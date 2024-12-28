Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Network Edge Защита сетевой периферии Защита сетевой инфраструктуры



28.12.2024 ГК Softline выполнила проект по внедрению UserGate NGFW в одной из областных государственных организаций 1
05.09.2024 DataSpace и UserGate: российским организациям стал доступен NGFW по подписке 1
18.02.2020 Облака, Edge AI и Видеонаблюдение 1
18.06.2019 Fortinet представила Secure SD-Branch для защиты WAN и периферии 1
03.12.2018 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2018 г. получили награды CNews AWARDS 1
30.11.2018 Андрей Голов -

Мир оказался в условиях цифровой колонизации

 1
26.11.2018 CNews Forum 2018 установил новый рекорд посещаемости. Фото 1
26.09.2017 Huawei присоединилась к консорциуму 5G-MoNArch 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Network Edge и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9701 3
Код Безопасности 616 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
Apple Inc 12100 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
8213 2
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 115 2
NDC Technologies 41 2
Vocord - Вокорд 183 2
Saprun - Сапран групп 51 2
Huawei 3933 2
YI Technology - Xiaoyi - Xiaomi Yi 10 1
Fortinet 387 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 1
Ramax - Рамакс 115 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
Inline Group - Инлайн Груп 99 1
Broadcom - VMware 2359 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Информзащита 756 1
Google LLC 11775 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
Intel Corporation 12197 1
Microsoft Corporation 24625 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 1
Schneider Electric 575 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 70 1
Softline - Софтлайн 2811 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 2
Локотех - Локомотивные технологии 47 2
Tesla Motors 396 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Альфа-Банк 1769 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Совкомбанк ПАО 256 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Deutsche Lufthansa AG 118 1
British Airways - British Midland International 126 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 68 1
American Airlines 86 1
Finnair - Авиакомпания 34 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 285 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 69 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 1
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 6 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2057 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 2
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 704 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 2
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 233 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 289 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 530 1
NAC - Network Access Control - устройства контроля доступа к сети 74 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 501 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4402 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1660 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 631 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 314 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1779 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 2
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 103 2
Fortinet FortiSwitch 6 1
Fortinet FortiAP 8 1
Fortinet FortiNAC - Fortinet Network Access Control 9 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 113 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 129 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Python - высокоуровневый язык программирования 928 1
Microsoft Skype 2067 1
Microsoft Azure 1408 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
WhatsApp Messenger 1081 1
Tencent WeChat - мессенджер 142 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
Fortinet Secure SD 8 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Trip.com Group - SkyScanner 21 1
Nokia Broadband Fronthaul - Nokia Broadband Anyhaul 20 1
Huawei 5G-MoNArch 1 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 46 1
Голов Андрей 48 2
Ермилова Анастасия 2 2
Maddison John - Мэддисон Джон 24 1
Аксаков Анатолий 155 1
Носков Константин 236 1
Натрусов Артем 284 1
Баров Алексей 30 1
Беров Иван 44 1
Сергеев Сергей 138 1
Нестеров Алексей 143 1
Аитов Тимур 197 1
Лигачев Глеб 87 1
Онищенко Владислав 96 1
Соловьев Алексей 88 1
Сергиенко Дмитрий 23 1
Размахаев Сергей 42 1
Фридман Илья 42 1
Попов Андрей 111 1
Гулянский Игорь 13 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Казак Максим 162 1
Скипский Михаил 3 1
Кадейшвили Алексей 15 1
Зотов Алексей 42 1
Дубинин Дмитрий 2 1
Евдокимов Игорь 50 1
Eissa Yasser - Эйсса Яссер 6 1
Macron Emmanuel - Макрон Эмманюэль 12 1
Hong Zhou - Хун Чжоу 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 4
Европа 21767 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Индонезия - Республика 957 1
Индонезия - Джакарта 51 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
Ближний Восток 2943 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Франция - Французская Республика 7845 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 551 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1033 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 223 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 102 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1582 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
Капитализм - капиталистическая социально-экономическая система 29 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Made in China - Сделано в Китае 33 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
Tractica 7 1
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews AWARDS - награда 519 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 2
Хрустальная сова - приз лучшему игроку телевизионной игры "Что? Где? Когда?" 3 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
Хрустальный атом 3 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще