DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence

«Алиса AI» обошла DeepSeek и других игроков рынка — исследование Mediascope ом среди россиян — каждый месяц нейросетью «Яндекса» пользуется 14,3% населения, говорят результаты исследования Mediascope за осень 2025 г. Российская нейросеть лидирует с большим отрывом: китайский DeepSeek выбирают только 9,4% пользователей, российский GigaChat — 4%, ChatGPT — 3,5%, Perplexity AI — 1,4%, Character AI — 0,8%. В общей сложности зарубежные и отечественные нейросети каждый м

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM Лучше понять суть взаимодействия с ИИ позволяют примеры. Поэтому мы решили обратиться к одной из популярных нейросетей DeepSeek для написания статьи о подборе ноутбука. В результате должен получиться материал о гаджетах, соответствующих определенным потребностям и бюджету.Первый шаг — обозначить тематику Успех

Cloud.ru открыл доступ к новой модели T-Pro 2.0 с гибридным режимом рассуждений в каталоге Evolution Foundation Models на сложные запросы с экономией вычислительных ресурсов в два раза по сравнению с аналогами Qwen3 и DeepSeek R1-Distil. До 31 октября 2025 г. T-Pro 2.0 доступна всем зарегистрированным пользова

DeepSeek потратила на обучение модели R1 только $294 тыс. Учить ChatGPT пришлось за $100 миллионов Расходы на обучение моделей Китайская ИТ-компания в сфере искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek отчиталась в сентябре 2025 г., что потратила $294 тыс. на обучение своей ИИ-модели R

Группа «Т-Технологии» выпустила модель с гибридным режимом рассуждений T-Pro 2.0 ией вычислительных ресурсов в 2 раза для запросов на русском языке по сравнению с аналогами Qwen3 и DeepSeek R1-Distil. Гибридные модели позволяют выбирать между быстрыми простыми ответами и гл

Европейские страны требуют у Apple и Google удалить DeepSeek из магазинов приложений ермании обратились к Apple и Google с официальным требованием удалить из своих магазинов приложение DeepSeek AI в связи с потенциальной угрозой национальной безопасности. Глава Комиссии по защи

Выход новой версии DeepSeek с рекордной производительностью отложен. Из-за санкций США не хватает чипов Nvidia Нехватка чипов Разработка модели DeepSeek R2 забуксовала из-за нехватки чипов Nvidia, пишет Wccftech. Всему виной торговая вой

ValueAI добавил поддержку локального использования DeepSeek и Gemma для безопасного внедрения ИИ ИИ-инструмент ValueAI, разработанный ИТ-компанией «ВейвАксесс», расширил поддержку больших языковых моделей: теперь бизнес может использовать LLM DeepSeek и Gemma 3 для работы с данными локально, без подключения к внешним сервисам. Модели развернуты на серверах ValueAI или могут быть установлены в инфраструктуре заказчика. Это дает компа

«Гравитон» расширяет предложение по реестровому серверному оборудованию за счет серверов для работы с нейросетью DeepSeek роизводитель вычислительной техники «Гравитон» расширяет предложение по серверному оборудованию для обработки задач, связанных с искусственным интеллектом, тремя GPU-серверами для работы с нейросетью DeepSeek. Какая именно модель DeepSeek подразумевается, в компании «Гравитон» не уточняют. Платформы созданы на базе сервера «Гравитон С2122ИУ» с материнской платой «Урал» отечественной

«Яндекс» запустил «убийцу» ChatGPT и Deepseek Новый ИТ-сервис «Яндекс» представил новый ИТ-сервис «Нейроэксперт», который является конкурентом Deepseek и ChatGPT, об этом CNews сообщили в пресс-службе ИТ-компании. Бета-версия предназнач

Китайский ИИ DeepSeek обошел ChatGPT по популярности в России и стремительно растет в Белоруссии Китайская нейросеть DeepSeek привлекла свыше 1,3 млн активных пользователей в России, что на 15% превышает показатели ChatGPT в январе 2025 г. Об этом свидетельствует статистика посещаемости официального сайта сер

«Exeed Центр Автодом Варшавка» представляет интеграцию технологий искусственного интеллекта Deepseek бственной разработки материнской компании Lion AI Smart Cockpit с моделью искусственного интеллекта Deepseek. Эта инновация станет доступна для клиентов дилерского центра на Варшавском шоссе, 9

В соцсети Х под видом DeepSeek распространяется вредоносное ПО ампаний по распространению зловредных программ для ПК через группы страниц, копирующих дизайн сайта DeepSeek, а также в отдельном случае мимикрирующих под нейросеть Grok. Речь идет, в частности

Bestune Pony стал первым компактным городским электромобилем с поддержкой нейросетей от DeepSeek Компактная модель городского электромобиля Bestune Pony первой в своем классе получила мультимедийную систему с поддержкой нейросетей от компании DeepSeek. Об этом CNews сообщили представители «FAW Легковые автомобили». За компактными размерами и яркой внешностью Bestune Pony скрывается прогрессивный и высокотехнологичный электромобиль,

Российские айтишники не оценили DeepSeek: китайская разработка не вошла в десятку самых востребованных нейросетей Chat GPT, YandexGPT, Midjourney, GigaChat, «Шедеврум» вошли в пятерку самых популярных нейросетей среди российских ИТ-специалистов, в то время как DeepSeek не вошел даже в десятку. На сегодняшний день нейросети в работе используют подавляющее большинство ИТ-специалистов. В основном это «мидлы» и «джуниоры», тогда как сеньор-специалисты ис

Infinix объявляет об интеграции DeepSeek-R1 в смартфоны на XOS 14.5 и выше Международная технологическая компания Infinix объявляет об интеграции DeepSeek-R1 со своими устройствами. Это позволит смартфонам Infinix с XOS версии 14.5 и выше

Бренды Omoda и Jaecoo сообщили об интеграции с нейросетью DeepSeek Бренды Omoda и Jaecoo сообщили об интеграции с компанией DeepSeek, ставшей лидером в области технологий, связанных с искусственным интеллектом. При поддержке подразделения Lion, входящего в структуру Chery Group, компания O&J получит новые возможност

Инновационные бионические роботы от брендов Omoda и Jaecoo переходят на нейросети DeepSeek Инновационные бионические роботы от брендов Omoda и Jaecoo переходят на нейросети DeepSeek. Об этом CNews сообщили представители O&J. В свое время начало сотрудничества между

Нейросеть DeepSeek обогнала ChatGPT по количеству пользователей на 15% – big data T2 T2, российский оператор мобильной связи, на фоне популярности DeepSeek исследовал использование клиентами языковых моделей в IV квартале 2024 г. и январе 2

Аналитики Yota: DeepSeek стал самой популярной нейросетью у россиян в январе 2025 года россияне стали больше пользоваться нейросетями: аудитория и мобильный трафик таких сервисов в январе 2025 г. выросли в пять раз год к году. А самым популярным сервисом этого января оказался китайский DeepSeek — он обогнал других как по трафику, так и по числу пользователей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами Yota на основе обезличенных данных абонентов.

«Яндекс» добавил в «Шедеврум» возможность протестировать визуальную модель от DeepSeek Пользователи «Шедеврума» теперь могут протестировать визуальную модель Janus-Pro-7B. Это модель с открытым кодом, созданная китайской компанией DeepSeek. «Яндекс» первым встроил Janus-Pro-7B в приложение с широкой аудиторией. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Модель будет доступна до конца марта 2025 г. в «Шедевруме» для

Otus Kids запускает обучение искусственному интеллекту для детей и подростков, включая DeepSeek Образовательная платформа Otus добавляет курсы по искусственному интеллекту (ИИ), включая изучение передовых моделей, таких как DeepSeek. Программа рассчитана на подростков 10–17 лет и ориентирована на практическое освоение современных технологий, востребованных в реальном ИТ-секторе. Об этом CNews сообщили представител

Россияне предотвратили хакерскую атаку на репозиторий Python, организованную с помощью DeepSeek хакерами В репозитории пакетов Python Package Index (PyPI) обнаружили вредонос, замаскированный под DeepSeek. Примечательно, что основная часть кода была написана нейросетью. Хакерскую кампанию

Positive Technologies зафиксировала и остановила попытки использовать DeepSeek для атак нацелена на разработчиков, ML-специалистов и обычных пользователей, которые хотели бы интегрировать DeepSeek в свои системы. Учетная запись злоумышленника была создана в июне 2023 г., однако не