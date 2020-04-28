Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
MobilityLab
МобилитиЛаб
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 53, упоминаний - 90
MobilityLab упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орлик Сергей 66 20
|Эйгес Павел 66 3
|Макарьин Сергей 11 3
|Касперская Наталья 199 3
|Яппаров Тагир 72 3
|Меднов Сергей 115 2
|Малышев Александр 31 2
|Вольпе Борис 70 2
|Притула Павел 31 1
|Юхова Мария 1 1
|Quade Phil - Квад Фил 5 1
|Михалев Павел 20 1
|Quade Phil - Куэйд Фил 2 1
|Чапчаев Андрей 33 1
|Прокопенко Сергей 8 1
|Мухин Максим 18 1
|Тищенко Юрий 14 1
|Топчиев Алексей 4 1
|Асафьев Алексей 2 1
|Строкович Антон 45 1
|Калайда Игорь 7 1
|Бычек Владимир 9 1
|Осипов Алексей 12 1
|Ефремов Александр 12 1
|Васильев Александр 28 1
|Шевченко Владимир 135 1
|Семчук Иван 11 1
|Халяпин Сергей 77 1
|Арефьев Андрей 22 1
|Васильев Владислав 39 1
|Богачев Игорь 172 1
|Самойлов Юрий 55 1
|CVE Details 2 1
|Apps4All 25 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769075, в очереди разбора - 672759.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769075, в очереди разбора - 672759.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru