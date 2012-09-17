СЭД «БОСС-Референт» меняет название бъявила о выходе на рынок нового семейства продуктов для управления корпоративным контентом «Логика ECM». Существенная часть продуктов этого семейства раньше была известна под зонтичным брендом «БОСС-Референт». Как отметили в «Логике бизнеса 2.0», постоянное развитие рынка, изменение требований заказчиков и, как следствие, эволюция системы «БОСС-Референт» привели к появлению новых ти

Новая версия системы «БОСС-Референт» оснащена модулями «АРМ делопроизводителя» и «Центр отчетов» Компания «Логика Бизнеса 2.0» (ГК «АйТи») выпустила релиз 3.2.7 ECM-системы «БОСС-Референт» на платформе IBM Lotus. В новой версии системы появился «АРМ делопроизводителя», модуль «Центр отчетов», а также усовершенствован модуль «Договоры». Ранее для пользователей ECM-систем

Администрация Боготола расширяет работу в СЭД «БОСС-Референт» Компания «СибИнтел» завершила второй этап внедрения ECM-системы «БОСС-Референт» в администрации города Боготол. Работа в СЭД позволила администрации качественно улучшить уровень оказываемых государственных услуг. В настоящий момент в системе работает около 40 пол

«АйТи» перетрясла одну из ключевых практик помимо внедрения ECM займется новым для группы направлением - системами управления бизнес-процессами (BPM). До этого момента практика ECM была представлена давно существующим разработчиком СЭД «Босс-референт» и созданной в апреле 2011 г. «АйТи информационный менеджмент», внедряющей подобное ПО. До создания «Информационного менеджмента» в виде отдельной компании внедрение было представлено

МБРР ищет поставщика услуг по сопровождению СЭД «БОСС-Референт» «Московский банк реконструкции и развития» (АКБ МБРР) объявил о проведении открытого запроса предложений для выбора поставщика услуг по сопровождению системы электронного документооборота «БОСС-Референт» 3.2.4 и программных средств Lotus Notes\Domino. К участию в закупочной процедуре приглашаются любые юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые удовлетворяют требования

«Босс-Референт» и «Ланк Системс» рассказали об особенностях СЭД для органов власти Специалисты компаний «Босс-Референт» и «Ланк Системс» провели вебинар «Особенности использования СЭД в органах государственной власти», на котором рассказали о возможностях автоматизации документооборота органов власти н

В «Волга-Днепр» завершен первый этап проекта по развитию СЭД «Босс-Референт» Совместная команда специалистов из группы компаний «Волга-Днепр» и компании «Смарт Тим Сервис» преступила ко второму этапу проекта развития СЭД «Босс-Референт». В результате проекта будет произведено обновление версии системы электронного документооборота, ее функциональное и территориальное расширение. В группе компаний «Волга-Днепр» — круп

В администрации Мончегорска модернизировали СЭД «БОСС-Референт» Системный интегратор «Ланк Системс» совместно с компанией «Инфорсер-Север» выполнил проект по модернизации системы электронного документооборота (СЭД) «БОСС-Референт» в администрации города Мончегорска: по итогам работ в системе было увеличено количество рабочих мест и расширен функционал. Руководство муниципального образования заинтересовалось вне

Вышла новая версия ECM-системы «БОСС-Референт» с поддержкой интеграции с iPad-клиентом Компания «БОСС-Референт» выпустила релиз 3.2.6 одноименной ECM-системы «БОСС-Референт» на платформе IBM Lotus. В новой версии системы добавлена интеграция с iPad-клиентом iReferent, оптимизированы моду

«Ситроникс» и «АйТи» внедрили в «Башнефти» систему «БОСС-Референт» Компании «АйТи» и «Ситроникс» объявили о завершении проекта внедрения в АНК «Башнефть» ECM-системы «БОСС-Референт». К настоящему времени в системе работают около 3 тыс. сотрудников «Башнефти», однако в будущем количество пользователей увеличится почти вдвое, говорится в сообщении «АйТи». Решение о

«АйТи» построила СЭД на базе «БОСС-Референта 4J» в Администрации Псковской области Группа компаний «АйТи» и Администрация Псковской области реализовали совместный проект по созданию системы управления электронными документами на базе «БОСС-Референт 4J». На сегодня это один из крупнейших проектов реализации СЭД с открытым кодом в субъекте РФ, говорится в сообщении компании «БОСС-Референт». Особенностями проекта стали постро

«АйТи» внедряет СЭД «БОСС-Референт» в «Квадре» Компания «АйТи» завершила первый этап тиражирования системы «БОСС-Референт» в ОАО «Квадра — Генерирующая компания» (ранее — «Территориальная генерирующая компания № 4»/ТГК-4). В результате проекта «Квадра» получила возможность повысить качество и скорость раб

«АйТи» внедрила «БОСС-Референт» в «Росгранстрое» Компания «АйТи» завершила внедрение системы класса ECM «БОСС-Референт» в Федеральном государственном учреждении «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы». В ходе проекта были решены задачи по автоматизации процессов документационного

«АйТи» создала для Роструда СЭД на базе системы «БОСС-Референт: Госуправление» Компания «АйТи» завершила первый этап разработки и внедрения специализированного решения на базе системы «БОСС-Референт: Госуправление» в центральном аппарате и некоторых территориальных органах Федеральной службы по труду и занятости (Роструд). Внедрение СЭД позволило ведомству автоматизировать процесс

СЭД «БОСС-Референт» внедрена в администрации ЗАТО Александровск Компания «Инфорсер» завершила пилотный проект по внедрению системы электронного документооборота «БОСС-Референт» в администрации закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Александровск. Пользователями системы стали 40 сотрудников муниципальной администрации. ЗАТО Александровс

«БОСС-Референт» представит обновленное семейство ЕСМ-систем на платформах IBM, Microsoft и Red Hat Компания «БОСС-Референт» (водит в группу компаний «АйТи») и ее партнер «Джи2Эй Софт Украина», поставщик услуг в области разработки прикладных систем автоматизации информационного обмена, в рамках выставки по

СЭД «БОСС-Референт» в Управлении Росреестра по Татарстану: итоги эксплуатации Компания «БОСС-Референт» сообщила о том, что за первый квартал 2010 г. число пользователей системы электронного документооборота «БОСС-Референт», функционирующей в Управлении Росреестра по республике Т

Правительство Воронежской области приобрело генеральную лицензию на СЭД «БОСС-Референт: Госуправление» внедрению системы электронного документооборота в органах государственной власти Воронежской области, предусматривающий передачу неисключительных прав использования программного обеспечения СЭД «БОСС-Референт: Госуправление» для неограниченного числа пользователей. Государственная политика Воронежской области предусматривает тесное взаимодействие с населением региона, что предполагает серье

Администрация Клинского муниципального района внедряет СЭД «БОСС-Референт» на базе СПО ных технологий, создать базу для дальнейшего использования электронных технологий на открытых платформах (СПО) в своей деятельности. По информации «АйТи», выбор заказчиком СЭД на основе системы «БОСС-Референт» на открытой платформе был обусловлен оптимальным соотношением «цена/качество решения». Как отмечается, внедрение системы электронного документооборота коренным образом изменяло привыч

«БОСС-Референт» анонсировал систему «БОСС-Референт.bpm: финансовый документооборот» Продуктовая линейка компании «БОСС-Референт» пополнилась новым продуктом — «БОСС-Референт.bpm: финансовый документооборот». Система реализована на платформе IBM FileNet и предназначена для автоматизации процессов централи

«БОСС-Референт» выводит на рынок новую ECM-систему на платформе Microsoft: «БОСС-Референт 2010» Продуктовая линейка «БОСС-Референт» пополнилась новым продуктом — ECM-системой «БОСС-Референт 2010», реализованной на интегрированной платформе Microsoft SharePoint 2010 и Microsoft Office 2010. Система отличаетс

В Росприроднадзоре внедрена СЭД «БОСС-Референт» и подписания документов, говорится в сообщении компании «Ланк Системс». По результатам проведенного в июне 2009 г. конкурса была выбрана автоматизированная система управления документооборотом «БОСС-Референт», отвечающая последним требованиям законодательства к ведению электронного документооборота и безопасности данных. Исполнителем работ по госконтракту стала компания «Ланк Системс». Час

Вышла версия 3.2.4 ECM-системы «БОСС-Референт» Компания «БОСС-Референт» выпустила релиз 3.2.4 одноименной ECM-системы «БОСС-Референт» на платформе IBM Lotus. В новой версии системы расширены возможности сервиса уведомлений, оптимизированы обновленн

СЭД «БОСС-Референт» внедрили в исполнительном аппарате ТГК-4 Группа компаний «АйТи» объявила о завершении проекта по внедрению системы электронного документооборота «БОСС-Референт» в исполнительном аппарате «Территориально генерирующей компании №4» (ТГК-4). В рамках проекта автоматизированы ключевые бизнес-процессы компании, связанные с электронным документообор

«АРМ руководителя»: новый модуль СЭД «БОСС-Референт» поступил в продажу Компания «БОСС-Референт» объявила о запуске в широкую продажу нового модуля системы электронного документооборота «БОСС-Референт» — «Автоматизированное рабочее место руководителя», предназначенного для

«АйТи» создаёт новый «БОСС-Референт» на платформе Microsoft Компания «АйТи» объявила о реализации проекта по созданию принципиально новой версии продукта «БОСС-Референт» – корпоративной системы управления контентом (ECM-системы) на платформе Microsoft SharePoint 2010. «Мы искренне рады, что уже сегодня можем объявить о начале активной фазы разработки

«Апатит» построил электронный документооборот на базе СЭД «БОСС-Референт» Компания «Аплана» завершила проект внедрения системы электронного документооборота «БОСС-Референт» в компании «Апатит» (ГК «ФосАгро»), мировом производителе фосфатного сырья для производства минеральных удобрений. Внедренная СЭД «БОСС-Референт» позволила уменьшить время согл

Вышел «БОСС-Референт» 3.2.3: с поддержкой Mac OS Компания «БОСС-Референт» выпустила новый релиз одноименной системы электронного документооборота. В СЭД «БОСС-Референт» 3.2.3 появились модифицированная «Канцелярия», полностью отвечающая современным п

«Пенсионный КапиталЪ» интегрировал СЭД «БОСС-Референт» с электронным архивом Saperion Компания «Аплана» интегрировала систему электронного документооборота «БОСС-Референт» с электронным архивом Saperion для организации работы с большими объемами электронных документов в компании «Пенсионный КапиталЪ». В результате проекта была снижена нагрузка на сервер

«Аммофос» перешел на новую версию СЭД «БОСС-Референт» программного обеспечения на заказ – и компания «Аммофос» (ГК «ФосАгро») – флагман химической промышленности России – объявили о завершении проекта миграции системы электронного документооборота «БОСС-Референт» со второй версии на третью. В рамках проекта автоматизации управленческого документооборота в группе компаний «ФосАгро», компания «Аплана» выполнила миграцию СЭД «БОСС-Референт

Вышел «БОСС-Референт» 3.2.2: с криптозащитой и штрих-кодированием Компания «БОСС-Референт» выпустила новый релиз системы электронного документооборота со встроенными средствами криптозащиты, штрих-кодирования документов, интеграции с архивами. Помимо этого в вышедшем релизе

«БОСС-Референт» анонсирует комплексное решение для управления документами и информацией Компании «БОСС-Референт», «АйТи» и «Аплана», входящие в группу компаний «АйТи», представят на XV юбилейной конференции-выставке DOCFLOW 2009, которая пройдет 20 мая, комплексное решение для управления докумен

Роснедвижимость приобрела генеральную лицензию СЭД «БОСС-Референт: Госуправление» Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость) приобрело у компании «АйТи» генеральную лицензию на использование автоматизированной системы электронного документооборота «БОСС-Референт: Госуправление». Агентство получило возможность обеспечить доступ к работе с системой неограниченному количеству своих сотрудников. Разработку и внедрение СЭД Роснедвижимости, реализов

Продажи «БОСС-Референт»: рост в 2008 г. - 270% В 2008 г. рост объемов реализации системы «БОСС-Референт» в показателях пользовательских рабочих мест составил 270% относительно аналогичных данных за 2007 г., сообщили в компании «БОСС-Референт». Согласно оценкам независимой консалти

ОСМП управляет договорами с помощью «БОСС-Референта» Компания «Объединенная система моментальных платежей» (ОСМП) полностью перешла на управление договорами в системе «БОСС-Референт». Внедрение СЭД позволило компании перезаключить порядка 2,5 тыс. агентских договоров всего за 2 месяца. При этом процент договоров, согласуемых с опозданием, сократился с 20% до 0,5%

GFA consult будет внедрять СЭД «БОСС-Референт» в Казахстане Казахстанская GFA consult и «БОСС-Референт» подписали партнерское соглашение, в соответствии с которым компания GFA consult получила права на внедрение систем электронного документооборота «БОСС-Референт». На сегодняшний

«Интерфейс» создал систему управления проектами для «ЖИК города Казани» Компания «Интерфейс» - партнер компании «БОСС-Референт» в Татарстане - завершила основной этап проекта по созданию системы управления проектами для «Жилищной инвестиционной компании города Казани» («ЖИК города Казани»). Решение основано на

СЭД «БОСС-Референт» внедряют в Администрации Ачинска Компания «Сибинтел» партнер компании «БОСС-Референт» в Красноярском крае – автоматизирует документооборот Администрации города Ачинска. Внедрение системы электронного документооборота «БОСС-Референт», как ожидается, поможет админ

ITSmart развернула демонстрационную зону СЭД «БОСС-Референт» Компания ITSmart – партнер компании «БОСС-Референт» в Калининграде – завершила развертывание демонстрационной зоны системы электронного документооборота «БОСС-Референт» на базе лаборатории компании. Теперь любой желающий – клиен