Индексная книга (каталог) CNews*
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Беров Иван
СОБЫТИЯ
Публикаций - 45, упоминаний - 45
Беров Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Смышляев Станислав 20 9
|Масленникова Анастасия 35 4
|Зимин Иван 10 3
|Дырмовский Дмитрий 149 2
|Бондаренко Михаил 59 2
|Гогичаты Мераб 5 2
|Емельянов Святослав 6 2
|Поволоцкий Владислав 22 2
|Осеевский Михаил 350 2
|Пак Олег 112 2
|Кирсанова Светлана 70 1
|Скоробогатова Ольга 60 1
|Емельянова Инна 22 1
|Сергиенко Дмитрий 35 1
|Фомичев Олег 139 1
|Бикмаев Эльдар 9 1
|Емешев Александр 10 1
|Хрулев Андрей 17 1
|Чурсин Дмитрий 88 1
|Богаткин Александр 1 1
|Кадейшвили Алексей 16 1
|Зотов Алексей 69 1
|Богданов Алексей 8 1
|Голов Андрей 53 1
|Якушин Дмитрий 1 1
|Дубинин Дмитрий 2 1
|Чернышев Юрий 9 1
|Ермилова Анастасия 2 1
|Евдокимов Игорь 61 1
|Ельцин Борис. 99 1
|Смышляева Елена 2 1
|Егоров Сергей 18 1
|Луценко Алексей 3 1
|Федорец Андрей 19 1
|Дубынин Дмитрий 20 1
|Пышкина Наталия 1 1
|Мухамбетов Олег 1 1
|Путин Владимир 3460 1
|Баров Алексей 31 1
|Паршин Максим 323 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1466256, в очереди разбора - 724661.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1466256, в очереди разбора - 724661.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.