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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 176043
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Федоров Вадим


УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 В России хотят ввести уголовную ответственность за DDoS-атаки 1
15.10.2024 «Сател» и МЭИ открыли лабораторию ситуационного управления 1
24.09.2019 Власти разрешат россиянам отслеживать через интернет борьбу госорганов с преступностью 1
17.12.2018 Порядок в данных гарантирует успех цифровой трансформации 1
16.04.2012 Россия: на подступах к e-gov 1
11.02.2009 Электронный архив государственного регистра недвижимости Казахстана 1
07.10.2008 Кому нужна СОА в России 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Федоров Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

InterSystems - ИнтерСистемз 134 4
Летограф - Letograf 80 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 815 1
HBI Solutions 1 1
FinStream - ФинСтрим 4 1
Летограф ИТ Консалтинг и услуги 6 1
Ростелеком 9949 1
Oracle Corporation 6761 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8907 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Dell EMC 5053 1
Broadcom - VMware 2408 1
Cisco Systems 5157 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 1
IBM - International Business Machines Corp 9473 1
Citrix Systems 824 1
Directum - Директум 1126 1
БАРС Груп 551 1
ФОРС - Центр разработки 652 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 606 1
Motorola Solutions 104 1
Совзонд - Sovzond 118 1
Gemini Systems 11 1
BI Telecom - БиАй Телеком 29 1
Exigen Services 38 1
Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 1
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies 262 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 680 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1035 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 1
Конструктор НТЦ 6 1
Сател 150 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 645 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5038 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 377 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 61 1
T.Hunter 43 1
Мосводоканал МГУП 67 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 55 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 529 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 143 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 138 1
Связной ГК 1374 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 717 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6083 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12068 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5572 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3425 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1239 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3223 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5067 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 867 1
Федеральное казначейство России 1816 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 87 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4631 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1169 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Правительство Казахстана - Министерство юстиции РК 15 1
ASF - Apache Software Foundation 212 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31952 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53019 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10686 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68285 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12858 3
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 682 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1795 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24875 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8889 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11758 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9674 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6898 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30608 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16243 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4162 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5362 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4184 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7683 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21861 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28291 2
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 376 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11899 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3728 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16369 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1085 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10599 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1208 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1450 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29122 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15044 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 354 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12413 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1698 1
СУБД - NoSQL - not only SQL 144 1
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 204 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 297 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 310 1
G2G - Government-to-Government - Между государством и государственными служащими 22 1
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 42 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1294 1
InterSystems Ensemble 58 4
InterSystems Cache 134 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1004 1
Microsoft Azure 1429 1
Google Cloud Platform - GCP 323 1
Oracle Java - язык программирования 3141 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 311 1
InterSystems IRIS Data Platform 1 1
Генпрокуратура РФ - ГАС ПС - Государственная автоматизированная система правовой статистики 9 1
Microsoft Spark ML 3 1
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 57 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2113 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1021 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5459 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 300 1
Dell EMC VNX 42 1
InterSystems HealthShare 26 1
Citrix NetScaler 63 1
Abbyy Recognition Server - Abbyy RTR - Abbyy Real-Time Recognition 59 1
Dell EMC VMAX All Flash 26 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1462 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 212 1
VCE Vblock Systems - VCE Vblock Powered Solution - VCE Vblock Infrastructure Platforms 31 1
InterSystems DeepSee 7 1
C/C++ - Язык программирования 790 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 258 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 241 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 407 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 64 1
Dell EMC - Isilon All-Flash Systems - Isilon OneFS - Isilon SyncIQ - EMC IsilonSD - Isilon NAS Data Lake 52 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 1
Dell EMC DD - Dell EMC Data Domain 52 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 139 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Equation АБС 14 1
Google Android 14289 1
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 52 1
FreePik 1145 1
Недобросовестная конкуренция 49 1
Lichtenberg Joe - Лихтенберг Джо 1 1
Сапельников Сергей 109 1
Мякишева Марина 84 1
Петров Михаил 138 1
Ахмеров Тимур 87 1
Реймер Денис 54 1
Лукин Глеб 19 1
Медокс Ярослав 35 1
Зезюлинский Николай 23 1
Ткачёв Роман 27 1
Дрожжинов Владимир 30 1
Поздняков Сергей 15 1
Коробова Анна 25 1
Попова Мария 141 1
Логинов Сергей 10 1
Юсупов Ренат 118 1
Уланов Александр 6 1
Бастрыкин Сергей 11 1
Кадощук Игорь 19 1
Кречетов Николай 25 1
Хаустов Андрей 10 1
Подкопаев Олег 30 1
Опенышева Светлана 64 1
Городничев Игорь 5 1
Макаров Станислав 117 1
Меджитов Тимур 85 1
Смирнов Максим 52 1
Бутин Вячеслав 11 1
Попов Алексей 336 1
Бейлезон Олег 32 1
Ершова Элеонора 67 1
Анфиногентов Василий 8 1
Королев Константин 13 1
Забелин Вячеслав 13 1
Кесельбренер Леонид 52 1
Зиндер Евгений 5 1
Дубодил Денис 2 1
Мусин Багдат 6 1
Новак Александр 28 1
Рогалев Николай 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 149326 6
Казахстан - Республика 5652 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14257 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52612 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44262 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1363 1
Великобритания - Кембридж 261 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1278 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 778 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1541 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 627 1
Россия - СЗФО - Псковская область 646 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 399 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 608 1
США - Массачусетс 509 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 861 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 521 1
Нидерланды 3561 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4007 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17486 1
Украина 7670 1
Таиланд - Королевство 837 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52687 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14156 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7958 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8235 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10197 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30226 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49296 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5943 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5599 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2902 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24820 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1776 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2266 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16738 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8001 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6879 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3632 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5116 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3006 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1318 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 910 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4139 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2558 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 706 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10192 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6368 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9089 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7387 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2571 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1605 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1770 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5021 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1436 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 329 1
Электронная демократия - облачная демократия 98 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 236 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4248 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2290 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 190 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1021 1
Ведомости 1080 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1032 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8219 1
Gartner - Гартнер 3574 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3307 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 961 1
МЭИ - Московский энергетический институт 149 1
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 54 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363512, в очереди разбора - 753419.
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