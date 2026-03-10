Серверы «Тринити» совместимы с платформой виртуализации Sharx Base и файловой системой Sharx Storage

Разработчик ПО «Шаркс Датацентр» и производитель серверного оборудования «Тринити» завершили тестирование совместимости ПО Sharx Base и ПО Sharx Storage с серверами «Тринити» поколения M8. Об этом CNews сообщил представитель «Тринити».

Sharx Base — платформа виртуализации для создания высокопроизводительной вычислительной инфраструктуры центров обработки данных. Это российский продукт, включенный в реестр ПО Минцифры России и сертифицированный ФСТЭК России. Может использоваться для построения защищённых информационных систем.

Sharx Storage — система хранения данных, предназначенная для надежного хранения, архивирования и обработки больших объемов данных. ПО Sharx Storage внесено в реестр российского ПО Минцифры России. Решение обеспечивает высокую производительность, отказоустойчивость и линейное масштабирование, а также совместимо со стандартным оборудованием архитектуры x86.

Испытания проводились на различных конфигурациях серверов «Тринити» ER220HDR-M8 и ER225HR-M8. Обе модели включены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга. По итогам тестирования компании получили сертификаты совместимости продуктов Sharx Base и Sharx Storage с серверами поколения M8.