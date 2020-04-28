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MobilityLab
МобилитиЛаб


28.04.2020 «Мобилитилаб» выпустила NLP-систему извлечения и анализа текстовой информации 1
02.04.2020 Система мобильного рабочего места Workspad сертифицирована ФСТЭК 2
07.02.2020 «Мобилитилаб» и «НТЦ ИТ РОСА» создадут комплексные решения на базе ОС Роса Linux и WorksPad 1
15.01.2020 «МобилитиЛаб» получила три патента на интерфейс почтовых приложений 3
26.09.2019 «Мобилитилаб» интегрировал мобильное рабочее место Workspad в отечественную мобильную ОС «Аврора» 1
21.06.2019 «Мобилитилаб» вступила в АРПП «Отечественный софт» 3
14.03.2019 «МобилитиЛаб» представила платформу корпоративных чат-ботов и микро-приложений 4
13.12.2018 EMM SafePhone 4.0: новая эпоха корпоративной мобильности 2
11.05.2018 DataLine запустила партнерский сервис WorksPad 2
26.04.2018 Группа «Айти» вывела разработку ПО и ИТ-услуги в огромную отдельную структуру 1
27.02.2018 «МобилитиЛаб»: Почему все привыкли работать неудобно и как этого избежать 4
22.01.2018 Должен ли бизнес закупать мобильные устройства для сотрудников? 1
21.04.2017 Анонсирована специальная редакция WorksPad R с шифрованием данных по алгоритмам ГОСТ 2
20.04.2017 InfoWatch, «Инфотекс» и «МобилитиЛаб» представили решение для безопасной мобильной работы с корпоративными ресурсами 2
13.03.2017 «МобилитиЛаб» представила новую редакцию корпоративного мобильного рабочего места WorksPad 1
09.02.2017 WorksPad представлен в онлайн-каталоге дополнений и партнерских решений для bpm'online 2
30.09.2016 Россия: более 60% компаний развивают направление корпоративной мобильности 1
04.04.2016 «МобилитиЛаб» предложила мобильное рабочее место WorksPad на базе платформы «Облакотеки» 2
03.03.2016 «МобилитиЛаб» представила новую редакцию WorksPad for Service Providers 1
17.02.2016 WorksPad интегрирован с MobileIron AppConnect 1
26.11.2015 Мобильные технологии на CNews FORUM 2015: куда приведут мировые тренды 2
11.11.2015 «МобилитиЛаб» обновила WorksPad до версии 2.5 1
06.10.2015 «МобилитиЛаб» выпустила WorksPad for Citrix, сертифицированный по программе Citrix Ready 2
30.09.2015 «Инфотекс», «МобилитиЛаб» и НИИ СОКБ представили комплексное решение для создания защищенных мобильных рабочих мест 2
22.09.2015 «МобилитиЛаб» выпустила специальную редакцию WorksPad for Symantec 2
17.09.2015 WorksPad включен в каталог облачных решений ActiveCloud by Softline 2
19.08.2015 «МобилитиЛаб» обновила WorksPad до версии 2.3 2
07.08.2015 WorksPad отмечен европейским аналитическим агентством в области безопасности 2
06.08.2015 CNews AWARDS 2015: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
25.06.2015 «Росатом» организовал мобильные рабочие места для топ-менеджмента на базе WorksPad 1
05.06.2015 «МобилитиЛаб» обновила WorksPad для iOS и Android 2
28.05.2015 CNews AWARDS 2015: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
24.03.2015 «МобилитиЛаб» расширяет присутствие на зарубежных рынках: новое назначение 2
13.02.2015 МобилитиЛаб: Наше мобильное рабочее место ходит сквозь стены операционных систем 1
11.02.2015 «АйТи» инвестировала $3 млн в разработку офисного приложения 1
11.02.2015 «МобилитиЛаб» анонсировала новое поколение своего флагманского приложения 2
04.02.2015 «АйТи» внедрила MobileSputnik в «Норильском никеле» 1
15.12.2014 Мобильные приложения превращаются в категорию must have 1
02.12.2014 MobileSputnik включен в каталог мобильных приложений MaaS360 by Fiberlink 2
21.11.2014 Состоялась церемония награждения CNews AWARDS 2014 1

Публикаций - 53, упоминаний - 90

MobilityLab упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АйТи 753 36
Microsoft Corporation 11168 9
InfoWatch - Инфовотч 615 6
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 5
Infotecs - ИнфоТеКС 249 5
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 4
Citrix Systems 571 4
IBM 3557 4
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 40 3
SAP CIS - САП СНГ 757 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 3
VK - Mail.ru Group 2487 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
Ciena 40 2
Google LLC 7177 2
Инфосистемы Джет 675 2
МаксимаТелеком 102 2
ADV Consulting - АДВ Консалтинг 13 2
Samsung Electronics 5730 2
SAP SE 3220 2
NortonLifeLock (Symantec) 790 2
Facebook 3768 2
ПСС - Передовые системы самообслуживания 12 1
VMware 1830 1
Fortinet 288 1
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 1
Бакка Софт - Bacca 13 1
Логика Бизнеса 141 1
Аплана Группа компаний 102 1
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 15 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Check Point Software Technologies 447 1
Аплана Преферентум 8 1
MobileIron 18 1
Dashboard Systems - Дэшборд Системс 14 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
Intel Corporation 4204 1
Код Безопасности 365 1
Cisco Systems 2056 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 3
Норникель - Норильский никель 178 2
Мосводоканал 44 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
Citigroup 114 1
МДМ Банк 150 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 9
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 2
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
МЭЦ - Московский экспортный центр 10 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 3
COPE - Corporate Owned, Personally Enabled - Корпоративные устройства, настройкой и обслуживанием которых сотрудник занимается самостоятельно 13 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 2
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 289 1
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 138 1
Web Interface - Веб-интерфейс 178 1
Split View 14 1
Мобильное приложение - Mobile app 33 1
EFSS - Enterprise File Sharing - Корпоративная служба синхронизации файлов и совместного доступа к ним 5 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Microsoft Windows приложения 105 1
Jailbreak - получение админских прав 19 1
CYOD - Choose your own device - "Выбери свое устройство" 4 1
Customize - Кастомизация - Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий 3 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 1
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 27 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
NLP - Natural Language Processing - Обработка естественного языка 29 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
3G - Стандарт мобильной связи 3753 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 1
Google Android 10751 23
Apple iOS 5742 23
MobilityLab WorksPad 36 23
Microsoft Windows 10 6676 10
MobilityLab MobileSputnik 22 8
Microsoft Office 1950 6
Microsoft Exchange 684 5
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 5
Apple iPad 3263 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 4
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 3
MobilityLab WorksPad Assistant 4 3
Microsoft Outlook 650 3
Linux OS 4276 2
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 127 2
Microsoft Office 365 769 2
Apple - App Store 2198 2
Samsung Galaxy Note 558 2
IBM MaaS 360 with Watson 5 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 1
НИИ СОКБ SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 22 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Apple macOS X 907 1
VMware AirWatch 40 1
Dashboard Systems Boardmaps 12 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 48 1
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 73 1
Кнопка жизни 19 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 223 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 1
Apple iPhone 6 547 1
Google Android M - Google Android 6 Marshmallow 113 1
Dropbox - Файловый хостинг 390 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
Microsoft PowerPoint 400 1
Орлик Сергей 66 20
Эйгес Павел 66 3
Макарьин Сергей 11 3
Касперская Наталья 199 3
Яппаров Тагир 72 3
Меднов Сергей 115 2
Малышев Александр 31 2
Вольпе Борис 70 2
Притула Павел 31 1
Юхова Мария 1 1
Quade Phil - Квад Фил 5 1
Михалев Павел 20 1
Quade Phil - Куэйд Фил 2 1
Чапчаев Андрей 33 1
Прокопенко Сергей 8 1
Мухин Максим 18 1
Тищенко Юрий 14 1
Топчиев Алексей 4 1
Асафьев Алексей 2 1
Строкович Антон 45 1
Калайда Игорь 7 1
Бычек Владимир 9 1
Осипов Алексей 12 1
Ефремов Александр 12 1
Васильев Александр 28 1
Шевченко Владимир 135 1
Семчук Иван 11 1
Халяпин Сергей 77 1
Арефьев Андрей 22 1
Васильев Владислав 39 1
Богачев Игорь 172 1
Самойлов Юрий 55 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Восточная Европа 1691 3
Ближний Восток 1479 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Австралия - Австралийский Союз 1130 2
Африка 1499 1
Финляндия - Финляндская Республика 822 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 1
Испания - Барселона 537 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 240 1
Австрия - Австрийская Республика 530 1
Европа Центральная 106 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Русский язык 1000 1
CVE Details 2 1
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НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 2
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
Академия АйТи 35 1
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CNews AWARDS 292 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
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