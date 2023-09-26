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Кредит Европа банк

Кредит Европа банк

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 139 дел, на cумму 424 619 452 010 ₽*

Судебные дела (139) на сумму 424 619 452 010 ₽*
в качестве истца (82) на сумму 63 719 505 494 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 1 466 322 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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26.09.2023 «Кредит Европа банк» внедрил ИИ-систему распознавания паспортов в мобильном банке

еского распознавания реквизитов паспорта Smart ID Engine. Новая функция уже доступна в приложениях «Кредит Европа банка» на iOS и Android. Smart ID Engine – это российский программный продукт,

09.06.2023 «Кредит Европа банк» запустил обновленный чат-бот

переключение между ботом и оператором максимально комфортным. Об этом CNews сообщили представители «Кредит Европа банка». «Сегодня обслуживание клиентов в цифровых каналах не представляется воз
24.03.2021 Технологии распознавания Smart Engines помогают клиентам Кредит Европа Банка совершать платежи в мобильном приложении

ройства, после чего код будет автоматически считан, а реквизиты внесены в платежную форму. Клиентам Кредит Европа Банка не надо искать удобный ракурс и специальные условия освещения для успешно
13.08.2020 «Кредит Европа Банк» перевел веб-сайт, онлайн- и мобильный банкинг под защиту PT Application Firewall

«Кредит Европа Банк» усилил безопасность своих веб-ресурсов с помощью WAF (web application fir
07.06.2016 «Кредит Европа Банк» начал прием карт «Мир» в банкоматах

ать наличные денежные средства, запрашивать баланс по своим картам и поменять PIN-код в банкоматах «Кредит Европа Банка». Как отмечается, следующим важным шагом в развитии сотрудничества станет
07.09.2015 Belmont реализовала возможность предсказательного взаимодействия с клиентами для «Кредит Европа Банка»

задачи были привлечены специалисты Belmont, которые реализовали новый, разработанный сотрудниками «Кредит Европа Банка» высокотехнологичный сервис, позволяющий предсказывать причину обращения

14.07.2015 «Кредит Европа Банк» протестировал систему управления обучением Blackboard

пе компаний Belmont. Перед департаментом «Дистанционный центр телемаркетинга и поддержки клиентов» «Кредит Европа Банка» стоит задача оперативного и качественного обучения операторов контактног
07.08.2014 «Кредит Европа Банк» приступил к выпуску карт с технологией MasterCard PayPass

кие сроки», — рассказал начальник департамента по управлению портфелем и развитию пластиковых карт «Кредит Европа Банка» Петр Попов. Все держатели Megacard MasterCard Standard смогут в любой мо
26.07.2013 Клиенты «Кредит Европа Банка» теперь могут погасить кредит в терминалах «Московского кредитного банка»

» и «Московский кредитный банк» (МКБ) объявили о начале сотрудничества, благодаря которому клиенты «Кредит Европа Банка» получили возможность пользоваться платежными терминалами МКБ. На сегодня
15.04.2013 «Кредит Европа Банк» запустил ресурс о кредитных картах Card Credit

одним ресурсом в интернете, запустив сайт cardcredit.ru. Новый ресурс посвящен одному из продуктов «Кредит Европа Банка» — кредитной карте Card Credit. Здесь можно узнать обо всех возможностях

08.04.2013 «Кредит Европа Банк» усилил безопасность интернет-платежей

тему безопасности оплаты товаров и услуг в интернете 3D Secure. Таким образом, держатели карт Visa «Кредит Европа Банка» получили возможность дополнительной защиты своих онлайн-платежей. Как ра
02.11.2012 «Кредит Европа Банк расширяет банкоматную сеть

твующих банкоматов на новые», — рассказала CNews Юлия Алексеева, начальник департамента маркетинга «Кредит Европа Банка». В 2012 г. новым партнером «Кредит Европа Банка» стала сеть АЗС «
29.08.2012 «Кредит Европа Банк»: система «Интернет-Банк» обрабатывает тысячи операций в сутки

