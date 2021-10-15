Разделы

Бизнес
|

Yadro присоединилась к международному сообществу Open Compute Project

Open Compute Project (OCP) объявил о присоединении к альянсу в статусе Gold российской технологической компании Yadro — разработчика и производителя вычислительной техники.

OCP — быстрорастущее глобальное сообщество, ориентированное на обмен передовым опытом в области разработки решений для центров обработки данных (ЦОДов) и сетевых технологий. OCP способствует формированию среды для совместной разработки идей, спецификаций и другой интеллектуальной собственности в области серверных и сетевых решений с целью создания максимально оптимизированной экосистемы программных и аппаратных решений.

«Россия — одна из наиболее активных стран, исследующих и вносящих вклад в развитие подходов OCP. Присоединение к OCP такой значимой компании как Yadro подчеркивает эту тенденцию в целом, а также демонстрирует нацеленность Yadro на работу с открытыми технологиями. Мы с уверенностью ожидаем лидерства команды Yadro и их вклада в интеллектуальную собственность сообщества», — сказал Стив Хелви, вице-президент по развитию партнерской сети Open Compute Project Foundation.

Yadro ведет разработку собственной линейки коммутаторов для центров обработки данных, в составе продуктов используются программные компоненты на базе открытого кода. Компания примет участие в сетевых проектах (SONiC, ONIE) и серверном (NIC) сообщества Open Compute.

«Мы вступили в OCP поскольку разработки этого сообщества, предназначенные для сетей масштабируемых ЦОДов, доказали свою эффективность в сетях большинства крупнейших высоконагруженных сервисов», — отметил Тахир Абаев, директор департамента разработки сетевого и телекоммуникационного оборудования Yadro.

«Мы постоянно расширяем свой продуктовый портфель. За последние шесть лет наши инвестиции в RnD превысили 6 млрд руб. Компания Yadro по-прежнему уделяет особое внимание стратегии развития и инвестированию ресурсов в создание совместных экосистем», — сказала Анна Егорова, директор по работе с партнерами, альянсами и сервису. Компания Yadro передаст в сообщество спецификации и дизайн собственных разработок на первоначальном этапе членства в OCP.

Международная технологическая кооперация — основа стратегии Yadro. Компании группы являются основателями, членами и активными участниками ряда ключевых индустриальных технологических консорциумов, в том числе Linux Foundation, OpenPOWER Foundation, RISC-V Foundation, Open Invention Network, OpenCAPI, SNIA, Gen-Z Consortium, PCI-SIG и других.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России хотят запретить Facebook, Instagram и «Вконтакте» навязывать контент по секретным алгоритмам

Власти рассказали, как отберут российские радиоэлектронные проекты для огромных субсидий

Выходя на биржу, «Циан» раскрыл все свои секреты. Разбор CNews

В Россию с боем прорвались тысячи отечественных процессоров

«Росатом» переводит контроль теплоотвода на АЭС с софта Oracle и Windows на российское ПО

Россия вырывается в лидеры по добыче биткоина

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Какие приложения поставить на Android TV: выбор ZOOM

Сердце флагмана: самые мощные мобильные процессоры 2021 года

Лучшие электрические зубные щетки: хиты продаж

Показать еще

Наука

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова

Тройная запутанность в кремнии — крупный прорыв в квантовых компьютерах
Показать еще