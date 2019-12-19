Citrix NetScaler

Positive Technologies обнаружила уязвимость в ПО Citrix, позволяющая проникнуть в сети 80 тысяч компаний л критическую уязвимость в Citrix Application Delivery Controller (NetScaler ADС) и Citrix Gateway (NetScaler Gateway). В случае ее эксплуатации злоумышленник получает прямой доступ в локальную

NetScaler SD-WAN обеспечит защищенный доступ к приложениям из облачной среды Компания Citrix, игрок рынка SD-WAN-решений (Software-Defined Wide Area Networking), объявила о расширении функциональных возможностей платформы NetScaler SD-WAN для того, чтобы обеспечить защищенную доставку приложений, объединённую с интеллектуальной технологией маршрутизации. С помощью NetScaler SD-WAN компания предлагает зака

Citrix выпустила бесплатную версию балансировщика нагрузки NetScaler Компания Citrix объявила о выпуске NetScaler CPX Express, бесплатной версии NetScaler CPX для разработчиков. Новинка представляет собой решение NetScaler в форм-факторе контейнера и предлагает функции проверенного

Citrix начинает сотрудничество с Red Hat в области интеграции новых продуктов для создания облачных сред OpenStack азе OpenStack и нуждаются в инфраструктуре промышленного уровня, которая будет поддерживать потребности их бизнеса. Citrix объявила об интеграции и сертификации своего контроллера доставки приложений NetScaler с платформой Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform. Впервые заказчики получили возможности создавать свои собственные облачные инфраструктуры, используя компоненты компаний Citr

Citrix представила сетевую концепцию контроллера доставки рабочего окружения Компания Citrix представила свою концепцию контроллера доставки рабочих мест, основанного на ключевых сетевых решениях компании, включая NetScaler — контроллер доставки приложений. Как сообщили CNews в Citrix, контроллер доставки рабочих мест представляет собой концепцию унифицированной системы для защиты и доставки всех приложе

Citrix представил следующее поколение контроллера доставки приложений NetScaler Компания Citrix объявила о выпуске контроллера доставки приложений операторского класса серии NetScaler MPX 25000. Новинка предназначена для поставщиков коммуникационных сервисов, поддерживает технологию Citrix TriScale и обеспечивает высокий уровень соотношения производительности к цен

Citrix выпустил NetScaler 10 доступен по цене от $2 тыс. Новое решение распространяется бесплатно для существующих пользователей Citrix NetScaler с действующим соглашением об обслуживании. Кластерные возможности Citrix Tri

Новая технология Citrix NetScaler DataStream оптимизирует системы хранения и передачи данных Stream, вошедшую в состав продуктовой линейки для доставки сервисов и построения компьютерных сетей NetScaler. Благодаря технологии DataStream контроллер доставки сервисов NetScaler обес

Citrix NetScaler обеспечивает бесперебойный доступ к бизнес-приложениям в «Западно-Уральском банке Сбербанка России» Компания Softline объявила о завершении проекта по поставке и внедрению продукта Citrix NetScaler MPX 10500 Enterprise Edition для «Западно-Уральского банка Сбербанка России»

Citrix Systems представила три новых устройства линейки NetScaler MPX на основе Intel Xeon 5680 Компания Citrix Systems объявила о доступности трех высокопроизводительных решений линейки NetScaler MPX. Сочетание возможностей недавно анонсированного процессора Intel Xeon 5680 и новейшего ПО NetScaler 9.2 вместе с технологией nCore обеспечивают решениям NetScaler MP

Citrix анонсирует новые устройства NetScaler Application Firewall для защиты «облаков» и веб-приложений Компания Citrix Systems объявила о доступности пяти новых устройств брандмауэра приложений Citrix NetScaler Application Firewall, призванных обеспечить новый уровень безопасности общед

Citrix представила новые модели NetScaler MPX для СМБ Компания Citrix Systems анонсировала три новые модели продуктовой линейки Citrix NetScaler MPX. Новые устройства NetScaler MPX 9500 и MPX 7500 предлагают средним и кру

Citrix ускоряет доставку веб-приложений: технология NetScaler Web 2.0 Push ms представила технологию Web 2.0 Push, которая вошла в состав продукта для доставки веб-приложений Citrix NetScaler. Новая функция была создана в ответ на растущий интерес рынка к приложениям

Citrix включена в «магический квадрант» контроллеров доставки приложений Citrix Systems объявила о том, что компания Gartner поместила Citrix NetScaler - ключевой продукт в линейке Citrix Delivery Center - в сектор лидеров «маги

Citrix расширяет линейку продуктов EdgeSight оизводительности для инфраструктуры доставки приложений Citrix, включая Citrix Presentation Server, Citrix NetScaler и Citrix Desktop Server. Citrix EdgeSight for Load Testing – это единственно

Citrix: NetScaler для "тяжелых" веб-приложений пания Citrix Systems, производитель решений инфраструктуры доступа, объявила о выходе новой системы Citrix NetScaler 12000, разработанной для доставки «тяжелых» веб-приложений, которые могут об

Citrix приобретает NetScaler за $300 млн. Компания Citrix Systems, производитель решений инфраструктуры доступа, объявила о приобретении частной компании NetScaler, разработчика и поставщика сетевых технологий. Сумма сделки составила $300 млн. в наличных (45%) и акциях (55%). Компания NetScaler, основанная в 1998 году, базируется в Сан-Хо