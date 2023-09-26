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Кредит Европа банк
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Всего 139 дел, на cумму 424 619 452 010 ₽*
СОБЫТИЯ
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|26.09.2023
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«Кредит Европа банк» внедрил ИИ-систему распознавания паспортов в мобильном банке
еского распознавания реквизитов паспорта Smart ID Engine. Новая функция уже доступна в приложениях «Кредит Европа банка» на iOS и Android. Smart ID Engine – это российский программный продукт,
|09.06.2023
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«Кредит Европа банк» запустил обновленный чат-бот
переключение между ботом и оператором максимально комфортным. Об этом CNews сообщили представители «Кредит Европа банка». «Сегодня обслуживание клиентов в цифровых каналах не представляется воз
|24.03.2021
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Технологии распознавания Smart Engines помогают клиентам Кредит Европа Банка совершать платежи в мобильном приложении
ройства, после чего код будет автоматически считан, а реквизиты внесены в платежную форму. Клиентам Кредит Европа Банка не надо искать удобный ракурс и специальные условия освещения для успешно
|13.08.2020
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«Кредит Европа Банк» перевел веб-сайт, онлайн- и мобильный банкинг под защиту PT Application Firewall
«Кредит Европа Банк» усилил безопасность своих веб-ресурсов с помощью WAF (web application fir
|07.06.2016
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«Кредит Европа Банк» начал прием карт «Мир» в банкоматах
ать наличные денежные средства, запрашивать баланс по своим картам и поменять PIN-код в банкоматах «Кредит Европа Банка». Как отмечается, следующим важным шагом в развитии сотрудничества станет
|07.09.2015
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Belmont реализовала возможность предсказательного взаимодействия с клиентами для «Кредит Европа Банка»
задачи были привлечены специалисты Belmont, которые реализовали новый, разработанный сотрудниками «Кредит Европа Банка» высокотехнологичный сервис, позволяющий предсказывать причину обращения
|14.07.2015
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«Кредит Европа Банк» протестировал систему управления обучением Blackboard
пе компаний Belmont. Перед департаментом «Дистанционный центр телемаркетинга и поддержки клиентов» «Кредит Европа Банка» стоит задача оперативного и качественного обучения операторов контактног
|07.08.2014
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«Кредит Европа Банк» приступил к выпуску карт с технологией MasterCard PayPass
кие сроки», — рассказал начальник департамента по управлению портфелем и развитию пластиковых карт «Кредит Европа Банка» Петр Попов. Все держатели Megacard MasterCard Standard смогут в любой мо
|26.07.2013
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Клиенты «Кредит Европа Банка» теперь могут погасить кредит в терминалах «Московского кредитного банка»
» и «Московский кредитный банк» (МКБ) объявили о начале сотрудничества, благодаря которому клиенты «Кредит Европа Банка» получили возможность пользоваться платежными терминалами МКБ. На сегодня
|15.04.2013
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«Кредит Европа Банк» запустил ресурс о кредитных картах Card Credit
одним ресурсом в интернете, запустив сайт cardcredit.ru. Новый ресурс посвящен одному из продуктов «Кредит Европа Банка» — кредитной карте Card Credit. Здесь можно узнать обо всех возможностях
|08.04.2013
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«Кредит Европа Банк» усилил безопасность интернет-платежей
тему безопасности оплаты товаров и услуг в интернете 3D Secure. Таким образом, держатели карт Visa «Кредит Европа Банка» получили возможность дополнительной защиты своих онлайн-платежей. Как ра
|02.11.2012
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«Кредит Европа Банк расширяет банкоматную сеть
твующих банкоматов на новые», — рассказала CNews Юлия Алексеева, начальник департамента маркетинга «Кредит Европа Банка». В 2012 г. новым партнером «Кредит Европа Банка» стала сеть АЗС «
|29.08.2012
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«Кредит Европа Банк»: система «Интернет-Банк» обрабатывает тысячи операций в сутки
012 г. и отметил увеличение активности пользователей системы. Так, в сутки система «Интернет-Банк» «Кредит Европа Банка» обрабатывает тысячи операций. Общий объем транзакций распределяется след
|20.08.2012
