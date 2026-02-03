Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199732
ИКТ 15426
Организации 11785
Ведомства 1511
Ассоциации 1114
Технологии 3582
Системы 27067
Персоны 87204
География 3118
Статьи 1581
Пресса 1326
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2829
Мероприятия 895

Adobe Animate Adobe Flash Adobe Macromedia Flash Adobe Flash Player Adobe FutureSplash Animator Adobe Flash Builder Adobe Flash Catalyst Adobe Flash Media Server Adobe Macromedia Flash Communication Server

Adobe Animate - Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe FutureSplash Animator - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst - Adobe Flash Media Server - Adobe Macromedia Flash Communication Server

 

 

 

 

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.02.2026 Нейросети убивают легенду мирового ИТ. Закрывается всемирно известное приложение, которое прослужило 30 лет

ее большинство пользователей во всем мире знают ее как Macromedia Flash. Сначала ее переименовали в Adobe Flash, а название Animate она носит с 2016 г. Animate представляет собой программный ре
09.11.2022 Хакеры полностью захватывают ПК, используя как приманку давно мертвый Adobe Flash

способен выполнять ряд вредоносных операций на компьютере жертвы. Расширение Cloud9 маскируется под Adobe Flash Player, порой не совсем удачно: в написании названия компании Adobe допущена орфо
18.10.2021 Окончательная смерть Flash. Adobe выжгла инициативу сохранения плеера в живых

по состоянию на 18 октября 2021 г. не более 1,7% всех веб-сайтов в интернете используют технологию Adobe Flash для воспроизведения контента на стороне клиента. С января 2021 г. этот показатель
04.05.2021 Flash окончательно изгонят из Windows. Пути назад больше нет

Windows 10 без Flash Корпорация Microsoft готова полностью удалить Flash Player со всех компьютеров под управлением Windows 10. По информации портала Windows Latest, она сделает это в мае 2021 г. с выпуском нового глобального обновления 21H1. Апдейт 21H1, он ж
17.02.2021 Microsoft принудительно и безвозвратно удаляет Flash Player из Windows 10

ла поэтапное развертывание обновления для операционной системы Windows 10, которое навсегда удаляет Adobe Flash Player. Об этом сообщил портал Windows Latest. Патч KB4577586 входит в набор нако
25.01.2021 Мертвый Flash уничтожил всю ЖД-сеть в многомиллионном мегаполисе, бывшей колонии России

сбоя была установлена достаточно быстро – им стала «часовая бомба», заложенная в последних версиях Flash Player и сработавшая 12 января 2021 г. в полночь по Гринвичу. С этого момента началось

12.01.2021 Adobe окончательно убила Flash. В интернете началась глобальная блокировка Flash-контента

С Flash покончено Компания Adobe приступила к принудительной блокировке воспроизведения любого контента в интернете, для воспроизведения которого необходим ее фирменный проигрыватель Flash Player. Это последний этап уничтожения технологии Flash, зародившейся еще в конце XX века и в середине прошлого десятилетия признанной переполненной уязвимостями и максимально небезопасно
04.01.2021 Adobe потребовала незамедлительно удалить Flash Player со всех устройств

Опасный Flash Player Компания Adobe окончательно прекратила поддержку своей технологии Flash и выпустила предупреждение о необходимости удаления его со всех ПК, на которых он установлен. Это напрямую с
01.12.2020 Создана замена покойному Adobe Flash Player, которая лучше и безопаснее работает

таревшую технологию Flash. В рамках проекта Ruffle ведется разработка кроссплатформенного эмулятора Adobe Flash Player. Эмулятор написан на языке программирования Rust, может применяться как са
10.01.2018 Eset: группа Turla распространяет бэкдор с установщиком Flash Player

ршенствует инструментарий.Хакеры Turla объединили в пакет собственный бэкдор и программу-установщик Adobe Flash Player, а также внедрили специальные техники, чтобы домены и IP-адреса загрузки п
15.02.2017 Eset: мобильный троян распространяется под видом обновления Adobe Flash Player

