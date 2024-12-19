Гришин Александр
Гришин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Сотин Денис 205 2
|Вагизов Руслан 25 2
|Соловьев Алексей 88 2
|Кузнецов Андрей 67 2
|Федечкин Эдуард 55 2
|Илюхин Олег 17 2
|Панасюк Иосиф 7 2
|Шестаков Александр 38 2
|Леушев Андрей 73 2
|Патрин Максим 31 2
|Бахвалов Андрей 18 2
|Мурафетова Анастасия 2 2
|Кирьянова Александра 135 1
|Гусев Дмитрий 70 1
|Попова Мария 141 1
|Петухов Алексей 6 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Макаров Валентин 220 1
|Farish Robert - Фариш Роберт 42 1
|Рождественский Игорь 5 1
|Ершова Наталья 2 1
|Канев Сергей 11 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Васюков Григорий 14 1
|Гоголь Александр 21 1
|Смирнов Виктор 19 1
|Кондарев Сергей 14 1
|Пачикин Андрей 6 1
|Турусов Сергей 2 1
|Виноградов Алексей 5 1
|Шамрай Константин 4 1
|Корсаков Денис 9 1
|Коршунов Алексей 2 1
|Гусев Михаил 23 1
|Гладин Сергей 3 1
|Богданова Юлия 4 1
|Беседин Геннадий 1 1
|Троян Владимир 1 1
|Логинов Павел 2 1
|Замилягин Александр 2 1
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|IDC - International Data Corporation 4910 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
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