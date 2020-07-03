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«Ростелеком» опубликовал обучающий курс для операционистов банков по регистрации биометрии

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«Ростелеком» подготовил обучающий курс для операционистов банков по регистрации данных в единой биометрической системе. В личном кабинете портала bio.rt.ru специалисты по работе с клиентами научатся отвечать на частые вопросы, работать с запросами граждан, создавать фотографии и записи голоса без ошибок. Курс позволит создать универсальную систему обучения сотрудников банков, регистрирующих данные в единую биометрическую систему.

Онлайн-курс «Ростелекома» состоит из вводного видео, теоретической части с информацией о принципах работах системы, видео со сценариями регистрации биометрии в банке. На специальном диалоговом онлайн-тренажере сотрудники банков смогут попрактиковаться в процедуре регистрации биометрических данных, отработать навыки правильной фотографии и записи голоса, ответов на вопросы клиентов. По завершении курса специалистам предложат пройти итоговый тест.

«“Ростелеком” продолжает совершенствовать процесс регистрации биометрии в банках. Наш обучающий курс позволит унифицировать подходы к обучению в разных банках и минимизировать вложения в обучение новых сотрудников. Важно, чтобы все операционисты, даже при смене места работы, могли правильно регистрировать граждан в единой биометрической системе. Сегодня наш курс доступен руководителям проектов банков по взаимодействию с единой биометрической системой. Мы рассчитываем, что в будущем его пройдут все сотрудники», — отметил директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.



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