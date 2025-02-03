Россиянам в Open Source не место. Linux Foundation рекомендует не принимать российский открытый код

Linux Foundation выпустила новые рекомендации по взаимодействию с участниками сообщества из подсанкционных стран. Это напрямую касается российских разработчиков – сотрудничество с ними теперь может оказаться причиной проблем.

Правила новые, санкции старые

Linux Foundation, некоммерческий консорциум по развитию Linux, в конце января 2025 г. выпустил новые рекомендации по работе с программистами из стран, на которые наложены санкции. В целом, все сводится к тому, что, в частности, с российскими программистами дел лучше не иметь, пишет портал The New Stack. Взаимодействие с ними может стать нарушением американских санкций.

Рекомендации Linux Foundation напрямую связаны с санкциями, которые вводит Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC). Эти лимиты распространяются на частных лиц, а также на компании из «черного» списка властей США – SDN или Specially Designated Nationals and Blocked Persons. Также санкции касаются аффилированных с этими гражданами и организациями лица.

Новые рекомендации распространяются на очень небольшое количество стран, но Россия в этом списке присутствует. Также в нем есть Иран, Куба, Северная Корея и Сирия а вот Китай портал The New Stack не упоминает.

Пройти по лезвию бритвы

Рекомендации Linux Foundation допускают возможность взаимодействия с разработчиками из санкционных стран или связанных с санкционными компаниями. В частности, они позволяют принимать от них изменения и исправления, если эти патчи создавались по их собственной инициативе, то есть не запрашивались. При этом исправления должны решать только общие проблемы проекта с исходным кодом.

cal gao / Unsplash Отношение к россиянам в среде открытого ПО постепенно меняется на негативное

Портал OpenNet приводит в пример два условных патча ядра Linux, созданных подсанкционной организацией. Патч, внедряющий в ядро драйвер для нового «железа» – это потенциальное нарушение санкций OFAC, а исправление, латающее очередную «дыру» в ядре – нарушением считаться не будет.

Также рекомендации содержат пункт об односторонней коммуникации с подсанкционными участниками сообщества. То есть принимать некоторые патчи от них можно, но лучше не стоит контактировать с ними по поводу доработки созданных ими исправлений. Это может трактоваться как нарушение санкций, а сами по себе консультации лиц и организаций из санкционного списка запросто могут трактовать как оказание услуг.

Новые неприкасаемые

Новые рекомендации – это именно рекомендации, то есть четко следовать им участников Linux-сообщества никто пока не заставляет. Однако, как пишет The New Stack, их наличие уже само по себе означает, что разработчикам следует проявлять осторожность в отношении того, с кем они взаимодействуют.

В руководстве Linux Foundation подчеркивается несколько важных аспектов для разработчиков ПО с открытым исходным кодом. В частности, участникам сообщества рекомендуется не полагаться исключительно на список SDN, поскольку он не является исчерпывающим.

Большинство санкций OFAC не распространяются на «информационные материалы», которые обычно включают открытый исходный код. Однако это касается только существующего кода, а не запросов на новый код или на модификации имеющегося. Так, например, сотрудничество с российским разработчиком над исправлением кода может повлечь за собой различные неприятности.

Также из новых рекомендаций Linux Foundation стало понятно, что xотя рассмотрение незапрошенных исправлений от участников из регионов, на которые наложены санкции, в целом приемлемо, активное вовлечение их в обсуждения или улучшения может выходить за рамки закона.

Помимо этого, разработчикам настоятельно рекомендовано проявлять осторожность и бдительность в отношении находящихся под санкциями организаций, пытающихся вносить косвенный вклад через третьих лиц или разработчиков, действующих «индивидуально».

Не все так плохо?

Признавая неутешительную реальность того, что сообщества с открытым исходным кодом не могут работать независимо от международных санкций, Linux Foundation подчеркивает важность понимания и соблюдения новых рекомендаций. Юристы полагают, что нововведения коснутся в первую очередь крупных корпораций, которые всегда на контроле у государства, тогда как небольшим фирмам тесное сотрудничество с разработчиками из России и других подсанкционных стран пока что может сойти с рук.

Такого мнения придерживается, в частности, юрист по лицензированию открытого исходного кода Хезер Микер (Heather Meeker). «Давайте будем честны: небольшие компании обычно игнорируют такие правила, потому что у них просто нет ресурсов для их анализа, а правительство обычно игнорирует небольшие компании, потому что у него нет ресурсов для их принудительного применения, – сказала Микер порталу The New Stack. – Крупным компаниям, которые находятся на радаре, нужны специализированные консультации. Юрист по общему праву не может идти в ногу с темпами новых правил, не говоря уже о передовых методах их соблюдения».

Комментируя новые рекомендации Linux Foundation, Микер добавила: «Мир становится все более протекционистским, а открытый исходный код – это его противоположность – квинтэссенция свободной торговли. Просто посмотрите, что произошло на этой неделе с – новой горячей нейросетью на основе открытого исходного кода – и вы поймете, насколько хорошо работает протекционизм».

Китайскую генеративную нейросеть DeepSeek начали массово блокировать во многих западных странах почти сразу после дебюта, а ее разработчиков – обвинять в безответственном отношении к персональным данным своих пользователей. Кроме того, сразу после запуска на нее обрушилось несколько волн DDoS-атак.

Тревожный удар в колокол

Новые рекомендации Linux Foundation наглядно демонстрируют, что сообщество поворачивается к разработчикам из России и других подсанкционных стран спиной. Этот процесс начался в 2022 г., но был вялотекущим, и лишь в конце 2024 г. ему придали скорости.

Как сообщал CNews, в октябре 2024 г. из списка мейнтейнеров Linux было исключено несколько россиян, часть которых работают в подсанкционных организациях. Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) прокомментировал случившееся, назвав всех отстраненных от разработки россиян «кучкой русских троллей» (lots of Russian trolls).

Также Торвальдс выкатил отказался отменять решение и возвращать российских мейнтейнеров в сообщество.