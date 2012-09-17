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Intersoft Lab Референт



17.09.2012 СЭД «БОСС-Референт» меняет название

бъявила о выходе на рынок нового семейства продуктов для управления корпоративным контентом «Логика ECM». Существенная часть продуктов этого семейства раньше была известна под зонтичным брендом «БОСС-Референт». Как отметили в «Логике бизнеса 2.0», постоянное развитие рынка, изменение требований заказчиков и, как следствие, эволюция системы «БОСС-Референт» привели к появлению новых ти
02.04.2012 Новая версия системы «БОСС-Референт» оснащена модулями «АРМ делопроизводителя» и «Центр отчетов»

Компания «Логика Бизнеса 2.0» (ГК «АйТи») выпустила релиз 3.2.7 ECM-системы «БОСС-Референт» на платформе IBM Lotus. В новой версии системы появился «АРМ делопроизводителя», модуль «Центр отчетов», а также усовершенствован модуль «Договоры». Ранее для пользователей ECM-систем
02.02.2012 Администрация Боготола расширяет работу в СЭД «БОСС-Референт»

Компания «СибИнтел» завершила второй этап внедрения ECM-системы «БОСС-Референт» в администрации города Боготол. Работа в СЭД позволила администрации качественно улучшить уровень оказываемых государственных услуг. В настоящий момент в системе работает около 40 пол
27.01.2012 «АйТи» перетрясла одну из ключевых практик

помимо внедрения ECM займется новым для группы направлением - системами управления бизнес-процессами (BPM). До этого момента практика ECM была представлена давно существующим разработчиком СЭД «Босс-референт» и созданной в апреле 2011 г. «АйТи информационный менеджмент», внедряющей подобное ПО. До создания «Информационного менеджмента» в виде отдельной компании внедрение было представлено

18.01.2012 МБРР ищет поставщика услуг по сопровождению СЭД «БОСС-Референт»

«Московский банк реконструкции и развития» (АКБ МБРР) объявил о проведении открытого запроса предложений для выбора поставщика услуг по сопровождению системы электронного документооборота «БОСС-Референт» 3.2.4 и программных средств Lotus Notes\Domino. К участию в закупочной процедуре приглашаются любые юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые удовлетворяют требования
25.11.2011 «Босс-Референт» и «Ланк Системс» рассказали об особенностях СЭД для органов власти

Специалисты компаний «Босс-Референт» и «Ланк Системс» провели вебинар «Особенности использования СЭД в органах государственной власти», на котором рассказали о возможностях автоматизации документооборота органов власти н
22.11.2011 В «Волга-Днепр» завершен первый этап проекта по развитию СЭД «Босс-Референт»

Совместная команда специалистов из группы компаний «Волга-Днепр» и компании «Смарт Тим Сервис» преступила ко второму этапу проекта развития СЭД «Босс-Референт». В результате проекта будет произведено обновление версии системы электронного документооборота, ее функциональное и территориальное расширение. В группе компаний «Волга-Днепр» — круп
03.11.2011 В администрации Мончегорска модернизировали СЭД «БОСС-Референт»

Системный интегратор «Ланк Системс» совместно с компанией «Инфорсер-Север» выполнил проект по модернизации системы электронного документооборота (СЭД) «БОСС-Референт» в администрации города Мончегорска: по итогам работ в системе было увеличено количество рабочих мест и расширен функционал. Руководство муниципального образования заинтересовалось вне
22.09.2011 Вышла новая версия ECM-системы «БОСС-Референт» с поддержкой интеграции с iPad-клиентом

Компания «БОСС-Референт» выпустила релиз 3.2.6 одноименной ECM-системы «БОСС-Референт» на платформе IBM Lotus. В новой версии системы добавлена интеграция с iPad-клиентом iReferent, оптимизированы моду
18.05.2011 «Ситроникс» и «АйТи» внедрили в «Башнефти» систему «БОСС-Референт»

Компании «АйТи» и «Ситроникс» объявили о завершении проекта внедрения в АНК «Башнефть» ECM-системы «БОСС-Референт». К настоящему времени в системе работают около 3 тыс. сотрудников «Башнефти», однако в будущем количество пользователей увеличится почти вдвое, говорится в сообщении «АйТи». Решение о
10.05.2011 «АйТи» построила СЭД на базе «БОСС-Референта 4J» в Администрации Псковской области

Группа компаний «АйТи» и Администрация Псковской области реализовали совместный проект по созданию системы управления электронными документами на базе «БОСС-Референт 4J». На сегодня это один из крупнейших проектов реализации СЭД с открытым кодом в субъекте РФ, говорится в сообщении компании «БОСС-Референт». Особенностями проекта стали постро
26.04.2011 «АйТи» внедряет СЭД «БОСС-Референт» в «Квадре»

Компания «АйТи» завершила первый этап тиражирования системы «БОСС-Референт» в ОАО «Квадра — Генерирующая компания» (ранее — «Территориальная генерирующая компания № 4»/ТГК-4). В результате проекта «Квадра» получила возможность повысить качество и скорость раб
15.03.2011 «АйТи» внедрила «БОСС-Референт» в «Росгранстрое»

Компания «АйТи» завершила внедрение системы класса ECM «БОСС-Референт» в Федеральном государственном учреждении «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы». В ходе проекта были решены задачи по автоматизации процессов документационного
01.02.2011 «АйТи» создала для Роструда СЭД на базе системы «БОСС-Референт: Госуправление»

Компания «АйТи» завершила первый этап разработки и внедрения специализированного решения на базе системы «БОСС-Референт: Госуправление» в центральном аппарате и некоторых территориальных органах Федеральной службы по труду и занятости (Роструд). Внедрение СЭД позволило ведомству автоматизировать процесс
27.10.2010 СЭД «БОСС-Референт» внедрена в администрации ЗАТО Александровск

Компания «Инфорсер» завершила пилотный проект по внедрению системы электронного документооборота «БОСС-Референт» в администрации закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Александровск. Пользователями системы стали 40 сотрудников муниципальной администрации. ЗАТО Александровс
13.09.2010 «БОСС-Референт» представит обновленное семейство ЕСМ-систем на платформах IBM, Microsoft и Red Hat

Компания «БОСС-Референт» (водит в группу компаний «АйТи») и ее партнер «Джи2Эй Софт Украина», поставщик услуг в области разработки прикладных систем автоматизации информационного обмена, в рамках выставки по

01.09.2010 СЭД «БОСС-Референт» в Управлении Росреестра по Татарстану: итоги эксплуатации

Компания «БОСС-Референт» сообщила о том, что за первый квартал 2010 г. число пользователей системы электронного документооборота «БОСС-Референт», функционирующей в Управлении Росреестра по республике Т
01.09.2010 Правительство Воронежской области приобрело генеральную лицензию на СЭД «БОСС-Референт: Госуправление»

внедрению системы электронного документооборота в органах государственной власти Воронежской области, предусматривающий передачу неисключительных прав использования программного обеспечения СЭД «БОСС-Референт: Госуправление» для неограниченного числа пользователей. Государственная политика Воронежской области предусматривает тесное взаимодействие с населением региона, что предполагает серье
07.07.2010 Администрация Клинского муниципального района внедряет СЭД «БОСС-Референт» на базе СПО

ных технологий, создать базу для дальнейшего использования электронных технологий на открытых платформах (СПО) в своей деятельности. По информации «АйТи», выбор заказчиком СЭД на основе системы «БОСС-Референт» на открытой платформе был обусловлен оптимальным соотношением «цена/качество решения». Как отмечается, внедрение системы электронного документооборота коренным образом изменяло привыч
06.07.2010 «БОСС-Референт» анонсировал систему «БОСС-Референт.bpm: финансовый документооборот»

Продуктовая линейка компании «БОСС-Референт» пополнилась новым продуктом — «БОСС-Референт.bpm: финансовый документооборот». Система реализована на платформе IBM FileNet и предназначена для автоматизации процессов централи
18.05.2010 «БОСС-Референт» выводит на рынок новую ECM-систему на платформе Microsoft: «БОСС-Референт 2010»

Продуктовая линейка «БОСС-Референт» пополнилась новым продуктом — ECM-системой «БОСС-Референт 2010», реализованной на интегрированной платформе Microsoft SharePoint 2010 и Microsoft Office 2010. Система отличаетс
17.05.2010 В Росприроднадзоре внедрена СЭД «БОСС-Референт»

и подписания документов, говорится в сообщении компании «Ланк Системс». По результатам проведенного в июне 2009 г. конкурса была выбрана автоматизированная система управления документооборотом «БОСС-Референт», отвечающая последним требованиям законодательства к ведению электронного документооборота и безопасности данных. Исполнителем работ по госконтракту стала компания «Ланк Системс». Час
13.04.2010 Вышла версия 3.2.4 ECM-системы «БОСС-Референт»

Компания «БОСС-Референт» выпустила релиз 3.2.4 одноименной ECM-системы «БОСС-Референт» на платформе IBM Lotus. В новой версии системы расширены возможности сервиса уведомлений, оптимизированы обновленн
27.01.2010 СЭД «БОСС-Референт» внедрили в исполнительном аппарате ТГК-4

Группа компаний «АйТи» объявила о завершении проекта по внедрению системы электронного документооборота «БОСС-Референт» в исполнительном аппарате «Территориально генерирующей компании №4» (ТГК-4). В рамках проекта автоматизированы ключевые бизнес-процессы компании, связанные с электронным документообор
21.01.2010 «АРМ руководителя»: новый модуль СЭД «БОСС-Референт» поступил в продажу

Компания «БОСС-Референт» объявила о запуске в широкую продажу нового модуля системы электронного документооборота «БОСС-Референт» — «Автоматизированное рабочее место руководителя», предназначенного для
06.11.2009 «АйТи» создаёт новый «БОСС-Референт» на платформе Microsoft

Компания «АйТи» объявила о реализации проекта по созданию принципиально новой версии продукта «БОСС-Референт» – корпоративной системы управления контентом (ECM-системы) на платформе Microsoft SharePoint 2010. «Мы искренне рады, что уже сегодня можем объявить о начале активной фазы разработки

20.10.2009 «Апатит» построил электронный документооборот на базе СЭД «БОСС-Референт»

Компания «Аплана» завершила проект внедрения системы электронного документооборота «БОСС-Референт» в компании «Апатит» (ГК «ФосАгро»), мировом производителе фосфатного сырья для производства минеральных удобрений. Внедренная СЭД «БОСС-Референт» позволила уменьшить время согл
13.10.2009 Вышел «БОСС-Референт» 3.2.3: с поддержкой Mac OS

Компания «БОСС-Референт» выпустила новый релиз одноименной системы электронного документооборота. В СЭД «БОСС-Референт» 3.2.3 появились модифицированная «Канцелярия», полностью отвечающая современным п
06.10.2009 «Пенсионный КапиталЪ» интегрировал СЭД «БОСС-Референт» с электронным архивом Saperion

Компания «Аплана» интегрировала систему электронного документооборота «БОСС-Референт» с электронным архивом Saperion для организации работы с большими объемами электронных документов в компании «Пенсионный КапиталЪ». В результате проекта была снижена нагрузка на сервер
21.09.2009 «Аммофос» перешел на новую версию СЭД «БОСС-Референт»

программного обеспечения на заказ – и компания «Аммофос» (ГК «ФосАгро») – флагман химической промышленности России – объявили о завершении проекта миграции системы электронного документооборота «БОСС-Референт» со второй версии на третью. В рамках проекта автоматизации управленческого документооборота в группе компаний «ФосАгро», компания «Аплана» выполнила миграцию СЭД «БОСС-Референт
10.06.2009 Вышел «БОСС-Референт» 3.2.2: с криптозащитой и штрих-кодированием

Компания «БОСС-Референт» выпустила новый релиз системы электронного документооборота со встроенными средствами криптозащиты, штрих-кодирования документов, интеграции с архивами. Помимо этого в вышедшем релизе
14.05.2009 «БОСС-Референт» анонсирует комплексное решение для управления документами и информацией

Компании «БОСС-Референт», «АйТи» и «Аплана», входящие в группу компаний «АйТи», представят на XV юбилейной конференции-выставке DOCFLOW 2009, которая пройдет 20 мая, комплексное решение для управления докумен
23.03.2009 Роснедвижимость приобрела генеральную лицензию СЭД «БОСС-Референт: Госуправление»

Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость) приобрело у компании «АйТи» генеральную лицензию на использование автоматизированной системы электронного документооборота «БОСС-Референт: Госуправление». Агентство получило возможность обеспечить доступ к работе с системой неограниченному количеству своих сотрудников. Разработку и внедрение СЭД Роснедвижимости, реализов
27.02.2009 Продажи «БОСС-Референт»: рост в 2008 г. - 270%

В 2008 г. рост объемов реализации системы «БОСС-Референт» в показателях пользовательских рабочих мест составил 270% относительно аналогичных данных за 2007 г., сообщили в компании «БОСС-Референт». Согласно оценкам независимой консалти
29.01.2009 ОСМП управляет договорами с помощью «БОСС-Референта»

Компания «Объединенная система моментальных платежей» (ОСМП) полностью перешла на управление договорами в системе «БОСС-Референт». Внедрение СЭД позволило компании перезаключить порядка 2,5 тыс. агентских договоров всего за 2 месяца. При этом процент договоров, согласуемых с опозданием, сократился с 20% до 0,5%

20.01.2009 GFA consult будет внедрять СЭД «БОСС-Референт» в Казахстане

Казахстанская GFA consult и «БОСС-Референт» подписали партнерское соглашение, в соответствии с которым компания GFA consult получила права на внедрение систем электронного документооборота «БОСС-Референт». На сегодняшний
22.12.2008 «Интерфейс» создал систему управления проектами для «ЖИК города Казани»

Компания «Интерфейс» - партнер компании «БОСС-Референт» в Татарстане - завершила основной этап проекта по созданию системы управления проектами для «Жилищной инвестиционной компании города Казани» («ЖИК города Казани»). Решение основано на
17.12.2008 СЭД «БОСС-Референт» внедряют в Администрации Ачинска

Компания «Сибинтел» партнер компании «БОСС-Референт» в Красноярском крае – автоматизирует документооборот Администрации города Ачинска. Внедрение системы электронного документооборота «БОСС-Референт», как ожидается, поможет админ
11.12.2008 ITSmart развернула демонстрационную зону СЭД «БОСС-Референт»

Компания ITSmart – партнер компании «БОСС-Референт» в Калининграде – завершила развертывание демонстрационной зоны системы электронного документооборота «БОСС-Референт» на базе лаборатории компании. Теперь любой желающий – клиен
20.11.2008 «Балтийская Бункерная Компания» построила СЭД с помощью «БОСС-Референта»

Компания «Аплана» выполнила проект автоматизации документооборота с помощью системы «БОСС-Референт» в «Балтийской Бункерной Компании». Внедрение системы электронного документооборота «БОСС-Референт» помогло оптимизировать ключевые бизнес-процессы в компании, повысило дисципли

Публикаций - 156, упоминаний - 156

Intersoft Lab и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи 1365 76
АйТи - Аплана Группа компаний 173 32
IBM - International Business Machines Corp 9441 23
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 12
Microsoft Corporation 24625 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 12
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 10
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 10
Системы документооборота 498 9
Docsvision - ДоксВижн 1008 8
InterTrust - ИнтерТраст 328 8
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 7
Directum - Директум 1090 7
Ростелеком 9701 5
SAP SE 5277 5
Oracle Corporation 6688 5
BTLab 14 5
АФК Система ПАО 1797 5
Red Hat 1305 4
8213 4
Цифра ГК 2426 4
Perceptive Software Deutschland - Saperion AG 13 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 3
TerraLink - ТерраЛинк 282 3
Dell EMC 5027 3
HP Inc. 5685 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 3
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 191 3
VDEL 40 3
Инел - Эксимер - Эксимер-ДМ 55 3
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 135 2
Startpack - СтартПак 25 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
Прогноз 1650 2
Softline - Софтлайн 2811 2
Broadcom - VMware 2359 2
Газпром ПАО 1342 3
Роснефть НК - нефтяная компания 514 3
Северсталь ПАО - Severstal 478 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 3
ФосАгро 126 3
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 125 3
Уралхим - Уралкалий ПАО - Сильвинит - Соликамский калийный комбинат 11 3
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 43 3
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 3
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 3
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 21 3
Сибинтел холдинг 4 3
Благосостояние НПФ 51 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Альфа-Банк 1769 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 2
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 2
Северсталь Ресурс 18 2
Пенсионный КапиталЪ 2 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 2
Волга-Днепр - авиакомпания 45 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 2
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 35 2
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 2
Северсталь - Карельский окатыш 10 2
Русская Энергия ГК - Воркутауголь - Северная звезда 12 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 35 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 1
Bayer AG - Байер 83 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 76 3
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 61 3
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 3
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 170 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 82 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
Федеральное казначейство России 1772 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
Росстандарт - Российский Институт Стандартизации ФГБУ - Стандартинформ ФГУП - Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 17 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 295 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 1
Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП 24 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 500 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 72 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 65 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 3
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Linux Foundation 185 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 66 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 109 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
OIN - Open Invention Network 22 1
Eclipse Foundation 25 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 122
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 76
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 53
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 46
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 28
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 26
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1261 25
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 22
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 19
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 18
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 17
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 17
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 13
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 11
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 11
Оцифровка - Digitization 4540 11
Управляемость - Manageability 1731 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 10
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1187 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 9
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 9
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 8
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 8
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 345 7
Workflow - Поток работ 334 7
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 6
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 774 6
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1010 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 6
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 880 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 5
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 258 117
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 66
Обращения граждан 227 10
IBM FileNet 121 8
Microsoft Windows 2000 8661 7
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 6
Apple iPad 3860 6
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 249 6
Google Android 13994 5
Apple iOS 7809 5
Linux OS 9937 5
Microsoft SharePoint Server 705 5
Abbyy Recognition Server - Abbyy RTR - Abbyy Real-Time Recognition 55 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 4
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 146 4
ЭОС АРМ руководителя 75 4
Microsoft Office Excel 1197 3
Mozilla Firefox - браузер 1889 3
Microsoft Office 3734 3
Модульбанк - Юниклауд Лабс - Unicloud Business 365 17 3
Microsoft Exchange 1714 3
InterTrust - CompanyMedia 157 3
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 3
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 378 3
Microsoft SharePoint 2010 143 3
ЭОС Дело СЭД 207 2
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 119 2
Apple Safari - браузер 853 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 2
Apple - App Store 2890 2
Google Chrome - браузер 1561 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1095 2
Microsoft Edge - браузер 1995 2
Microsoft Windows 15657 2
Docsvision СЭД - ECM-система 237 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 2
Гриб Андрей 17 8
Яппаров Тагир 102 6
Курьянов Сергей 162 4
Подбуцкий Георгий 44 4
Медведев Дмитрий 1654 3
Каменнова Мария 44 3
Новак Александр 26 3
Капустина Евгения 5 3
Кубликова Ирина 28 3
Линев Андрей 24 3
Амириди Юлия 21 2
Текслер Алексей 26 2
Куцевляк Иван 3 2
Shen Kristina - Шён Кристина 3 2
Киселев Александр 114 2
Щербов Роман 15 2
Прокудин Михаил 3 2
Никифоров Николай 1136 2
Потапенко Михаил 45 2
Рейман Леонид 1049 2
Зайцев Владимир 55 2
Иванова Елена 80 2
Васюков Алексей 2 2
Антонюк Борис 69 2
Славин Борис 34 2
Галимов Максим 33 2
Попик Василий 4 2
Бугаенко Андрей 13 2
Torsten Time - Торстен Тиме 12 2
Соколов Алексей 134 2
Степанов Вадим 4 2
Шлоттхауэр Сергей 4 2
Колесников Владимир 9 2
Harms Michael - Хармс Михаэль 7 2
Pfeiffer Michael - Пфайффер Михаэль 4 2
Андросов Кирилл 6 2
Замков Константин 2 2
Казак Максим 162 2
Архангельский Александр 7 2
Козлов Михаил 174 2
Россия - РФ - Российская федерация 144215 70
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 8
Европа 21767 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 7
Украина 7608 7
Россия - СФО - Иркутская область 1087 6
Россия - СФО - Новосибирск 4291 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 5
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 911 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 4
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 102 4
Земля - планета Солнечной системы 10375 3
Казахстан - Республика 5526 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 3
Германия - Федеративная Республика 12682 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1648 3
Узбекистан - Республика 1726 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 3
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 487 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 3
Россия - ЦФО - Воронежская область 790 3
Европа Восточная 3075 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Испания - Королевство 3706 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 57
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 24
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 13
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 10
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 9
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 6
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 5
Английский язык 6634 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 5
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 5
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 472 5
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 4
Экономический эффект 1067 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 3
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 3
РИА Новости 917 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
ComNews - Медиа-бизнес 107 1
Казанский Портал - e-Kazan.ru 5 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Times 623 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 11
IDC - International Data Corporation 4910 3
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 3
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
Медиалогия 30 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Gartner Magic Quadrant Application Servers 1 1
IDC Russia - IDC Россия 157 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 38 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 2
Universitaire Te Antwerpen - University of Antwerp - Антверпенский университет - Университет Антверпена 14 2
Минобороны РФ - РВСН ВА - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 10 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 169 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 20 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 1
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 58 1
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Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 32 1
МГУ ИСАА - Институт стран Азии и Африки 9 1
МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
Open University - Открытый университет 45 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 44 1
Docflow 147 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
День молодёжи - 27 июня 896 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
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Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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