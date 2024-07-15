Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

OCP Open Compute Project Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры

OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры

Open Compute Project (OCP) — это стандарт производства элементов вычислительной инфраструктуры современного центра обработки данных. Конструкторская документация решений OCP открыта и доступна для свободного использования. Оборудование OCP  встраивается в текущий ИТ-ландшафт компании. Стандартизация вычислительного оборудования упрощает его обслуживание и снижает расходы на управление ИТ-инфраструктурой.

СОБЫТИЯ


15.07.2024 Так ли дорога концепция Open Compute Project, как принято считать?

The Open Compute Project (OCP) — это сообщество, занимающееся модернизацией аппаратных технологий для эффективной подде
17.04.2024 Delta Serval: первый сервер отечественного производства на базе процессоров последнего поколения

продукты Delta Computers, Delta Serval разработан в соответствии с концепцией Open Compute Project (OCP). Стандарты Open Rack позволяют добиться высокой плотности и установить больше серверов в
28.09.2023 Fortis и Gagar>n займутся проектами на базе серверного оборудования с открытой архитектурой

ивать отечественную инфраструктуру, а также продвигать среди крупного бизнеса и госкомпаний решения OCP (Open Compute Project). Gagar>n поставит Fortis серверное оборудование и дисковые полки с
21.08.2023 Компания GAGAR>N выпустила дисковые массивы JBOF

тели GAGAR>N. В линейке продуктов GAGAR>N появился дисковый массив JBOF, разработанный по стандарту OCP для 21-дюймовой серверной архитектуры. JBOF или Just a Bunch of Flash («просто группа фле
16.08.2023 GAGAR>N запускает образовательные курсы для системных инженеров и архитекторов

со спецификой продуктов GAGAR>N, разработанных на базе глобального стандарта Open Compute Project (OCP), получить знания, необходимые для проработки решений и планирования внедрений, а также н
24.04.2023 Компания Gagar>n выпустила систему питания

ого цикла, выпустила систему питания для серверного оборудования по стандарту Open Compute Project (OCP). Устройство способно заменить полки питания от ведущих глобальных ИТ-вендоров. Шесть бло
14.11.2022 Gagar>n открыла центр экспертизы OCP

В Москве на базе обновленной OCP-лаборатории компании Gagar>n открылся единственный в России центр экспертизы, получивший

23.05.2022 С3 Solutions стала первым российским поставщиком OCP стоек для дата-центров

нных и промышленных решений для ЦОД, наладила производство монтажных стоек, поддерживающих стандарт OCP (Open Computer Product). OCP − это открытый международный стандарт, разработанный

15.10.2021 Yadro присоединилась к международному сообществу Open Compute Project

Open Compute Project (OCP) объявил о присоединении к альянсу в статусе Gold российской технологической компании Yad
24.09.2021 Почему в России набирают популярность отечественные серверы с открытой архитектурой

льно меняющих индустрию. Одним из таких примеров является архитектура Open Compute Project (далее — OCP). С момента появления в 2011 г. на ее базе создано более сотни разных продуктов, а объем

24.05.2021 Новый высокопроизводительный сервер Butterfly от Delta Solutions на базе платформы Intel Whitley

ий Delta Solutions, представляет новое семейство высокопроизводительных серверов в форм-факторе 1OU OCP на базе процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения. Созданное в соответствии с открыт
18.05.2021 Delta Computers представила новый высокопроизводительный сервер Butterfly

ий Delta Solutions, представляет новое семейство высокопроизводительных серверов в форм-факторе 1OU OCP на базе процессоров Intel Xeon Scalable 3 поколения. Созданное в соответствии с открытыми
06.11.2020 Kioxia представляет первый в отрасли твердотельный накопитель с поддержкой PCIe 4.0 OCP «NVMe Cloud Specification»

включая требования к производительности, мощности и тепловым характеристикам Open Compute Project (OCP) «NVMe Cloud SSD Specification». Накопители Kioxia XD6 сейчас проходят тестирование в нес
27.02.2014 ETegro представил новое решение для инфраструктуры облачных ЦОДов на базе концепции Open Compute Project

hnologies, производитель вычислительного оборудования, представила новый комплекс ETegro Therascale OCP для крупных облачных ЦОДов. ETegro Therascale OCP основан на промышленной комплект
21.02.2013 Seagate будет развивать открытую облачную архитектуру вместе с OpenStack Foundation и Open Compute Project

