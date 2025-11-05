SharxBase – платформа виртуализации, реализованная на базе открытого гипервизора KVM. Программно-аппаратный комплекс предназначен для создания высокопроизводительной вычислительной инфраструктуры ЦОД с распределенным хранилищем данных. Это гиперконвергентное решение, основанное на глубокой интеграции вычислительных мощностей, распределенного хранилища и сетевой фабрики в единое целое с управлением при помощи одной консоли.