Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Орлик Сергей


28.04.2020 «Мобилитилаб» выпустила NLP-систему извлечения и анализа текстовой информации 1
02.04.2020 Система мобильного рабочего места Workspad сертифицирована ФСТЭК 1
07.02.2020 «Мобилитилаб» и «НТЦ ИТ РОСА» создадут комплексные решения на базе ОС Роса Linux и WorksPad 1
15.01.2020 «МобилитиЛаб» получила три патента на интерфейс почтовых приложений 1
26.09.2019 «Мобилитилаб» интегрировал мобильное рабочее место Workspad в отечественную мобильную ОС «Аврора» 1
21.06.2019 «Мобилитилаб» вступила в АРПП «Отечественный софт» 1
14.03.2019 «МобилитиЛаб» представила платформу корпоративных чат-ботов и микро-приложений 1
11.05.2018 DataLine запустила партнерский сервис WorksPad 1
27.02.2018 «МобилитиЛаб»: Почему все привыкли работать неудобно и как этого избежать 11
21.04.2017 Анонсирована специальная редакция WorksPad R с шифрованием данных по алгоритмам ГОСТ 1
20.04.2017 InfoWatch, «Инфотекс» и «МобилитиЛаб» представили решение для безопасной мобильной работы с корпоративными ресурсами 1
03.03.2016 «МобилитиЛаб» представила новую редакцию WorksPad for Service Providers 1
17.02.2016 WorksPad интегрирован с MobileIron AppConnect 1
06.10.2015 «МобилитиЛаб» выпустила WorksPad for Citrix, сертифицированный по программе Citrix Ready 1
30.09.2015 «Инфотекс», «МобилитиЛаб» и НИИ СОКБ представили комплексное решение для создания защищенных мобильных рабочих мест 1
22.09.2015 «МобилитиЛаб» выпустила специальную редакцию WorksPad for Symantec 1
17.09.2015 WorksPad включен в каталог облачных решений ActiveCloud by Softline 1
19.08.2015 «МобилитиЛаб» обновила WorksPad до версии 2.3 1
07.08.2015 WorksPad отмечен европейским аналитическим агентством в области безопасности 1
05.06.2015 «МобилитиЛаб» обновила WorksPad для iOS и Android 1
24.03.2015 «МобилитиЛаб» расширяет присутствие на зарубежных рынках: новое назначение 1
13.02.2015 МобилитиЛаб: Наше мобильное рабочее место ходит сквозь стены операционных систем 10
11.02.2015 «МобилитиЛаб» анонсировала новое поколение своего флагманского приложения 1
04.02.2015 «АйТи» внедрила MobileSputnik в «Норильском никеле» 1
15.12.2014 Мобильные приложения превращаются в категорию must have 2
02.12.2014 MobileSputnik включен в каталог мобильных приложений MaaS360 by Fiberlink 1
21.11.2014 Мобильность в бизнесе: новые рубежи 1
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1
06.11.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2014 Будущее ИТ в России под вопросом 1
06.10.2014 «МобилитиЛаб» анонсировала интегрированное мобильное рабочее место MobileSputnik 2.0 2
19.09.2014 В России разработано ПО для организации мобильного офиса с защищенным трафиком 3
20.05.2014 MobileSputnik доступен в галерее мобильных бизнес-приложений Citrix Worx 1
13.05.2014 Опубликован рейтинг российских разработчиков мобильных приложений 1
24.04.2014 Мобильность в бизнесе: гормоны роста 1
24.04.2014 Решения Mobile Device Management могут оказаться неоптимальным вариантом защиты 5
22.04.2014 Мобильность перестала быть прерогативой топ-менеджмента и полевых работников 1
22.04.2014 Проблема выбора: функциональность приложения против легкости портала 1
22.04.2014 Россия мобилизируется с помощью бесконтрольного BYOD 3
22.04.2014 В мобилизации лидируют 5 отраслей 4

Публикаций - 66, упоминаний - 111

Орлик Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АйТи 752 36
MobilityLab - МобилитиЛаб 53 20
Microsoft Corporation 11127 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 7
SAP CIS - САП СНГ 755 7
Google LLC 7161 5
Samsung Electronics 5702 4
InfoWatch - Инфовотч 613 4
VK - Mail.ru Group 2485 4
SAP SE 3216 4
IBM 3551 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 3
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 2
Крок 1221 2
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 2
Infotecs - ИнфоТеКС 249 2
Saprun - Сапран групп 38 1
Cisco Systems 2049 1
MobileIron 18 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
I-Free 70 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 1
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 1
Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Код Безопасности 365 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
МЭЦ - Московский экспортный центр 10 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 11
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 926 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 81 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 1
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 137 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 287 1
NLP - Natural Language Processing - Обработка естественного языка 28 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 27 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
Google Android 10751 31
Apple iOS 5742 28
MobilityLab WorksPad 36 18
Microsoft Windows 10 6659 11
MobilityLab MobileSputnik 22 5
Microsoft Exchange 683 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Samsung Galaxy Note 558 4
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
MobilityLab WorksPad Assistant 4 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 2
Apple iPad 3263 2
Apple iPhone 6 547 2
VMware AirWatch 40 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 127 2
SAP Afaria 17 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
Microsoft Office 1946 2
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 2
Java - Язык программирования 1178 1
Microsoft Windows 854 1
Apple macOS X 904 1
IBM MaaS 360 with Watson 5 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
SAP Mobile Platform 28 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 48 1
Microsoft WinUI - Windows UI Library - Библиотека пользовательского интерфейса 9 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
Symbian OS 781 1
Cisco Webex 107 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 223 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 1
Dropbox - Файловый хостинг 390 1
Макарьин Сергей 11 3
Эйгес Павел 66 2
Самойлов Юрий 55 1
Васильев Владислав 39 1
Касперская Наталья 197 1
Арефьев Андрей 22 1
Топчиев Алексей 4 1
Макаров Станислав 111 1
Григорьева Евгения 57 1
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 39 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 39
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 11
Европа 3774 5
Восточная Европа 1682 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Европа Центральная 106 1
Европа Западная 616 1
Индия - Республика 2175 1
Япония 2802 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Ближний Восток 1475 1
Африка 1491 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 9
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
CNews Analytics 1991 6
Markets&Markets Research 78 1
IHS iSuppli 274 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766100, в очереди разбора - 669786.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще