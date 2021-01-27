ФИОП поддержал подготовку кадров для нанотехнологического направления в радиофотонике

В Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ) при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы «Роснано» завершили разработку программы повышения квалификации для специалистов, занятых проектированием и производством элементной базы радиофотоники с наноразмерным масштабом компонентов. В феврале 2021 г. начнется обучение пилотной группы сотрудников «ОКБ-Планета» (Великий Новгород), которое выступило заказчиком и индустриальным партнером образовательного проекта. Новая программа стала уже седьмым совместным проектом ФИОП и ПетрГУ.

Необходимость обучения персонала российских предприятий радиоэлектроники объясняется неизбежностью их модернизации в связи с переходом на наноразмерный масштаб элементной базы, используемой в частности для создания отечественных супермощных электронно-вычислительных машин (ЭВМ), способных работать с высокоскоростными линиями связи с объемами передачи информации до десятков, сотен и даже тысяч гигабайтов в секунду. Направление считается экспертами крайне перспективным. Многие полагают, что внедрение интегральных оптоэлектронных и фотонных устройств станет повсеместным, так как они создают принципиально новые способы передачи, хранения и обработки информации.

Учебный курс продолжительностью в 246 часов предназначен для трех категорий специалистов: инженеров-исследователей компонентной базы радиофотонных устройств и систем; инженеров-конструкторов радиофотонных устройств и систем; и инженеров-технологов, занятых на производстве компонентной базы радиофотоники. Программа состоит из нескольких образовательных модулей. «Такой подход к организации обучения, с одной стороны, позволяет сделать его более индивидуализированным и эффективным, а с другой, дает возможность достичь всех заявленных в программе результатов обучения», – отметил в экспертном заключении Игорь Рождественский из Института передовых производственных технологий Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Петра Великого. Программа выполнена на высоком профессиональном уровне и позволит сформировать у слушателей уникальные для квалифицированных специалистов в России компетенции и навыки, считает профессор шведского Королевского технологического института Александр Гришин.

Образовательная программа доступна не только для профильных предприятий, желающих повысить профессиональный уровень своих сотрудников. Она является также вкладом в рост компетенций самого вуза и его студентов. Университет приглашает своих преподавателей, сотрудников и магистров инженерных направлений принять участие в обучении в рамках пилотной группы. Для записи на программу следует обратиться в отдел научных и образовательных программ Наноцентра ПетрГУ.

Реализованные с участием фонда образовательные проекты стали ключевым ресурсом для развития университета и долговременного сотрудничества с бизнесом, утверждает начальник отдела научных и образовательных программ Наноцентра ПетрГУ Наталья Ершова. За это время открыто четыре базовых кафедры на предприятиях, в интересах которых было проведено обучение. Индустриальные партнеры благодаря приобретенным компетенциям внедрили технологии, дающие существенный экономический эффект, либо приступили к выпуску новой продукции. «Это отличный инструмент для взаимодействия с индустриальными партнерами, и именно программы Фонда дают возможность сформировать такие точки роста», – отметила Наталья Ершова в журнале «Образовательная политика».