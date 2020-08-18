Калмыцкий государственный университет подключил сервис «Ростелекома» по защите от сетевых угроз

«Ростелеком» реализовал проект по информационной безопасности для Калмыцкого государственного университета им. Б. Б. Городовикова (КалмГУ). Сотрудники компании подключили для вуза сервис по защите от сетевых угроз класса Unified Threat Management (UTM), который обеспечивает комплексную безопасность сетевого периметра организации с помощью нескольких взаимосвязанных средств: межсетевого экрана, системы предотвращения вторжений, антивирусного ПО, а также спам- и веб-фильтров.

Защита сети разветвленной инфраструктуры КалмГУ требует централизованного управления разрозненными продуктами, правильной настройки и постоянного обновления сигнатур и политик безопасности. Это подразумевает серьезные капитальные затраты, а также наличие в штате специалистов по информационной безопасности высокой квалификации. Управляемые сервисы экосистемы Solar MSS, в которые входит и UTM, позволяют повысить уровень безопасности и при этом сократить расходы на защиту сети.

Для подключения сервиса требуется установка в инфраструктуре заказчика компактного телекоммуникационного оборудования, что занимает не более одного дня. Остальные компоненты размещаются в облачной платформе и эксплуатируется специалистами Центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар», которые в режиме 24х7 обеспечивают техническую поддержку и обновление продукта. Это позволяет гарантировать производительность и отказоустойчивость сервиса, применение самых актуальных настроек и сигнатур, а также быстрое обнаружение и устранение инцидентов безопасности в максимально сжатые сроки. Тестирование сервиса UTM проводилось в течение месяца, в ходе которого система обработала около 5 млн сессий выхода в интернет и около 90 Гб данных. Всего в проекте со стороны университета участвовало 198 пользователей.

Параметры сервиса можно гибко настраивать под текущие потребности – оперативно уменьшать или увеличивать производительность, расширять функциональность, а также подключать новые филиалы или точки менее чем за сутки. Возможна установка двух комплектов оборудования – при выходе из строя одного устройства его функции будет дублировать запасное.