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Беров Иван

СОБЫТИЯ


20.08.2026 «Ростелеком» вступил в Ассоциацию участников рынка робототехники 1
16.02.2024 «КриптоSDK» получил положительное заключение ФСБ России 1
03.10.2022 В России появится Центр биометрических технологий 1
04.04.2022 Модуль «КриптоSDK» компании «Ростелеком» включен в единый реестр отечественного ПО 1
25.10.2021 «Ростелеком» вывел на рынок модуль «КриптоSDK» для работы с биометрией 1
23.07.2021 «Ростелеком» согласовал техническое задание на разработку криптографического модуля «КриптоSDK» 1
02.04.2021 «Ростелеком» протестирует криптографический модуль для работы с биометрией в приложениях банков 1
04.02.2021 C помощью ЕБС можно дистанционно получить электронную подпись в УЦ «Тензор» 1
28.12.2020 «Ростелеком» подвел итоги работы Единой биометрической системы в 2020 году 1
21.12.2020 Решение «Ростелекома» защитит биометрические данные клиентов банка «Союз» 1
27.11.2020 «Ростелеком» усовершенствовал защиту Единой биометрической системы 1
06.10.2020 «Ростелеком» запустил облачное типовое решение по безопасности для кредитных организаций и удостоверяющих центров 1
18.09.2020 Сертификат электронной подписи можно получить дистанционно с помощью ЕБС 1
13.07.2020 «Ростелеком» доработал приложение «Биометрия» 1
08.07.2020 «Ростелеком» начал пилотный проект по проходу по биометрии в здание «Башни министерств» 1
03.07.2020 «Ростелеком» опубликовал обучающий курс для операционистов банков по регистрации биометрии 1
22.06.2020 СКБ-банк запустил удаленное открытие счета с помощью идентификации в ЕБС 1
11.06.2020 Биометрический СКУД «Ростелекома» включен в единый реестр отечественного ПО 1
07.05.2020 «Почта банк» приступил к сбору данных в ЕБС в своих точках на почте 1
20.04.2020 «Ак барс банк» начал оказывать дистанционные финансовые услуги по биометрии лица 1
11.02.2020 «Ростелеком» и банк «Русский стандарт» запустили оплату по биометрии в кофейнях CoffeeBean 1
23.12.2019 «Почта банк» внедрил удаленную идентификацию через мобильное приложение «Биометрия» 1
15.10.2019 Облачное решение «Ростелекома» по безопасности для ЕБС согласовано ФСБ России 1
11.10.2019 «Ростелеком» внедрит систему быстрого доступа Fast Track для прохода в аэропорты 1
11.10.2019 Ак Барс Банк предоставит «Ростелекому» алгоритм распознавания лиц для ЕБС 1
10.10.2019 «Ростелеком» и банк «Русский стандарт» провели первый биометрический платеж 1
04.10.2019 ФСБ подтвердила соответствие требованиям ИБ решения «Ростелекома» для обработки биометрии 1
02.10.2019 «Ростелеком» получил заключение ФСБ о соответствии типового решения требованиям ИБ 1
03.09.2019 «Ростелеком» завершил подключение Промсвязьбанка к Единой биометрической системе 1
06.08.2019 «Криптопро» исследовал типовое ИБ-решение «Ростелекома» для работы с ЕБС 1
18.02.2019 «Ростелеком» создал решение для безопасного сбора биометрии 1
15.02.2019 «Ростелеком» создал типовое решение для безопасного сбора биометрических данных 1
08.02.2019 Цифровой профиль гражданина начнется с сервиса банковских кредитов 1
18.01.2019 «Почта банк» оснастил все флагманские клиентские центры оборудованием для сбора биометрии 1
14.01.2019 Тысячи отделений Сбербанка начали собирать слепки лиц и голосов 1
11.01.2019 Сбербанк организовал сбор биометрических данных в 20% своих отделений 1
03.12.2018 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2018 г. получили награды CNews AWARDS 1
19.10.2018 «Тинькофф банк» станет банком-вендором Единой биометрической системы 1
18.10.2018 «Ростелеком» представил мобильное приложение для удаленной идентификации в Единой биометрической системе 1
06.08.2018 Биометрические технологии «ЦРТ» вошли в состав Единой биометрической системы 1

Публикаций - 45, упоминаний - 45

Беров Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10965 45
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 10
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 490 3
Ростелеком - РТЛабс 210 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 3
Ростелеком - ЦБТ - Центр биометрических технологий 56 2
БАРС Груп 579 2
Ramax - Рамакс 139 1
Vocord - Вокорд 185 1
SimbirSoft - СимбирСофт 124 1
Тензор 174 1
ITG Group - Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 68 1
Т-Банк - Тинькофф Центр разработки - ТЦР - Тинькофф софтверный центр 13 1
Норвикс-технолоджи 1 1
Ростелеком - BIS - BI Solutions - Би Ай Солюшнс 2 1
ПроСофт - ProSoft 82 1
Trust Technologies - Траст Технолоджиз 11 1
9611 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 368 1
Diasoft - Диасофт 1151 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 150 1
NDC Technologies 43 1
Код Безопасности 815 1
ВТБ - Почта Банк 514 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1529 4
Ак Барс Банк 283 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8883 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 3
ПСБ - Промсвязьбанк 964 3
Совкомбанк ПАО 316 3
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3148 2
Альфа-Банк 1981 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 630 2
Русский стандарт Банк 509 2
Deutsche Lufthansa AG 121 1
British Airways - British Midland International 127 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 1
Локотех - Локомотивные технологии 71 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 1
American Airlines 90 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
CoffeeBean - Coffee Bean - сеть кофеен 1 1
Finnair - Авиакомпания 34 1
Сбер - Сбербанк Контактный центр - АС ЕРКЦ - Единый распределенный контактный центр обслуживания Сбербанка 3 1
Почта России ПАО 2374 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 918 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2435 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 184 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3657 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5680 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13912 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1601 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6562 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5438 4
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4959 2
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 55 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5979 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3318 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5712 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1195 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1539 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3442 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 618 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1059 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 291 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 74 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2889 43
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12981 14
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 973 14
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10227 12
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Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5160 9
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24487 6
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e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 4
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26870 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12877 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2783 3
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Apple iOS 8599 2
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КриптоПро Ngate 24 1
Синара Банк - СКБ Онлайн 3 1
BIS Platform 2 1
ЦРТ VoiceKey Platform 20 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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