«Ростелеком» усовершенствовал защиту Единой биометрической системы

В рамках развития Единой биометрической системы «Ростелеком» внедрил платформу обнаружения атак на биометрическое предъявление — BIS Platform. Новая многоуровневая система защиты информации позволяет отразить атаку в тот момент, когда при получении банковской услуги или покупке товаров и услуг пользователь подтверждает свою личность — записывает видео и произносит последовательность цифр. Решение, разработанное компанией «Би Ай Солюшнс» — российским разработчиком решений в области защиты информации и биометрических технологий, позволяет одновременно использовать технологии различных разработчиков.

«Мы регулярно добавляем в Единую биометрическую систему новые эффективные механизмы защиты. Для обнаружения атак система может попросить человека произнести последовательность из пяти случайных цифр, а может работать и без каких-либо специальных действий со стороны пользователя. Для этого используется сразу несколько технологий детектирования атак, и BIS Platform обеспечивает доступ к ряду из них. BIS Platform позволила сократить время на интеграцию с различными технологиями за счет унифицированного программного интерфейса», — сказал директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.

С помощью BIS Platform Единая биометрическая система осуществляет доступ к модулям определения атак по изображению лица, лицу и голосу. Через платформу также можно получить доступ к технологиям биометрической аутентификации по лицу и голосу.

«Один раз осуществив интеграцию с мультиалгоритмической платформой, клиент получает доступ ко всем технологиям разных разработчиков, подключенных к ней по единому интерфейсу. Вся работа по интеграции с разработчиками биометрических технологий лежит на нас — операторе платформы. Это экономит ресурсы клиента, при этом позволяя получать услуги того же качества, как и при прямой интеграции с разработчиками. Платформа является и инструментом работы интегратора биометрических технологий, и средством продвижения собственных продуктов в данной области, таких как BIS Liveness — модуль пассивного обнаружения атак на биометрическое предъявление по изображению лица», — отметил директор направления биометрических технологий «Би Ай Солюшнс» Сергей Егоров.

Единая биометрическая система соответствует всем требованиям информационной безопасности системы федерального уровня — она имеет высочайшую точность и может сделать всего одну ошибку на десять миллионов.