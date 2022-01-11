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Подтверждена совместимость AlterOS и AlterOffice с платформой виртуализации Sharx Base

Группа компаний АЛМИ и Компания «Шаркс Датацентр» успешно подтвердили совместимость и корректную работоспособность операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice с программно-аппаратной платформой виртуализации «SharxBase».

Платформа SharxBase основана на глубокой интеграции вычислительных мощностей, распределенного хранилища и сетевой фабрики в единое целое с управлением при помощи одной консоли. Решение обеспечивает высокую скорость доступа к данным, надежное хранение, отказоустойчивость и разработано в соответствии с требованиями информационной безопасности. Платформа реализована на базе открытого гипервизора KVM и может масштабироваться от трех до нескольких десятков узлов. SharxBase сертифицирована ФСТЭК и внесена в реестр отечественного ПО под № 4445.

Офисный пакет AlterOffice и операционная система AlterOS валидированы в установленном порядке и внесены в Единый реестр программ для ЭВМ и баз данных: AlterOS (Приказ Минкомсвязи от 15.08.2017 № 421), AlterOffice (Приказ Минкомсвязи от 12.10.2020 № 522). Это отечественные ИТ-решения, разработанные и внедряемые в рамках реализации программы обеспечения импортозамещения ПО в ведомствах и организациях, в части создания автоматизированных рабочих мест на ПЭВМ.

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