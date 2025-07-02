Европейские страны требуют у Apple и Google удалить DeepSeek из магазинов приложений

Немецкий регулятор считает, что DeepSeek нарушает закон о защите персональных данных Евросоюза. Сам оператор DeepSeek удаляться из магазинов отказался.

Явственно выраженная озабоченность

Регулирующие органы Германии обратились к Apple и Google с официальным требованием удалить из своих магазинов приложение DeepSeek AI в связи с потенциальной угрозой национальной безопасности. Глава Комиссии по защите данных заявил, что DeepSeek нарушает закон о защите личных данных Европейкого союза - GDPR.

Владелец DeepSeek - китайская компания Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence. Ее штаб-квартира располагается в Пекине, и вся обработка персональных данных пользователей осуществляется там же. Европейского подразделения у Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence нет,

Согласно статье 46 закона GDPR, все персональные данные, собираемые у пользователей на территории ЕС, подлежат защите в соответствии с заданными тем же законом стандартам.

В то же время, на Китай действие этого закона, понятное дело, не распространяется, собственное законодательство по обращению с персональными данными в КНР разительно отличается от европейского или американского, вдобавок, власти Китая очень активно запрашивают доступ к пользовательским данным в инфраструктуре частных компаний. Таким образом, считают в Берлине, ни о какой адекватной защите информации, собранной DeepSeek, говорить не приходится.

Чат-бот DeepSeek, запущенный в январе этого года, быстро набрал популярность - и столь же быстро оказался в центре скандалов, связанных с серьезными промахами в плане кибербезопасности.

«Уходите по хорошему»



Глава Комиссии по защите данных ФРГ Майке Камп (Meike Kamp) заявила ранее, что предлагала Hangzhou DeepSeek добровольно отозвать свое приложение из магазинов Apple и Google на территории Германии и исправить недочеты. Однако компания отказалась это делать.

В результате регулирующий орган задействовал статью 16 Акта о цифровых услугах ЕС, согласно которой он может затребовать удаления спорного и незаконного контента от конечных операторов, предоставляющих такие услуги. В данном случае речь идет об Apple и Google.

Этим компаниям еще только предстоит рассмотреть запрос от регулятора и принять собственное решение.

«Действия регулятора можно понять, учитывая все приведенные доводы», - отмечает Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. «Внимание на себя обращает, однако, сохраняющаяся популярность DeepSeek, несмотря на многочисленные доказанные проблемы: в Google Play у этого чат-бота - десятки миллионов скачиваний и высокий рейтинг. Это многое говорит об отношении среднестатистического пользователя к безопасности своих данных».

Действительно, количество скачиваний чат-бота DeepSeek превышает 50 млн, а усредненный рейтинг - 4,5 балла из 5. Apple не раскрывает количество скачиваний по отдельным приложениям, но и там средний рейтинг DeepSeek - 4,0 балла из 5.