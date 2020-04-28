«Мобилитилаб» выпустила NLP-систему извлечения и анализа текстовой информации «Мобилитилаб», резидент кластера информационных технологий Фонда «Сколково», объявила о выпуске нового продукта – NLP-системы извлечения и анализа текстовой информации RUNER. Обработка естествен

«Мобилитилаб» и «НТЦ ИТ РОСА» создадут комплексные решения на базе ОС Роса Linux и WorksPad «Мобилитилаб» и «РОСА» начинают технологическое сотрудничество, которое позволит предложить заказчикам совместные комплексные решения на базе ОС Роса Linux и WorksPad. Обеспечение безотказной бе

«МобилитиЛаб» получила три патента на интерфейс почтовых приложений «МобилитиЛаб», российский разработчик ПО корпоративной мобильности и кибербезопасности, поставщик технологий и продуктов WorksPad для создания интегрированного защищенного мобильного рабочего ме

«Мобилитилаб» интегрировал мобильное рабочее место Workspad в отечественную мобильную ОС «Аврора» Российский разработчик программного обеспечения «Мобилитилаб» завершил разработку мобильного приложения Workspad для единственной отечественно

«Мобилитилаб» вступила в АРПП «Отечественный софт» «Мобилитилаб», резидент ИТ-кластера Сколково, сообщила о вступлении в Ассоциацию Разработчиков

«МобилитиЛаб» представила платформу корпоративных чат-ботов и микро-приложений «МобилитиЛаб», резидент ИТ-кластера Сколково, объявила планы развития мобильного рабочего места WorksPad, включая поддержку российской мобильной ОС Sailfish/Аврора и выход на рынок платформ разр

«МобилитиЛаб»: Почему все привыкли работать неудобно и как этого избежать шей деловой деятельности. CNews: Что здесь можно изменить? Сергей Орлик: Я говорил о сценариях использования в широком смысле офисных приложений в бизнес-процессах, и одним из фокусов нашей компании «МобилитиЛаб» является обеспечение продуктивности работы пользователей, поддержка именно таких сценариев удобной многозадачной работы на мобильных устройствах – смартфонах и планшетах. Мы хотели

InfoWatch, «Инфотекс» и «МобилитиЛаб» представили решение для безопасной мобильной работы с корпоративными ресурсами м каналам и защиту критичной информации от несанкционированного использования. Решение WorksPad от «МобилитиЛаб» обеспечивает единое мобильное рабочее пространство для сотрудников организации с

«МобилитиЛаб» представила новую редакцию корпоративного мобильного рабочего места WorksPad сообщений. Push-уведомление может выводиться на экран даже если мобильное устройство заблокировано, что позволяет пользователям своевременно получать информацию о новых сообщениях, сообщили CNews в «МобилитиЛаб». По данным компании, WorksPad является российским тиражным решением для защищенной корпоративной мобильной почты для iOS и Android с поддержкой push-уведомлений. В версии для iOS р

«МобилитиЛаб» предложила мобильное рабочее место WorksPad на базе платформы «Облакотеки» Компания «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи») объявила о старте продаж специальной редакции своего флагманского продукта — корпоративного мобильного рабочего места WorksPad — на базе интеграционной облачной платфор

«МобилитиЛаб» представила новую редакцию WorksPad for Service Providers Компания «МобилитиЛаб» представила новую редакцию своего продукта WorksPad. Как сообщили CNews в «Мо

«МобилитиЛаб» обновила WorksPad до версии 2.5 Компания «МобилитиЛаб», входящая в состав группы компаний «АйТи», выпустила новую версию корпоративного мобильного рабочего места WorksPad 2.5. Сегодня WorksPad 2.5 для устройств на базе iOS и Android до

«МобилитиЛаб» выпустила WorksPad for Citrix, сертифицированный по программе Citrix Ready Компания «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи») объявила о выходе специальной редакции WorksPad for Citrix, сертифиц

«Инфотекс», «МобилитиЛаб» и НИИ СОКБ представили комплексное решение для создания защищенных мобильных рабочих мест Компании «Инфотекс», «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи») и НИИ СОКБ представили WorksPad Protected — совместное комплексное решение для создания защищенных корпоративных мобильных рабочих мест. В основу WorksPad Protected вош

«МобилитиЛаб» выпустила специальную редакцию WorksPad for Symantec Компания «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи»), поставщик корпоративных мобильных решений нового поколения, объявила о выходе специальной редакции WorksPad for Symantec. Как сообщили CNews в «АйТи», новый продукт пр

«МобилитиЛаб» обновила WorksPad до версии 2.3 Компания «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи»), резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», объявила о выходе новой версии интегрированного мобильного рабочего места WorksPad. Как сообщили CNews в компании «АйТи», измене

«МобилитиЛаб» обновила WorksPad для iOS и Android Компания «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи»), резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», объявила о выходе новой версии мобильного приложения WorksPad. Как сообщили CNews в «АйТи», необходимые инструменты для продукти

«МобилитиЛаб» расширяет присутствие на зарубежных рынках: новое назначение Компания «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи») объявила о кадровых изменениях. В компании образована новая должност

МобилитиЛаб: Наше мобильное рабочее место ходит сквозь стены операционных систем снове этого функционала лежит технология низкоуровневых коммуникаций из сферы интернета вещей, разработанная компанией Qualcomm. Она передана для развития компаниям AllSeen Alliance, членом которого «МобилитиЛаб» является наравне с Cisco, Symantec, Microsoft и другими ведущими международными игроками. Мы обеспечили прикладное применение этой технологии и расскажем об этом подробно в рамках

«АйТи» инвестировала $3 млн в разработку офисного приложения Компания «Мобилитилаб», входящая в группу «АйТи», обновила функционал своего флагманского продукта MobileSputnik и объявила о том, что теперь оно будет распространяться во всем мире под торговой маркой W

«МобилитиЛаб» анонсировала новое поколение своего флагманского приложения Компания «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи»), резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», объявила о выходе нового поколения своего флагманского приложения. В одном решении интегрированы безопасная корпоративная почта,

«МобилитиЛаб» анонсировала интегрированное мобильное рабочее место MobileSputnik 2.0 Компания «МобилитиЛаб» (входит в ГК «АйТи») анонсировала новую версию MobileSputnik 2.0 — интегрированное решение, переносящее основные сценарии работы корпоративных пользователей ПК на мобильные устройс

В России разработано ПО для организации мобильного офиса с защищенным трафиком Входящая в группу «АйТи» компания «МобилитиЛаб» анонсировала новую версию своего главного продукта — системы для организации полноценных корпоративных мобильных рабочих мест MobileSputnik 2.0. В компании его позиционируют как пе