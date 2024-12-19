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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гришин Александр



19.12.2024 Selectel расширил функциональность объектного хранилища S3 и сделал его мультирегиональным 1
05.08.2024 Selectel запустил базы данных на выделенном облачном сервере 1
15.01.2024 Как выбрать провайдера DBaaS, чтобы сэкономить? 7 советов от эксперта 1
Провайдеры DBaaS 2023 1
06.12.2023 Рынок DBaaS: причины роста и вектор развития 1
06.12.2023 Провайдеров IaaS — более 60, а провайдеров DBaaS — около 10. Почему так мало? 1
28.08.2023 Selectel запустил услугу аренды Apache Kafka в облаке 1
21.11.2022 Продукты российских стартапов представили в Индии в рамках бизнес-миссии «Сколково» 1
14.04.2022 В Новосибирске стартовал проект оплаты проезда через СБП 1
24.02.2022 Softline объявляет о партнерстве с разработчиком систем виртуализации 1
29.09.2021 IaaS в VMmanager: поддержка частных сетей VxLAN 1
02.08.2021 Подтверждена совместимость продуктов ISPsystem и «Ред ОС» 1
27.01.2021 ФИОП поддержал подготовку кадров для нанотехнологического направления в радиофотонике 1
19.06.2015 NGS Distribution, Symanitron и «Инфотекс» представили новый промышленный шлюз безопасности 1
07.04.2015 ИТ в банках: «Ледниковый период» завершится через пару лет 1
17.03.2015 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2015» 1
21.07.2014 Russian IT group внедряет CRM-систему в «ТехноПромСервисе» 2
26.03.2013 В Новосибирске запущен проект по оплате проезда в общественном транспорте с помощью мобильного телефона 1
19.04.2012 ЦФТ представил решение для внедрения в регионах России универсальных электронных карт 1
12.12.2011 «Золотая Корона» объявила о готовности обслуживать универсальные электронные карты на транспорте 1
16.07.2007 23 августа откроется IT Director 2007 1
20.09.2006 Из Петербурга делают ИТ-столицу России 1

Публикаций - 22, упоминаний - 23

Гришин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Selectel - Селектел 385 7
ЦФТ Золотая Корона 359 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 3
SAP SE 5277 2
Microsoft Corporation 24625 2
Schneider Electric 575 2
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 118 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 2
Терн ГК - Tern Group 75 2
Гарс Телеком - Gars Telecom 57 2
NetApp - Network Appliance 636 1
Oracle Corporation 6688 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
Планета ОКБ 4 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
IBM Global Services 118 1
Инталев - Intalev 273 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 165 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
Хост ГК - HostVM 46 1
SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 17 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Broadcom - VMware 2359 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
Поликом Про 38 1
ICL ГК 381 1
ЦРТ Инновации 70 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 104 1
Цифра ГК 2426 1
Symanitron 1 1
Vocord - Вокорд 183 1
Beorg - Биорг 112 1
VisionLabs - ВижнЛабс 221 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
ПСБ - Промсвязьбанк 851 2
СДМ-Банк 63 2
Домашние Деньги - DDOnline - Микрофинансовая организация 41 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Альфа-Банк 1769 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 106 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Кредит Европа банк 66 1
Наукоград - технопарк 134 1
Седьмой Континент 64 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
ТехноПромСервис 1 1
ЯКласс 68 1
ГЭТ МКП - Горэлектротранспорт МКП - Муниципальное казённое предприятие города Новосибирска 2 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 205 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Castorama - Касторама 31 1
Объединённые кондитеры - Объединённая кондитерская сеть - Красный Октябрь - РОТ ФРОНТ - Бабаевский 17 1
Пассажиртрансснаб МУП Новосибирска 2 1
Вестер ГК - торговая сеть 13 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Рапид Био 101 1
Visa International 1949 1
Гепатера - Hepatera 46 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 63 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Петербургский метрополитен ГУП 136 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 33 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 50 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 6
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 204 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 3
Транспорт общественный - Транспортная карта 215 3
Социальная карта - Social card 242 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 3
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 596 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 3
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 210 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 296 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
Selectel Managed Kubernetes 6 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 3
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 74 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
Linux OS 9937 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 2
FreePik 980 2
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 106 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 52 1
Домашние Деньги - Digital Cash 15 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services - mySAP Banking 24 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 144 1
Tibco Spotfire 6 1
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 19 1
SharxDC SharxBase 14 1
SharxDC SharxDesk 3 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 302 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
Symanitron VipNet 1 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 48 1
Red Hat Ceph Storage 99 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 123 1
QEMU 52 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 242 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 277 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 197 1
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 41 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 1
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 141 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 1
Quorum - Кворум Брокер сообщений 28 1
Терн ГК - Терн Аналитика - TernAnalytics 6 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Сотин Денис 205 2
Вагизов Руслан 25 2
Соловьев Алексей 88 2
Кузнецов Андрей 67 2
Федечкин Эдуард 55 2
Илюхин Олег 17 2
Панасюк Иосиф 7 2
Шестаков Александр 38 2
Леушев Андрей 73 2
Патрин Максим 31 2
Бахвалов Андрей 18 2
Мурафетова Анастасия 2 2
Кирьянова Александра 135 1
Гусев Дмитрий 70 1
Попова Мария 141 1
Петухов Алексей 6 1
Рустамов Рустам 412 1
Макаров Валентин 220 1
Farish Robert - Фариш Роберт 42 1
Рождественский Игорь 5 1
Ершова Наталья 2 1
Канев Сергей 11 1
Курьянов Сергей 162 1
Васюков Григорий 14 1
Гоголь Александр 21 1
Смирнов Виктор 19 1
Кондарев Сергей 14 1
Пачикин Андрей 6 1
Турусов Сергей 2 1
Виноградов Алексей 5 1
Шамрай Константин 4 1
Корсаков Денис 9 1
Коршунов Алексей 2 1
Гусев Михаил 23 1
Гладин Сергей 3 1
Богданова Юлия 4 1
Беседин Геннадий 1 1
Троян Владимир 1 1
Логинов Павел 2 1
Замилягин Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 5
Россия - СФО - Новосибирск 4291 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Индия - Bharat 5446 2
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 306 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 65 1
Китай - Тайвань 3984 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Великобритания - Лондон 2386 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Швеция - Королевство 3619 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Индия - Карнатака - Бангалор 202 1
Индия - Нью-Дели 85 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 1
Индия - Дели 145 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 61 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Невский район 43 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 211 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 2
Forex - Форекс - Валютный рынок 107 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 70 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 11 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Экономический эффект 1067 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 399 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
CNews Северо-Запад 24 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
IDC - International Data Corporation 4910 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 39 1
KTH Royal Institute of Technology in Stockholm - Королевский технологический институт Швеции 8 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 119 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 538 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 1
Ростех - Швабе - НПО ГОИ имени С.И. Вавилова - Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова 9 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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