Компания Seagate Technology, мировой производитель решений для хранения данных, стала корпоративным спонсором фонда OpenStack Foundation и проекта Open Compute Project, что открыло для компании возможности совместной работы с технологическими лидерами по разработке и продвижению стандартов открытых источников для облачных вычислений. Комп

Публикаций - 244, упоминаний - 309

OCP и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12541 37
Gagar>N - Гагар.ИН 32 21
Microsoft Corporation 25236 20
Google LLC 12255 19
Центр открытых разработок - OpenYard 66 19
IBM - International Business Machines Corp 9551 19
Delta Computers - Дельта Компьютерс 108 18
Nvidia Corp 3731 16
Meta Platforms - Facebook 4531 16
Dell EMC 5092 15
Cisco Systems 5222 15
Broadcom - VMware 2490 14
AMD - Advanced Micro Devices 4468 13
SAS Institute 1032 13
Oracle Corporation 6867 12
HP Inc. 5761 12
Dell Technologies - Dell Computer 2162 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 8
HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 7
Huawei 4221 7
Western Digital Corporation - WDC 573 7
Yandex - Яндекс 8434 7
Qualcomm Technologies 1909 7
Delta Solutions - Дельта солюшнс 20 6
Крок - Croc 1814 6
Red Hat 1344 6
Apple Inc 12628 6
Amazon Inc - Amazon.com 3132 6
Softline - Софтлайн 3261 6
Samsung Electronics 10625 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 273 5
SAP SE 5426 5
Alibaba Group 450 5
Lenovo Group 2361 5
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 636 5
Diasoft - Диасофт 1021 5
8983 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1582 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 5
Лента - Сеть розничной торговли 2267 4
Восток-Запад - EWS Holding 46 4
Lockheed Martin 767 3
РЖД - Российские железные дороги 2001 3
МКБ - Московский кредитный банк 618 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 3
Газпром ПАО 1416 3
Ланит - Ланит Венчурс - Lanit Ventures 15 2
Почта России ПАО 2245 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 449 2
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 68 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 2
LEGO 255 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 2
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 153 2
Microsoft - LinkedIn 684 2
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 109 2
Visa International 1972 2
Газпром нефть 670 2
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 81 1
РПКБ ФНПЦ - Раменское приборостроительное конструкторское бюро 10 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 64 1
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 72 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 115 1
American Airlines 88 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 34 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 59 1
Uber 337 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
Sumitomo Mitsui Banking Corporation - SMBC - Сумитомо Мицуи Банк 19 1
Hertz Corporation 15 1
Ростех - Автоматика - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 14 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 37
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 4
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 661 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 3
ЦПУР - Центр перспективных управленческих решений 6 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 178 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 2
Федеральное казначейство России 1879 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 102 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 431 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 82 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 279 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 112 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 29 1
МВД РФ - СКМ - Служба криминальной милиции - ЭКЦ ФГКУ - Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации 23 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 523 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 278 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 655 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 48 9
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 4
Linux Foundation 189 4
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 3
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 2
OpenCAPI Consortium 13 2
Gen-Z Consortium 11 2
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
OSI - Open Source Initiative 76 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
SPEC - Standard Performance Evaluation Corporation 3 1
OIN - Open Invention Network 23 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 14 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 30 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 151
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 127
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 84
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 71
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 69
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 66
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 57
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 54
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 42
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6687 41
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 39
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 39
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 38
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1550 38
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 38
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 34
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 31
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 26
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 26
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1615 25
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 791 24
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 24
DDR - Double data rate 2915 24
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2372 23
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 23
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3531 20
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 19
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 19
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 532 18
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 18
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 18
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2873 17
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 17
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 17
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 714 16
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 16
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1063 15
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4668 15
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 15
Linux OS 10896 28
Microsoft Windows 16327 22
Intel x86 - архитектура процессора 1982 21
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 19
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 312 15