грузчик распространяется через скомпрометированные сайты и соцсети и маскируется под обновление для Adobe Flash Player.После установки на планшет или смартфон загрузчик сохраняется под видом се
12.08.2016 «Лаборатория Касперского» запатентовала технологию для борьбы с эксплойтами под Adobe Flash Player

«Лаборатория Касперского» получила патент на технологию, которая выявляет эксплойты под Adobe Flash Player, часто успешно скрываемые с помощью переупаковки. Запатентованная технолог
14.07.2015 Популярный браузер ввел тотальную блокировку Adobe Flash

Mozilla ввела тотальную блокировку в браузере Firefox всех версий Adobe Flash Player. Об этом в Twitter сообщил Марк Шмидт (Mark Schmidt), глава службы поддерж
04.02.2015 Trend Micro обнаружила критическую уязвимость нулевого дня в Adobe Flash

ated обнаружили новую критическую уязвимость нулевого дня (CVE-2015-0313), затрагивающую все версии Adobe Flash Player на платформах Microsoft Windows и Apple Mac OS X. Эксперты Trend Micro уже
11.09.2014 Adobe исправляет критические проблемы в Flash Player, задерживая обновления Reader и Acrobat

По сообщению IDG News Service, Adobe Systems выпустила критически важное системное обновление для Flash Player, которое исправляет 12 уязвимостей программы. Однако это заставило компанию отло
29.04.2014 Через «дыру» в Adobe Flash Player шпионили за пользователями Mac, Linux и Windows

Adobe выпустила обновление для Adobe Flash Player, устраняющее уязвимость CVE-2014-0515, с помощью которой злоумышленники мо
06.02.2014 Новый троян в «маске» Flash Player демонстрирует рекламу и крадет пароли к соцсетям

и, троян Trojan.Admess.1, как и многие его предшественники, распространяется преимущественно с помощью вредоносной партнерской программы installmonster.ru (zipmonster) и маскируется под проигрыватель Adobe Flash. Троян устанавливается как надстройка к браузерам Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera и Google Chrome. После успешной установки в инфицированной системе зловред реал
05.02.2014 Adobe экстренно обновляет Flash Player из-за критической уязвимости

Компания Adobe Systems выпустила патч для устранения критической уязвимости в популярном плагине Flash Player. Уязвимость позволяет хакерам получить удаленный контроль над компьютером жертвы
21.01.2014 На Facebook напал троян, замаскированный под Adobe Flash Player

вно распространяется в интернете. Она попадает на компьютер жертвы под видом обновления для плагина Adobe Flash Player. Как сообщает российская компания «Доктор Веб», если пользователь соглашае
21.01.2014 Рекламный троян распространяется через Facebook под видом обновления для Flash Player

что автор трояна говорит на турецком языке. Если пользователь соглашается с рекомендацией обновить Adobe Flash Player, на его компьютер скачивается первый компонент трояна — программа FlashGun
12.09.2013 Adobe устранила критические уязвимости во Flash Player, Reader и Acrobat

Компания Adobe Systems выпустила обновления для Flash Player, Reader, Acrobat и Shockwave Player, призванные устранить критические уязвимости, позволяющие хакерам получать удаленный контроль над компьютером жертвы, на который было установлен
13.03.2013 Злоумышленники маскируют программу-вымогатель под обновление Adobe Flash

одного из ярких примеров специалисты компании указывают сайт, выдающий себя за страницу обновления Adobe Flash Player: http://16.a[REMOVED]rks.com/adobe/. По их мнению, злоумышленнику удалось

15.02.2013 «Лаборатория Касперского» обнаружила уязвимость нулевого дня в Adobe Flash Player

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили в программе Adobe Flash Player критическую уязвимость нулевого дня (CVE-2013-0633), которая использовалас
08.02.2013 Adobe устранила критические уязвимости во Flash Player

Adobe Systems выпустила обновление для Flash Player, устраняющий две критические уязвимости - одну в плеере для платформы Windows, д
10.09.2012 В Windows 8 установлен «дырявый» Internet Explorer 10

Критическая уязвимость в Adobe Flash Player для Internet Explorer 10 делает пользователей RTM-версии Microsoft Windows
15.08.2012 Через сутки умрет Flash Player для мобильников

Компания Adobe Systems по истечении сегодняшнего дня, 15 августа, безвозвратно удалит Flash Player из каталога Google Play - единственнго официального канала загрузки приложений для Android-устройств, занимающих более половины рынка смартфонов. Таким образом, с 16 августа 2012 г
29.06.2012 В Android больше не будет поддержки Flash

Начиная с версии 4.1 платформа Android лишается поддержки технологии Adobe Flash. Об этом представители компании Adobe Systems, которая купила эту технологию вмес
19.12.2011 R2-D2: Доступна последняя версия Flash Player 11 для Android

ость в новых апдейтах, но в целом они будут только расширением этого обновления. Это обновление для Adobe Flash Player 11 включает в себя совместимость с устройствами на ОС Android 4.Х, улучшен
10.11.2011 Официально: Adobe убила Flash для смартфонов и планшетов. Акции рухнули

Из мобильного Flash Player ничего не получилось. Компания Adobe Systems в своем блоге официально объявила о прекращении дальнейшей разработки Flash Player для смартфонов и планшетов. «В будущем наша р
09.11.2011 Adobe отказывается от Flash Player для мобильных устройств

Adobe Systems намерена прекратить поддержку мобильной версии Flash Player, которая позволяет просматривать соответствующий контент в веб-браузерах на смартфонах и планшетах, сообщает ресурс ZDNet, в распоряжении которого оказались внутренние документы ко
04.10.2011 Adobe Flash Player 11 - уже в Android Market

Компания Adobe Systems объявила о выходе новых версий Adobe Flash Player 11 и Adobe AIR3 и версия для Android уже доступна для загрузки в Android M
23.09.2011 Adobe Flash Player 11 и Adobe AIR 3 увидят свет в октябре

Компания Adobe Systems объявила о выпуске тестовой версии решений Adobe Flash Player 11 и Adobe AIR 3, поддерживающих новое поколение интерактивных приложений

19.09.2011 Microsoft отказывается от поддержки Adobe Flash

ws. Та версия IE10, которая будет адаптирована под Metro UI, не будет поддерживать плагины, включая Adobe Flash Player, объявил в официальном блоге вице-президент Microsoft по разработке Intern
13.09.2011 Adobe Systems анонсировала Flash Media Server 4.5 и Flash Access 3.0

вки, защиты и монетизации контента, в том числе и на мобильные устройства после намеченного выпуска Adobe Flash Player 11 и Adobe AIR 3 (ожидается позднее в этом квартале); механизм масштабируе
12.09.2011 Adobe прогнулась под Apple: На iPhone приходит Flash

Adobe Systems объявила о выходе программного обеспечения Flash Media Server 4.5, позволяющего осуществлять передачу потокового Flash-видео на устройст
21.12.2010 Причиной отзыва планшетов ViewSonic стала плохая работа Flash Player

йчас объяснили в компании, причиной отзыва стали недоработки в собственном программном обеспечении ViewSonic (по всей видимости, оболочки) и ПО Adobe. В частности отмечается низкая производительность Flash Player. В компании добавили, что для всех существующих владельцев устройств выйдет обновление. Ранее в декабре от поддержки Flash на планшете Advent Vega по крайней мере до начала 2011 г.
25.10.2010 Apple больше не будет предустанавливать Flash Player

рсию плеера после покупки компьютера. Напомним, что в мобильной операционной системе iOS технология Adobe Flash официально Apple не поддерживается.
10.09.2010 Adobe выпустила Adobe Flash Media Server 4

ации сети; для доставки данных по сети в режиме реального времени используются подключенные клиенты Adobe Flash Player, что позволяет снизить затраты и обеспечить более эффективное управление с
10.09.2010 Apple разрешила Flash-приложения для iPhone

