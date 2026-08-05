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SharxDC SharxStorage

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.08.2026 Серверы «Инферит Техники» подтвердили совместимость с решением Sharx Storage 2.x для хранения данных 1
04.06.2026 Совместимость платформы хранения и поиска документов «М1:Архив» с S3-хранилищем Sharx Storage 2
10.03.2026 Серверы «Тринити» совместимы с платформой виртуализации Sharx Base и файловой системой Sharx Storage 4
24.02.2022 Softline объявляет о партнерстве с разработчиком систем виртуализации 1

Публикаций - 4, упоминаний - 8

SharxDC и организации, системы, технологии, персоны:

SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 25 3
Хост ГК - HostVM - Базовый код 78 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 1
Softline - Софтлайн 3741 1
ЕСМ-Консалтинг - ECM-Consulting 9 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 155 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5683 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13856 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3893 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25749 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12891 2
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OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 299 1
Электронный документ - Electronic document 1579 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1110 1
S3 - Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 287 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 365 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5026 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26197 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1112 1
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 325 1
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 242 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33466 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24387 1
SharxDC - SharxBase 20 2
SharxDC - SharxDesk 3 1
SharxDC - Sharx 6 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 322 1
ЕСМ-Консалтинг - М1:Архив 5 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 741 1
Шамрай Константин 5 2
Корсаков Денис 9 1
Артемьев Алексей 8 1
Гришин Александр 31 1
Щелканова Наталья 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 166050 3
Великобритания - Лондон 2431 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11681 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57650 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2477 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6055 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462583, в очереди разбора - 725252.
Создано именных указателей - 198965.
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