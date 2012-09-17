Intersoft Lab Референт
|17.09.2012
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СЭД «БОСС-Референт» меняет название
бъявила о выходе на рынок нового семейства продуктов для управления корпоративным контентом «Логика ECM». Существенная часть продуктов этого семейства раньше была известна под зонтичным брендом «БОСС-Референт». Как отметили в «Логике бизнеса 2.0», постоянное развитие рынка, изменение требований заказчиков и, как следствие, эволюция системы «БОСС-Референт» привели к появлению новых ти
|02.04.2012
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Новая версия системы «БОСС-Референт» оснащена модулями «АРМ делопроизводителя» и «Центр отчетов»
Компания «Логика Бизнеса 2.0» (ГК «АйТи») выпустила релиз 3.2.7 ECM-системы «БОСС-Референт» на платформе IBM Lotus. В новой версии системы появился «АРМ делопроизводителя», модуль «Центр отчетов», а также усовершенствован модуль «Договоры». Ранее для пользователей ECM-систем
|02.02.2012
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Администрация Боготола расширяет работу в СЭД «БОСС-Референт»
Компания «СибИнтел» завершила второй этап внедрения ECM-системы «БОСС-Референт» в администрации города Боготол. Работа в СЭД позволила администрации качественно улучшить уровень оказываемых государственных услуг. В настоящий момент в системе работает около 40 пол
|27.01.2012
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«АйТи» перетрясла одну из ключевых практик
помимо внедрения ECM займется новым для группы направлением - системами управления бизнес-процессами (BPM). До этого момента практика ECM была представлена давно существующим разработчиком СЭД «Босс-референт» и созданной в апреле 2011 г. «АйТи информационный менеджмент», внедряющей подобное ПО. До создания «Информационного менеджмента» в виде отдельной компании внедрение было представлено
|18.01.2012
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МБРР ищет поставщика услуг по сопровождению СЭД «БОСС-Референт»
«Московский банк реконструкции и развития» (АКБ МБРР) объявил о проведении открытого запроса предложений для выбора поставщика услуг по сопровождению системы электронного документооборота «БОСС-Референт» 3.2.4 и программных средств Lotus Notes\Domino. К участию в закупочной процедуре приглашаются любые юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые удовлетворяют требования
|25.11.2011
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«Босс-Референт» и «Ланк Системс» рассказали об особенностях СЭД для органов власти
Специалисты компаний «Босс-Референт» и «Ланк Системс» провели вебинар «Особенности использования СЭД в органах государственной власти», на котором рассказали о возможностях автоматизации документооборота органов власти н
|22.11.2011
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В «Волга-Днепр» завершен первый этап проекта по развитию СЭД «Босс-Референт»
Совместная команда специалистов из группы компаний «Волга-Днепр» и компании «Смарт Тим Сервис» преступила ко второму этапу проекта развития СЭД «Босс-Референт». В результате проекта будет произведено обновление версии системы электронного документооборота, ее функциональное и территориальное расширение. В группе компаний «Волга-Днепр» — круп
|03.11.2011
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В администрации Мончегорска модернизировали СЭД «БОСС-Референт»
Системный интегратор «Ланк Системс» совместно с компанией «Инфорсер-Север» выполнил проект по модернизации системы электронного документооборота (СЭД) «БОСС-Референт» в администрации города Мончегорска: по итогам работ в системе было увеличено количество рабочих мест и расширен функционал. Руководство муниципального образования заинтересовалось вне
|22.09.2011
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Вышла новая версия ECM-системы «БОСС-Референт» с поддержкой интеграции с iPad-клиентом
Компания «БОСС-Референт» выпустила релиз 3.2.6 одноименной ECM-системы «БОСС-Референт» на платформе IBM Lotus. В новой версии системы добавлена интеграция с iPad-клиентом iReferent, оптимизированы моду
|18.05.2011
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«Ситроникс» и «АйТи» внедрили в «Башнефти» систему «БОСС-Референт»
Компании «АйТи» и «Ситроникс» объявили о завершении проекта внедрения в АНК «Башнефть» ECM-системы «БОСС-Референт». К настоящему времени в системе работают около 3 тыс. сотрудников «Башнефти», однако в будущем количество пользователей увеличится почти вдвое, говорится в сообщении «АйТи». Решение о
|10.05.2011
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«АйТи» построила СЭД на базе «БОСС-Референта 4J» в Администрации Псковской области
Группа компаний «АйТи» и Администрация Псковской области реализовали совместный проект по созданию системы управления электронными документами на базе «БОСС-Референт 4J». На сегодня это один из крупнейших проектов реализации СЭД с открытым кодом в субъекте РФ, говорится в сообщении компании «БОСС-Референт». Особенностями проекта стали постро
|26.04.2011
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«АйТи» внедряет СЭД «БОСС-Референт» в «Квадре»
Компания «АйТи» завершила первый этап тиражирования системы «БОСС-Референт» в ОАО «Квадра — Генерирующая компания» (ранее — «Территориальная генерирующая компания № 4»/ТГК-4). В результате проекта «Квадра» получила возможность повысить качество и скорость раб
|15.03.2011
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«АйТи» внедрила «БОСС-Референт» в «Росгранстрое»
Компания «АйТи» завершила внедрение системы класса ECM «БОСС-Референт» в Федеральном государственном учреждении «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы». В ходе проекта были решены задачи по автоматизации процессов документационного
|01.02.2011
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«АйТи» создала для Роструда СЭД на базе системы «БОСС-Референт: Госуправление»
Компания «АйТи» завершила первый этап разработки и внедрения специализированного решения на базе системы «БОСС-Референт: Госуправление» в центральном аппарате и некоторых территориальных органах Федеральной службы по труду и занятости (Роструд). Внедрение СЭД позволило ведомству автоматизировать процесс
|27.10.2010
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СЭД «БОСС-Референт» внедрена в администрации ЗАТО Александровск
Компания «Инфорсер» завершила пилотный проект по внедрению системы электронного документооборота «БОСС-Референт» в администрации закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Александровск. Пользователями системы стали 40 сотрудников муниципальной администрации. ЗАТО Александровс
|13.09.2010
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«БОСС-Референт» представит обновленное семейство ЕСМ-систем на платформах IBM, Microsoft и Red Hat
Компания «БОСС-Референт» (водит в группу компаний «АйТи») и ее партнер «Джи2Эй Софт Украина», поставщик услуг в области разработки прикладных систем автоматизации информационного обмена, в рамках выставки по
|01.09.2010
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СЭД «БОСС-Референт» в Управлении Росреестра по Татарстану: итоги эксплуатации
Компания «БОСС-Референт» сообщила о том, что за первый квартал 2010 г. число пользователей системы электронного документооборота «БОСС-Референт», функционирующей в Управлении Росреестра по республике Т
|01.09.2010
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Правительство Воронежской области приобрело генеральную лицензию на СЭД «БОСС-Референт: Госуправление»
внедрению системы электронного документооборота в органах государственной власти Воронежской области, предусматривающий передачу неисключительных прав использования программного обеспечения СЭД «БОСС-Референт: Госуправление» для неограниченного числа пользователей. Государственная политика Воронежской области предусматривает тесное взаимодействие с населением региона, что предполагает серье
|07.07.2010
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Администрация Клинского муниципального района внедряет СЭД «БОСС-Референт» на базе СПО
ных технологий, создать базу для дальнейшего использования электронных технологий на открытых платформах (СПО) в своей деятельности. По информации «АйТи», выбор заказчиком СЭД на основе системы «БОСС-Референт» на открытой платформе был обусловлен оптимальным соотношением «цена/качество решения». Как отмечается, внедрение системы электронного документооборота коренным образом изменяло привыч
|06.07.2010
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«БОСС-Референт» анонсировал систему «БОСС-Референт.bpm: финансовый документооборот»
Продуктовая линейка компании «БОСС-Референт» пополнилась новым продуктом — «БОСС-Референт.bpm: финансовый документооборот». Система реализована на платформе IBM FileNet и предназначена для автоматизации процессов централи
|18.05.2010
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«БОСС-Референт» выводит на рынок новую ECM-систему на платформе Microsoft: «БОСС-Референт 2010»
Продуктовая линейка «БОСС-Референт» пополнилась новым продуктом — ECM-системой «БОСС-Референт 2010», реализованной на интегрированной платформе Microsoft SharePoint 2010 и Microsoft Office 2010. Система отличаетс
|17.05.2010
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В Росприроднадзоре внедрена СЭД «БОСС-Референт»
и подписания документов, говорится в сообщении компании «Ланк Системс». По результатам проведенного в июне 2009 г. конкурса была выбрана автоматизированная система управления документооборотом «БОСС-Референт», отвечающая последним требованиям законодательства к ведению электронного документооборота и безопасности данных. Исполнителем работ по госконтракту стала компания «Ланк Системс». Час
|13.04.2010
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Вышла версия 3.2.4 ECM-системы «БОСС-Референт»
Компания «БОСС-Референт» выпустила релиз 3.2.4 одноименной ECM-системы «БОСС-Референт» на платформе IBM Lotus. В новой версии системы расширены возможности сервиса уведомлений, оптимизированы обновленн
|27.01.2010
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СЭД «БОСС-Референт» внедрили в исполнительном аппарате ТГК-4
Группа компаний «АйТи» объявила о завершении проекта по внедрению системы электронного документооборота «БОСС-Референт» в исполнительном аппарате «Территориально генерирующей компании №4» (ТГК-4). В рамках проекта автоматизированы ключевые бизнес-процессы компании, связанные с электронным документообор
|21.01.2010
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«АРМ руководителя»: новый модуль СЭД «БОСС-Референт» поступил в продажу
Компания «БОСС-Референт» объявила о запуске в широкую продажу нового модуля системы электронного документооборота «БОСС-Референт» — «Автоматизированное рабочее место руководителя», предназначенного для
|06.11.2009
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«АйТи» создаёт новый «БОСС-Референт» на платформе Microsoft
Компания «АйТи» объявила о реализации проекта по созданию принципиально новой версии продукта «БОСС-Референт» – корпоративной системы управления контентом (ECM-системы) на платформе Microsoft SharePoint 2010. «Мы искренне рады, что уже сегодня можем объявить о начале активной фазы разработки
|20.10.2009
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«Апатит» построил электронный документооборот на базе СЭД «БОСС-Референт»
Компания «Аплана» завершила проект внедрения системы электронного документооборота «БОСС-Референт» в компании «Апатит» (ГК «ФосАгро»), мировом производителе фосфатного сырья для производства минеральных удобрений. Внедренная СЭД «БОСС-Референт» позволила уменьшить время согл
|13.10.2009
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Вышел «БОСС-Референт» 3.2.3: с поддержкой Mac OS
Компания «БОСС-Референт» выпустила новый релиз одноименной системы электронного документооборота. В СЭД «БОСС-Референт» 3.2.3 появились модифицированная «Канцелярия», полностью отвечающая современным п
|06.10.2009
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«Пенсионный КапиталЪ» интегрировал СЭД «БОСС-Референт» с электронным архивом Saperion
Компания «Аплана» интегрировала систему электронного документооборота «БОСС-Референт» с электронным архивом Saperion для организации работы с большими объемами электронных документов в компании «Пенсионный КапиталЪ». В результате проекта была снижена нагрузка на сервер
|21.09.2009
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«Аммофос» перешел на новую версию СЭД «БОСС-Референт»
программного обеспечения на заказ – и компания «Аммофос» (ГК «ФосАгро») – флагман химической промышленности России – объявили о завершении проекта миграции системы электронного документооборота «БОСС-Референт» со второй версии на третью. В рамках проекта автоматизации управленческого документооборота в группе компаний «ФосАгро», компания «Аплана» выполнила миграцию СЭД «БОСС-Референт
|10.06.2009
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Вышел «БОСС-Референт» 3.2.2: с криптозащитой и штрих-кодированием
Компания «БОСС-Референт» выпустила новый релиз системы электронного документооборота со встроенными средствами криптозащиты, штрих-кодирования документов, интеграции с архивами. Помимо этого в вышедшем релизе
|14.05.2009
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«БОСС-Референт» анонсирует комплексное решение для управления документами и информацией
Компании «БОСС-Референт», «АйТи» и «Аплана», входящие в группу компаний «АйТи», представят на XV юбилейной конференции-выставке DOCFLOW 2009, которая пройдет 20 мая, комплексное решение для управления докумен
|23.03.2009
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Роснедвижимость приобрела генеральную лицензию СЭД «БОСС-Референт: Госуправление»
Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость) приобрело у компании «АйТи» генеральную лицензию на использование автоматизированной системы электронного документооборота «БОСС-Референт: Госуправление». Агентство получило возможность обеспечить доступ к работе с системой неограниченному количеству своих сотрудников. Разработку и внедрение СЭД Роснедвижимости, реализов
|27.02.2009
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Продажи «БОСС-Референт»: рост в 2008 г. - 270%
В 2008 г. рост объемов реализации системы «БОСС-Референт» в показателях пользовательских рабочих мест составил 270% относительно аналогичных данных за 2007 г., сообщили в компании «БОСС-Референт». Согласно оценкам независимой консалти
|29.01.2009
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ОСМП управляет договорами с помощью «БОСС-Референта»
Компания «Объединенная система моментальных платежей» (ОСМП) полностью перешла на управление договорами в системе «БОСС-Референт». Внедрение СЭД позволило компании перезаключить порядка 2,5 тыс. агентских договоров всего за 2 месяца. При этом процент договоров, согласуемых с опозданием, сократился с 20% до 0,5%
|20.01.2009
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GFA consult будет внедрять СЭД «БОСС-Референт» в Казахстане
Казахстанская GFA consult и «БОСС-Референт» подписали партнерское соглашение, в соответствии с которым компания GFA consult получила права на внедрение систем электронного документооборота «БОСС-Референт». На сегодняшний
|22.12.2008
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«Интерфейс» создал систему управления проектами для «ЖИК города Казани»
Компания «Интерфейс» - партнер компании «БОСС-Референт» в Татарстане - завершила основной этап проекта по созданию системы управления проектами для «Жилищной инвестиционной компании города Казани» («ЖИК города Казани»). Решение основано на
|17.12.2008
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СЭД «БОСС-Референт» внедряют в Администрации Ачинска
Компания «Сибинтел» партнер компании «БОСС-Референт» в Красноярском крае – автоматизирует документооборот Администрации города Ачинска. Внедрение системы электронного документооборота «БОСС-Референт», как ожидается, поможет админ
|11.12.2008
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ITSmart развернула демонстрационную зону СЭД «БОСС-Референт»
Компания ITSmart – партнер компании «БОСС-Референт» в Калининграде – завершила развертывание демонстрационной зоны системы электронного документооборота «БОСС-Референт» на базе лаборатории компании. Теперь любой желающий – клиен
|20.11.2008
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«Балтийская Бункерная Компания» построила СЭД с помощью «БОСС-Референта»
Компания «Аплана» выполнила проект автоматизации документооборота с помощью системы «БОСС-Референт» в «Балтийской Бункерной Компании». Внедрение системы электронного документооборота «БОСС-Референт» помогло оптимизировать ключевые бизнес-процессы в компании, повысило дисципли
Intersoft Lab и организации, системы, технологии, персоны:
|Гриб Андрей 17 8
|Яппаров Тагир 102 6
|Курьянов Сергей 162 4
|Подбуцкий Георгий 44 4
|Медведев Дмитрий 1654 3
|Каменнова Мария 44 3
|Новак Александр 26 3
|Капустина Евгения 5 3
|Кубликова Ирина 28 3
|Линев Андрей 24 3
|Амириди Юлия 21 2
|Текслер Алексей 26 2
|Куцевляк Иван 3 2
|Shen Kristina - Шён Кристина 3 2
|Киселев Александр 114 2
|Щербов Роман 15 2
|Прокудин Михаил 3 2
|Никифоров Николай 1136 2
|Потапенко Михаил 45 2
|Рейман Леонид 1049 2
|Зайцев Владимир 55 2
|Иванова Елена 80 2
|Васюков Алексей 2 2
|Антонюк Борис 69 2
|Славин Борис 34 2
|Галимов Максим 33 2
|Попик Василий 4 2
|Бугаенко Андрей 13 2
|Torsten Time - Торстен Тиме 12 2
|Соколов Алексей 134 2
|Степанов Вадим 4 2
|Шлоттхауэр Сергей 4 2
|Колесников Владимир 9 2
|Harms Michael - Хармс Михаэль 7 2
|Pfeiffer Michael - Пфайффер Михаэль 4 2
|Андросов Кирилл 6 2
|Замков Константин 2 2
|Казак Максим 162 2
|Архангельский Александр 7 2
|Козлов Михаил 174 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 3
|РИА Новости 917 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
|ComNews - Медиа-бизнес 107 1
|Казанский Портал - e-Kazan.ru 5 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
|Times 623 1
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