ших в силу ранее в этом году. В частности, компания сняла ограничения, запрещающие портирование приложений, написанных с использованием неофициальных средств разработки. К ним, в том числе, относятся Flash-приложения, портированные с помощью Packager for iPhone, входящего в состав Adobe Creative Suite 5. Напомним, что после анонса новой версии операционной системы - iPhone OS 4.0 (позже пер
10.09.2010 Apple разрешила Flash-приложения для iPhone

Store, вступивших в силу ранее в этом году. В частности, компания отказалась от ограничений, запрещающих портирование приложений, написанных с использованием неофициальных средств разработки, включая Flash-приложения, портированные с помощью Adobe Packager for iPhone. Последний входит в состав Adobe Creative Suite. Кроме того, Apple впервые опубликовала правила утверждения приложений в App


Публикаций - 569, упоминаний - 879

Adobe Animate и организации, системы, технологии, персоны:

Adobe Systems 1599 212
Microsoft Corporation 25785 125
Google LLC 12710 124
Apple Inc 13171 119
Adobe Macromedia 219 72
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5665 39
Meta Platforms - Facebook 4622 39
Samsung Electronics 11074 37
X Corp - Twitter 2939 26
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 25
Sony 6741 24
Intel Corporation 12821 23
Toshiba Corporation 2980 22
VK - Mail.ru Group 3604 22
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 22
HTC Corporation 1512 21
Acer Group - Acer Inc 2782 19
LG Electronics 3736 18
ESET - ESET Software 1161 18
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4979 18
Yahoo! 3726 17
Nvidia Corp 4010 16
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 16
Dell EMC 5182 15
Yandex - Яндекс 9243 15
Oracle Corporation 7081 15
IBM - International Business Machines Corp 9701 13
Lenovo Motorola 3567 13
Otello Corporation - Opera Software 340 12
Amazon Inc - Amazon.com 3281 12
Mozilla Foundation 208 11
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 11
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 11
Qualcomm Technologies 1978 10
ASUS - AsusTek Computer Inc 2179 10
HP Inc. 5885 10
AT&T Inc 1726 10
Dr.Web - Доктор Веб 1293 9
Softline - Софтлайн 3749 9
RealNetworks Products and Services 355 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2792 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 532 6
Резонанс НПП 407 4
eBay Inc 1640 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 502 4
РЖД - Российские железные дороги 2097 3
Microsoft - LinkedIn 700 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Yamaha - Ямаха 110 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Lockheed Martin 777 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
Walmart - Wal-Mart Stores 406 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3148 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 432 2
Связной ГК 1401 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2433 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1207 2
Carl Zeiss AG 307 2
Ford 435 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 195 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 39 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 98 1
Volkswagen Audi Group 232 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
Упаковочные системы - Тетра Пак - Tetra Pak 33 1
ИнвестКапиталБанк 26 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 61 1
TripAdvisor 41 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 108 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
Черноморнефтегаз ГУП РК 6 1
Стройгаз 2 1
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 20 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5435 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6556 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 784 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1413 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5974 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1691 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13894 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3587 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5672 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1895 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4956 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1210 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 498 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1059 2
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
Japan Post Holdings - Japan Post Service - Japan Post Network - Почта Японии - Государственная почтовая служба Японии 9 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 108 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 1
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 37 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 1
Правительство Сирии - Правительство Сирийской Арабской Республики - органы государственной власти 23 1
Судебная власть - Judicial power 2506 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 216 1
Правительство Израиля - Моссад - Ведомство разведки и специальных задач 16 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6512 23
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 5
Apache Software Foundation - ASF 231 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 5
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 156 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
Eclipse Foundation 26 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 1
IIPC - International Internet Preservation Consortium - Международный консорциум сохранения Интернета 4 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10023 213
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 191
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28310 189
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 134
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35096 127
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26842 108
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13070 105
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14293 98
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22607 93
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7619 89
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33546 83
