего года IDC при спонсорской поддержке Linux Foundation опросила 282 компании с общим числом сотрудников не менее 500 человек по вопросу, каким они видят будущее Linux и открытого ПО в облаках. Как стало известно из отчета IDC, дост
06.09.2012 Linux Foundation: пользователи хотят открытых "облаков"

В рамках конференции CloudOpen 2012, Linux Foundation обнародовала результаты опроса 282 пользователей сервиса IDC, призванного выяснить предпочтения пользователей в сфере облачных вычислений. Критерием отбора респондентов был фак
06.06.2012 Samsung стала платиновым участником Linux Foundation

Некоммерческая организация Linux Foundation, основанная в 2007 г., обеспечивает координацию разработки ядра Linux при участии многочисленных софтверных вендоров, а также ключевых разработчиков ядра, среди которых присутс
09.04.2012 Linux Foundation: участие корпораций в развитии ядра Linux растёт

ux и динамику развития сообщества вокруг проекта. Текущий документ составлен усилиями двух разработчиков ядра, Джона Корбета (Jon Corbet) и Грега Крой-Хартмана (Greg Kroah-Hartman), и вице-президента Linux Foundation Аманды Макферсон (Amanda McPherson). Отчёт содержит информацию о развитии проекта в период между версиями ядра 2.6.36 и 3.2.0. Новое исследование Linux Foundation в очер
20.03.2012 NVidia присоединилась к Linux Foundation

нится в пользу открытого кода. Скотт Притчетт (Scott Pritchett), вице-президент Nvidia по вопросам программного обеспечения под Linux (Linux Platform Software), заявил в пресс-релизе, что «членство в Linux Foundation активизирует сотрудничество [компании] с организациями и частными лицами, занятыми в развитии Linux». Эксперты убеждены, что вступление Nvidia в Linux Foundation говорит
12.09.2011 Главные серверы Linux под жесткой атакой

ехнических работ по факту несанкционированного проникновения, которое было обнаружено 8 сентября. В Linux Foundation подозревают, что взлом связан с хакерской атакой на другой известнейший ресу
27.05.2011 Руководитель Linux Foundation: MeeGo продолжит развиваться

развитие даже после «измены» Nokia c Windows Phone 7. Об этом шла речь на состоявшейся в понедельник конференции MeeGo Conference 2011 в Сан-Франциско. Выступивший на открытии исполнительный директор Linux Foundation Джим Землин (Jim Zemlin) заявил, что ценность OpenSource-проектов заключается именно в их независимости от конкретных компаний: «Компании и люди приходят и уходят, но фундамент
15.03.2011 Первая российская компания вступила в Linux Foundation

Компания «Пингвин Софтвер» (PingWin Software) стала первой российской организацией, вступившей в Linux Foundation – некоммерческий консорциум развития Linux. Об этом говорится в сообщении «Пингвин Софтвер». В рамках членства в Linux Foundation компания «Пингвин Софтвер» намерена укр
15.11.2010 AMD присоединяется к проекту MeeGo

мобилях и смартфоны. Таким образом, AMD становится уже третьим, после Intel и Nokia, крупным корпоративным участником проекта. Кроме того, в участии MeeGo принимает участие некоммерческая организация Linux Foundation, где в настоящее время работает создатель ядра Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds). Linux Foundation обеспечивает инфраструктуру и базовую координацию проекта MeeGo.

02.11.2010 Linux Foundation выпустила перечень вопросов для самопроверки, позволяющий помочь соблюсти условия лицензий Open Source

Некоммерческая организация Linux Foundation опубликовала на своем сайте список вопросов для самооценки (Self-Assesment Checklist) для компаний, использующих или собирающихся использовать свободное ПО. Выпуск списка являе
28.10.2010 Linux Foundation объединяется с ассоциацией CELF и запускает новый проект в области встраиваемых устройств

Некоммерческая организация Linux Foundation объявила о поглощении другой отраслевой ассоциации – CELF (Consumer Electronics Linux Forum), которая объединяла компании, заинтересованные в продвижении Linux в потребительско
21.05.2010 Open Source Automation Development Lab присоединяется к Linux Foundation

Консорциум Open Source Automation Development Lab (OSADL) присоединился к Linux Foundation, сообщает h-online.com. Основанный в 2005 году, OSADL поддерживает использование Linux и открытого программного обеспечения на встроенных системах, а также разработку RT-Preemp
19.05.2009 Microsoft и Linux Foundation сошлись во мнениях

Microsoft и организация Linux Foundation направили совместное письмо Американскому институту права (American Law Institute - ALI), который занимается разработкой комментариев к американскому законодательству, сообщает
02.04.2009 Linux Foundation займется Moblin

Корпорация Intel анонсировала планы по передаче управления своим проектом Moblin некоммерческой организации Linux Foundation. Как сообщает The Register, причиной такого решения послужило желание Intel стимулировать сторонних разработчиков к работе над проектом. При этом предполагается, что основные р
05.03.2009 Linux Foundation выкупил домен Linux.com

Фонд Linux Foundation объявил о том, что получил контроль над доменом Linux.com, который ранее принадлежал компании SourceForge. Linux Foundation будет сотрудничать с SourceForge в течение сл
27.10.2008 Linux оценили в $10,8 млрд

Если бы разработка ОС Linux сейчас началась заново, стоимость проекта составила $10,8 млрд, причем одно только ядро системы стоило бы $1,4 млрд, — сделали вывод аналитики Linux Foundation. Исследователи Linux Foundation ставили целью оценить в денежном эквиваленте общие затраты всех компаний и индивидуальных разработчиков на создание типичного дистрибутив
23.09.2008 Linux Foundation открыла двери частным лицам

Некоммерческая организация Linux Foundation (LF), спонсирующая ряд разработчиков Linux и обеспечивающая взаимодействие основных Linux-вендоров, реализовала программу, позволяющую частным лицам стать аффилированными члена
12.09.2008 К Linux Foundation присоединился новый участник

К некоммерческой организации Linux Foundation (LF), предназначенной для координации разработки ОС Linux и спонсирования работы Линуса Торвальдса (Linus Torvalds) - создателя ядра Linux, присоединился еще один участник. Ком
18.08.2008 Canonical присоединилась к Linux Foundation

Некоммерческая организация Linux Foundation (LF), осуществляющая защиту интересов ОС Linux и спонсирование работы Линуса Торвальдса (Linus Torvalds) - создателя ядра Linux, пополнилась еще одним членом - компанией Марка

01.04.2008 Adobe присоединился к Linux Foundation

Некоммерческая организация Linux Foundation (LF), занимающаяся продвижением и стандартизацией Linux, объявила о принятии в свои ряды нового члена - Adobe Systems. Джим Землин (Jim Zemlin), исполнительный директор LF, и Д
28.02.2008 Linux Foundation присоединилась к Red Hat и Google в критике OOXML

Исполнительный директор некоммерческой организации Linux Foundation Джим Землин (Jim Zemlin) прокомментировал вторую попытку Microsoft сделать формат OOXML стандартом ISO, назвав аргументы Microsoft в пользу принятия второго стандарта «нелепыми
07.02.2002 Free Standards Group выпустила новую базу стандартов для Linux

Консорциум Free Standards Group, состоящий из ведущих производителей серверного оборудования и программного обеспечения, а также продавцов Linux, выпустил первые документы, разрешающие задачу обеспечения


