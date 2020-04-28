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MobilityLab МобилитиЛаб

MobilityLab - МобилитиЛаб

СОБЫТИЯ

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28.04.2020 «Мобилитилаб» выпустила NLP-систему извлечения и анализа текстовой информации

«Мобилитилаб», резидент кластера информационных технологий Фонда «Сколково», объявила о выпуске нового продукта – NLP-системы извлечения и анализа текстовой информации RUNER. Обработка естествен
07.02.2020 «Мобилитилаб» и «НТЦ ИТ РОСА» создадут комплексные решения на базе ОС Роса Linux и WorksPad

«Мобилитилаб» и «РОСА» начинают технологическое сотрудничество, которое позволит предложить заказчикам совместные комплексные решения на базе ОС Роса Linux и WorksPad. Обеспечение безотказной бе
15.01.2020 «МобилитиЛаб» получила три патента на интерфейс почтовых приложений

«МобилитиЛаб», российский разработчик ПО корпоративной мобильности и кибербезопасности, поставщик технологий и продуктов WorksPad для создания интегрированного защищенного мобильного рабочего ме
26.09.2019 «Мобилитилаб» интегрировал мобильное рабочее место Workspad в отечественную мобильную ОС «Аврора»

Российский разработчик программного обеспечения «Мобилитилаб» завершил разработку мобильного приложения Workspad для единственной отечественно
21.06.2019 «Мобилитилаб» вступила в АРПП «Отечественный софт»

«Мобилитилаб», резидент ИТ-кластера Сколково, сообщила о вступлении в Ассоциацию Разработчиков
14.03.2019 «МобилитиЛаб» представила платформу корпоративных чат-ботов и микро-приложений

«МобилитиЛаб», резидент ИТ-кластера Сколково, объявила планы развития мобильного рабочего места WorksPad, включая поддержку российской мобильной ОС Sailfish/Аврора и выход на рынок платформ разр
27.02.2018 «МобилитиЛаб»: Почему все привыкли работать неудобно и как этого избежать

шей деловой деятельности. CNews: Что здесь можно изменить? Сергей Орлик: Я говорил о сценариях использования в широком смысле офисных приложений в бизнес-процессах, и одним из фокусов нашей компании «МобилитиЛаб» является обеспечение продуктивности работы пользователей, поддержка именно таких сценариев удобной многозадачной работы на мобильных устройствах – смартфонах и планшетах. Мы хотели
20.04.2017 InfoWatch, «Инфотекс» и «МобилитиЛаб» представили решение для безопасной мобильной работы с корпоративными ресурсами

м каналам и защиту критичной информации от несанкционированного использования. Решение WorksPad от «МобилитиЛаб» обеспечивает единое мобильное рабочее пространство для сотрудников организации с
13.03.2017 «МобилитиЛаб» представила новую редакцию корпоративного мобильного рабочего места WorksPad

сообщений. Push-уведомление может выводиться на экран даже если мобильное устройство заблокировано, что позволяет пользователям своевременно получать информацию о новых сообщениях, сообщили CNews в «МобилитиЛаб». По данным компании, WorksPad является российским тиражным решением для защищенной корпоративной мобильной почты для iOS и Android с поддержкой push-уведомлений. В версии для iOS р
04.04.2016 «МобилитиЛаб» предложила мобильное рабочее место WorksPad на базе платформы «Облакотеки»

Компания «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи») объявила о старте продаж специальной редакции своего флагманского продукта — корпоративного мобильного рабочего места WorksPad — на базе интеграционной облачной платфор
03.03.2016 «МобилитиЛаб» представила новую редакцию WorksPad for Service Providers

Компания «МобилитиЛаб» представила новую редакцию своего продукта WorksPad. Как сообщили CNews в «Мо
11.11.2015 «МобилитиЛаб» обновила WorksPad до версии 2.5

Компания «МобилитиЛаб», входящая в состав группы компаний «АйТи», выпустила новую версию корпоративного мобильного рабочего места WorksPad 2.5. Сегодня WorksPad 2.5 для устройств на базе iOS и Android до
06.10.2015 «МобилитиЛаб» выпустила WorksPad for Citrix, сертифицированный по программе Citrix Ready

Компания «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи») объявила о выходе специальной редакции WorksPad for Citrix, сертифиц
30.09.2015 «Инфотекс», «МобилитиЛаб» и НИИ СОКБ представили комплексное решение для создания защищенных мобильных рабочих мест

Компании «Инфотекс», «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи») и НИИ СОКБ представили WorksPad Protected — совместное комплексное решение для создания защищенных корпоративных мобильных рабочих мест. В основу WorksPad Protected вош
22.09.2015 «МобилитиЛаб» выпустила специальную редакцию WorksPad for Symantec

Компания «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи»), поставщик корпоративных мобильных решений нового поколения, объявила о выходе специальной редакции WorksPad for Symantec. Как сообщили CNews в «АйТи», новый продукт пр
19.08.2015 «МобилитиЛаб» обновила WorksPad до версии 2.3

Компания «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи»), резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», объявила о выходе новой версии интегрированного мобильного рабочего места WorksPad. Как сообщили CNews в компании «АйТи», измене
05.06.2015 «МобилитиЛаб» обновила WorksPad для iOS и Android

Компания «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи»), резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», объявила о выходе новой версии мобильного приложения WorksPad. Как сообщили CNews в «АйТи», необходимые инструменты для продукти
24.03.2015 «МобилитиЛаб» расширяет присутствие на зарубежных рынках: новое назначение

Компания «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи») объявила о кадровых изменениях. В компании образована новая должност
13.02.2015 МобилитиЛаб: Наше мобильное рабочее место ходит сквозь стены операционных систем

снове этого функционала лежит технология низкоуровневых коммуникаций из сферы интернета вещей, разработанная компанией Qualcomm. Она передана для развития компаниям AllSeen Alliance, членом которого «МобилитиЛаб» является наравне с Cisco, Symantec, Microsoft и другими ведущими международными игроками. Мы обеспечили прикладное применение этой технологии и расскажем об этом подробно в рамках

11.02.2015 «АйТи» инвестировала $3 млн в разработку офисного приложения

Компания «Мобилитилаб», входящая в группу «АйТи», обновила функционал своего флагманского продукта MobileSputnik и объявила о том, что теперь оно будет распространяться во всем мире под торговой маркой W
11.02.2015 «МобилитиЛаб» анонсировала новое поколение своего флагманского приложения

Компания «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи»), резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», объявила о выходе нового поколения своего флагманского приложения. В одном решении интегрированы безопасная корпоративная почта,
06.10.2014 «МобилитиЛаб» анонсировала интегрированное мобильное рабочее место MobileSputnik 2.0

Компания «МобилитиЛаб» (входит в ГК «АйТи») анонсировала новую версию MobileSputnik 2.0 — интегрированное решение, переносящее основные сценарии работы корпоративных пользователей ПК на мобильные устройс
19.09.2014 В России разработано ПО для организации мобильного офиса с защищенным трафиком

Входящая в группу «АйТи» компания «МобилитиЛаб» анонсировала новую версию своего главного продукта — системы для организации полноценных корпоративных мобильных рабочих мест MobileSputnik 2.0. В компании его позиционируют как пе
16.04.2014 MobileSputnik интегрирован с мобильной платформой Good Dynamics

Компания «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи»), резидент ИТ-кластера инновационного проекта «Сколково», и компания Good Technology, один из поставщиков решений по обеспечению безопасности и доступа к корпоративным р

Публикаций - 58, упоминаний - 74

MobilityLab и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи 1519 37
Citrix Systems 868 11
Microsoft Corporation 25775 10
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 10
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 7
Dropbox 527 6
Samsung Electronics 11064 6
InfoWatch - Инфовотч 1185 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
Apple Inc 13154 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 4
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 143 4
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 4
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 58 4
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 4
CommuniGate Systems - СталкерСофт 223 4
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 4
Ciena 221 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
ADV Consulting - АДВ Консалтинг 25 4
Good Technology 30 4
Softline - Софтлайн 3743 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
SAP CIS - САП СНГ 868 3
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 3
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 3
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 3
МФИ Софт 145 3
DEAC - Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg 43 3
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
Газпром нефть 725 4
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 48 4
Мосводоканал МГУП 69 4
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 4
ВТБ - Почта Банк 514 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
ВкусВилл - Избёнка 216 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Совкомбанк ПАО 316 3
Лента - Утконос 180 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
Возрождение - Коммерческий банк 359 3
Mary Kay - Мэри Кэй 104 3
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 3
OR Group - Обувь России 29 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 3
KupiVip - Приват Трэйд 82 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 3
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Альфа-Банк 1979 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Sequoia Capital 115 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Интеркоммерц КБ 34 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Lockheed Martin 777 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 1
Золотые луга - Ситниковский Молочный комбинат - СМ и КК - Ситниковский молочно-консервный комбинат 6 1
Доктор на работе 17 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Федеральное казначейство России 1949 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 3
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 3
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 40 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 37
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 634 28
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 27
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 25
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 21
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 19
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 17
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 15
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1012 14
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 14
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 13
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 494 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 11
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 11
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 932 10
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 9
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 9
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 9
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 7
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1124 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 7
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 6
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг - Корпоративные почтовые решения - Комплексная система защиты электронной почты 472 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 6
Intranet - Интранет - Интрасеть 798 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 50
Google Android 15243 28
Apple iOS 8583 27
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 14
Microsoft Windows 16882 14
Microsoft Office 4170 12
Apple iPad 4011 9
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 7
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 7
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 7
Apple - App Store 3109 7
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 6
Infraware - Polaris Office 35 6
Microsoft Outlook 1506 5
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 5
Linux OS 11533 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 5
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 235 4
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 4
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 4
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 53 4
Citrix Worx 10 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Microsoft Office 365 1042 3
НИИ СОКБ - SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 30 3
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 3
Apple iTunes Store 1118 3
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 3
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 58 3
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 3
Google - Gmail 1021 2
Huawei AppGallery 353 2
Apple iPhone 6 4861 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 2
Samsung Knox 114 2
Broadcom - VMware AirWatch Enterprise Mobility Management Suite - VMware EMM - VMware Enterprise Mobility Management - VMware MDM - VMware Mobile Device Management 51 2
Орлик Сергей 83 39
Макарьин Сергей 33 7
Меднов Сергей 124 7
Яппаров Тагир 110 6
Халяпин Сергей 96 5
Шадаев Максут 1210 4
Халин Дмитрий 56 4
Мацоцкий Сергей 180 4
Шевченко Владимир 153 4
Малышев Александр 39 4
Козырев Алексей 328 4
Вольпе Борис 92 4
Скачков Юрий 52 4
Кравченко Константин 101 4
Чапчаев Андрей 56 4
Гуральников Сергей 164 4
Бетсис Павел 101 4
Строкович Антон 53 4
Лысенко Эдуард 317 3
Богданов Кирилл 112 3
Садовенко Илья 65 3
Эйгес Павел 108 3
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 3
Сыкулев Андрей 85 3
Реймер Денис 54 3
Киселёв Алексей 90 3
Никуличев Андрей 43 3
Усманов Артур 25 3
Скородумов Анатолий 65 3
Соколов Олег 51 3
Стрельцов Андрей 62 3
Опенышева Светлана 64 3
Авербах Владимир 127 3
Устюжанин Дмитрий 50 3
Растопшин Павел 54 3
Висящев Андрей 64 3
Коротнев Константин 35 3
Кириллов Михаил 15 3
Ушаков Михаил 36 3
Козлов Михаил 182 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 46
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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