Заполнить заявление для оформления загранпаспорта в центре госуслуг теперь можно онлайн на mos.ru документа каждого типа, размере госпошлины, особенностях оформления и других важных нюансах. Помимо этого, на странице спецпроекта опубликованы ответы на самые распространенные вопросы об оформлении загранпаспорта. Более подробная информация содержится в инструкциях, ссылки на которые собраны в отдельном блоке. Чтобы зайти на страницу спецпроекта, необходимо в каталоге услуг выбрать раздел

В России с помощью криптобиокабин выданы первые загранпаспорта оцесс выдачи паспортов практически полностью автоматизирован — за исключением сдачи биометрических данных. Криптобиокабина создавалась для того, чтобы решить эту проблему и сократить время оформления загранпаспорта. Автоматизация процесса позволяет исключить человеческий фактор на стадии сбора материалов — у криптобиокабин не бывает перерывов и выходных. Также криптобиокабины уменьшают риск

«Ростелеком» и «Ростех» помогут упростить получение загранпаспорта концерну "Автоматика", МВД, Минэкономразвития и Минкомсвязи России за плодотворное сотрудничество, в результате которого нашим согражданам стал доступен удобный цифровой сервис, ускоряющий получение загранпаспорта», — отметил первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко. В начале октября 2019 г. завершены предварительные комплексные испытания криптобиокабин, в ходе которых успешно

Количество электронных заявлений на получение загранпаспорта увеличилось вдвое лучение заграничного паспорта, что почти вдвое превышает количество заявлений за аналогичный период 2017 г. — 1,7 млн. Наибольшей популярностью у пользователей портала пользуется услуга по оформлению загранпаспорта нового образца, который содержит электронный носитель информации. В 2018 г. пользователи Единого портала госуслуг подали 2,4 млн заявлений на оформление этого документа. Загранпа

Власти подняли цену на загранпаспорта с чипами Подорожание загранпаспортов Оформление загранпаспорта нового поколения станет обходиться россиянам не в 3,5 тыс. руб., как раньше, а в 5 тыс. руб. Это следует из текста принятого Госдумой России в третьем чтении закона об увеличении

Москвичи смогут удаленно записаться на оформление биометрического загранпаспорта Процедура получения загранпаспорта с электронным носителем в Москве упростилась — теперь горожане могут предварительно записаться на подачу документов в Центры госуслуг «Мои документы» в электронном виде на москов

Через год в российские загранпаспорта будут вносить отпечатки пальцев территории России начнется 1 января 2015 г. (а в заграничных дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ - не позднее 1 января 2016 г.). Одновременно с переходом на биометрические загранпаспорта Федеральная миграционная служба (ФМС) предлагает полностью отказаться от выдачи внутренних бумажных паспортов с 2016 г. Как ожидается, начиная с 1 июля 2015 г., в пилотных регион

Евросоюз признал легитимным сбор биометрической информации В 2004 г. Еврокомиссия выпустила предписание No 2252/2004 об интеграции биометрической информации в загранпаспорта и въездные документы, действующие на территории ЕС. В соответствии с данным предписанием, документы на въезд и выезд из стран-участников Евросоюза должны содержать цифровое фото

С 2015 г. в загранпаспорта россиян будут записывать отпечатки пальцев В России подготовлен законопроект о внесении в загранпаспорта нового поколения дополнительных биометрических персональных данных (отпечатков пальцев) владельца документа. Законопроект, разработанный Федеральной миграционной службой, уже одо

Леонид Рейман: загранпаспорта будут оформляться за несколько дней между различными ведомствами, в электронную форму. Сегодня, из-за того, что значительная часть запросов между госучреждениями по-прежнему осуществляется на бумаге и через обычную почту, сроки выдачи загранпаспорта велики, более того, они далеко не всегда укладываются в установленные законом 30 дней, отметил советник президента. «Когда создавалась система ПВДНП, она изначально предусматрива

В Чечне выдаются биометрические загранпаспорта как утверждает Адзинов, имеет большие перспективы развития - он позволяет вносить дополнительную информацию о владельце, например, отпечатки пальцев, массу тела и другие данные. На оформление нового загранпаспорта требуется месяц. Адзинов отметил, что документ нового образца обеспечивает преимущества при оформлении виз. «Выдача биометрических паспортов - это всемирное явление. Некоторые ст

В Коми начнут выдавать биометрические загранпаспорта В 2008 году в республике Коми начнут выдавать биометрические загранпаспорта. Напомним, что загранпаспорт нового поколения содержит пластиковый вкладыш со встроенной микросхемой, содержащей персональные данные гражданина, а также позволяющий записывать би

В Новгороде будут изготавливать загранпаспорта с биометрической информацией Управление Федеральной миграционной службы (УФМС) России по Новгородской области уже в конце 2007 года будет выдавать загранпаспорта с биометрической информацией. В данный момент проводится подготовительная работа для размещения соответствующего оборудования. Между тем, как писал ранее CNews, анонсированный Фе

Получить загранпаспорта с чипами захотели 100 жителей Петербурга и Ленобласти Около 100 жителей Петербурга и Выборга подали заявление на получение загранпаспорта с чипом. Как ранее писал CNews, такие паспорта начали выдаваться с 1 декабря в Выборге и в одном из центральных подразделений в Петербурге. Жителям Москвы и Калининграда такие па

Биометрические загранпаспорта появятся на Алтае Как стало известно, биометрические загранпаспорта нового образца могут выдаваться на Алтае уже с января. По сообщениям службы новостей «Русское радио в Барнауле», вся необходимая документация уже собрана и отправлена в Москву. Н

Новые загранпаспорта: выдача откладывается Как считает замдиректора Федеральной миграционной службы (ФМС) России Александр Леденев, российские загранпаспорта с электронным чипом, содержащим биометрические данные, получат широкое распространение не раньше, чем через три-четыре года. Напомним, что ранее генеральный директор объединения

Биометрические загранпаспорта обойдутся России в $20 млрд. Переход на загранпаспорта с биометрическими данными обойдется России в $22-23 млрд., сообщил сегодня на пресс-конференции начальник паспортно-визового управления ГУВД Москвы Андрей Никуленко. При этом он

Биометрические загранпаспорта обойдутся России в $20 млрд. Переход на загранпаспорта с биометрическими данными обойдется России в $22-23 млрд., сообщил сегодня на пресс-конференции начальник паспортно-визового управления ГУВД Москвы Андрей Никуленко. При этом он

Российские загранпаспорта «поумнеют» ересечение границ этих стран гражданами других государств будет возможно лишь с паспортами, имеющими повышенные меры защиты. В соответствии с этими требованиями перед Россией стоит задача внедрения в загранпаспорта биометрических показателей, таких, как отпечатки пальцев, данные с радужной оболочки глаза, температурная карта лица и другие. «Эта задача будет стоять перед МВД РФ, нам необходи