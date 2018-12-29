Dell Michael

Dell вернулась на биржу пять лет спустя после ухода лл обратился к правлению с просьбой рассмотреть этот вариант. После тщательного анализа предложения Майкла Делла и альтернативных вариантов комиссия пришла к выводу, что выкуп акций частными ин

Решение принято: Делл выкупает Dell за $24,9 млрд Компания Dell сообщила, что комитет ее совета директоров принял предложение основателя компании Майкла Делла о выкупе акций у миноритарных акционеров по $13,88. Накануне на специальном собр

Dell будет выкуплена за $24,4 млрд лл обратился к правлению с просьбой рассмотреть этот вариант. После тщательного анализа предложения Майкла Делла и альтернативных вариантов комиссия пришла к выводу, что выкуп акций частными ин

Высокая зарплата и грязная сделка с Intel: основатель Dell на грани отставки ижения высоких показателей прибыли. Кроме того, считают представители профсоюзов, пакет компенсаций Майкла Делла в качестве исполнительного директора и председателя совета директоров был слишко

Майкл Делл получил публичный выговор со стороны «Гринписа» котором черными и синими буквами было написано обращение персонально к главе компании Майклу Деллу (Michael Dell) с просьбой бережнее относиться к окружающей среде. Дословно плакат гласил: «Май

Майкл Делл назначил главу российского офиса Dell ачительно увеличить свою долю на российском рынке. «Нас вдохновляют перспективы российского рынка: по прогнозам, в ближайшие четыре года ожидается рост объемов рынка ИТ-продукции в два раза, - заявил Майкл Делл, глава компании Dell. – В настоящее время я лично и прибывшая вместе со мной команда европейских топ-менеджеров Dell ведем переговоры с потенциальными партнерами – дистрибьюторами и

Майкл Делл впервые посетит Россию Долгожданное выступление Майкла Делла перед российскими журналистами состоится 19 сентября. «Это первый визит г-на Дел

Майкл Делл приезжает в Россию тября 2007 г. председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании Майкл Делл (Michael Dell) приезжает в Россию. Майкл Делл поделится планами дальнейшего развития компании

Майкл Делл займется русским нефтегазом идент организации, уверен: финансирование проекта будет. «Мы не будем просить деньги у государства, — утверждает г-н Цой, — а сами найдем их у заинтересованных лиц. Мы намерены обратиться с письмом к Майклу Деллу — президенту Dell — с просьбой рассмотреть наши предложения по развитию инновационных технологий в российском нефтегазовом секторе». Анатолий Дмитриевский: Мы рассчитываем в союзе

Делл вновь возглавил Dell оставкам персональных компьютеров, серверов и ноутбуков, о чем дал понять ее основатель Майкл Делл (Michael Dell), вновь назначив себя генеральным директором (CEO). Это первенство Dell удержива

Apple обогнала Dell по капитализации ообщил, что Apple обогнала своего главного конкурента на рынке компьютеров, Dell, и припомнил слова Майкла Делла (Michael Dell) о том, что у Apple нет будущего. После 12% роста акций Apple на п

Майкл Делл: геймерские компьютеры "живы" Председатель совета директоров крупнейшего производителя компьютеров США Dell Майкл Делл считает, что рынок компьютерных игр не уменьшится, невзирая на рост популярности игровых консолей. Этой теме был посвящен круглый стол, проведенный в Нью-Йорке по случаю анонса новой

Майкл Делл уходит со своего поста Основатель и исполнительный директор компании Dell Майкл Делл летом этого года уступит свой пост второму по значимости человеку в компании Кевину Б.Роллинзу. 39-летний Делл начал свой бизнес 20 лет назад и с тех под являлся бессменным главой ко

Майкл Делл уступит власть Помимо этих немногих обязанностей, Майкл Делл будет работать в семейном благотворительном фонде и займется инвестиционной деятельностью. Все топ-менеджеры Dell перейдут в подчинение к г-ну Роллинсу. Кевин Роллинс, занимающий в н

Майкл Делл: Компании не торопятся увеличивать вложения в хай-тек , несмотря на активизацию экономики, сказал 2 сентября глава крупнейшего производителя компьютеров Dell. "Большие корпорации, как правило, медленнее всего реагируют на изменения в экономике, - сказал Майкл Делл на конференции, посвященной вложениям в технологии. - У них ведь бюджеты были составлены еще в прошлом году, когда экономика восстанавливалась еще очень медленно. А бюджет так быстро

Майкл Делл: Экономическая ситуация в США улучшается Состояние экономики США стабилизируется и даже меняется к лучшему, предположил вчера, 23 июня, глава Dell Computer Майкл Делл. Делл также сказал журналистам, что дела его фирмы, которая лидирует по объемам продаж персональных компьютеров, идут хорошо, и Dell рассчитывает добиться дальнейшего увеличения свое

Майкл Делл: возрождение рынка ПК пока незаметно Майкл Делл (Michael Dell), исполнительный директор компании Dell, самого успешного на сегодняшний день пр

Майкл Делл воспользуется слабостью HP-Compaq озросли на 20%, а кусочек Dell в мировом «компьютерном пироге» достиг на сегодняшний день 14,5%. Compaq – ближайший конкурент – занимает 11% мирового рынка ПК. В своем интервью газете Financial Times Майкл Делл, основатель и исполнительный директор названной его именем компании, описал происходящее с Compaq и HP как «серию восхитительных возможностей для нас». На его взгляд, обеим компаниям

Майкл Делл предсказал рост рынка ПК Исполнительный директор компании Dell Computer Майкл Делл (Michael Dell) прогнозирует серьезный рост продаж ПК в течении 4-5 лет. Выступая перед инвесто

Журнал "Chief Executive" выбрал Майкла Делла "исполнительным директором года" Несмотря на тяжелые времена, которые переживает производитель компьютеров Dell Computer, исполнительный директор компании Майкл Делл был назван "исполнительным директором года". Его награждение состоялось в четверг вечером в Нью-Йорке. По словам редактора журнала Джона Брандта (John Brandt), основным критерием выб

Глава Dell Майкл Делл продал еще 1,75 млн. своих корпорации акций на сумму $83,4 млн. Сегодня стало известно, что основатель компании Dell Computer и ее президент Майкл Делл в июле продал еще 1,75 млн. принадлежащих ему акций компании, получив при этом $83