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 549 76
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5921 76
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13501 75
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16992 66
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7899 64
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6414 61
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7948 58
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13262 56
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10712 55
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10381 55
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7546 55
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29717 54
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6272 52
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7930 52
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18350 51
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11827 51
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14778 50
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10608 47
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15447 47
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 909 46
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26344 46
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13732 43
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1978 43
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3642 39
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3404 38
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 37
Наушники - Headphones 4486 32
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7543 32
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9318 30
Google Android 15262 149
Microsoft Windows 16906 145
Mozilla Firefox - браузер 1954 81
Google Chrome - браузер 1706 79
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5743 75
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2038 71
Google YouTube - Видеохостинг 3002 64
Apple iPad 4015 62
Linux OS 11550 62
Apple iPhone - серия смартфонов 7634 59
JavaScript - JS - язык программирования 1425 56
Apple Mac - Apple Macintosh 3115 52
Oracle Java - язык программирования 3473 51
Google Play - Google Store - Google Android Market 3559 49
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 44
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 43
Apple iOS 8589 42
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2523 42
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 41
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 405 41
Apple macOS 2427 41
Apple Safari - браузер 899 40
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 35
Opera Browser - Браузер 1052 33
Adobe AIR - Adobe Integrated Runtime 56 30
Microsoft Windows 7 2008 29
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5256 27
Nokia Symbian OS 1411 24
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 24
Adobe Photoshop 804 23
Adobe Creative Suite - Adobe Creative SDK 119 21
Adobe Dreamweaver - Adobe Macromedia Dreamweaver 72 21
Microsoft Office 4179 21
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 167 20
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 20
Microsoft Windows XP 2432 20
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 295 20
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2124 20
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 20
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 20
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 32
Закоржевский Вячеслав 95 5
Lynch Kevin - Линч Кевин 12 5
Wadhwani David - Вэдхвани Дэвид 11 5
Свириденко Андрей 99 4
Narayen Shantanu - Нарайен Шантану 19 4
Stefanko Lukas - Štefanko Lukáš - Стефанко Лукаш - Штефанко Лукаш 30 4
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 4
Наместников Юрий 40 3
Шиденко Кирилл 11 3
Lazaridis Mike - Лазаридис Майк 39 3
Чубайс Анатолий 222 3
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 3
Иванов Антон 98 3
Артамонова Анна 183 3
Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 71 2
Wardle Patrick - Уордл Патрик 14 2
Rubin Andy - Рубин Энди 63 2
Лискин Александр 8 2
Анисимов Константин 45 2
Малков Артемий 10 2
Барташевич Станислав 6 2
Гостев Александр 84 2
Демидов Михаил 134 2
Ксенин Алекс 311 2
Карагиоз Владимир 6 2
Баранов Артем 18 2
Пацай Александр 8 2
Глазунов Сергей 6 2
Jackson Michael - Джексон Майкл 49 2
Балсилье Джим - Balsillie Jim 36 2
Winokur Danny - Винокур Дэнни 2 2
Allaire Jeremy - Аллер Джереми 5 2
Campbell Olivia - Кэмпбелл Оливия 2 2
Gundotra Vic - Гундотра Вик - Гандотра Вик 18 2
Дембицкий Иван 2 2
Beltzner Mike - Бельтцнер Майк 6 2
Shaver Mike - Шейвер Майк 9 2
Imbruglia Natalie - Имбрулья Натали 3 2
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 2
Россия - РФ - Российская федерация 166478 134
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54784 111
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13825 33
Европа 24976 32
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19168 29
Япония 13810 23
Канада 5082 18
Германия - Федеративная Республика 13223 18
Южная Корея - Республика 7057 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47657 16
Китай - Тайвань 4249 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14815 15
Франция - Французская Республика 8178 14
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1462 14
Украина 7930 12
Азия - Азиатский регион 5925 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3661 9
Финляндия - Финляндская Республика 3699 8
Италия - Итальянская Республика 4509 7
Турция - Турецкая республика 2624 7
Испания - Королевство 3840 7
Беларусь - Белоруссия 6303 6
Швеция - Королевство 3782 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19566 6
Израиль 2857 6
Бразилия - Федеративная Республика 2521 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4205 5
Африка - Африканский регион 3644 5
США - Калифорния 4830 5
Испания - Каталония - Барселона 752 5
Нидерланды 3749 5
США - Калифорния - Купертино 281 5
Китай - Ляонин - Далянь 13 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5497 4
Армения - Республика 2452 4
Дания - Королевство 1337 4
Норвегия - Королевство 1859 4
США - Нью-Йорк 3183 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2609 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57780 33
