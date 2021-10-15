Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

OIN Open Invention Network

СОБЫТИЯ


15.10.2021 Yadro присоединилась к международному сообществу Open Compute Project 1
22.05.2020 Ротшильд сокрушительно проиграл патентную войну знаменитым разработчикам Linux 2
28.10.2019 Знаменитые разработчики Linux пошли войной на Ротшильда 2
27.09.2019 На знаменитейшего разработчика Linux напал Ротшильд 2
29.08.2019 Microsoft «подарил» Linux свою популярную файловую систему 2
02.04.2019 Microsoft защитит стартапы и разработчиков интернета вещей от патентных исков 1
29.10.2018 IBM с огромной переплатой покупает важнейшего мирового разработчика Linux 2
11.10.2018 Microsoft подарила Linux две трети своих патентов 2
21.09.2011 Microsoft будет собирать дань за Linux 2
21.04.2011 Facebook, HP и OpenStack присоединяются к патентному альянсу в защиту Linux 2
21.04.2011 Власти США выдвинули условия, на которых Apple, EMC, Microsoft и Oracle смогут купить патенты Novell 2
22.12.2010 Проект KDE присоединяется к Open Invention Network 2
23.09.2010 Mozilla присоединяется к проекту по защите от софтверных патентов 2
14.07.2010 Кризис сыграл на руку open-source 1
09.09.2009 Linux защитили от патентных троллей 2
18.12.2008 Linux защитят от Microsoft и других преследователей 2
09.08.2007 Google защитит Linux от Microsoft 2
08.08.2007 Google выступил в защиту Linux «в пику» Microsoft 1
15.05.2007 Microsoft атакует Linux в суде? 1
18.04.2007 Windows и Linux удалось договориться? 2
25.12.2006 Джереми Аллисон уволился из Novell в знак протеста 1
10.11.2005 ИТ-гиганты объединились на благо Linux 2

Публикаций - 24, упоминаний - 42

OIN и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 19
IBM - International Business Machines Corp 9699 19
Red Hat 1378 18
Google LLC 12690 15
OpenText - Micro Focus - Novell 880 15
Sony 6739 14
Philips 2099 13
Meta Platforms - Facebook 4621 8
HP Inc. 5883 8
Oracle Corporation 7074 8
Cisco Systems 5372 6
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
Garmin - Гармин 233 3
GNOME Foundation 23 3
RCDI - Rothschild Connected Devices 4 3
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 2
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 170 2
OpenText - Micro Focus - Attachmate 28 2
Samsung Electronics 11065 2
Dell EMC 5180 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
Microsoft Corporation - GitHub 1075 2
Canonical 221 2
Mozilla Foundation 208 1
IBM Garage 7 1
IBM Technology 15 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 1
TDF - The Document Foundation 46 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 1
Altair Engineering 33 1
Alfresco Software 156 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 1
Casio 338 1
Allied Security Trust (AST) 1 1
TomTom 54 1
VDEL 45 1
OpenText - Micro Focus - Novell - Ximian - Helix Code - International Gnome Support 27 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 3
Shearman & Sterling 13 2
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Uber 357 1
Благосостояние НПФ 52 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Boeing 1031 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Ford 435 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 4
OSI - Open Source Initiative 80 3
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Gen-Z Consortium 11 1
LOT Network 2 1
Eclipse Foundation 26 1
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 22
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 3
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 583 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 634 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2113 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1561 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
OASIS - ODF, ODT, XODT, ODP - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 270 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 446 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 1
Linux OS 11533 20
Microsoft Windows 16882 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 5
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 4
GNU GNOME Shotwell 9 3
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 237 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 3
Apache OpenOffice 490 3
Myspace - социальная сеть 640 3
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Server - SLES 224 2
Linux Defenders 2 2
OpenText - Micro Focus - Novell Enterprise Linux Services - Novell SUSE Linux 69 2
Google Android 15244 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 2
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 2
Microsoft Azure 1526 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 2
Mozilla Firefox - браузер 1951 2
Microsoft Azure Sphere 17 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 2
Red Hat Linux 205 2
IBM Cloud Private 5 1
Intel Sandy Bridge 145 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 138 1
Microsoft Azure HDInsight 22 1
Microsoft Azure IP Advantage 2 1
Microsoft Alliance Intelligent Cloud - Microsoft Intelligent Cloud 19 1
Red Hat Services & Support 6 1
Red Hat CodeReady Containers - Red Hat Certified Containers 6 1
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 228 1
Microsoft Azure Kubernetes Service - Microsoft AKS 19 1
Microsoft Windows 10 IoT Core 36 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 1
Intersoft Lab - Референт 157 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
Microsoft Windows Server Message Block - Microsoft Windows SMB 20 1
Linux - Debian GNU 567 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 1
Microsoft Windows Embedded 208 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 5
McGovern Neil - Макговерн Нил 8 3
Rothschild Leigh M. - Ротшильд Ли 9 3
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
Smith Brad - Смит Брэд 104 2
Perens Bruce - Перенс Брюс 12 2
Allison Jeremy - Эллисон Джереми 7 2
Hovsepian Ron - Овсепян Рон 17 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 2
Казак Максим 162 1
Guthrie Scott - Гатри Скотт 30 1
Шершульский Владислав 22 1
Воронин Алексей 19 1
Козлов Михаил 182 1
Turner Kevin - Тернер Кевин 35 1
Andersen Erich - Андерсен Эрих 1 1
Rometty Ginni - Рометти Джинни 14 1
Дьяков Петр 12 1
Гриб Андрей 17 1
Славин Борис 37 1
Абаев Тахир 5 1
Егорова Анна 1 1
Рамендик Михаил 19 1
Колесников Владимир 9 1
Еремин Дмитрий 7 1
Капустина Евгения 5 1
Васюков Алексей 2 1
Malet Thibau - Мале Тибо 1 1
Замков Константин 2 1
Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 1
Crenshaw Scott - Креншоу Скотт 3 1
Messman Jack - Мессман Джек 15 1
Mueller Florian - Мюллер Флориан 12 1
Andersen Erik - Андерсен Эрик 5 1
Gutierrez Horacio - Гутиеррес Горацио 13 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 25 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
США - Калифорния 4829 3
США - Вашингтон - Редмонд 238 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
США - Юта 198 1
США - Юта - Солт-Лейк-Сити 80 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Мальдивы - Мале 10 1
Казахстан - Республика 6048 1
Европа 24964 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Япония 13807 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Сингапур - Республика 1953 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Испания - Королевство 3840 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Нидерланды 3746 1
США - Вашингтон - Сиэтл 407 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 315 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 8
Патент - Патентные войны - Патентные тролли 93 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 930 1
Английский язык 7030 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 1
Аренда 2687 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Спорт - Шахматы - Chess 259 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 395 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
НКО - Некоммерческая организация 636 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 1
Fortune 211 1
Chicago Sun-Times 10 1
ComputerWorld 144 1
TG Daily 98 1
NewsFactor 127 1
Groklaw 20 1
ZDnet 663 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
IDC - International Data Corporation 4975 4
Gartner Magic Quadrant Application Servers 1 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
LinuxWorld 52 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще