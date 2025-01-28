DeepSeek ДипСик
|28.01.2025
|У Nvidia колоссальное падение цены акций из-за китайского ИИ DeepSeek 1
|10.04.2024
|AIRI представил открытую версию мультимодальной ИИ-модели OmniFusion 1
DeepSeek и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 68 1
|Google LLC 11786 1
|OpenAI 220 1
|СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 315 1
|Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 47 1
|AIRI - FusionBrain 20 1
|AIRI - OmniFusion 6 1
|Оселедец Иван 24 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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