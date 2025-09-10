Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Паспорт заграничный Загранпаспорт

СОБЫТИЯ


10.09.2025 Заполнить заявление для оформления загранпаспорта в центре госуслуг теперь можно онлайн на mos.ru

документа каждого типа, размере госпошлины, особенностях оформления и других важных нюансах. Помимо этого, на странице спецпроекта опубликованы ответы на самые распространенные вопросы об оформлении загранпаспорта. Более подробная информация содержится в инструкциях, ссылки на которые собраны в отдельном блоке. Чтобы зайти на страницу спецпроекта, необходимо в каталоге услуг выбрать раздел
20.01.2020 В России с помощью криптобиокабин выданы первые загранпаспорта

оцесс выдачи паспортов практически полностью автоматизирован — за исключением сдачи биометрических данных. Криптобиокабина создавалась для того, чтобы решить эту проблему и сократить время оформления загранпаспорта. Автоматизация процесса позволяет исключить человеческий фактор на стадии сбора материалов — у криптобиокабин не бывает перерывов и выходных. Также криптобиокабины уменьшают риск
18.10.2019 «Ростелеком» и «Ростех» помогут упростить получение загранпаспорта

концерну "Автоматика", МВД, Минэкономразвития и Минкомсвязи России за плодотворное сотрудничество, в результате которого нашим согражданам стал доступен удобный цифровой сервис, ускоряющий получение загранпаспорта», — отметил первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко. В начале октября 2019 г. завершены предварительные комплексные испытания криптобиокабин, в ходе которых успешно
13.07.2018 Количество электронных заявлений на получение загранпаспорта увеличилось вдвое

лучение заграничного паспорта, что почти вдвое превышает количество заявлений за аналогичный период 2017 г. — 1,7 млн. Наибольшей популярностью у пользователей портала пользуется услуга по оформлению загранпаспорта нового образца, который содержит электронный носитель информации. В 2018 г. пользователи Единого портала госуслуг подали 2,4 млн заявлений на оформление этого документа. Загранпа
19.06.2018 Власти подняли цену на загранпаспорта с чипами

Подорожание загранпаспортов Оформление загранпаспорта нового поколения станет обходиться россиянам не в 3,5 тыс. руб., как раньше, а в 5 тыс. руб. Это следует из текста принятого Госдумой России в третьем чтении закона об увеличении
01.10.2015 Москвичи смогут удаленно записаться на оформление биометрического загранпаспорта

Процедура получения загранпаспорта с электронным носителем в Москве упростилась — теперь горожане могут предварительно записаться на подачу документов в Центры госуслуг «Мои документы» в электронном виде на москов
12.02.2014 Через год в российские загранпаспорта будут вносить отпечатки пальцев

территории России начнется 1 января 2015 г. (а в заграничных дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ - не позднее 1 января 2016 г.). Одновременно с переходом на биометрические загранпаспорта Федеральная миграционная служба (ФМС) предлагает полностью отказаться от выдачи внутренних бумажных паспортов с 2016 г. Как ожидается, начиная с 1 июля 2015 г., в пилотных регион
23.10.2013 Евросоюз признал легитимным сбор биометрической информации

В 2004 г. Еврокомиссия выпустила предписание No 2252/2004 об интеграции биометрической информации в загранпаспорта и въездные документы, действующие на территории ЕС. В соответствии с данным предписанием, документы на въезд и выезд из стран-участников Евросоюза должны содержать цифровое фото

21.05.2013 С 2015 г. в загранпаспорта россиян будут записывать отпечатки пальцев

В России подготовлен законопроект о внесении в загранпаспорта нового поколения дополнительных биометрических персональных данных (отпечатков пальцев) владельца документа. Законопроект, разработанный Федеральной миграционной службой, уже одо
26.02.2009 Леонид Рейман: загранпаспорта будут оформляться за несколько дней

между различными ведомствами, в электронную форму. Сегодня, из-за того, что значительная часть запросов между госучреждениями по-прежнему осуществляется на бумаге и через обычную почту, сроки выдачи загранпаспорта велики, более того, они далеко не всегда укладываются в установленные законом 30 дней, отметил советник президента. «Когда создавалась система ПВДНП, она изначально предусматрива
25.12.2007 В Чечне выдаются биометрические загранпаспорта

как утверждает Адзинов, имеет большие перспективы развития - он позволяет вносить дополнительную информацию о владельце, например, отпечатки пальцев, массу тела и другие данные. На оформление нового загранпаспорта требуется месяц. Адзинов отметил, что документ нового образца обеспечивает преимущества при оформлении виз. «Выдача биометрических паспортов - это всемирное явление. Некоторые ст
02.11.2007 В Коми начнут выдавать биометрические загранпаспорта

В 2008 году в республике Коми начнут выдавать биометрические загранпаспорта. Напомним, что загранпаспорт нового поколения содержит пластиковый вкладыш со встроенной микросхемой, содержащей персональные данные гражданина, а также позволяющий записывать би
30.05.2007 В Новгороде будут изготавливать загранпаспорта с биометрической информацией

