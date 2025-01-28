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DeepSeek ДипСик

DeepSeek - ДипСик


28.01.2025 У Nvidia колоссальное падение цены акций из-за китайского ИИ DeepSeek 1
10.04.2024 AIRI представил открытую версию мультимодальной ИИ-модели OmniFusion 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

DeepSeek и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 68 1
Google LLC 11786 1
OpenAI 220 1
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AIRI - FusionBrain 20 1
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AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 56 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 842 1
РАН - Российская академия наук 1874 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166839.
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