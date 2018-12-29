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Dell Michael Делл Майкл

СОБЫТИЯ


29.12.2018 Dell вернулась на биржу пять лет спустя после ухода

лл обратился к правлению с просьбой рассмотреть этот вариант. После тщательного анализа предложения Майкла Делла и альтернативных вариантов комиссия пришла к выводу, что выкуп акций частными ин
13.09.2013 Решение принято: Делл выкупает Dell за $24,9 млрд

Компания Dell сообщила, что комитет ее совета директоров принял предложение основателя компании Майкла Делла о выкупе акций у миноритарных акционеров по $13,88. Накануне на специальном собр
06.02.2013 Dell будет выкуплена за $24,4 млрд

лл обратился к правлению с просьбой рассмотреть этот вариант. После тщательного анализа предложения Майкла Делла и альтернативных вариантов комиссия пришла к выводу, что выкуп акций частными ин
04.08.2010 Высокая зарплата и грязная сделка с Intel: основатель Dell на грани отставки

ижения высоких показателей прибыли. Кроме того, считают представители профсоюзов, пакет компенсаций Майкла Делла в качестве исполнительного директора и председателя совета директоров был слишко
27.05.2010 Майкл Делл получил публичный выговор со стороны «Гринписа»

котором черными и синими буквами было написано обращение персонально к главе компании Майклу Деллу (Michael Dell) с просьбой бережнее относиться к окружающей среде. Дословно плакат гласил: «Май
19.09.2007 Майкл Делл назначил главу российского офиса Dell

ачительно увеличить свою долю на российском рынке. «Нас вдохновляют перспективы российского рынка: по прогнозам, в ближайшие четыре года ожидается рост объемов рынка ИТ-продукции в два раза, - заявил Майкл Делл, глава компании Dell. – В настоящее время я лично и прибывшая вместе со мной команда европейских топ-менеджеров Dell ведем переговоры с потенциальными партнерами – дистрибьюторами и

07.09.2007 Майкл Делл впервые посетит Россию

Долгожданное выступление Майкла Делла перед российскими журналистами состоится 19 сентября. «Это первый визит г-на Дел
07.09.2007 Майкл Делл приезжает в Россию

тября 2007 г. председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании Майкл Делл (Michael Dell) приезжает в Россию. Майкл Делл поделится планами дальнейшего развития компании

28.06.2007 Майкл Делл займется русским нефтегазом

идент организации, уверен: финансирование проекта будет. «Мы не будем просить деньги у государства, — утверждает г-н Цой, — а сами найдем их у заинтересованных лиц. Мы намерены обратиться с письмом к Майклу Деллу — президенту Dell — с просьбой рассмотреть наши предложения по развитию инновационных технологий в российском нефтегазовом секторе». Анатолий Дмитриевский: Мы рассчитываем в союзе

01.02.2007 Делл вновь возглавил Dell

оставкам персональных компьютеров, серверов и ноутбуков, о чем дал понять ее основатель Майкл Делл (Michael Dell), вновь назначив себя генеральным директором (CEO). Это первенство Dell удержива
17.01.2006 Apple обогнала Dell по капитализации

ообщил, что Apple обогнала своего главного конкурента на рынке компьютеров, Dell, и припомнил слова Майкла Делла (Michael Dell) о том, что у Apple нет будущего. После 12% роста акций Apple на п
30.09.2005 Майкл Делл: геймерские компьютеры "живы"

Председатель совета директоров крупнейшего производителя компьютеров США Dell Майкл Делл считает, что рынок компьютерных игр не уменьшится, невзирая на рост популярности игровых консолей. Этой теме был посвящен круглый стол, проведенный в Нью-Йорке по случаю анонса новой
05.03.2004 Майкл Делл уходит со своего поста

Основатель и исполнительный директор компании Dell Майкл Делл летом этого года уступит свой пост второму по значимости человеку в компании Кевину Б.Роллинзу. 39-летний Делл начал свой бизнес 20 лет назад и с тех под являлся бессменным главой ко
05.03.2004 Майкл Делл уступит власть

Помимо этих немногих обязанностей, Майкл Делл будет работать в семейном благотворительном фонде и займется инвестиционной деятельностью. Все топ-менеджеры Dell перейдут в подчинение к г-ну Роллинсу. Кевин Роллинс, занимающий в н
03.09.2003 Майкл Делл: Компании не торопятся увеличивать вложения в хай-тек

, несмотря на активизацию экономики, сказал 2 сентября глава крупнейшего производителя компьютеров Dell. "Большие корпорации, как правило, медленнее всего реагируют на изменения в экономике, - сказал Майкл Делл на конференции, посвященной вложениям в технологии. - У них ведь бюджеты были составлены еще в прошлом году, когда экономика восстанавливалась еще очень медленно. А бюджет так быстро
24.06.2003 Майкл Делл: Экономическая ситуация в США улучшается

Состояние экономики США стабилизируется и даже меняется к лучшему, предположил вчера, 23 июня, глава Dell Computer Майкл Делл. Делл также сказал журналистам, что дела его фирмы, которая лидирует по объемам продаж персональных компьютеров, идут хорошо, и Dell рассчитывает добиться дальнейшего увеличения свое
19.03.2002 Майкл Делл: возрождение рынка ПК пока незаметно

Майкл Делл (Michael Dell), исполнительный директор компании Dell, самого успешного на сегодняшний день пр
26.11.2001 Майкл Делл воспользуется слабостью HP-Compaq

озросли на 20%, а кусочек Dell в мировом «компьютерном пироге» достиг на сегодняшний день 14,5%. Compaq – ближайший конкурент – занимает 11% мирового рынка ПК. В своем интервью газете Financial Times Майкл Делл, основатель и исполнительный директор названной его именем компании, описал происходящее с Compaq и HP как «серию восхитительных возможностей для нас». На его взгляд, обеим компаниям
01.11.2001 Майкл Делл предсказал рост рынка ПК

Исполнительный директор компании Dell Computer Майкл Делл (Michael Dell) прогнозирует серьезный рост продаж ПК в течении 4-5 лет. Выступая перед инвесто
20.07.2001 Журнал "Chief Executive" выбрал Майкла Делла "исполнительным директором года"

Несмотря на тяжелые времена, которые переживает производитель компьютеров Dell Computer, исполнительный директор компании Майкл Делл был назван "исполнительным директором года". Его награждение состоялось в четверг вечером в Нью-Йорке. По словам редактора журнала Джона Брандта (John Brandt), основным критерием выб
10.08.2000 Глава Dell Майкл Делл продал еще 1,75 млн. своих корпорации акций на сумму $83,4 млн.

Сегодня стало известно, что основатель компании Dell Computer и ее президент Майкл Делл в июле продал еще 1,75 млн. принадлежащих ему акций компании, получив при этом $83
08.12.1999 Основатель Dell Computer Michael Dell продаёт 5.7 млн. акций
16.12.1998 Майкл Делл продал 8 миллионов акций своей компании

Майкл Делл (Michael Dell), основатель компании Dell Computer, продал в период с 18 по 25 ноября 8 миллион

Публикаций - 194, упоминаний - 360

Dell Michael и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5207 172
Dell Technologies - Dell Computer 2224 120
Microsoft Corporation 25886 49
Intel Corporation 12880 34
HP Inc. 5910 26
HP - Hewlett-Packard 3667 26
Oracle Corporation 7111 23
Apple Inc 13307 18
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 17
IBM - International Business Machines Corp 9719 17
Broadcom - VMware 2624 15
Meta Platforms - Facebook 4636 14
Google LLC 12820 12
Cisco Systems 5383 10
Lenovo Group 2475 10
Acer Group - Acer Inc 2826 10
Amazon Inc - Amazon.com 3309 9
Yandex - Яндекс 9405 9
AOL Inc - America Online 1883 9
Samsung Electronics 11153 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5823 8
AMD - Advanced Micro Devices 4707 8
Broadcom Inc - Avago Technologies 618 8
Dropbox 529 8
Nginx - Энджайникс 211 8
Netcraft 61 6
NTT Data - Dell Services - Perot Systems 23 6
Sony 6757 6
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1016 6
Lenovo Motorola 3573 6
Dell Technologies Secureworks 45 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2204 5
Toshiba Corporation 2987 5
Red Hat 1382 5
Virtustream 14 4
Box inc - box.com - box.net 377 4
Xerox - Lexmark Int 303 4
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5083 4
Dell EMC Services - Dell Services 19 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2796 14
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 13
MSD Capital 14 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
BV Capital - Eventure Capitale 10 8
Runa Capital 158 8
Dell Ventures 30 7
Berkshire Hathaway 34 6
Ehrenkrantz King Nussbaum 38 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 540 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 598 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 3
Index Ventures 50 3
e.ventures 11 3
Zappos.com - Онлайн-магазин обуви и одежды из Лас-Вегаса 12 3
Walmart - Wal-Mart Stores 409 3
eBay Inc 1642 3
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 3
NEA - New Enterprise Associates 23 3
Francisco Partners Management 20 2
Merrill Lynch 454 2
Telstra Venture 5 2
Goldman Sachs Investment Partners VC and Growth Equity - Goldman Sachs Capital Partners - Goldman Sachs Venture Capital - Goldman Sachs PCI - Goldman Sachs Private Capital Investing 15 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 2
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 2
ABN AMRO 100 2
Elliott Management - Elliott Associates 15 2
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 2
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 2
РВК - Российская венчурная компания 572 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 2
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 2
Альфа-Групп 752 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 2
Blackstone Group 47 2
American Airlines 90 1
Uber 365 1
Icahn Enterprises 3 1
RBC Capital Markets 59 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1062 8
Судебная власть - Judicial power 2529 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6710 3
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 402 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1430 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 294 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 522 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 230 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 483 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6022 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1705 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 73 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13934 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1184 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1906 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4991 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 266 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3469 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 637 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
Greenpeace - Гринпис 130 2
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 157 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 70 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1071 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 262 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34007 48
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5539 42
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17123 39
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15569 35
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24810 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28622 19
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22838 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54963 17
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2845 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14908 12
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - печатная техника - printing devices - печатная инфраструктура 6259 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10874 11
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7341 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27201 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29945 10
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 893 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16754 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13839 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23244 8
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BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 180 7
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7584 7
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18525 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13627 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13157 6
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 3026 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8808 6
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3268 6
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 851 5
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Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10818 5
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36860 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5917 5
Microsoft Windows 17038 17
Microsoft Windows 2000 8678 10
Linux OS 11680 8
Apache HTTP Server - Apache Web Server 637 7
Microsoft Windows XP 2433 6
SAP Ariba 309 6
Nginx Plus 14 4
Dell Axim PDA 59 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 934 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1678 4
Dell Vostro - Серия ноутбуков 41 4
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 322 4
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 4
Hulu - онлайн-кинотеатр 99 3
Intel Pentium III 782 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Google Android 15383 3
Microsoft Office 4241 3
Intel x86 - архитектура процессора 2187 3
Apple iPod 1559 3
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 228 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2535 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5278 2
Dell EMC Cloud - Dell EMC Cloud Marketplace - Dell EMC CloudIQ - Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud - Dell EMC Hybrid Cloud Platform - Dell EMC Cloud Storage Services - Dell EMC Atmos Cloud 35 2
Dell Wyse - Dell Wyse Management Suite - Dell Wyse Cloud Connect - Dell Wyse Cloud Client Manager - Dell Cloud Client Computing - Dell Wyse ThinOS 70 2
HP - palmOne - Palm Pilot 65 2
Dell DJ - Dell Ditty - Dell Digital Jukebox 9 2
Apple iOS 8661 2
Microsoft Windows 7 2009 2
Dell Latitude - Серия ноутбуков 252 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 1000 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1442 2
Apple iPhone 6 4861 2
Opera Browser - Браузер 1059 2
Stafory - робот Вера 382 2
Intel Itanium 649 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1710 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2430 2
Apple iTunes Store 1119 2
Dell OptiPlex - серия настольных моноблоков 89 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 937 24
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 322 18
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 14
Jobs Steve - Джобс Стив 1036 11
Allen Paul - Аллен Пол 125 10
Rollins Kevin - Роллинс Кевин 20 8
Brin Sergey - Сергей Брин 193 8
Larry Page - Ларри Пейдж 198 8
Сысоев Игорь 41 8
Buffett Warren - Баффет Уоррен 66 7
Fiorina Carly - Фиорина Карли 99 6
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 6
Коновалов Максим 20 5
Robertson Gus - Робертсон Гас 9 5
Moore Gordon - Мур Гордон 66 4
Icahn Carl - Айкан Карл 68 4
Carty Donald - Карти Дональд 4 4
Hyman Barry - Хайман Барри 40 4
Путин Владимир 3477 4
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 3
Levie Aaron - Леви Аарон 8 3
Icahn Carl - Икан Карл 59 3
Rollins Kevin - Роллинз Кевин 9 3
Omidyar Pierre - Омидьяр Пьер 9 3
Bezos Jeffrey - Безос Джеффри 6 3
Gladden Brian - Гладден Брайан 4 3
Kay Roger - Кэй Роджер 38 3
Белоусов Сергей 255 3
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 372 3
Грин Диана 11 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Yang Jerry - Янг Джерри 96 2
Greene Diane - Грин Диана 20 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 2
Hegarty Aongus - Хегарти Ангус 4 2
Симонов Игорь 103 2
Тарасов Сергей 48 2
Чихачев Дмитрий 29 2
Гудым Денис 20 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55125 83
Россия - РФ - Российская федерация 168796 31
Япония 13860 18
Европа 25035 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19408 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48167 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 9
Индия - Bharat 5920 8
США - Техас 1063 7
США - Нью-Йорк 3197 6
Китай - Тайвань 4289 6
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 807 5
Финляндия - Финляндская Республика 3707 5
Германия - Федеративная Республика 13309 5
США - Калифорния 4845 5
Азия - Азиатский регион 5962 4
Ирландия - Республика 1055 4
Европа Восточная 3140 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1838 4
Канада 5098 4
Африка - Африканский регион 3650 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13876 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19806 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3423 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1444 3
Швейцария - Давос 74 3
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 411 3
США - Мичиган - Детройт 88 2
США - Техас - Раунд-Рок 7 2
Южная Корея - Республика 7115 2
Сингапур - Республика 1969 2
Америка Южная 885 2
Бразилия - Федеративная Республика 2535 2
Турция - Турецкая республика 2654 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1948 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1467 2
США - Колумбия - Вашингтон 1509 2
США - Техас - Остин 192 2
США - Флорида - Майами 201 2
Никарагуа - Республика 60 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18443 48
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54203 35
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6752 24
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8169 16
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4824 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27721 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58572 13
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2159 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34373 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12450 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7965 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6697 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16386 7
Логистика сбытовая - Сбыт 2588 7
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1447 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5689 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5866 6
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 536 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2789 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8585 5
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2402 5
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5897 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6881 5
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1291 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2329 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7596 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5181 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9268 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2218 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5583 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3141 4
Рыночная капитализация - Market capitalization 557 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3168 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6283 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6246 3
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1141 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7725 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7575 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2965 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11518 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6135 19
Forbes - Форбс 1022 12
Bloomberg 1652 8
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1351 7
AP - Associated Press 2009 7
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN - Cable News Network - CNN Business - CNN Money - CNNMoney - CNNfn - Turner Broadcasting System 1630 6
CNET Networks - CNET News 1643 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2737 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 5
FT - Financial Times 1305 5
NYT - The New York Times 1104 5
Silicon.com 364 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11605 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 248 3
DigiTimes - Издание 1334 3
DailyTech 96 2
Times 671 2
Infosan 75 2
Inquirer 463 2
Fortune 211 2
Известия ИД 794 2
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InfoWorld 56 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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