Управление Федеральной миграционной службы (УФМС) России по Новгородской области уже в конце 2007 года будет выдавать загранпаспорта с биометрической информацией. В данный момент проводится подготовительная работа для размещения соответствующего оборудования. Между тем, как писал ранее CNews, анонсированный Фе
08.12.2006 Получить загранпаспорта с чипами захотели 100 жителей Петербурга и Ленобласти

Около 100 жителей Петербурга и Выборга подали заявление на получение загранпаспорта с чипом. Как ранее писал CNews, такие паспорта начали выдаваться с 1 декабря в Выборге и в одном из центральных подразделений в Петербурге. Жителям Москвы и Калининграда такие па
18.10.2006 Биометрические загранпаспорта появятся на Алтае

Как стало известно, биометрические загранпаспорта нового образца могут выдаваться на Алтае уже с января. По сообщениям службы новостей «Русское радио в Барнауле», вся необходимая документация уже собрана и отправлена в Москву. Н
18.05.2006 Новые загранпаспорта: выдача откладывается

Как считает замдиректора Федеральной миграционной службы (ФМС) России Александр Леденев, российские загранпаспорта с электронным чипом, содержащим биометрические данные, получат широкое распространение не раньше, чем через три-четыре года. Напомним, что ранее генеральный директор объединения

08.06.2005 Биометрические загранпаспорта обойдутся России в $20 млрд.

Переход на загранпаспорта с биометрическими данными обойдется России в $22-23 млрд., сообщил сегодня на пресс-конференции начальник паспортно-визового управления ГУВД Москвы Андрей Никуленко. При этом он

08.06.2005 Биометрические загранпаспорта обойдутся России в $20 млрд.

Переход на загранпаспорта с биометрическими данными обойдется России в $22-23 млрд., сообщил сегодня на пресс-конференции начальник паспортно-визового управления ГУВД Москвы Андрей Никуленко. При этом он

14.10.2003 Российские загранпаспорта «поумнеют»

ересечение границ этих стран гражданами других государств будет возможно лишь с паспортами, имеющими повышенные меры защиты. В соответствии с этими требованиями перед Россией стоит задача внедрения в загранпаспорта биометрических показателей, таких, как отпечатки пальцев, данные с радужной оболочки глаза, температурная карта лица и другие. «Эта задача будет стоять перед МВД РФ, нам необходи
14.10.2003 Российские загранпаспорта «поумнеют»

ересечение границ этих стран гражданами других государств будет возможно лишь с паспортами, имеющими повышенные меры защиты. В соответствии с этими требованиями перед Россией стоит задача внедрения в загранпаспорта биометрических показателей, таких, как отпечатки пальцев, данные с радужной оболочки глаза, температурная карта лица и другие. «Эта задача будет стоять перед МВД РФ, нам необходи

Публикаций - 245, упоминаний - 245

Паспорт заграничный и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 59
Восход ФГБУ НИИ 721 16
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 10
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 8
Thales - Gemalto 189 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
G&D - Giesecke & Devrient - Гизеке и Девриент Технология - ГД Тех 52 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 6
Microsoft Corporation 25775 6
9594 5
Ростелеком - РТЛабс 210 5
ФОРС - Центр разработки 703 5
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 64 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Directum - Директум 1268 4
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 4
АйТи 1519 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
Entrust - Entrust Technologies - Entrust Datacard 81 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 3
МегаФон 10742 3
Yandex - Яндекс 9215 3
Apple Inc 13154 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Intel Corporation 12811 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
Oracle Corporation 7074 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 3
HID Global - HID Corporation 125 3
Ростелеком Центр - Центральный макрорегиональный филиал Ростелекома 50 3
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 82 3
Ростелеком - ЦБТ - Центр биометрических технологий 55 2
Eastcompeace Technology - Eastcompeace Rus - Исткомпис Рус 7 2
Samsung Electronics 11064 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 14
Почта России ПАО 2370 12
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 12
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 9
Visa International 1993 8
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 7
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 4
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 4
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 52 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Газпром ПАО 1493 3
ВТБ - Почта Банк 514 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Superjob - Суперджоб 858 2
Совкомбанк Совесть 279 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 25 2
Ингосстрах Инвестиции 22 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
Велес Капитал 21 1
Sollers - ЗМЗ - Заволжский моторный завод - 15 1
Диалог Регионы - АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций 16 1
Правительство Москвы - МЦДСО ГАУ - Московский Центр Детского, Семейного Отдыха и Оздоровления 2 1
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 61 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 1
Городисский и Партнёры 11 1
РРПК - Русская рыбопромышленная компания 3 1
HAL - Hindustan Aeronautics Limited 21 1
Лента - Монетка - торговая сеть 69 1
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 34 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Организатор перевозок ГКУ 20 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 86
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 49
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 43
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 41
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 39
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 34
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 30
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 22
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 18
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 14
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 14
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 13
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 8
Федеральное казначейство России 1949 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 4
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 4
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Совет при президенте Российской Федерации 205 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 3
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 59 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 3
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 3
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 8
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 86
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 754 63
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 51
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 43
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 41
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 39
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 38
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 38
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 33
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 33
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 29
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 28
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 28
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 25
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 24
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 21
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 20
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 20
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 19
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 18
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 17
Электронный документ - Electronic document 1579 16
Оповещение и уведомление - Notification 5943 16
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 16
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 511 16
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 14
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 13
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 408 13
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 12
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 12
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 132
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 34
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 24
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 17
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 16
Минцифры РФ - Госключ КЭП 220 14
Google Android 15243 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 11
Apple iOS 8583 9
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 9
МВД РФ - ФМС РФ - ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 48 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 7
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КриптоБиоКабина (КБК) Программно-технический комплекс 39 6
МВД РФ - ФМС РФ - ГИСМУ - Государственная информационная система миграционного учета - ГС Мир - Государственная система миграционного и регистрационного учёта - Единый информационный ресурс регистрационного и миграционного учета 40 6
Коммуникационная платформа - МАКС - MAX - Национальный мессенджер (нацмессенджер) - Цифровой ID 53 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 5
Linux OS 11533 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 5
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 5
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 4
Apple - App Store 3109 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 3
Apple iPad 4011 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 3
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 3
Много приложений - RuStore - Рустор 628 2
Эшелон НПО - Рубикон-К 4 2
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 2
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 2
Microsoft Windows 16882 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 2
Медведев Дмитрий 1665 12
Путин Владимир 3454 11
Авербах Владимир 127 11
Козырев Алексей 328 10
Арлазаров Владимир 290 7
Никифоров Николай 1138 7
Евтушенко Олег 145 4
Евраев Михаил 266 4
Ромодановский Константин 21 4
Щеголев Игорь 699 3
Мишустин Михаил 787 3
Паршин Максим 323 3
Кириенко Владимир 148 3
Бондаренко Михаил 59 3
Меджитов Тимур 85 3
Попов Алексей 339 3
Тюркин Михаил 45 3
Гаттаров Руслан 144 3
Капренин Андрей 3 2
Никуленко Андрей 2 2
Покрышкин Дмитрий 26 2
Aquino Benigno - Акино Бенигно 2 2
Хасьянова Гульнара 156 2
Акимов Максим 192 2
Левин Леонид 134 2
Шадаев Максут 1210 2
Чернышенко Дмитрий 580 2
Лысенко Эдуард 317 2
Черненко Андрей 75 2
Волин Алексей 122 2
Смирнов Алексей 269 2
Массух Илья 239 2
Кузнецов Дмитрий 75 2
Звягина Наталья 64 2
Трачук Аркадий 18 2
Чучелов Андрей 44 2
Деянышев Вадим 19 2
Гуральников Сергей 164 2
Балуев Евгений 31 2
Кузнецова Лариса 13 2
Россия - РФ - Российская федерация 166164 178
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 56
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 24
Европа 24963 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 14
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 11
Япония 13807 11
Германия - Федеративная Республика 13221 11
Франция - Французская Республика 8177 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
Земля - планета Солнечной системы 10865 8
Россия - УФО - Свердловская область 1951 8
Индия - Bharat 5869 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 7
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 7
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 6
Азия - Азиатский регион 5920 6
Ирландия - Республика 1051 6
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 6
Россия - УФО - Тюменская область 1365 6
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 6
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 6
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 6
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 5
Россия - СФО - Новосибирск 4875 5
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 425 5
Россия - ПФО - Самарская область 1577 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 5
Нидерланды 3745 5
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 152
Паспорт - Паспортные данные 2848 109
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 61
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 45
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 43
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 32
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 29
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 26
Миграция населения - Миграционные службы 447 26
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 24
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 24
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 22
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 22
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 363 21
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 20
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 418 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 20
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 578 17
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3961 16
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 15
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 14
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 14
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 13
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 12
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 11
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 10
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 10
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 836 10
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 10
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 10
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 8
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 794 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 8
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 444 7
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 307 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 9
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
РИА Новости 1033 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
Regnum - Регнум 114 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Известия ИД 770 2
Independent 111 2
Axel Springer - Telegraph Media Group - Daily Telegraph 53 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Ведомости 1466 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Фонтанка 39 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
CNews Северо-Запад 24 1
ТАСС Телеком 38 1
РМГ - Русское радио 15 1
Казанский Портал - e-Kazan.ru 5 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
Technavio 29 3
IDC - International Data Corporation 4975 1
Juniper Research 131 1
ABI Research 236 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Research and Markets 26 1
CNews Инновация года - награда 155 1
Privacy International 16 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Wainhouse Research 40 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
РАН - Российская академия наук 2122 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 2
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 43 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
КФУ - НИИ ММ - Институт математики и механики имени Н.И.Лобачевского - НИИММ - Научно-исследовательский институт математики и механики имени Н.Г. Чеботарёва 3 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 58 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 22 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 1
CNews AWARDS - награда 571 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
Единый день голосования 143 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Час кода - международное движение 11 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще