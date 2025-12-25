Разделы

Новак Александр


СОБЫТИЯ


25.12.2025 Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2025 г. Голосование 1
01.12.2025 «Корпорация МСП» помогла бизнесу получить более 5,7 млрд рублей задолженности 1
31.10.2025 Энергопотребление российских ЦОДов вырастет в 2,5 раза за 5 лет 2
17.10.2025 В Москве определили победителей молодежного IT-чемпионата 1
03.07.2025 За полгода число кибератак российский топливно-энергетический комплекс выросло на 40%. Большинство инцидентов связано со шпионажем 1
03.02.2025 Мишустин: ИТ-сектор составил 2,2% российского ВВП. Это около 4 трлн рублей 1
28.01.2025 Число малых и средних предприятий в России достигло 6,59 млн 1
19.11.2024 Майнинг криптовалют запретят в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областях, на Северном Кавказе и на Байкале 1
15.10.2024 «Сател» и МЭИ открыли лабораторию ситуационного управления 1
26.06.2024 Старые враги криптомайнеров увидели в них клиентов. Теперь их защищают от властей и не дают им повышать тарифы на электричество 1
20.09.2023 Власти вводят новые грабительские тарифы на электричество специально для криптомайнеров 1
05.08.2022 Как DDoS-атаки «Аэрофлота» привели к войне спецслужб 1
25.07.2022 Российские ИТ поделили между вице-премьерами. Чернышенко будет курировать ИИ, Мантуров – электронику 1
19.08.2021 Власти передумали давать МТС, «Билайну» и «Мегафону» 28 миллиардов 1
24.03.2020 Минэнерго обеспечит защиту виртуальных рабочих мест для своих сотрудников с помощью технологий Group-IB 1
18.03.2020 Инновационные разработки «Юнитера Лабс» представили в Совете Федерации Председателю верхней палаты российского парламента Валентине Матвиенко 1
12.03.2020 «Вега» представила беспилотник для мониторинга ЛЭП 1
04.02.2020 «Россети» провели совещание с участием вице-премьера Борисова Ю.И. 1
06.09.2019 Гендиректор «Россети Центр» в интервью CNews: Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях 1
05.09.2019 «ЭР-Телеком» представил комплексные решения промышленного интернета вещей 1
25.04.2019 Цифровизацией энергетики займется московская ИТ-компания 1
27.02.2019 В ГИС ТЭК зарубежный софт заменят ПО на платформе покойного «Прогноза» 1
18.02.2019 Сверхпроблемный долгострой ГИС ТЭК возобновлен. В нем импортозаместят только что принятое ПО 1
24.05.2018 Ростех и Россети займутся развитием цифровых сетей в Ярославской области 1
08.10.2014 Создание ГИС ТЭК начинается с задержкой на год 1
28.07.2014 В Крыму построят технопарк на деньги казанского Иннополиса 1
13.01.2014 Медведев утвердил наполнение главной ИТ-системы ТЭК 1
08.10.2013 Минэнерго сократило бюджет ИТ-системы ТЭК в 6 раз 1
27.06.2012 Медведев изменил состав комиссии по транспорту и связи 1
19.06.2012 Путин создал совет по модернизации экономики и инновационному развитию России 1
13.06.2012 Комиссию по внедрению ИТ в госорганах возглавил Владислав Сурков 1
19.11.2010 ИТ-стратегия России: как изменится облик страны за 10 лет 1
03.11.2010 Комиссию правительства по внедрению ИТ возглавил Володин 1

Публикаций - 33, упоминаний - 34

Новак Александр и организации, системы, технологии, персоны:

