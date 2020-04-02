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Система мобильного рабочего места Workspad сертифицирована ФСТЭК

ПО Софт

«Мобилитилаб», российский разработчик ПО корпоративной мобильности и кибербезопасности, поставщик технологий и продуктов Workspad для организации безопасной дистанционной мобильной работы, сообщил о том, что система корпоративного мобильного рабочего места Workspad получила сертификат ФСТЭК и соответствует требованиям документов: РД НДВ(4). Сертификат 4224 выдан 17 марта 2020 г.

«Включение Workspad в Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации ФСТЭК России является для нас очередным шагом на пути к заказчику, которому с одной стороны нужна возможность удобно работать с мобильных устройств, а с другой – необходим соответствующий уровень безопасности корпоративной информации, – отметил Сергей Орлик, генеральный директор компании "Мобилитилаб". – Не менее важно и то, что сертифицирован Workspad с поддержкой ОС "Аврора", так как вокруг нее формируется российская программная и аппаратная экосистема для безопасной работы крупного бизнеса и государственного сектора. Это позволяет нашим общим заказчикам перевести свои бизнес-процессы в сферу мобильных технологий на соответствующем уровне информационной безопасности».

Мобильное рабочее место Workspad обеспечивает безопасный доступ к внутрикорпоративным файловым ресурсам и библиотекам документов, работу с документами включая встроенный полный офисный пакет, функции «корпоративного dropbox», работу с корпоративными почтовыми системами Microsoft Exchange и Communigate Pro, доступ к внутренним порталам и web-клиентам корпоративных систем, опубликованным только во внутреннем сегменте сети предприятий. Уникальной особенностью Workspad является реализация описанной функциональности в рамках единого приложения-контейнера на устройствах сотрудников, с настраиваемой защитой этого контейнера и полностью управляемого организацией работодателем.

Во II квартале 2020 г. на базе серверной инфраструктуры Workspad планируется выпуск безопасной платформы чат-ботов и микроприложений к корпоративным системам – Workspad Assistant. Предварительная версия Workspad Assistant уже доступна для заказчиков и партнеров компании «Мобилитилаб».

Workspad выбрали как стандарт для мобильной защищенной почты и работы с документами ряд крупных госкорпораций, некоторые министерства, производственные и добывающие компании.

Наличие сертификации ФСТЭК является ключевым условием, позволяющим при соблюдении соответствующих требований использовать Workspad для работы с защищенной корпоративной информацией – документами и данными, не составляющими государственную тайну, а также в рамках обработки персональных данных соответствующего класса.

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