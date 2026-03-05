Разделы

Виноградов Виктор


СОБЫТИЯ


05.03.2026 Mt cloud представила сервис CPT для контроля уязвимостей во внешнем периметре 1
05.09.2024 DataSpace и UserGate: российским организациям стал доступен NGFW по подписке 1
26.01.2024 Angara Security и DataSpace подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности 1
18.01.2024 Step Logic аттестовал DataSpace Cloud на соответствие требованиям к защите персональных данных 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Виноградов Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 77 3
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 190 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 413 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 340 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5110 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17289 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12164 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32310 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74323 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2278 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4649 2
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 908 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22100 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 949 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15032 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1363 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4338 1
Network Edge - Защита сетевой периферии - Защита сетевой инфраструктуры 42 1
OSINT - Open Source INTelligence - Разведка на основе открытых источников - Сбор и анализ информации из публично доступных источников 37 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1082 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11655 1
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 137 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4570 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34249 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6253 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2829 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17276 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3093 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16726 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 789 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 472 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4837 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8992 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8873 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1086 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23173 1
DataSpace ЦОД - DataSpace Cloud 45 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 74 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 81 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5247 1
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 51 1
Игнатьева Алена 2 1
Грибков Артем 13 1
Салахудинов Артур 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 159210 3
Армения - Ереван 214 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46262 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3328 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 620 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2581 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6284 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51567 1
Паспорт - Паспортные данные 2748 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2983 1
Аудит - аудиторский услуги 3148 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8267 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10597 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4439 1