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53551 33
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33808 28
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27332 25
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11698 20
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16103 18
Английский язык 7037 15
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3108 15
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1704 13
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8256 12
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5521 12
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5112 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18182 11
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3796 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8858 10
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7439 10
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5888 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12324 10
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1205 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6181 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9116 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4803 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6772 8
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1577 8
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 8
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1719 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7551 7
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3991 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5791 7
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 932 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4026 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3306 6
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2170 6
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1519 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6543 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7533 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9017 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6568 5
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2718 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11344 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6098 11
ZDnet 664 9
CNews - ZOOM.CNews 1866 9
NYT - The New York Times 1102 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11570 7
The Register - The Register Hardware 1786 6
AppleInsider 400 5
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1311 5
Engadget - Блог о технологиях 429 5
Mashable 372 4
Electronista 166 4
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 4
Computer Weekly 376 4
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2734 4
Wikipedia - Википедия 652 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1340 4
DigiTimes - Издание 1331 4
SlashGear 134 3
Ars Technica 451 3
Inquirer 463 3
AP - Associated Press 2007 3
CNET Networks - CNET News 1643 3
Bloomberg 1630 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 677 3
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
GQ 22 2
Pocket-Lint 71 2
РС Рro 91 2
cw360 84 2
HPC.ru 117 2
allNetDevices 160 2
The Verge - Издание 620 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 243 2
BleepingComputer - Издание 459 2
Wired - Издание 276 2
The Washington Post 350 2
TorrentFreak (TF) 159 1
IDG - International Data Group 117 1
Gizmodo 133 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 9
Gartner - Гартнер 3659 9
W3Techs 14 7
Net Applications 127 3
Wainhouse Research 40 3
IDC - International Data Corporation 4975 3
NPD DisplaySearch 285 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
Forrester Research 834 2
Frost & Sullivan 207 1
Confiant 3 1
HFS Research 49 1
Strategy Analytics 285 1
Informa - Ovum - Omdia 156 1
CNews Мишень 187 1
AV-Comparatives 28 1
comScore 379 1
eMarketer 206 1
NPD Group 140 1
TeleGeography Research 40 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Moody's Investors Service 136 1
Mobile Research Group 87 1
Gartner - Burton Group 17 1
SURL - Software Usability Research Laboratory 1 1
DSecRG - DSec Research Group - Digital Security Research Group 26 1
Envisioneering Group 10 1
Millward Brown - Millward Brown Optimor - Millward Brown Ineractive - Kantar Millward Brown - BrandZ 15 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3965 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1004 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
ГЦОЛИФК - Российский университет спорта - Московский институт физической культуры - РГУФКСМиТ - Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма - РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 17 2
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
СПбГИК - Санкт-Петербургский Государственный институт культуры 2 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 1
РАМН ГУ НИИ ревматологии - НИИ Ревматологии имени В.А. Насоновой ФГБНУ 1 1
University of Melbourne - Мельбурнский университет 29 1
РАНХиГС - ФИРО - Федеральный институт развития образования 6 1
Harvard University - Harvard Medical School - Гарвардская медицинская школа 42 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 473 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 742 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2666 10
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 9
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 8
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 6
Adobe MAX 11 6
CeBIT 614 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 3
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
DevCon 18 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 340 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 390 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
Docflow 148 1
Связь-Экспокомм 276 1
NXP Semiconductors - Freescale Technology Forum 2 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724160.
Создано именных указателей - 199732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор Digma Pro QLED 55": доступный QLED-телевизор для кино и игр

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще