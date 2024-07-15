Получите все материалы CNews по ключевому слову
OCP Open Compute Project Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры
Open Compute Project (OCP) — это стандарт производства элементов вычислительной инфраструктуры современного центра обработки данных. Конструкторская документация решений OCP открыта и доступна для свободного использования. Оборудование OCP встраивается в текущий ИТ-ландшафт компании. Стандартизация вычислительного оборудования упрощает его обслуживание и снижает расходы на управление ИТ-инфраструктурой.
СОБЫТИЯ
|15.07.2024
|
Так ли дорога концепция Open Compute Project, как принято считать?
The Open Compute Project (OCP) — это сообщество, занимающееся модернизацией аппаратных технологий для эффективной подде
|17.04.2024
|
Delta Serval: первый сервер отечественного производства на базе процессоров последнего поколения
продукты Delta Computers, Delta Serval разработан в соответствии с концепцией Open Compute Project (OCP). Стандарты Open Rack позволяют добиться высокой плотности и установить больше серверов в
|28.09.2023
|
Fortis и Gagar>n займутся проектами на базе серверного оборудования с открытой архитектурой
ивать отечественную инфраструктуру, а также продвигать среди крупного бизнеса и госкомпаний решения OCP (Open Compute Project). Gagar>n поставит Fortis серверное оборудование и дисковые полки с
|21.08.2023
|
Компания GAGAR>N выпустила дисковые массивы JBOF
тели GAGAR>N. В линейке продуктов GAGAR>N появился дисковый массив JBOF, разработанный по стандарту OCP для 21-дюймовой серверной архитектуры. JBOF или Just a Bunch of Flash («просто группа фле
|16.08.2023
|
GAGAR>N запускает образовательные курсы для системных инженеров и архитекторов
со спецификой продуктов GAGAR>N, разработанных на базе глобального стандарта Open Compute Project (OCP), получить знания, необходимые для проработки решений и планирования внедрений, а также н
|24.04.2023
|
Компания Gagar>n выпустила систему питания
ого цикла, выпустила систему питания для серверного оборудования по стандарту Open Compute Project (OCP). Устройство способно заменить полки питания от ведущих глобальных ИТ-вендоров. Шесть бло
|14.11.2022
|
Gagar>n открыла центр экспертизы OCP
В Москве на базе обновленной OCP-лаборатории компании Gagar>n открылся единственный в России центр экспертизы, получивший
|23.05.2022
|
С3 Solutions стала первым российским поставщиком OCP стоек для дата-центров
нных и промышленных решений для ЦОД, наладила производство монтажных стоек, поддерживающих стандарт OCP (Open Computer Product). OCP − это открытый международный стандарт, разработанный
|15.10.2021
|
Yadro присоединилась к международному сообществу Open Compute Project
Open Compute Project (OCP) объявил о присоединении к альянсу в статусе Gold российской технологической компании Yad
|24.09.2021
|
Почему в России набирают популярность отечественные серверы с открытой архитектурой
льно меняющих индустрию. Одним из таких примеров является архитектура Open Compute Project (далее — OCP). С момента появления в 2011 г. на ее базе создано более сотни разных продуктов, а объем
|24.05.2021
|
Новый высокопроизводительный сервер Butterfly от Delta Solutions на базе платформы Intel Whitley
ий Delta Solutions, представляет новое семейство высокопроизводительных серверов в форм-факторе 1OU OCP на базе процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения. Созданное в соответствии с открыт
|18.05.2021
|
Delta Computers представила новый высокопроизводительный сервер Butterfly
ий Delta Solutions, представляет новое семейство высокопроизводительных серверов в форм-факторе 1OU OCP на базе процессоров Intel Xeon Scalable 3 поколения. Созданное в соответствии с открытыми
|06.11.2020
|
Kioxia представляет первый в отрасли твердотельный накопитель с поддержкой PCIe 4.0 OCP «NVMe Cloud Specification»
включая требования к производительности, мощности и тепловым характеристикам Open Compute Project (OCP) «NVMe Cloud SSD Specification». Накопители Kioxia XD6 сейчас проходят тестирование в нес
|27.02.2014
|
ETegro представил новое решение для инфраструктуры облачных ЦОДов на базе концепции Open Compute Project
hnologies, производитель вычислительного оборудования, представила новый комплекс ETegro Therascale OCP для крупных облачных ЦОДов. ETegro Therascale OCP основан на промышленной комплект
|21.02.2013
|
Seagate будет развивать открытую облачную архитектуру вместе с OpenStack Foundation и Open Compute Project
Компания Seagate Technology, мировой производитель решений для хранения данных, стала корпоративным спонсором фонда OpenStack Foundation и проекта Open Compute Project, что открыло для компании возможности совместной работы с технологическими лидерами по разработке и продвижению стандартов открытых источников для облачных вычислений. Комп
