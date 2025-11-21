Получите все материалы CNews по ключевому слову
DeepSeek Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|21.11.2025
|
«Алиса AI» обошла DeepSeek и других игроков рынка — исследование Mediascope
ом среди россиян — каждый месяц нейросетью «Яндекса» пользуется 14,3% населения, говорят результаты исследования Mediascope за осень 2025 г. Российская нейросеть лидирует с большим отрывом: китайский DeepSeek выбирают только 9,4% пользователей, российский GigaChat — 4%, ChatGPT — 3,5%, Perplexity AI — 1,4%, Character AI — 0,8%. В общей сложности зарубежные и отечественные нейросети каждый м
|08.12.2025
|
Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM
Лучше понять суть взаимодействия с ИИ позволяют примеры. Поэтому мы решили обратиться к одной из популярных нейросетей DeepSeek для написания статьи о подборе ноутбука. В результате должен получиться материал о гаджетах, соответствующих определенным потребностям и бюджету.Первый шаг — обозначить тематику Успех
|23.09.2025
|
Cloud.ru открыл доступ к новой модели T-Pro 2.0 с гибридным режимом рассуждений в каталоге Evolution Foundation Models
на сложные запросы с экономией вычислительных ресурсов в два раза по сравнению с аналогами Qwen3 и DeepSeek R1-Distil. До 31 октября 2025 г. T-Pro 2.0 доступна всем зарегистрированным пользова
|19.09.2025
|
DeepSeek потратила на обучение модели R1 только $294 тыс. Учить ChatGPT пришлось за $100 миллионов
Расходы на обучение моделей Китайская ИТ-компания в сфере искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek отчиталась в сентябре 2025 г., что потратила $294 тыс. на обучение своей ИИ-модели R
|18.07.2025
|
Группа «Т-Технологии» выпустила модель с гибридным режимом рассуждений T-Pro 2.0
ией вычислительных ресурсов в 2 раза для запросов на русском языке по сравнению с аналогами Qwen3 и DeepSeek R1-Distil. Гибридные модели позволяют выбирать между быстрыми простыми ответами и гл
|02.07.2025
|
Европейские страны требуют у Apple и Google удалить DeepSeek из магазинов приложений
ермании обратились к Apple и Google с официальным требованием удалить из своих магазинов приложение DeepSeek AI в связи с потенциальной угрозой национальной безопасности. Глава Комиссии по защи
|27.06.2025
|
Выход новой версии DeepSeek с рекордной производительностью отложен. Из-за санкций США не хватает чипов Nvidia
Нехватка чипов Разработка модели DeepSeek R2 забуксовала из-за нехватки чипов Nvidia, пишет Wccftech. Всему виной торговая вой
|20.05.2025
|
ValueAI добавил поддержку локального использования DeepSeek и Gemma для безопасного внедрения ИИ
ИИ-инструмент ValueAI, разработанный ИТ-компанией «ВейвАксесс», расширил поддержку больших языковых моделей: теперь бизнес может использовать LLM DeepSeek и Gemma 3 для работы с данными локально, без подключения к внешним сервисам. Модели развернуты на серверах ValueAI или могут быть установлены в инфраструктуре заказчика. Это дает компа
|03.04.2025
|
«Гравитон» расширяет предложение по реестровому серверному оборудованию за счет серверов для работы с нейросетью DeepSeek
роизводитель вычислительной техники «Гравитон» расширяет предложение по серверному оборудованию для обработки задач, связанных с искусственным интеллектом, тремя GPU-серверами для работы с нейросетью DeepSeek. Какая именно модель DeepSeek подразумевается, в компании «Гравитон» не уточняют. Платформы созданы на базе сервера «Гравитон С2122ИУ» с материнской платой «Урал» отечественной
|03.04.2025
|
«Яндекс» запустил «убийцу» ChatGPT и Deepseek
Новый ИТ-сервис «Яндекс» представил новый ИТ-сервис «Нейроэксперт», который является конкурентом Deepseek и ChatGPT, об этом CNews сообщили в пресс-службе ИТ-компании. Бета-версия предназнач
|27.03.2025
|
Китайский ИИ DeepSeek обошел ChatGPT по популярности в России и стремительно растет в Белоруссии
Китайская нейросеть DeepSeek привлекла свыше 1,3 млн активных пользователей в России, что на 15% превышает показатели ChatGPT в январе 2025 г. Об этом свидетельствует статистика посещаемости официального сайта сер
|11.03.2025
|
«Exeed Центр Автодом Варшавка» представляет интеграцию технологий искусственного интеллекта Deepseek
бственной разработки материнской компании Lion AI Smart Cockpit с моделью искусственного интеллекта Deepseek. Эта инновация станет доступна для клиентов дилерского центра на Варшавском шоссе, 9
|06.03.2025
|
В соцсети Х под видом DeepSeek распространяется вредоносное ПО
ампаний по распространению зловредных программ для ПК через группы страниц, копирующих дизайн сайта DeepSeek, а также в отдельном случае мимикрирующих под нейросеть Grok. Речь идет, в частности
|04.03.2025
|
Bestune Pony стал первым компактным городским электромобилем с поддержкой нейросетей от DeepSeek
Компактная модель городского электромобиля Bestune Pony первой в своем классе получила мультимедийную систему с поддержкой нейросетей от компании DeepSeek. Об этом CNews сообщили представители «FAW Легковые автомобили». За компактными размерами и яркой внешностью Bestune Pony скрывается прогрессивный и высокотехнологичный электромобиль,
|28.02.2025
|
Российские айтишники не оценили DeepSeek: китайская разработка не вошла в десятку самых востребованных нейросетей
Chat GPT, YandexGPT, Midjourney, GigaChat, «Шедеврум» вошли в пятерку самых популярных нейросетей среди российских ИТ-специалистов, в то время как DeepSeek не вошел даже в десятку. На сегодняшний день нейросети в работе используют подавляющее большинство ИТ-специалистов. В основном это «мидлы» и «джуниоры», тогда как сеньор-специалисты ис
|26.02.2025
|
Infinix объявляет об интеграции DeepSeek-R1 в смартфоны на XOS 14.5 и выше
Международная технологическая компания Infinix объявляет об интеграции DeepSeek-R1 со своими устройствами. Это позволит смартфонам Infinix с XOS версии 14.5 и выше
|14.02.2025
|
Бренды Omoda и Jaecoo сообщили об интеграции с нейросетью DeepSeek
Бренды Omoda и Jaecoo сообщили об интеграции с компанией DeepSeek, ставшей лидером в области технологий, связанных с искусственным интеллектом. При поддержке подразделения Lion, входящего в структуру Chery Group, компания O&J получит новые возможност
|13.02.2025
|
Инновационные бионические роботы от брендов Omoda и Jaecoo переходят на нейросети DeepSeek
Инновационные бионические роботы от брендов Omoda и Jaecoo переходят на нейросети DeepSeek. Об этом CNews сообщили представители O&J. В свое время начало сотрудничества между
|11.02.2025
|
Нейросеть DeepSeek обогнала ChatGPT по количеству пользователей на 15% – big data T2
T2, российский оператор мобильной связи, на фоне популярности DeepSeek исследовал использование клиентами языковых моделей в IV квартале 2024 г. и январе 2
|11.02.2025
|
Аналитики Yota: DeepSeek стал самой популярной нейросетью у россиян в январе 2025 года
россияне стали больше пользоваться нейросетями: аудитория и мобильный трафик таких сервисов в январе 2025 г. выросли в пять раз год к году. А самым популярным сервисом этого января оказался китайский DeepSeek — он обогнал других как по трафику, так и по числу пользователей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами Yota на основе обезличенных данных абонентов.
|07.02.2025
|
«Яндекс» добавил в «Шедеврум» возможность протестировать визуальную модель от DeepSeek
Пользователи «Шедеврума» теперь могут протестировать визуальную модель Janus-Pro-7B. Это модель с открытым кодом, созданная китайской компанией DeepSeek. «Яндекс» первым встроил Janus-Pro-7B в приложение с широкой аудиторией. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Модель будет доступна до конца марта 2025 г. в «Шедевруме» для
|06.02.2025
|
Otus Kids запускает обучение искусственному интеллекту для детей и подростков, включая DeepSeek
Образовательная платформа Otus добавляет курсы по искусственному интеллекту (ИИ), включая изучение передовых моделей, таких как DeepSeek. Программа рассчитана на подростков 10–17 лет и ориентирована на практическое освоение современных технологий, востребованных в реальном ИТ-секторе. Об этом CNews сообщили представител
|04.02.2025
|
Россияне предотвратили хакерскую атаку на репозиторий Python, организованную с помощью DeepSeek
хакерами В репозитории пакетов Python Package Index (PyPI) обнаружили вредонос, замаскированный под DeepSeek. Примечательно, что основная часть кода была написана нейросетью. Хакерскую кампанию
|03.02.2025
|
Positive Technologies зафиксировала и остановила попытки использовать DeepSeek для атак
нацелена на разработчиков, ML-специалистов и обычных пользователей, которые хотели бы интегрировать DeepSeek в свои системы. Учетная запись злоумышленника была создана в июне 2023 г., однако не
|28.01.2025
|
У Nvidia колоссальное падение цены акций из-за китайского ИИ DeepSeek
Конкуренция на рынке Акции американской компании Nvidia упали на 16,8% на фоне роста популярности новой модели искусственного интеллекта (ИИ) китайской DeepSeek - конкурента ChatGPT. Об этом пишет издание Financial Times. Nvidia - это американская компания, мировой производитель высокопроизводительных графических процессоров (GPU) и систем на
DeepSeek и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409851, в очереди разбора - 730861.
Создано именных указателей - 188050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.