Публикаций - 205, упоминаний - 230

Linux Foundation и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12781 73
Microsoft Corporation 25715 61
Google LLC 12624 55
Red Hat 1378 55
IBM - International Business Machines Corp 9681 52
Samsung Electronics 11011 43
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5799 27
Oracle Corporation 7061 26
Huawei 4508 25
AMD - Advanced Micro Devices 4624 21
OpenText - Micro Focus - Novell 880 21
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 405 19
HP Inc. 5875 17
Broadcom Inc - Avago Technologies 598 16
Dell EMC 5171 15
Nvidia Corp 3957 14
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 531 14
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 14
Apple Inc 13086 13
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 768 12
Broadcom - VMware 2597 11
Toshiba Corporation 2979 11
Microsemi 16 10
Koch Industries - Molex - MolexPN - Molex Premise Networks 33 10
Ростелеком 10881 10
Qualcomm Technologies 1967 10
Элемент ГК - Микрон - Micron 1675 10
Seagate Technology 765 10
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 729 10
Amazon Inc - Amazon.com 3257 9
LG Electronics 3727 9
Microsoft Corporation - GitHub 1060 9
Fujitsu 2099 9
Canonical 220 9
HPE - Hewlett Packard Enterprise 724 8
Cisco Systems 5354 8
Meta Platforms - Facebook 4609 8
Hitachi - Хитачи 1499 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9483 8
HP - Hewlett-Packard 3662 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3132 8
РЖД - Российские железные дороги 2086 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8771 7
ГПБ - Газпромбанк 1261 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1200 6
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 288 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 4
Tata Motors - Jaguar Cars 126 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 503 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 3
BMW Group 481 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 736 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 2
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 478 2
CommBank - Commonwealth Bank of Australia - Банк содружества Австралии 14 2
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 47 2
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 2
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 2
Резонанс НПП 405 2
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1882 2
Microsoft - LinkedIn 697 2
Hyundai Motor Company 433 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2399 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 293 2
Renault Groupe 166 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 371 1
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 35 1
Bank of America - Банк Америки 270 1
JCB International 146 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 339 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 1
Восток-Запад - EWS Holding 47 1
Barclays 122 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 30 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 238 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 90 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13672 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5585 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3618 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3186 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3573 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1677 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 5
Федеральное казначейство России 1940 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1402 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5937 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3665 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4933 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3416 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5609 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6514 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1535 3
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 2
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 71 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2056 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1889 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1182 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 866 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 182 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 452 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 43 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 239 1
ЦБ Азербайджан - Центральный Банк Азербайджанской Республики - Azərbaycan Mərkəzi Bankı 7 1
Департамент труда и развития рабочей силы штата Нью-Джерси - New Jersey Department of Labor and Workforce Development 2 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 73 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 11
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 11
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 11
OpenCAPI Consortium 13 11
Gen-Z Consortium 11 11
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 11
Apache Software Foundation - ASF 229 9
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 8
OSI - Open Source Initiative 79 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 5
OIN - Open Invention Network 24 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 284 4
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 3
OSA - Open Source for America 5 3
Linux Foundation - OpenSSF - Open Source Security Foundation 6 3
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 2
OWASP - Open Web Application Security Project 142 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 2
Eclipse Foundation 26 2
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 403 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
OPNFV - Open Platform for NFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 6 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
Bitcoin Foundation 8 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 62 1
4CIO 20 1
Symbian Foundation 38 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 1
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8589 105
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28089 93
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64446 64
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33236 58
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24215 51
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27223 34
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17998 33
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26587 31
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22454 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25903 27
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7130 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34515 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25330 25
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1951 19
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10587 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12770 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35869 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21918 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16007 17
Стандартизация - Standardization 2328 16
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6450 16
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1647 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13795 14
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5117 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12999 13
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13131 12
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9934 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29581 11
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7507 11
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7516 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16932 11
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 680 11
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13009 10
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2824 10
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 580 10
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14162 9
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8702 9
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 9
СХД - Ленточная библиотека - Tape library - LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 518 9
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1366 9
Linux OS 11452 151
Microsoft Windows 16818 39
Google Android 15177 31
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 20
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 20
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1002 16
Linux - Debian GNU 564 14
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 58 13
Microsoft Azure 1519 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5653 12
Intel x86 - архитектура процессора 2140 11
Intel Moblin - Intel Mobile Linux 58 9
Python - высокоуровневый язык программирования 1269 9
Oracle Java - язык программирования 3454 9
Mozilla Firefox - браузер 1939 9
Nokia Maemo - платформа для портативных устройств на Debian Linux 108 8
Apple iOS 8546 8
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 252 8
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 396 8
JavaScript - JS - язык программирования 1420 7
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 314 7
Kingsoft Office Software - WPS Office 47 6
UnionTech - UOS - Unity Operating System 39 6
Microsoft Windows 10 1935 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1671 6
UnionTech - Deepin Linux - Hiweed Linux - Hiwix 40 6
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1639 6
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 36 6
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 129 5
