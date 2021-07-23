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Беров Иван


23.07.2021 «Ростелеком» согласовал техническое задание на разработку криптографического модуля «КриптоSDK» 1
02.04.2021 «Ростелеком» протестирует криптографический модуль для работы с биометрией в приложениях банков 1
04.02.2021 C помощью ЕБС можно дистанционно получить электронную подпись в УЦ «Тензор» 1
28.12.2020 «Ростелеком» подвел итоги работы Единой биометрической системы в 2020 году 1
21.12.2020 Решение «Ростелекома» защитит биометрические данные клиентов банка «Союз» 1
27.11.2020 «Ростелеком» усовершенствовал защиту Единой биометрической системы 1
06.10.2020 «Ростелеком» запустил облачное типовое решение по безопасности для кредитных организаций и удостоверяющих центров 1
18.09.2020 Сертификат электронной подписи можно получить дистанционно с помощью ЕБС 1
13.07.2020 «Ростелеком» доработал приложение «Биометрия» 1
08.07.2020 «Ростелеком» начал пилотный проект по проходу по биометрии в здание «Башни министерств» 1
03.07.2020 «Ростелеком» опубликовал обучающий курс для операционистов банков по регистрации биометрии 1
22.06.2020 СКБ-банк запустил удаленное открытие счета с помощью идентификации в ЕБС 1
11.06.2020 Биометрический СКУД «Ростелекома» включен в единый реестр отечественного ПО 1
07.05.2020 «Почта банк» приступил к сбору данных в ЕБС в своих точках на почте 1
20.04.2020 «Ак барс банк» начал оказывать дистанционные финансовые услуги по биометрии лица 1
11.02.2020 «Ростелеком» и банк «Русский стандарт» запустили оплату по биометрии в кофейнях CoffeeBean 1
23.12.2019 «Почта банк» внедрил удаленную идентификацию через мобильное приложение «Биометрия» 1
15.10.2019 Облачное решение «Ростелекома» по безопасности для ЕБС согласовано ФСБ России 1
11.10.2019 «Ростелеком» внедрит систему быстрого доступа Fast Track для прохода в аэропорты 1
11.10.2019 Ак Барс Банк предоставит «Ростелекому» алгоритм распознавания лиц для ЕБС 2
10.10.2019 «Ростелеком» и банк «Русский стандарт» провели первый биометрический платеж 1
04.10.2019 ФСБ подтвердила соответствие требованиям ИБ решения «Ростелекома» для обработки биометрии 1
02.10.2019 «Ростелеком» получил заключение ФСБ о соответствии типового решения требованиям ИБ 1
03.09.2019 «Ростелеком» завершил подключение Промсвязьбанка к Единой биометрической системе 1
06.08.2019 «Криптопро» исследовал типовое ИБ-решение «Ростелекома» для работы с ЕБС 1
18.02.2019 «Ростелеком» создал решение для безопасного сбора биометрии 1
15.02.2019 «Ростелеком» создал типовое решение для безопасного сбора биометрических данных 1
08.02.2019 Цифровой профиль гражданина начнется с сервиса банковских кредитов 1
18.01.2019 «Почта банк» оснастил все флагманские клиентские центры оборудованием для сбора биометрии 1
14.01.2019 Тысячи отделений Сбербанка начали собирать слепки лиц и голосов 1
11.01.2019 Сбербанк организовал сбор биометрических данных в 20% своих отделений 1
03.12.2018 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2018 г. получили награды CNews AWARDS 1
19.10.2018 «Тинькофф банк» станет банком-вендором Единой биометрической системы 2
18.10.2018 «Ростелеком» представил мобильное приложение для удаленной идентификации в Единой биометрической системе 1
06.08.2018 Биометрические технологии «ЦРТ» вошли в состав Единой биометрической системы 1
13.06.2018 «Ростелеком» и «Почта Банк» продемонстрировали удаленную биометрическую идентификацию граждан 1
07.06.2018 «Ростелеком» и «Почта Банк» продемонстрировали удаленную биометрическую идентификацию граждан 1
29.05.2018 В Государственном Эрмитаже испытали Единую биометрическую систему для объектов культуры 1
06.07.2017 «РТ Лабс» станет поставщиком голосовой биометрии для Сбербанка 1
08.06.2017 «Ростелеком» станет оператором Национальной биометрической платформы 1

Публикаций - 40, упоминаний - 42

Беров Иван упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 40
Крипто-ПРО 200 6
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 232 2
Код Безопасности 365 1
Trust Technologies - Траст Технолоджиз 5 1
ПроСофт - ProSoft 4 1
BIS - BI Solutions - Би Ай Солюшнс 1 1
Норвикс-технолоджи 1 1
Saprun - Сапран групп 38 1
ИнфоТех 16 1
SimbirSoft - СимбирСофт 19 1
Vocord - Вокорд 99 1
Ramax - Рамакс 62 1
Программный продукт ГК 92 1
NDC Technologies 28 1
РТЛабс 145 1
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 1
Diasoft - Диасофт 354 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
3779 1
Почта Банк 289 9
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
Ак Барс Банк 174 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 3
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
Совкомбанк ПАО 147 3
СКБ-банк 86 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Альфа-Банк 1127 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Русский стандарт Банк 302 2
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
Finnair - Авиакомпания 3 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
American Airlines 20 1
CoffeeBean - Coffee Bean - сеть кофеен 1 1
SkyScanner 17 1
Aviasales - Jetradar 47 1
British Airways - British Midland International 39 1
Deutsche Lufthansa AG 44 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Аэрофлот 493 1
Почта России ПАО 1579 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 10
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 7
Правительство РФ 2208 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 8
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 3
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 2
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 427 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 9 1
Network Edge - Защита сетевой периферии - Защита сетевой инфраструктуры 4 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 34
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Google Android 10751 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 4
Apple - App Store 2198 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 3
Ростелеком Ключ - комплекс цифровых услуг 8 3
Apple iOS 5742 2
ЦРТ VoiceKey Platform 6 1
BIS Platform 1 1
СКБ-банк - СКБ Онлайн 3 1
КриптоПро Ngate 4 1
Ак Барс Бизнес Онлайн 3 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Код Безопасности Континент АПКШ - программно-аппаратный комплекс 34 1
Почта Банк Онлайн 18 1
Стрелка - Транспортная карта 113 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Смышляев Станислав 7 6
Масленникова Анастасия 35 4
Зимин Иван 7 3
Пак Олег 90 2
Емельянов Святослав 5 2
Гогичаты Мераб 4 2
Ермилова Анастасия 2 1
Зотов Алексей 24 1
Богданов Алексей 3 1
Голов Андрей 32 1
Якушин Дмитрий 1 1
Дубинин Дмитрий 2 1
Чернышев Юрий 7 1
Луценко Алексей 1 1
Евдокимов Игорь 6 1
Ельцин Борис Николаевич 27 1
Егоров Сергей 9 1
Осеевский Михаил 221 1
Кадейшвили Алексей 14 1
Богаткин Александр 1 1
Чурсин Дмитрий 7 1
Хрулев Андрей 9 1
Емешев Александр 10 1
Бикмаев Эльдар 9 1
Фомичев Олег 107 1
Сергиенко Дмитрий 12 1
Дырмовский Дмитрий 76 1
Емельянова Инна 21 1
Кирсанова Светлана 54 1
Паршин Максим 142 1
Баров Алексей 25 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Индонезия - Джакарта 3 1
Россия - Ростовская область 864 1
ФНП - Федеральная нотариальная палата 30 1
Россия - Рыбинск 47 1
Россия - Ноябрьск 63 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 415 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Ярославская область 333 1
Россия - Иркутская область 548 1
Россия - Челябинск 777 1
Россия - Краснодар 1041 1
Индонезия - Республика 386 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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