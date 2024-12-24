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Поволоцкий Владислав



24.12.2024 Дмитрий Григоренко: Сервис обслуживания в МФЦ по биометрии доступен в трех регионах России 1
11.12.2024 Дмитрий Григоренко: Нижний Новгород внедрил оплату проезда в метро по биометрии 1
05.12.2024 Дмитрий Григоренко: запущен сервис обслуживания в МФЦ без паспорта 1
18.10.2024 Объявлена охота за биометрией россиян. Собирать ее начнут через банковские приложения 1
04.09.2024 СКБ «Контур» и ЦБТ будут развивать биометрические сервисы​ 1
16.02.2024 «КриптоSDK» получил положительное заключение ФСБ России 1
09.11.2023 Банк ВТБ и Центр биометрических технологий заключили соглашение о сотрудничестве 1
18.09.2023 Представлен медицинский предрейсовый комплекс 1
08.06.2023 Группа ЦРТ адаптировала биометрический СКУД для фитнес-центров под новые требования законодательства 1
06.06.2023 ЦБТ и «Аквариус» договорились о развитии решений по биометрии 1
01.06.2023 АО «ЦБТ» и VisionLabs объявили о стратегическом партнерстве в области развития технологий защиты от дипфейков 1
31.05.2023 «Центр биометрических технологий» и группа ЦРТ подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве 1
03.10.2022 В России появится Центр биометрических технологий 1
03.10.2022 Путин назначил главного в России по биометрии 1
10.11.2021 ФНС использует Polymatica для анализа большого массива данных 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Поволоцкий Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - ЦБТ - Центр биометрических технологий 19 7
Ростелеком 9701 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 3
Softline - Polymatica - Полиматика 172 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Цифровые технологии идентификации 6 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
VisionLabs - ВижнЛабс 221 1
Сбер - СТК - Специальные технологии контроля 8 1
Специальные технологии 65 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
Pocketkey 2 1
T.Hunter 36 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Нижегородский метрополитен 7 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 14
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 10
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 4
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1560 4
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1244 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 769 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 2
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 135 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 2
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
Spoofing - Спуфинг - IP-spoofing - GPS-spoofing - ARP-spoofing - DNS-spoofing - Bluetooth-spoofing 101 1
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Бесконтактный датчик - Бесконтактная карта - Сенсорный выключатель - Proximity sensor, card - Проксимити карты 204 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 3
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 26 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
ЦРТ Визирь 25 1
Ростелеком - КриптоSDK 5 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 91 1
СКБ Контур - Контур.Отель 19 1
Григоренко Дмитрий 72 3
Путин Владимир 3171 2
Беров Иван 44 2
Скоробогатова Ольга 55 2
Дырмовский Дмитрий 129 2
Осеевский Михаил 315 1
Дубынин Дмитрий 10 1
Марков Дмитрий 55 1
Калинин Алексей 65 1
Смышляев Станислав 15 1
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Шабанов Юрий 2 1
Бойко Алексей 51 1
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 1
Образование в России 2191 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 1
Экзамены 428 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 323 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Ведомости 996 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 67 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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