012 г. и отметил увеличение активности пользователей системы. Так, в сутки система «Интернет-Банк» «Кредит Европа Банка» обрабатывает тысячи операций. Общий объем транзакций распределяется след
20.08.2012 «Кредит Европа Банк» запустил новую версию своего сайта

ные клиентами сервисы, как: интерактивная карта отделений и банкоматов во всех городах присутствия «Кредит Европа Банка» и онлайн-заявки на любой розничный продукт банка. Кроме того, любой посе
28.06.2012 Softline модернизировала почтовую систему «Кредит Европа Банка»

Специалисты Softline завершили проект по модернизации почтовой системы «Кредит Европа Банка», в результате которого банк получил современную отказоустойчивую систему
04.04.2012 «Кредит Европа Банк» отменил комиссию за снятие наличных по кредитным картам

арт Card Credit MasterCard и Card Credit Visa могут снимать наличные (от 7 тыс. руб.) в банкоматах «Кредит Европа Банка» и других банков в России и за рубежом. Клиенты банка, которые отправилис
13.02.2012 «Кредит Европа Банк» запустил услугу «Электронный документооборот» по факторингу

нансирования и становится удобным решением по оптимизации процесса поставок, говорится в сообщении «Кредит Европа Банка». «Электронный документооборот» является дополнительной услугой при испол
03.02.2012 «Кредит Европа Банк» открыл горячую линию в Facebook

Клиенты «Кредит Европа Банка» получили возможность задавать вопросы по продуктам и услугам банка, а та
16.12.2011 Число банкоматов «Кредит Европа Банка» превысило 500 единиц

щил о том, что общее количество банкоматов банка превысило 500 штук. При этом более 240 банкоматов «Кредит Европа Банка» оснащены функцией приема наличных Cash-In, что позволяет клиентам соверш
15.12.2011 Клиенты «Кредит Европа Банка» смогут перейти на кредитные карты MasterCard с технологией PayPass

дет пользоваться успехом. Для того чтобы получить карту с технологией MasterCard PayPass, клиентам «Кредит Европа Банка» необходимо до 31 декабря 2011 г. оформить в любом отделении банка кредит
09.12.2009 «Кредит Европа Банк» под защитой «Лаборатории Касперского»

Михаил Касрадзе-Панасьян, исполнительный вице-президент Департамента ИТ управления инфраструктуры "Кредит Европа Банка". - Отдельно хотелось бы отметить продуманность и простоту развертывания

22.06.2009 TopS BI создал систему мониторинга ИТ-инфраструктуры для «Кредит Европа Банка»

и и качества функционирования ИТ-систем компании в центральном офисе Российского представительства «Кредит Европа Банка» создана комплексная система мониторинга ИТ-инфраструктуры. Проект реализ
03.03.2008 «Кредит Европа Лайф» построит КИС на базе «Парус-Страхования»

Компания «Парус - Страховые информационные системы» и страховая компания «Кредит Европа Лайф» заключили договор на построение корпоративной информационной системы на основе программного комплекса «Парус-Страхование». Первый этап проекта предусматривает автоматизацию

09.11.2007 «Кредит Европа Банк» выбрал защиту антивируса Sophos

ого решения Sophos Endpoint Security с пакетом лицензий на 3000 компьютеров. Теперь все сотрудники «Кредит Европа Банка» защищены от компьютерных вирусов, троянов, червей и других вредоносных к