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 543 11
Delta Computers - Delta Tioga Pass 20 10
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 8
Google Android 14679 8
Oracle Java - язык программирования 3328 8
Microsoft Windows 2000 8662 7
Delta Computers - Delta Sprut 9 6
Центр открытых разработок - OpenYard RS - OpenYard OCP-inspired - OpenYard HN203I - серия серверов 11 6
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 227 6
Apple iOS 8242 6
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 126 5
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 4
Росплатформа - Р-Хранилище 21 4
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 153 4
Росплатформа - Р-Виртуализация 22 4
Intel Sapphire Rapids - серия 10-нанометровых серверных чипов 29 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 4
Delta Computers - Delta Argut 11 4
Intel Xeon Emerald Rapids - серия серверных процессоров 13 4
Delta Computers - Delta Serval 6 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 823 4
Nvidia Tesla GPU 187 4
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 184 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 936 4
Apple iPhone 6 4862 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 4
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 297 4
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1008 4
AMD Radeon Instinct MI - Серия видеокарт 21 4
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 113 3
Microsoft Windows NT 887 3
SAP NetWeaver 156 3
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 205 3
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 181 3
Чернышев Андрей 70 10
Виноградова Леся 8 5
Баранова Ирина 10 4
Курилина Наталья 15 4
Burns Tom - Бернс Том 19 3
Пенязь Дмитрий 22 3
Панков Алексей 9 3
Терещенко Максим 23 3
Лагунцов Евгений 6 3
Чурсин Дмитрий 81 2
Rowan Paul - Рован Пол 11 2
Кадейшвили Алексей 15 2
Изумрудов Олег 41 2
Члек Сергей 25 2
Евдокимов Игорь 61 2
Легостаева Светлана 96 2
Vahdat Amin - Вахдат Амин 3 2
Moto Ray - Мото Рэй 2 2
Goeckeler David - Гекелер Дэвид 4 2
Robbins Chuck - Роббинс Чак 11 2
Ahmad Najam - Ахмад Наджам 2 2
Квашук Сергей 14 2
Геклер Алена 30 2
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 2
Ярков Юрий 3 2
Громов Антон 10 2
Котов Алексей 5 2
Пяталов Александр 2 2
Поваразднюк Игорь 6 2
Плотова Анастасия 2 2
Черепенников Антон 86 2
Усманов Алишер 304 2
Хала Илья 45 2
Хасьянова Гульнара 152 2
Березин Максим 131 2
Молодых Владимир 29 2
Шклярук Мария 15 2
Глазков Александр 148 2
Мельникова Алиса 96 2
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 118 2
Россия - РФ - Российская федерация 156831 146
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 38
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 17
Европа 24634 15
Япония 13547 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 7
Азия - Азиатский регион 5748 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 6
Россия - ЦФО - Рязанская область 600 6
США - Калифорния 4775 5
Германия - Федеративная Республика 12936 5
Ближний Восток 3030 4
Южная Корея - Республика 6858 4
Испания - Королевство 3760 4
Казахстан - Республика 5792 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 3
Индия - Bharat 5697 3
Франция - Французская Республика 7975 3
Африка Северная 249 2
Испания - Каталония - Барселона 748 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 801 2
США - Орегон 253 2
Китай - Тайвань 4136 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1392 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 687 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 2
Земля - планета Солнечной системы 10658 2
Африка - Африканский регион 3570 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 2
Индонезия - Республика 1007 2
Израиль 2784 2
Китай - Пекин - Beijing 1051 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 45
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 36
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 26
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 24
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 22
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2308 22
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 16
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 13
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 9
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 9
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 7
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 6
Экономический эффект 1219 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 5
Оптимизация затрат - Cost optimization 919 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 5
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 458 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 4
Tom’s Hardware 516 5
The Register - The Register Hardware 1696 5
Bloomberg 1417 3
Silicon 490 2
Открытые системы ИД 176 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 2
Ведомости 1233 2
За Телеком - telegram-канал 42 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
GigaOM 71 1
Phys.org 972 1
CNews Северо-Запад 24 1
Caixin 5 1
Global Times 16 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 8
IDC - International Data Corporation 4943 7
Gartner - Гартнер 3608 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 4
Fortune Global 500 287 3
ACG Research 8 2
SPEC Power benchmark 2 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 2
Forrester Research 828 2
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
S&P Global Inc - S&P Global Market Intelligence - McGraw Hill Financial - McGraw–Hill Companies 18 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
Dell'Oro Group 66 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Gartner Magic Quadrant Data Center 9 1
Gartner ECM 4 1
Juniper Research 551 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 2
РАН - Российская академия наук 2014 2
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 65 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 118 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 54 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 81 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 155 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 125 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 1
Osaka University - Осакский университет - Университет Осаки 20 1
Oracle University 6 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 131 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 282 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 59 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 263 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
CNews FORUM Кейсы 280 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 2
CNews AWARDS - награда 549 2
CNews Женщины года в отрасли ИТ 16 1
Broadcom - VMware VMworld U.S. - VMworld Americas 1 1
Red Dot Design Award 57 1
Формула Русь - Чемпионат 3 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
Turing Award - Премия Тьюринга 13 1
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 21 1
Huawei Cloud Congress - Huawei Cloud Conference 5 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще