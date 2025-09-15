Разделы

Кубаев Вячеслав


УПОМИНАНИЯ


15.09.2025 «Магнит» первым протестирует технологию подтверждения возраста покупателей с помощью мессенджера Max 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Кубаев Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - ЦБТ - Центр биометрических технологий 41 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 922 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1890 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5549 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12690 1
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 195 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5361 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8009 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55227 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25171 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2621 1
Max - Мессенджер - российский кроссплатформенный сервис мгновенного обмена сообщениями 11 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5664 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2130 1
Россия - РФ - Российская федерация 153075 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18235 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44995 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25399 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6095 1
