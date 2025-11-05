Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185249
ИКТ 14380
Организации 11160
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3526
Системы 26372
Персоны 79703
География 2978
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 875

SharxDC SharxBase


SharxBase – платформа виртуализации, реализованная на базе открытого гипервизора KVM. Программно-аппаратный комплекс предназначен для создания высокопроизводительной вычислительной инфраструктуры ЦОД с распределенным хранилищем данных. Это гиперконвергентное решение, основанное на глубокой интеграции вычислительных мощностей, распределенного хранилища и сетевой фабрики в единое целое с управлением при помощи одной консоли.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


05.11.2025 Платформа виртуализации SharxBase совместима с серверами OpenYard 1
07.04.2025 Выпущена новая сертифицированная версия ViPNet Coordinator HW 5.3.2 1
01.04.2025 Серверы RDW Computers серии «Алтай-ТМА» протестированы программным обеспечением «Sharx Base 5.x» 1
24.10.2024 «Эр-Телеком» создаст коллекцию ИТ-продуктов для операторов связи: от среды виртуализации до системы блокировки трафика 1
10.09.2024 ОС «МСВСфера» (ГК Softline) и SharxBase: синергия отечественных решений для высокопроизводительных ЦОД 1
26.04.2024 Облачное направление Linx растет быстрее рынка 1
17.11.2023 Подтверждена совместимость ОС «Альт» с платформой виртуализации Sharx Base 2
14.09.2023 Linx Cloud запускает частное облако на базе российской платформы виртуализации 1
22.12.2022 Российская виртуализация. Обзор 15 разработчиков отечественных продуктов 1
15.12.2022 «Эр-телеком» предложит своим клиентам отечественное решение для виртуализации 2
09.08.2022 «ЭР-Телеком» купил разработчика российских систем виртуализации на замену VMware 1
24.02.2022 Softline объявляет о партнерстве с разработчиком систем виртуализации 1
11.01.2022 Подтверждена совместимость AlterOS и AlterOffice с платформой виртуализации Sharx Base 1
15.09.2021 Подтверждена совместимость «Акронис Защита Данных» с системой виртуализации SharxBase 1
19.08.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и ПАК Sharxbase 1
18.11.2019 Подтверждена совместимость платформы виртуализации рабочих столов SharxDesk и «Ред ОС» 1
15.10.2018 «Шаркс датацентр» и «Инфотекс» провели испытания на совместимость платформы Sharx cо средствами защиты информации Vipnet 1

Публикаций - 17, упоминаний - 19

SharxDC и организации, системы, технологии, персоны:

SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 20 13
Ред Софт - Red Soft 969 3
Softline - Софтлайн 3217 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 877 3
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 80 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 497 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 268 2
Хост ГК - HostVM 63 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3300 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 263 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 108 1
БИТ - Бюро Информационных Технологий 5 1
Gagar>N - Гагар.ИН 32 1
Нейростартер 1 1
Orion soft - Орион софт - 197 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 70 1
КС ЦОД АНО - Координационный совет по ЦОДам и облачным технологиям 10 1
Ростелеком - РТК-Электра 15 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 154 1
Broadcom - VMware 2484 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1570 1
Ростех - Автоматика Концерн 1736 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2405 1
Росплатформа - Р-Платформа 91 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 183 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 155 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 68 1
Acronis - Акронис 458 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2082 1
Basis - Tionix - Тионикс - 83 1
Базальт СПО - BaseALT 774 1
Linx - Связь ВСД 158 1
Ростелеком 10255 1
Сател 160 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 898 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 65 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4811 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12725 6
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2138 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3341 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 242 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6629 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72204 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22714 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11871 10
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1051 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31711 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22801 7
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 327 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26997 5
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2816 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8602 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2927 4
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 585 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31237 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21838 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16967 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2145 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5926 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3938 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12908 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8421 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56477 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4485 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4053 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 763 2
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 438 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1208 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3035 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1230 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 439 2
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 116 1
NAT - Network Address Translation - преобразование сетевых IP-адресов 193 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2200 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 929 1
Softswitch - программный коммутатор - VCS - Virtual Cluster Switching - Технологии виртуализации коммутаторов 122 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11450 1
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 127 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25443 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 941 1
Hot Spare - Горячий резерв - Горячее резервирование - технология резервирования электронного оборудования 86 1
SharxDC - SharxDesk 3 3
SharxDC - Sharx 4 3
Linx Cloud 71 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 282 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1268 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 328 2
Linux OS 10803 2
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 75 2
Linx Datacenter 54 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1998 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 46 1
Basis - Tionix AccentOS 4 1
Киберпротект - Акронис Защита Данных 23 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 321 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 119 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 176 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk AIST - Аэродиск АИСТ гипервизор 25 1
Баррикады ИЦ - Горизонт-ВС ПАК 20 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 354 1
Киберпротект - Кибер Инфраструктура 20 1
Ред Софт - Ред Виртуализация 79 1
SharxDC - SharxStorage 1 1
InfoTeCS - ViPNet Network Security 7 1
InfoTeCS - ViPNet Administrator 11 1
AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 64 1
ALMI AlterOS 102 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1197 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL VDI 63 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 176 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 100 1
Росплатформа - Р-Виртуализация 22 1
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 44 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 246 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 214 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 97 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 167 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 182 1
InfoTeCS - ViPNet Firewall - ViPNet xFirewall 21 1
Бычков Роман 6 5
Шамрай Константин 4 3
Рустамов Рустам 509 2
Лантух Владислав 21 1
Ветров Михаил 17 1
Гришин Александр 25 1
Типисова Елена 6 1
Баранов Дмитрий 24 1
Макарьин Евгений 11 1
Виноградова Леся 8 1
Валиуллин Алмаз 9 1
Щелканова Наталья 11 1
Корсаков Денис 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 155363 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45413 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 610 1
Великобритания - Лондон 2405 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18434 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1401 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10080 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54584 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50898 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7291 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20173 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1650 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5565 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4889 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3663 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6848 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1697 1
Аудит - аудиторский услуги 3048 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1049 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7749 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11653 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25752 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2457 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 463 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3035 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 84 1
TAdviser - Центр выбора технологий 422 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 347 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3721 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1397662, в очереди разбора - 732421.
Создано именных указателей - 185249.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/