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«Кредит Европа Банк» запустил новую версию своего сайта
ные клиентами сервисы, как: интерактивная карта отделений и банкоматов во всех городах присутствия «Кредит Европа Банка» и онлайн-заявки на любой розничный продукт банка. Кроме того, любой посе
|28.06.2012
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Softline модернизировала почтовую систему «Кредит Европа Банка»
Специалисты Softline завершили проект по модернизации почтовой системы «Кредит Европа Банка», в результате которого банк получил современную отказоустойчивую систему
|04.04.2012
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«Кредит Европа Банк» отменил комиссию за снятие наличных по кредитным картам
арт Card Credit MasterCard и Card Credit Visa могут снимать наличные (от 7 тыс. руб.) в банкоматах «Кредит Европа Банка» и других банков в России и за рубежом. Клиенты банка, которые отправилис
|13.02.2012
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«Кредит Европа Банк» запустил услугу «Электронный документооборот» по факторингу
нансирования и становится удобным решением по оптимизации процесса поставок, говорится в сообщении «Кредит Европа Банка». «Электронный документооборот» является дополнительной услугой при испол
|03.02.2012
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«Кредит Европа Банк» открыл горячую линию в Facebook
Клиенты «Кредит Европа Банка» получили возможность задавать вопросы по продуктам и услугам банка, а та
|16.12.2011
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Число банкоматов «Кредит Европа Банка» превысило 500 единиц
щил о том, что общее количество банкоматов банка превысило 500 штук. При этом более 240 банкоматов «Кредит Европа Банка» оснащены функцией приема наличных Cash-In, что позволяет клиентам соверш
|15.12.2011
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Клиенты «Кредит Европа Банка» смогут перейти на кредитные карты MasterCard с технологией PayPass
дет пользоваться успехом. Для того чтобы получить карту с технологией MasterCard PayPass, клиентам «Кредит Европа Банка» необходимо до 31 декабря 2011 г. оформить в любом отделении банка кредит
|09.12.2009
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«Кредит Европа Банк» под защитой «Лаборатории Касперского»
Михаил Касрадзе-Панасьян, исполнительный вице-президент Департамента ИТ управления инфраструктуры "Кредит Европа Банка". - Отдельно хотелось бы отметить продуманность и простоту развертывания
|22.06.2009
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TopS BI создал систему мониторинга ИТ-инфраструктуры для «Кредит Европа Банка»
и и качества функционирования ИТ-систем компании в центральном офисе Российского представительства «Кредит Европа Банка» создана комплексная система мониторинга ИТ-инфраструктуры. Проект реализ
|03.03.2008
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«Кредит Европа Лайф» построит КИС на базе «Парус-Страхования»
Компания «Парус - Страховые информационные системы» и страховая компания «Кредит Европа Лайф» заключили договор на построение корпоративной информационной системы на основе программного комплекса «Парус-Страхование». Первый этап проекта предусматривает автоматизацию
|09.11.2007
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«Кредит Европа Банк» выбрал защиту антивируса Sophos
ого решения Sophos Endpoint Security с пакетом лицензий на 3000 компьютеров. Теперь все сотрудники «Кредит Европа Банка» защищены от компьютерных вирусов, троянов, червей и других вредоносных к
Кредит Европа банк и организации, системы, технологии, персоны:
|Арлазаров Владимир 290 5
|Григорьев Максим 56 4
|Масарская Наталия 36 3
|Касрадзе-Панасьян Михаил 3 3
|Гюркан Доган 3 3
|Смирнова-Крелль Оксана 52 2
|Леушев Андрей 75 2
|Соломин Павел 4 2
|Патрин Максим 32 2
|Шакманас Алгирдас 40 2
|Бахвалов Андрей 18 2
|Круглов Максим 26 2
|Яшин Леонид 21 2
|Атанесов Саргис 13 2
|Худяков Константин 9 2
|Данилина Марианна 32 2
|Смирнова Ольга 15 2
|Алексеева Юлия 2 2
|Мео Юрий 5 2
|Попов Петр 10 2
|Боровов Илья 3 2
|Димитриади Георгий 2 2
|Кравченко Георгий 14 2
|Сотин Денис 216 2
|Вагизов Руслан 25 2
|Кузнецов Андрей 114 2
|Свириденко Алексей 18 2
|Ефремов Александр 24 2
|Веневцев Андрей 10 2
|Илюхин Олег 21 2
|Соколова Анастасия 12 2
|Шестаков Александр 40 2
|Левиков Антон 69 1
|Чиков Сергей 18 1
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 1
|Федосов Виктор 8 1
|Железняков Вячеслав 15 1
|Емельянов Алексей 10 1
|Сомов Алексей 6 1
|Гришин Александр 31 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11561 2
|InfoWorld 56 1
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