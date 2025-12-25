Разделы

Сысоев Игорь


СОБЫТИЯ


25.12.2025 В России создали установку для производства солнечных батарей для спутников на сапфировых подложках 1
15.02.2024 Создан полностью российский форк легендарного веб-сервера Nginx. За ним стоит ключевой автор Nginx, недовольный новыми хозяевами 1
27.10.2022 Ведущие разработчики знаменитого веб-сервера Nginx создают его двойник для России 2
19.01.2022 Создатель легендарного веб-сервера Nginx Игорь Сысоев внезапно покинул проект 2
09.12.2021 ПО для кражи данных кредиток ловко прячется в кодах знаменитого российского веб-сервера Nginx 1
15.09.2021 Национальный репозиторий СПО предлагают наполнить софтом, созданным по госзаказу 1
11.06.2020 Как бывший ИТ-директор «Рамблера» сдал Мамуту основателей Nginx 2
08.06.2020 Сбербанк может получить контрольную долю Rambler благодаря скандалу c Nginx 1
30.12.2019 «Яндекс» вступил борьбу с «Рамблером» его же методами. Подано первое исковое заявление 1
27.12.2019 События года 2019: 8 севших и 2 вышедших 1
20.12.2019 Новая атака Rambler. Жертвами стали «Яндекс» и МТС 1
17.12.2019 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 2
16.12.2019 Сбербанк приказал «Рамблеру» прекратить атаку на создателей Nginx 3
16.12.2019 Власти: атака Rambler на Nginx не повредит инвестклимату в России 2
16.12.2019 «Рамблер» требует запретить в России один из крупнейших видеосервисов в мире 2
13.12.2019 «Яндекс» выступил с заявлением о сохранении культуры open source 1
12.12.2019 Пользователи легендарного российского веб-сервера под угрозой: «Рамблер» отбирает права на Nginx у его создателей 2
10.05.2019 Легендарный российский веб-сервер куплен американцами 2
12.03.2019 Легендарный российский веб-сервер Nginx продан в США 2
17.01.2017 «Московская биржа» впервые раскрыла, из какого СПО сделана ее новая торговая система 1
21.04.2016 Легендарный российский веб-сервер Nginx привлек $8 млн инвестиций 1
09.12.2014 Легендарный российский веб-сервер Nginx привлек $20 млн инвестиций 1
30.04.2014 Легендарный российский веб-сервер Nginx за год увеличил число обслуживаемых сайтов в 1,5 раза 2
17.03.2014 Вышел 71-й номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
14.01.2014 Читатели CNews выбрали человека 2013 года 2
09.12.2013 Люди года 2013 в отрасли ИТ по версии CNews. Голосование 1
18.11.2013 Сергей Сапельников, ФНС, Аэрофлот, Nginx и другие лауреаты CNews AWARDS 2013 1
15.10.2013 Легендарный российский веб-сервер привлек $10 млн 1
22.08.2013 Легендарный бесплатный веб-сервер из России выпустил свою первую платную версию 2
09.04.2013 Легендарный российский веб-сервер переманил вице-президента Red Hat 2
07.03.2012 Женщины в ИТ-компаниях России: невероятные факты 1
10.02.2012 Легендарный российский веб-сервер запустил первые платные услуги 2
12.01.2012 Россияне отобрали у Microsoft второе место на рынке веб-серверов 2
10.10.2011 Легендарный российский веб-сервер нашел хороших инвесторов 2
19.07.2011 Российский разработчик легендарного свободного веб-сервера решил заняться бизнесом 1
28.05.2009 Nginx 0.7 стал стабильным 1
01.03.2004 Itanium 2: экспансия в России 1
23.05.2003 300-летие Питера: шоу в онлайне 1
04.11.2002 О вопросах информационной безопасности предприятий расскажут 13 ноября 1

Публикаций - 39, упоминаний - 57

Сысоев Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Nginx - Энджайникс 190 34
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 968 23
Yandex - Яндекс 8503 21
Microsoft Corporation 25264 14
F5 Networks 66 13
Netcraft 61 12
Dropbox 512 12
Meta Platforms - Facebook 4539 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5292 7
Red Hat 1346 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4549 7
Google LLC 12285 6
Box inc - box.com - box.net 367 6
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 65 6
Zynga Game Network 132 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14331 5
VK - Mail.ru Group 3536 4
Dell EMC 5096 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1511 3
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 292 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 3
9034 3
Intel Corporation 12550 3
HPE - Juniper Networks 438 2
Adobe Macromedia 218 2
HP 3Com 680 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Веб-Сервер 5 2
Huawei 4231 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 2
GitHub 973 2
Acronis - Акронис 459 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 393 2
Т-Платформы - T-Platforms 400 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9210 2
SAP SE 5440 2
Cisco Systems 5224 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 2
Salesforce 457 2
Cloudflare 131 1
Vocord - Вокорд 183 1
Runa Capital 158 15
MSD Capital 14 11
BV Capital - Eventure Capitale 10 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8230 10
Lynwood Investments 8 8
Netflix - онлайн-кинотеатр 507 8
NEA - New Enterprise Associates 22 7
e.ventures 11 7
Index Ventures 49 5
Zappos.com - Онлайн-магазин обуви и одежды из Лас-Вегаса 12 4
Telstra Venture 5 4
Телеспорт 6 2
TeleSport Group - Телеспорт Груп 6 2
Goldman Sachs Investment Partners VC and Growth Equity - Goldman Sachs Capital Partners - Goldman Sachs Venture Capital - Goldman Sachs PCI - Goldman Sachs Private Capital Investing 15 2
ПСБ - Промсвязьбанк 903 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 289 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 434 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 253 1
Урал ФД АКБ - Уральский финансовый дом - Дом.ру банк 18 1
Nouse Limited 2 1
Кредит Европа банк 66 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 331 1
MTG - Modern Times Group - Модерн Таймс Групп 23 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 654 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1385 1
Альфа-Банк 1873 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Альфа-Групп 731 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 149 1
СДМ-Банк 66 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 1
РЖД - Российские железные дороги 2008 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 562 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 869 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1797 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12903 5
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 61 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5269 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1277 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 829 2
Судебная власть - Judicial power 2412 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 527 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4803 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3466 2
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 92 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 188 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 89 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 488 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 211 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3379 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3128 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6297 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3257 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 734 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
OSI - Open Source Initiative 76 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 162 1
Apache Software Foundation - ASF 222 1
Russian Open Source Foundation 7 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 870 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 25
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8185 17
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 176 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73469 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 10
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 643 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23059 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12019 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31848 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 4
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 401 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1883 3
Оповещение и уведомление - Notification 5388 3
ADC - Application Delivery Controller - Контроллер доставки приложений 24 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5402 3
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1706 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 2
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 899 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 2
Data monetization - Монетизация данных 1836 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25563 2
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 236 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7746 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3109 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13653 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2181 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 605 15
Nginx Plus 13 11
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 7
Hulu - онлайн-кинотеатр 98 6
Microsoft Windows 16362 6
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 876 6
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 225 5
Pinterest 74 5
Linux OS 10941 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 5
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 154 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1532 3
Opera Browser - Браузер 1034 3
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 67 2
NVision Барьер 736 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2062 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 333 2
Xperi TiVo 82 2
МТС Афиша 3 2
Nginx Unit 3 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2367 2
WordPress Foundation - WordPress 243 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 254 1
Форсайт Prognoz Platform 95 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 64 1
Linux Sudo 33 1
Intel Itanium 641 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 78 1
BitPay - система обработки биткоиновых платежей - криптокошелёк 8 1
LinguaLeo 29 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 938 1
Intel Pentium III 781 1
SoundCloud 29 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 349 1
Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа 11 1
Яндекс CatBoost - библиотека для Python 22 1
LD_PRELOAD 4 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Коновалов Максим 19 16
Мамут Александр 131 8
Dell Michael - Делл Майкл 193 8
Robertson Gus - Робертсон Гас 9 8
Levie Aaron - Леви Аарон 8 6
Ананьев Алексей 110 3
Алексеев Андрей 15 3
Сапельников Сергей 109 3
Чихачев Дмитрий 29 3
Дунин Максим 3 3
Белоусов Сергей 247 3
Лощинин Дмитрий 40 2
Новодворский Алексей 110 2
Скворцова Вероника 69 2
Бартунов Олег 53 2
Бакунов Григорий 22 2
Суханов Дмитрий 12 2
Гаттаров Руслан 144 2
Шмулевич Марк 88 2
Таций Виталий 4 2
Бартенев Валентин 5 2
Греф Герман 466 2
Хасис Лев 105 2
Песков Дмитрий 113 2
Никифоров Николай 1136 2
Касперский Евгений 330 2
Смирнов Алексей 254 1
Нестеров Алексей 172 1
Ершов Павел 37 1
Богачев Игорь 182 1
Шилов Сергей 96 1
Мацоцкий Сергей 178 1
Евраев Михаил 264 1
Енгибарян Ваге 12 1
Calvey Michael - Калви Майкл 11 1
Массух Илья 235 1
Нестеренко Татьяна 42 1
Stonebraker Michael - Стоунбрейкер Майкл 11 1
Солдатов Алексей 101 1
Фомченков Георгий 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 157406 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53503 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45853 18
США - Калифорния 4776 5
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1435 4
Великобритания - Виргинские Острова 241 4
Кипр - Республика 579 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18273 3
Италия - Итальянская Республика 4431 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18656 3
Германия - Федеративная Республика 12948 2
Европа 24653 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3232 1
США - Делавэр 172 1
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 136 1
Палестина 91 1
США - Калифорния - Беркли 284 1
Доминикана - Доминиканская Республика 73 1
Нептун - планета Солнечной системы 203 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Центральный район - Невский проспект 75 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1076 1
Россия - СФО - Новосибирск 4671 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4101 1
Земля - планета Солнечной системы 10667 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Африка - Африканский регион 3573 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1823 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1007 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 807 1
Болгария - Республика 785 1
Америка - Американский регион 2189 1
Канада 4986 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 1
Беларусь - Белоруссия 6043 1
Швеция - Королевство 3716 1
Украина 7800 1
Франция - Французская Республика 7983 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 14
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55077 8
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1329 7
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51334 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6257 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3036 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 5
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2811 5
Английский язык 6881 5
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2074 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15188 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 4
Энергетика - Energy - Energetically 5530 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3714 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 4
Спорт - Футбол 753 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10355 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 2
Аренда 2584 2
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 464 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3666 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 2
Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 132 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 382 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 364 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5875 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1045 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 1
README-файл 18 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 304 2
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11417 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2168 2
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 91 1
Roem.ru - Роем.ру 49 1
РБК Инновации 47 1
Forbes - Форбс 916 1
РИА Новости 989 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1267 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 3
Microsoft Research 141 1
НМГ - Медиалогия 34 1
W3Techs 13 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 102 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 40 1
CNews AWARDS - награда 556 11
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1220 4
Чемпионат Италии по футболу 13 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 2
Международный женский день - 8 марта 372 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 1
