Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

«Ростелеком» усовершенствовал защиту Единой биометрической системы

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

В рамках развития Единой биометрической системы «Ростелеком» внедрил платформу обнаружения атак на биометрическое предъявление — BIS Platform. Новая многоуровневая система защиты информации позволяет отразить атаку в тот момент, когда при получении банковской услуги или покупке товаров и услуг пользователь подтверждает свою личность — записывает видео и произносит последовательность цифр. Решение, разработанное компанией «Би Ай Солюшнс» — российским разработчиком решений в области защиты информации и биометрических технологий, позволяет одновременно использовать технологии различных разработчиков.

«Мы регулярно добавляем в Единую биометрическую систему новые эффективные механизмы защиты. Для обнаружения атак система может попросить человека произнести последовательность из пяти случайных цифр, а может работать и без каких-либо специальных действий со стороны пользователя. Для этого используется сразу несколько технологий детектирования атак, и BIS Platform обеспечивает доступ к ряду из них. BIS Platform позволила сократить время на интеграцию с различными технологиями за счет унифицированного программного интерфейса», — сказал директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.

С помощью BIS Platform Единая биометрическая система осуществляет доступ к модулям определения атак по изображению лица, лицу и голосу. Через платформу также можно получить доступ к технологиям биометрической аутентификации по лицу и голосу.

«Один раз осуществив интеграцию с мультиалгоритмической платформой, клиент получает доступ ко всем технологиям разных разработчиков, подключенных к ней по единому интерфейсу. Вся работа по интеграции с разработчиками биометрических технологий лежит на нас — операторе платформы. Это экономит ресурсы клиента, при этом позволяя получать услуги того же качества, как и при прямой интеграции с разработчиками. Платформа является и инструментом работы интегратора биометрических технологий, и средством продвижения собственных продуктов в данной области, таких как BIS Liveness — модуль пассивного обнаружения атак на биометрическое предъявление по изображению лица», — отметил директор направления биометрических технологий «Би Ай Солюшнс» Сергей Егоров.

Единая биометрическая система соответствует всем требованиям информационной безопасности системы федерального уровня — она имеет высочайшую точность и может сделать всего одну ошибку на десять миллионов.

Другие материалы рубрики

Принят закон об «удаленке». Оставаться без связи с начальством можно не более 2 дней

ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря

Подрядчик Минобороны сорвал 6-миллиардную военную поставку «железа», включая серверы «Блейд» и «Гном»

Путин распорядился раздать школам и больницам 360 тыс. планшетов на ОС «Аврора»

Власти ухудшили законопроект об «удаленке» и лишили россиян «права на офлайн»

«Т-платформы» восстали из мертвых. Набирается штат, найден новый гендиректор

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Сам себе режиссер: на какие камеры можно снимать для Netflix

Обзор коммутаторов Aruba Instant On 1930

Техноблог

Что такое блю-блокеры и зачем они нужны

Смартфоны realme: новый топ за свои деньги?

Показать еще

Наука

Новая супербелая краска охлаждает поверхности даже ниже температуры воздуха

Носимая электроника: будущее за прозрачными гибкими гаджетами?

ИИ будет разводить растения, которые выживут в мире будущего

Умные окна на солнце темнеют и превращаются в солнечные батареи
Показать еще
Никита Чугунов, ВТБ: Банк нужен только для быстрых финансовых операций. Чем он незаметнее — тем лучше Никита Чугунов, ВТБ: Банк нужен только для быстрых финансовых операций. Чем он незаметнее — тем лучше Александр Пятигорский, «Открытие»: Российским банкам незачем оглядываться на Запад — мы намного круче Александр Пятигорский, «Открытие»: Российским банкам незачем оглядываться на Запад — мы намного круче