Публикаций - 67, упоминаний - 124

Кредит Европа банк и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15736 21
МегаФон 10717 18
Ростелеком 10938 11
Yandex - Яндекс 9197 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9505 11
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 474 9
Atomyze - Атомайз 30 7
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 782 7
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 6
Diasoft - Диасофт 1142 6
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 23 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1349 5
Microsoft Corporation 25767 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5649 3
Huawei 4668 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 3
Гарс Телеком - Gars Telecom 66 2
Belmont - Белмонт 14 2
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 930 2
Xiaomi - Сяоми 2226 2
Softline - Софтлайн 3740 2
Oracle Corporation 7070 2
БАРС Груп 579 2
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 171 2
Genesys 216 2
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 2
iDA Mobile 9 2
ESG - Enterprise Strategy Group 264 2
ДиалогНаука 271 2
Netcraft 61 1
Паладин ГК - Паладин Инвент - Paladin Invent 16 1
HintEd 3 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Ablera 2 1
EPAM Systems - Test IO 2 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 1
Blackboard 17 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 1
Leta IT-company - Leta IT-Group 156 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 25
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1517 23
МКБ - Московский кредитный банк 656 21
Альфа-Банк 1976 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8832 19
ГПБ - Газпромбанк 1267 18
ВТБ - Почта Банк 514 17
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 691 17
Русский стандарт Банк 509 17
ПСБ - Промсвязьбанк 961 16
АльфаСтрахование СГ 390 16
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 14
Ингосстрах СПАО 478 13
Совкомбанк ПАО 316 13
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3143 12
Ак Барс Банк 283 12
Абсолют Банк 249 11
НСПК - Национальная система платежных карт 946 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1895 10
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 249 10
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 56 10
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 9
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 9
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 315 9
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 9
Капитал Лайф 18 8
Центр Инвест 7 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 5
БалтБет БК - букмекерская контора 8 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 5
СДМ-Банк 74 5
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 5
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 5
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 4
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5648 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5672 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2066 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3646 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3439 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2855 2
Администрация Красноярска - Красноярский Городской Совет Депутатов - органы государственной власти 6 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5965 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Администрация Ненецкого автономного округа - НИАЦ НАО КУ - Ненецкий информационно-аналитический центр Казённое учреждение Ненецкого АО 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13845 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3299 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3885 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6535 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3196 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4948 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
МИК - Московский инновационный кластер 184 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 455 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 1
Администрация Владимира 3 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 22 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 231 11
ООН Всемирная туристская организация - ЮНВТО, ВТООН - UNWTO - United Nations World Tourism Organization 5 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53777 20
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6226 18
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12925 14
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2314 11
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4595 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25666 10
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6278 10
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3998 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22447 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26280 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26759 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26176 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33446 8
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4495 8
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5194 7
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1168 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13904 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34898 6
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5499 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6557 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36140 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24374 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13285 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13695 6
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13945 5
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Microsoft Windows 16872 4
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Capstone CC - Capstone Credit Card 6 2
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5710 2
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Купибилет - Kupibilet 34 2
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BSS Интеллектуальный коллектор 1 1
BSS Электронный офис 22 1
SafeTech - SafeTouch 29 1
МИК - Московский акселератор 36 1
МТС Автосекретарь 69 1
ASUS Transformer - серия ноутбуков и планшетов 55 1
Visa Verified By Visa 62 1
Xiaomi Mi Fit 13 1
Huawei Здоровье 29 1
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 128 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Asus VivoTab 9 1
Genesys Voice Platform 10 1
Парус - Страховые информационные системы - Парус Страхование 7 1
Google Trends 24 1
Garmin vivo - Garmin Vivofit - Garmin Vivoactive - Garmin Vivosport - Garmin Vivosmart - Garmin Vivomove - смарт-часы, фитнес-браслет 34 1
Арлазаров Владимир 290 5
Григорьев Максим 56 4
Масарская Наталия 36 3
Касрадзе-Панасьян Михаил 3 3
Гюркан Доган 3 3
Смирнова-Крелль Оксана 52 2
Леушев Андрей 75 2
Соломин Павел 4 2
Патрин Максим 32 2
Шакманас Алгирдас 40 2
Бахвалов Андрей 18 2
Круглов Максим 26 2
Яшин Леонид 21 2
Атанесов Саргис 13 2
Худяков Константин 9 2
Данилина Марианна 32 2
Смирнова Ольга 15 2
Алексеева Юлия 2 2
Мео Юрий 5 2
Попов Петр 10 2
Боровов Илья 3 2
Димитриади Георгий 2 2
Кравченко Георгий 14 2
Сотин Денис 216 2
Вагизов Руслан 25 2
Кузнецов Андрей 114 2
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Илюхин Олег 21 2
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Шестаков Александр 40 2
Левиков Антон 69 1
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Казахстан - Актюбинская область - Актобе 40 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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