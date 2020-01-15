«МобилитиЛаб» получила три патента на интерфейс почтовых приложений

«МобилитиЛаб», российский разработчик ПО корпоративной мобильности и кибербезопасности, поставщик технологий и продуктов WorksPad для создания интегрированного защищенного мобильного рабочего места, запатентовала три новых подхода в организации пользовательского интерфейса.

Первой запатентованной разработкой стала «Панель навигации для списка писем», которая существенно упрощает поиск информации, позволяя быстро и удобно переключаться между датами для просмотра сообщений в определенные дни, а также загружать на мобильное устройство письма за нужный период.

Вторая – «Интерфейс представления списка писем в виде вертикально прокручиваемой ленты карточек писем». Она оптимизирует работу с почтой «на ходу» и позволяет пользователю просматривать почтовые сообщения в уже привычном для всех формате карточек, как публикации в социальной сети. Благодаря новому уникальному интерфейсу мобильный сотрудник получает удобную возможность по аналогии с новостной лентой социальной сети просмотреть, развернуть, свернуть и открыть нужное письмо в корпоративной почте.

Третья инновация – «Интерфейс для комплексного представления информации из почтовой системы» – направлена на оптимизацию рабочего пространства мобильных рабочих мест на планшетах, которые фактически заменили ноутбуки на совещаниях и за последние годы стали неотъемлемым инструментом продуктивности лиц, принимающих решения. Новый интерфейс позволяет вывести на один экран планшета наиболее актуальную почту, ближайшие события и используемые контакты, быстро и удобно управляя процессами без переключений экрана.

Все три новых решения «МобилитиЛаб» реализованы в новом поколении мобильных клиентов WorksPad X.

«Не секрет, что в мобильной работе с наиболее массовыми сервисами, как электронная почта, очень сложно создать что-то принципиально новое, – сказал Сергей Орлик, генеральный директор «МобилитиЛаб». - Тем не менее, компания «МобилитиЛаб» со своим почти 10-летним опытом развития корпоративного мобильного рабочего места WorksPad смогла предложить качественно новые решения в области повышения удобства использования и организации пользовательского интерфейса почтовых программ».

«Мы находимся на завершающей стадии разработки принципиально нового, не имеющего аналогов не только в России, но и в мире, комплекса решений для работы с мобильных устройств и безопасного доступа к корпоративным системам, – комментирует Сергей Макарьин, директор по развитию «МобилитиЛаб». – Каждое наше новое решение и каждый новый патент подтверждают уникальность наших продуктов и приближают нас к внедрению абсолютно нового класса решений в крупнейших компаниях, которые уже являются нашими заказчиками или рассматривают внедрение решений WorksPad».

Решения о выдаче промышленных образцов были приняты по результатам экспертизы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), которая установила, что заявленные разработки относятся к объектам патентных прав и соответствуют условиям патентоспособности, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.