Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Орлик Сергей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 66, упоминаний - 111
Орлик Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Макарьин Сергей 11 3
|Эйгес Павел 66 2
|Самойлов Юрий 55 1
|Васильев Владислав 39 1
|Касперская Наталья 197 1
|Арефьев Андрей 22 1
|Топчиев Алексей 4 1
|Макаров Станислав 111 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Heins Thorsten - Хейнс Торстен 39 1
|CNews Analytics 1991 6
|Markets&Markets Research 78 1
|IHS iSuppli 274 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766100, в очереди разбора - 669786.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766100, в очереди разбора - 669786.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru