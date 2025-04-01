Серверы RDW Computers серии «Алтай-ТМА» протестированы программным обеспечением «Sharx Base 5.x»

Серверы серии «Алтай-ТМА» (бренд RDW Computers) на материнской плате RDW MBS-C621P получили сертификат совместимости с ПО «Sharx Base 5.x» после синтетических тестов, проведенных на базе технического центра Merlion. Об этом CNews сообщили представители компании RDW Computers.

Комплексная проверка подтвердила соответствие тестового образца всем критериям, предъявленным к его функциональности и поддержанию высокого уровня производительности при операционных и аналитических типах нагрузок.

В ходе тестирования подтверждена полная совместимость ПО «Sharx Base 5.x» с серверной платформой «Алтай-ТМА». Особое внимание было уделено корректности взаимодействия со встроенным ПО серверного оборудования. Данная интеграция обеспечивает бесперебойную работу критически важных информационных систем и позволяет предотвращать возможные сбои еще до их возникновения.

Как отмечают в RDW Computers, сервер серии «Алтай-ТМА» был зарегистрирован в марте 2025 г. в Едином реестре Минпромторга России с общим количеством реестровых баллов – 170. Все его компоненты разработаны и производятся в России, что, безусловно, повышает его надежность и снижает зависимость производства от импорта и санкционных рисков.

Успех специалистов «РДВ Технолоджи» и «Шаркс Датацентр» – еще одно подтверждение уверенности заказчиков и партнеров этих компаний в работоспособности гиперконвергентной платформы Sharx Base и серверов серии «Алтай-ТМА».