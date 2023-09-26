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«Кредит Европа банк» внедрил ИИ-систему распознавания паспортов в мобильном банке

«Кредит Европа банк (Россия)» начал применять в мобильном банке технологию автоматического распознавания реквизитов паспорта Smart ID Engine. Новая функция уже доступна в приложениях «Кредит Европа банка» на iOS и Android.

Smart ID Engine – это российский программный продукт, который разработала ИИ-компания Smart Engines. Применяемые в нем сверхлегкие нейронные сети обеспечивают распознавание основного разворота паспорта РФ за 0,15 с. Система работает полностью в автоматическом режиме на устройстве клиента банка и не передает изображения или его данные на обработку в сторонние сервисы или внешним верификаторам для ручного ввода. Smart ID Engine разработана на базе фирменной технологии распознавания текста GreenOCR, которая поддерживает более 100 языков. Решение минимально расходует заряд батареи смартфона и работает на любых мобильных устройствах.

«Программный продукт Smart ID Engine позволяет точно, быстро и безопасно перенести паспортные данные в мобильное приложение. Для этого клиенту достаточно навести камеру своего смартфона на документ. Система, разработанная командой Smart Engines, моментально распознает документ и извлекает все нужные данные без необходимости вводить их вручную. Это упрощает процесс обновления данных для клиента и повышает качество предоставляемых данных», – сказал Доган Гюркан, директор розничного бизнеса «Кредит Европа банка (Россия)».

«Обновление паспортных данных в мобильном банке с помощью Системы Smart ID Engine – это новый пользовательский опыт, который, я уверен, понравится клиентам «Кредит Европа банка». Распознавание паспорта проходит максимально удобно для клиента и занимает доли секунды, – отметил генеральный директор Smart Engines кандидат технических наук Владимир Арлазаров. – Крайне важно, что технология Smart ID Engine обеспечивает соблюдение требований безопасности, которые предъявляются к субъектам критической инфраструктуры. Наша система исключает возможность компрометации персональных данных, так как распознавание происходит прямо на мобильном устройстве клиента».

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