«Магнит» тестирует новый сервис подтверждения возраста по биометрии на кассах самообслуживания

«Магнит» первым в России начал тестировать сервис подтверждения возраста покупателей по биометрии на кассах самообслуживания (КСО). Внедрение новой технологии позволит улучшить пользовательский опыт при покупках товаров с возрастными ограничениями и повысить эффективность работы персонала магазинов. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

В рамках пилотного проекта сервис запущен в нескольких магазинах формата «у дома» в Краснодаре, Москве и Санкт-Петербурге, затем контур тестирования будет расширен с дальнейшим поэтапным масштабированием на другие торговые точки различных форматов. Для запуска новой технологии КСО были оснащены специальными камерами, а программное обеспечение доработано под требования интеграции с Единой биометрической системой (ЕБС).

Пилотный проект реализован вместе с Центром биометрических технологий – оператором ГИС ЕБС. Новый сервис доступен пользователям системы со стандартной и подтвержденной биометрией. Стандартная биометрия регистрируется в приложении «Госуслуги биометрия» с использованием действующего загранпаспорта нового образца (с NFC меткой), подтвержденная – очно в отделениях банков или через сервис выездной регистрации.

При покупке товаров с возрастными ограничениями в Единую биометрическую систему напрямую поступает запрос о совершеннолетии пользователя. Если покупатель старше 18 лет, операция одобряется, если младше – из корзины будут удалены товары с возрастными ограничениями. Внедрение новой технологии позволит ускорить и упростить процесс покупок продукции с возрастными ограничениями для большинства покупателей.

Новое технологическое решение спроектировано с учетом всех требований информационной безопасности и полностью соответствует действующему законодательству.

Вячеслав Кубаев, главный директор по цифровым технологиям группы компаний «Магнит»: «Новый сервис с использованием биометрии на КСО позволяет подтвердить возраст при покупке товаров с возрастными ограничениями без необходимости предъявления паспорта. Это упрощает и ускоряет процесс покупок продукции, которая предусматривает возрастные ограничения. При этом верификация пользователей по биометрии не требует дополнительного сопровождения сотрудниками магазина, что позволяет разгрузить персонал и переключить его на решение более важных задач. В рамках пилотного проекта мы изучим реакцию пользователей и соберем обратную связь, чтобы при необходимости внести улучшения в алгоритм работы новой технологии».

Владислав Поволоцкий, генеральный директор Центра биометрических технологий, оператора Единой биометрической системы: «Применение биометрии обеспечит достоверную проверку возраста в соответствии со всеми требованиями законодательства, а также исключит саму возможность продажи товаров с возрастными ограничениями несовершеннолетним. Магазины "Магнит" стали первой площадкой, где можно воспользоваться таким сервисом. Вскоре аналогичные решения появятся в вендинговых автоматах, а в перспективе – и в онлайн-доставке».

Ранее «Магнит» первым в России начал тестирование новой технологии подтверждения возраста на КСО с помощью мессенджера Mах. Для покупки товаров с возрастными ограничениями без предъявления удостоверяющего личность документа пользователям мессенджера нужно привязать профиль к «Госуслугам» и создать Цифровой ID. Для подтверждения возраста при приобретении определенных категорий товаров достаточно отсканировать на КСО Цифровой ID в виде QR-кода, который отобразится на экране смартфона в приложении Mах.