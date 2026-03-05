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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
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Мероприятия 894

CVE Details

СОБЫТИЯ


05.03.2026 Mt cloud представила сервис CPT для контроля уязвимостей во внешнем периметре 1
22.01.2018 Должен ли бизнес закупать мобильные устройства для сотрудников? 1
27.04.2017 Егор Кожемяка - Свободное ПО не панацея – оно само может быть источником угроз ИБ 1
09.01.2017 Windows стала самой безопасной ОС. Самая «дырявая» - Android 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

CVE Details и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 2
Red Hat 1378 2
Adobe Systems 1597 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Apple Inc 13156 1
InfoWatch - Инфовотч 1185 1
Check Point Software Technologies 829 1
Fortinet 452 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 1
MobilityLab - МобилитиЛаб 58 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 58 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 1
АйТи 1519 1
Бакка Софт - Bacca 15 1
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 147 1
Google LLC 12690 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 3
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 430 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
root-доступ - рутинг - процесс получения прав суперпользователя 218 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2048 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 1
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 600 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 379 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 1
DevOps - Development и Operations 1240 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 694 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 1
COPE - Corporate Owned, Personally Enabled - Корпоративные устройства, настройкой и обслуживанием которых сотрудник занимается самостоятельно 19 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
Google Android 15244 3
Linux OS 11533 3
Apple iOS 8583 2
Microsoft Windows 16882 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 2
Linux - Debian GNU 567 2
Nuclei 3 1
Google Chrome - браузер 1701 1
Microsoft Windows 10 1938 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Apple macOS 2419 1
Microsoft Office 4170 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 1
Apple Safari - браузер 896 1
Mozilla Firefox - браузер 1951 1
Docker - Платформа распределённых приложений 543 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 123 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 1
Stafory - робот Вера 377 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 1
Microsoft Windows Server 2008 483 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 404 1
Microsoft Windows Server 2012 203 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 1
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 83 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 1
Сбер - BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 49 1
Виноградов Виктор 5 1
Касперская Наталья 319 1
Эйгес Павел 108 1
Яппаров Тагир 110 1
Семчук Иван 12 1
Чапчаев Андрей 56 1
Бычек Владимир 11 1
Кожемяка Егор 15 1
Quade Phil - Квад Фил 5 1
Quade Phil - Куэйд Фил 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 608 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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