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Федоров Вадим
УПОМИНАНИЯ
|20.05.2025
|В России хотят ввести уголовную ответственность за DDoS-атаки 1
|15.10.2024
|«Сател» и МЭИ открыли лабораторию ситуационного управления 1
|24.09.2019
|Власти разрешат россиянам отслеживать через интернет борьбу госорганов с преступностью 1
|17.12.2018
|Порядок в данных гарантирует успех цифровой трансформации 1
|16.04.2012
|Россия: на подступах к e-gov 1
|11.02.2009
|Электронный архив государственного регистра недвижимости Казахстана 1
|07.10.2008
|Кому нужна СОА в России 1
Федоров Вадим и организации, системы, технологии, персоны:
|ASF - Apache Software Foundation 212 1
|ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
|Lichtenberg Joe - Лихтенберг Джо 1 1
|Сапельников Сергей 109 1
|Мякишева Марина 84 1
|Петров Михаил 138 1
|Ахмеров Тимур 87 1
|Реймер Денис 54 1
|Лукин Глеб 19 1
|Медокс Ярослав 35 1
|Зезюлинский Николай 23 1
|Ткачёв Роман 27 1
|Дрожжинов Владимир 30 1
|Поздняков Сергей 15 1
|Коробова Анна 25 1
|Попова Мария 141 1
|Логинов Сергей 10 1
|Юсупов Ренат 118 1
|Уланов Александр 6 1
|Бастрыкин Сергей 11 1
|Кадощук Игорь 19 1
|Кречетов Николай 25 1
|Хаустов Андрей 10 1
|Подкопаев Олег 30 1
|Опенышева Светлана 64 1
|Городничев Игорь 5 1
|Макаров Станислав 117 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Смирнов Максим 52 1
|Бутин Вячеслав 11 1
|Попов Алексей 336 1
|Бейлезон Олег 32 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Анфиногентов Василий 8 1
|Королев Константин 13 1
|Забелин Вячеслав 13 1
|Кесельбренер Леонид 52 1
|Зиндер Евгений 5 1
|Дубодил Денис 2 1
|Мусин Багдат 6 1
|Новак Александр 28 1
|Рогалев Николай 27 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8219 1
|Gartner - Гартнер 3574 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3307 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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