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«Эр-телеком» предложит своим клиентам отечественное решение для виртуализации

«Эр-телеком холдинг», «Шаркс датацентр» и производитель серверного оборудования Gagar>n завершили совместные тестирования и испытания по оценке совместимости программного обеспечения управления виртуализацией Sharx Base версии 5.10.x. и серверного оборудования Gagar>n v1.

Теперь корпоративным и государственным заказчикам доступны программно-аппаратные комплексы российского производства для построения ИТ-инфраструктур.

Специалисты «Шаркс датацентр», Gagar>n и «Эр-телеком» в рамках совместной программы тестирования оценили возможности решения, такие как поддержка аппаратной виртуализации, возможность управления оборудованием по протоколам IPMI, а также отсутствие ошибок установки ПО и неопознанных устройств в процессе инсталляции.

Функциональное тестирование подтвердило стабильную работу платформы и выполнение всех заявленных функций ПО управления кластером виртуализации с ожидаемым результатом.

«В августе 2022 г. в рамках реализации облачной стратегии «Эр-телеком» закрыл сделку по покупке 51% долей российского разработчика ПО виртуализации «Шаркс датацентр», которая усилила позиции компании на рынке платформ импортозамещения. «Эр-телеком» планирует не только поддерживать и реализовывать существующую продуктовую линейку, но и совместно создавать новые сервисные предложения, которые помогали бы клиентам в текущих непростых условиях трансформации, – отметил Владислав Лантух, руководитель проекта «Облачные технологии» компании «Эр-телеком холдинг».

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«Благодаря подтвержденной совместимости серверного оборудования Gagar>n и программного обеспечения управления виртуализацией Sharx Base появилась возможность предлагать конечным потребителям проверенные программно-аппаратные комплексы российского производства для построения высокопроизводительной вычислительной инфраструктуры ЦОДов», – сказала Леся Виноградова, руководитель лаборатории Gagar>n OCP Experience Lab.

«Подтверждение корректности функционирования серверного оборудования Gagar>n с ПО SharxBase позволит нашим компаниям предлагать клиентам комплексные решения для создания инфраструктуры для ИТ-систем любой сложности и нагрузки на российских продуктах, а так же надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с компанией Gagar>n в области тестирования совместимости и выпуска ПАК на наших продуктах», – сказал директор по развитию «Шаркс ДЦ» Роман Бычков.

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