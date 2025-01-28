У Nvidia колоссальное падение цены акций из-за китайского ИИ DeepSeek

Акции американского технологического гиганта Nvidia рухнули уже более чем на 17% на фоне развития китайской модели искусственного интеллекта R1 от стартапа DeepSeek. По словам его разработчиков, затраты на данный продукт оказались в разы ниже, чем у главного конкурента в лице OpenAI с нейронной сетью GPT О1. Китайский ассистент уже стал лидером в рейтинге загрузок магазина приложений App Store. Убытки понесли и основатели компаний Oracle и Dell.

Конкуренция на рынке

Акции американской компании Nvidia упали на 16,8% на фоне роста популярности новой модели искусственного интеллекта (ИИ) китайской DeepSeek - конкурента ChatGPT. Об этом пишет издание Financial Times.

Nvidia - это американская компания, мировой производитель высокопроизводительных графических процессоров (GPU) и систем на чипе (SoC), а также программного обеспечения (ПО). Ее разработки применяются в сферах видеоигр, высокопроизводительных вычислений, ИИ, беспилотного транспорта и т.д.

Стоимость акций разработчика графических процессоров Nvidia потеряла 17,31%, опустившись до $118,58 на 28 января 2025 г. Капитализация компании сократилась более чем на $570 млрд, следует из данных Nasdaq. Таким образом, Nvidia уступила Apple звание самой дорогой компании.

Wikipedia Падение акций Nvidia из-за DeepSeek стало рекордным за всю историю

Котировки акций технологического гиганта обвалилась на фоне роста популярности новой ИИ-модели китайской компании DeepSeek, которая может конкурировать с генеративным ИИ от компании OpenAI. Разработчики DeepSeek утверждают, что их чат-бот обошелся дешевле, и стоимость его обучения не превысила $6 млн. Работает DeepSeek на менее продвинутых микрочипах, чем те, что производит Nvidia. Представители компании R1 утверждают, что для обучения использовались 2 тыс. чипов по сравнению с 16 тыс. у американских аналогов. Инвесторы начали избавляться от акций не только Nvidia, но и других технологических компаний в США.

После выпуска новой ИИ-модели от DeepSeek фьючерсы Nasdaq 100 в ходе внебиржевых торгов 27 января подешевели на 5,2%. Технологический индекс Stoxx 600 в ходе торговой сессии просел на 4,5%. Суммарные потери рыночной капитализации участников этих индексов в моменте превысили $1 трлн. Как писал CNews, акции производителей «железа» уже падали.

28 января на фоне успеха китайского ИИ-сервиса DeepSeek, чье приложение обошло ChatGPT по загрузкам в App Store, акции Nvidia продолжают дешеветь, за относительно короткий промежуток времени компания потеряла $384 млрд капитализации.

Потери соучредителя Oracle Ларри Эллисона (Larry Ellison) оказались больше в абсолютном выражении ($22,6 млрд), но составили всего 12% от его состояния, отмечает Bloomberg. Основатель Dell Майкл Делл (Michael Dell) потерял $13 млрд, а основатель Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) - $12,1 млрд.

На запуск китайского чат-бота DeepSeek отреагировали и европейские биржи. Акции Siemens, которая поставляет оборудование для ИИ-инфраструктуры, просели на 19,9%.

Реакция рынка

«DeepSeek - это превосходное достижение в области ИИ. Оно показывает, как ИТ-компания может создавать новые ИИ-модели, используя метод масштабирования во время тестирования. Программисты R1 применили широкодоступные ИИ-модели и вычисления, которые полностью соответствуют экспортному контролю США», - считают представители компании Nvidia.

«Относительно легко скопировать то, что, как вы знаете, работает. Чрезвычайно сложно, это сделать что‑то новое, рискованное и сложное, когда вы не знаете, сработает ли это. Отдельные исследователи по праву получают много славы за это, когда они это делают! Это самая крутая вещь в мире. Мы, очевидно, предоставим гораздо лучшие ИИ-модели в ближайшем будущем, и это действительно воодушевляет - иметь нового конкурента», - сказал главный исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman).

Ограничения от властей США

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) заявил, что собирается ввести пошлины на импорт полупроводников, фармацевтической продукции и металлов.

«В самом ближайшем будущем мы введем пошлины на сделанные за рубежом компьютерные чипы, полупроводники и фармацевтические препараты, чтобы вернуть производство этих необходимых товаров в Соединенные Штаты», - заявил Дональд Трамп, выступая 27 января перед членами палаты представителей от Республиканской партии на своем курорте Дорал в Майами. Трамп также пообещал ввести пошлины на сталь, алюминий и медь.

Как отмечает Bloomberg, Трамп пригрозил ввести пошлины на полупроводники через несколько часов после того, как рыночная капитализация производителя чипов Nvidia сократилась более чем на $600 млрд на фоне запуска новой ИИ-модели от китайского стартапа DeepSeek.

Президент США заявил республиканцам, что слышал о DeepSeek и считает прорыв китайской компании хорошим, потому что не нужно тратить столько денег. Трамп считает, что создание DeepSeek должно стать тревожным сигналом для американских ИТ-компаний, которым следует сфокусироваться на конкуренции, чтобы победить.

Дональд Трамп считает, что пошлины помогут сохранить и расширить производство передовых чипов в США. По его словам, компаниям, которые хотят избежать пошлин, следует перенести производство в Соединенные Штаты.