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 282 5
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 246 5
Docker - Платформа распределённых приложений 529 5
Google Maps - Карты Google - GMaps 707 4
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1707 4
Drupal - CMS-система 83 4
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 155 4
C/C++ - Язык программирования 884 4
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 234 4
Samsung Electronics - Bada 188 4
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 148 4
Zemlin Jim - Землин Джим 26 26
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 21
Bottomley James - Боттомли Джеймс 16 11
Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 31 7
Черепенников Антон 86 6
Рубанов Владимир 76 5
Лебедев Михаил 72 5
McPherson Amanda - Макферсон Аманда 5 5
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 4
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 4
Иванников Виктор 23 4
Протасов Станислав 36 4
Morton Andrew - Мортон Эндрю 15 4
Калинин Александр 186 3
Аникин Леонид 61 3
Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 675 3
Steen Birger - Стен Биргер 72 3
Белоусов Сергей 254 3
Комиссаров Дмитрий 247 2
Нестеров Алексей 174 2
Ершов Павел 37 2
Кузнецов Александр 160 2
Аникин Денис 33 2
Zanni John - Занни Джон 11 2
Burns Tom - Бернс Том 19 2
Козлов Михаил 181 2
Изумрудов Олег 41 2
Покровский Иван 134 2
Thomas David - Томас Дэвид 3 2
Аветисян Арутюн 42 2
Sammet Jean - Саммет Джин 3 2
Степанов Антон 71 2
Costa Glauber - Коста Глаубер 3 2
Danyluk Alex - Данилюк Алекс 5 2
Toutonghi Michael - Тоутонги Майкл 2 2
Behlendorf Brian - Белендорф Брайан 6 2
Garret Matthew - Гаррет Мэтью 15 2
Corbet Jonathan - Корбет Джонатан 3 2
Wheeler David - Уилер Дэвид 4 2
Россия - РФ - Российская федерация 164980 67
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54517 50
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18997 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47356 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14776 12
Европа 24911 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13767 11
Япония 13768 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19418 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8507 9
Южная Корея - Республика 7025 8
США - Нью-Йорк 3175 6
Германия - Федеративная Республика 13162 6
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1457 6
Финляндия - Финляндская Республика 3692 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4183 4
Азия - Азиатский регион 5894 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Индия - Bharat 5842 4
Канада 5061 4
Франция - Французская Республика 8144 4
Россия - СФО - Новосибирск 4850 4
Испания - Королевство 3822 4
США - Калифорния 4815 4
Швейцария - Женева 331 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3129 3
Бразилия - Федеративная Республика 2506 3
Китай - Тайвань 4234 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1215 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 2
США - Орегон 255 2
Великобритания - Кембридж 263 2
США - Вашингтон - Редмонд 238 2
СССР - Ленинград 112 2
Казахстан - Республика 6009 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 2
Норвегия - Королевство 1853 2
Польша - Республика 2029 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3645 2
Италия - Итальянская Республика 4496 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57281 44
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15916 27
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53118 27
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33476 23
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5646 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27095 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21468 11
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5086 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8761 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18042 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6677 11
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1567 10
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5729 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11490 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6555 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12225 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6005 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3965 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8177 6
Металлы - Платина - Platinum 498 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1906 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6127 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6119 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4785 5
Английский язык 7007 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8451 5
Образование в России 2764 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7028 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3816 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3713 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3780 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2457 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10237 5
НКО - Некоммерческая организация 629 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5082 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8854 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8778 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3445 4
Металлы - Серебро - Silver 824 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6664 4
The Register - The Register Hardware 1777 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6078 4
CNET Networks - CNET News 1643 3
TechnologyAdvice - eWeek 230 3
ZDnet 663 3
Ведомости 1443 3
Linux Kernel Mailing List - почтовая рассылка для разработчиков ядра 6 2
cnTechPost 7 2
Vnunet 224 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 894 2
Reddit 392 2
ITHome 43 2
Tom’s Hardware 592 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2361 2
DigiTimes - Издание 1331 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 142 1
Gizmodo 133 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 61 1
AP - Associated Press 2007 1
Phoronix 58 1
Hacker News 91 1
IEEE Spectrum 16 1
Android Authority 60 1
Network World 31 1
Открытые системы ИД 176 1
Times 658 1
Tizen Talk 1 1
Groklaw 20 1
Helsingin Sanomat 17 1
Slashdot 29 1
Forbes - Форбс 983 1
Wikipedia - Википедия 644 1
TAdviser - Центр выбора технологий 461 1
Bloomberg 1613 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1296 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
N+1 - Издание 186 1
GizChina - Издание 84 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 684 1
IDC - International Data Corporation 4968 21
Gartner - Гартнер 3651 9
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 20 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8562 4
Microsoft Research 144 3
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 2
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 27 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
ABI Research 236 2
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 2
Forrester Wave 45 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Counterpoint Research 107 1
Strategy Analytics 285 1
IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 2 1
Mordor Intelligence 35 1
Dell'Oro Group 66 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 367 1
Gartner Magic Quadrant Application Servers 1 1
IDC Cloud System Software Survey 1 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 90 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Markets&Markets Research 113 1
Forrester Research 833 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 362 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
РАН - Российская академия наук 2114 9
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 217 9
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1199 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1720 5
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 305 5
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1446 3
University of California - Калифорнийский университет 101 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 46 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 582 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 1
Samsung Исследовательский центр 8 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 148 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 179 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 1
Samsung IT Школа 11 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 16 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 108 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 58 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 1
UWaterloo - University of Waterloo - Университет Уотерлу - Университет Ватерлоо 24 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 999 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 485 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 75 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 180 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2650 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
LinuxWorld 52 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1274 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 3
CNews AWARDS - награда 570 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 2
Microsoft Build - конференция 39 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
Broadcom - VMware VMworld U.S. - VMworld Americas 1 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
День молодёжи - 27 июня 1074 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 185 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456210, в очереди разбора - 727488.
Создано именных указателей - 197591.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще