Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование

Если мировой ИТ-рынок отметил 2019 г. громкими покупками финтех-компаний, то в России отличилась телекоммуникационная отрасль. Также немало крупных сделок прошло с участием «компаний с российскими корнями», которые в последние годы часто выступают в роли покупателей западных активов. CNews отобрал самые интересные события года в сфере инвестиций.

1. Luxoft больше не «Люксофт»

2019 г. начался с новости о том, что американская ИТ-компания DXC Technology приобрела оффшорного разработчика Luxoft, «дочку» IBS, примерно за $2 млрд, заплатив $59 за акцию. До анонса сделки акция Luxoft стоила менее $32, но после объявления о предстоящей покупке довольно резко подорожала. В последние годы Luxoft позиционировала себя как международную компанию, но корни у нее российские.





«Дочка» IBS «ушла» в Америку за $2 млрд

2. Huawei купила две российских ИТ-компании

В июне Huawei стала владельцем всех активов российской компании «Вокорд», с 1999 г. занимающейся разработкой и интеграцией систем идентификации личности посредством распознавания лиц. Сумма сделки, по некоторым оценкам, — $40–50 млн. Немного позже Huawei купила Excelsior, новосибирского Java-разработчика, который сменил название на Excelsior at Huawei. Эта компания базируется в Новосибирском исследовательском центре Huawei и занимается компиляторами, JVM и новыми языками программирования. По версии экспертов, эти покупки, а также ряд несостоявшихся приобретений (утверждалось, что китайская компания интересуется также МЦСТ, разработчиком «Эльбруса», и другими российскими фирмами) связаны с санкциями к ней со стороны США.

Под влиянием санкций Huawei «запасается» российскими технологиями

3. Легендарный российский веб-сервер Nginx куплен американцами

Еще одна компания с российскими корнями, Nginx, создатель одноименного веб-сервера и ряда других программ, была куплена в мае американским разработчиком решений для оптимизации работы сетевой инфраструктуры F5 Networks примерно за $670 млн. На момент покупки сервером nginx, по статистике Netcraft, пользовалась четверть сайтов мира (3 место после Apache и Microsoft), по состоянию на ноябрь — уже треть (1 место). В середине декабря история получила неожиданное продолжение: «Рамблер Интернет Холдинг», входящий в состав Rambler Group, предъявил права на Nginx, поскольку, по версии РИХ, разработчик сервера, Игорь Сысоев создавал его в рамках трудовых отношений с «Рамблером». Топ-менеджеры «Рамблера» того времени категорически открещиваются от претензий, однако дело открыто, истцом выступает компания Lynwood Investments CY Ltd., которой «Рамблер Интернет Холдинг» уступил права на предъявление претензий. Нынешнее руководство «Рамблера», а также руководство Сбербанка, заявили об отсутствии претензий к Игорю Сысоеву и даже что о том, Lynwood Investments возбудила дело без согласования с ними.

Создатель Nginx Игорь Сысоев утверждает, что создавал ПО в свободное время, топ-менеджмент «Рамблера» того времени подтверждает его слова

4. Abbyy купила американского разработчика решений для анализа бизнес-процессов

Мы привыкли, что российские ИТ-компании покупают, иногда за большие деньги. Однако положение изменилось — и уже нередко «наши» компании покупают западных разработчиков. Так, Abbyy приобрела 100% американской компании TimelinePI, разрабатывающей решения для комплексного анализа бизнес-процессов. Она планирует использовать наработки TimelinePI для расширения возможностей собственных продуктов для бизнес-аналитики. Приобретение TimelinePI – первый шаг Abbyy в работе по новому для нее направлению анализа бизнес-процессов и одновременно стратегическая инвестиция в быстрорастущий (до 50% в год) рынок. Стороны не раскрывают сумму сделки.

Abbyy, одна из самых известных в мире российских компаний, выходит на рынок анализка бизнес-процессов

5. EPAM приобрела немецкую платформу для тестирования

Оффшорный разработчик с белорусскими корнями EPAM потратил $17,3 млн на покупку немецкой ИТ-компании Test IO. Приобретенная компания разрабатывает SaaS-платформу для краудтестинга приложения. Платформа позволяет разработчикам ПО тестировать свои продукты с привлечением широкого круга лиц в режиме онлайн. Утверждается, что указанная платформа может сократить расходы на тестирование ПО на 80% и время тестирования — на 50% и более.

6. Veeam получила полмиллиарда инвестиций от американского венчурного фонда

В январе стало известно, что Veeam Software, разработчик решений для резервного копирования, получил $500 млн от Insight Venture Partners «при содействии стратегического инвестора совета попечителей Канадского пенсионного плана». Теперь эта основанная россиянами компания может не торопиться с выходом на IPO и оставаться одной из крупнейших в мире частных софтверных компаний.

Получив инвестиции, Veeam может позволить себе и дальше оставаться частной компанией

7. Дочка МТС приобрела «ИТ-град»

В начале года «Мобильные телесистемы» сделали заявку на то, чтобы занять лидирующие позиции на российском рынке облачных услуг. Оператор объявил о покупке 100% компании «ИТ-град 1 клауд», которая объединяет облачные активы группы компаний «ИТ-град», одного из крупнейших облачных провайдеров на российском рынке (в рейтинге поставщиков «инфраструктуры как сервиса» 2018 г. «ИТ-град» занимал 8 место). Сумма сделки — ₽2,491 млрд. Покупателем выступила дочерняя компания МТС Vostok Mobile B.V. В результате уже в 2019 г. МТС вышла на второе место на российском рынке IaaS.

За счет покупки «ИТ-град 1 клауд» МТС вышла в лидеры отечественного облачного рынка

8. ВТБ купил оператора фискальных данных

ВТБ приобрел у группы ЕСН 100% акций компании «Энергетические системы и коммуникации», которой принадлежит бренд «Первый ОФД». Это один из крупнейших операторов фискальных данных в России. Доступ к этим данным позволит банку улучшить скоринговые модели, систему мониторинга заемщиков, а также более эффективно продвигать свои продукты на рынке. Финансовые условия сделки не раскрываются, однако по оценкам специалистов, речь может идти о сумме в p1–2 млрд. Кроме того, в уходящем году банк купил за неназываемую сумму у IBS компанию «Медиалогия», специализирующуюся на анализе публикаций в СМИ и блогосфере.

Покупка оператора фискальных данных позволит ВТБ эффективнее работать склиентами

9. «Ростелеком» усилил свои компетенции в области безопасности и наблюдения

В июне «Ростелеком» стал владельцем 51% ООО «Коркласс», разработчика платформы для создания аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». «Коркласс» занимается созданием информационно-аналитических центров для контроля показателей регионов, продуктов для экологического мониторинга, а также развитием решений интернета вещей для умных городов. Сумма сделки неизвестна, но некоторый ориентир может дать то, что в 2018 г. «Мегафон» приобрел УК «Техноинвестроект» за p530 млн, переименовал данную компанию в «Коркласс» и перепродал ее «Форпосту» за p640 млн. А в октябре национальный оператор потратил p1,7 млрд на приобретение разработчика интеллектуальных платформ «Нетрис». Эта компания производит решения в области видеонаблюдения и IPTV для операторов связи и городских администраций. В частности, продуктами компании пользуется московское правительство.

«Ростелеком» становится все более заметным игроком на рынке обеспечения безопасности умных городов

10. «Вымпелком» заплатил 350 миллионов за мобильную коммерцию

В феврале «Вымпелком» за p356 млн докупил 47,95% акций оффшора Nouse Limited,и теперь эта фирма, владеющая «Национальной сервисной компанией», оператором системы мобильной коммерции Ruru, принадлежит ему полностью. Совладельцами системы были Альфа-банк и Ваге Енгибарян, давний знакомый главы «Альфа-групп» Михаила Фридмана. НСК была создана «Вымпелкомом» в 2011 г. Она стала основным партнером телекоммуникационного оператора в области мобильной коммерции, остальным платежным системам пришлось подключать к «Вымпелкому» через НСК.

«Вымпелком» стал единственным обладателем собственной платежной системы

11. «Тривиум» получает миллион на создание платформы работы с бизнес-процессами

Основатель «Барс груп» Тимур Ахмеров вложил $1 млн в новую компанию «Тривиум», получив в ней долю в 75%. «Тривиум» создана выходцами из «Прогноза», разработчика, известного своей аналитической платформой Prognoz Platform, но сейчас проходящей процедуру банкротства. «Тривиум» будет создавать ИТ-решения для корпоративного сектора, в частности, платформу под брендом 3V, относящуюся к классу Enterprise Perfomance Managment. 3V будет обеспечивать планирование, анализ и повышение качества управления и оптимизации ключевых бизнес-процессов. С этим продуктом «Барс Груп» надеется выйти в корпоративный сектор (сейчас 85% продаж компании приходится на государственный).

12. «Лаборатория Касперского» вышла в перспективный «импортозамещающий» сегмент

В мае «Лаборатория Касперского» приобрела 29,5% акций компании «Новые облачные технологии» разработчика российского пакета офисных программ «Мой офис». У разработчиков «Моего офиса» появилась возможность обогатить офисный пакет функциями в сфере антивирусной защиты и защиты данных, разработанных в «Лаборатории». Ну, а «Лаборатория» рассматривает сделку как шаг в направлении диверсификации бизнеса и инвестицию в новый сегмент рынка И очень перспективный сегмент в связи со стартом программы централизованной покупки отечественного ПО для госорганов почти на p1 млрд.

Минкомсвязи выделило почти миллиард на закупку российского офисного и защитного ПО для госорганов. «Лаборатория Касперского» сможет заработать в обоих сегментах

13. BSS купила своего партнера — iDA Mobile

В июле компания BSS, специализирующаяся на разработке и внедрении систем дистанционного банковского обслуживания и управления финансами, объявила о покупке создателя мобильных решений iDA Mobile. Компании уже работали вместе над мобильными приложениями, в том числе для UniCredit Bank, банка «Интеза», СКБ-банка, банка «Урал ФД». iDA Mobile также участвовала в создании мобильных приложений для Тинькофф банка, банка «Хоум Кредит», Кредит Европа банка, СДМ-банка, Локо-банка, УБРиРа и ряда других. Вместе компании, как надеются в BSS, смогут предложить рынку «новый уникальный мобильный продукт».

14. Trueconf создаст видеоконференции на «Эльбрусе»

Компания Trueconf, отечественный разработчик ПО для видеоконференций и унифицированных коммуникаций, завершила сделку по приобретению российского производителя систем видеоконференцсвязи Integrit. Объединенная компания планирует предложить новые решения в области ВКС-инфраструктуры и терминалов для видеосвязи на базе процессорных архитектур «Эльбрус», ARM и MIPS (ранее, как пояснили CNews в Trueconf, решений для архитектуры «Эльбрус» у компании не было). Сумму сделки стороны не разглашают.

После покупки Integrit компания Trueconf сможет предлагать решение на процессорах «Эльбрус»

Заявка на 2020-й

Самые интересные события на российском рынке слияний и поглощений также, как и в этом году, стоит ждать в телекоммуникационном секторе. В середине ноября совет директоров «Ростелекома» наконец одобрил давно обсуждавшееся увеличение до 100% доли компании в сотовом операторе Tele2 (сейчас «Ростелекому» принадлежит 45% оператора) за p132 млрд. Сама покупка, скорее всего, произойдет «после праздников». Также в 2020 г. «Ростелеком», скорее всего, приобретет компанию Dataline. Последняя является вторым, после самого «Ростелекома», крупнейшим поставщиком услуг на рынке услуг ЦОДов. Эту покупку совет директоров провайдера также согласовал в ноябре. По некоторым оценкам, сумма сделки может составить p21 млрд. После ее осуществления «Ростелеком» будет контролировать четверть отечественного рынка ЦОД.