Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Беров Иван
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 42
Беров Иван упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
|IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 1
|Смышляев Станислав 7 6
|Масленникова Анастасия 35 4
|Зимин Иван 7 3
|Пак Олег 90 2
|Емельянов Святослав 5 2
|Гогичаты Мераб 4 2
|Ермилова Анастасия 2 1
|Зотов Алексей 24 1
|Богданов Алексей 3 1
|Голов Андрей 32 1
|Якушин Дмитрий 1 1
|Дубинин Дмитрий 2 1
|Чернышев Юрий 7 1
|Луценко Алексей 1 1
|Евдокимов Игорь 6 1
|Ельцин Борис Николаевич 27 1
|Егоров Сергей 9 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Кадейшвили Алексей 14 1
|Богаткин Александр 1 1
|Чурсин Дмитрий 7 1
|Хрулев Андрей 9 1
|Емешев Александр 10 1
|Бикмаев Эльдар 9 1
|Фомичев Олег 107 1
|Сергиенко Дмитрий 12 1
|Дырмовский Дмитрий 76 1
|Емельянова Инна 21 1
|Кирсанова Светлана 54 1
|Паршин Максим 142 1
|Баров Алексей 25 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru