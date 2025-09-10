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Паспорт заграничный Загранпаспорт
СОБЫТИЯ
|10.09.2025
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Заполнить заявление для оформления загранпаспорта в центре госуслуг теперь можно онлайн на mos.ru
документа каждого типа, размере госпошлины, особенностях оформления и других важных нюансах. Помимо этого, на странице спецпроекта опубликованы ответы на самые распространенные вопросы об оформлении загранпаспорта. Более подробная информация содержится в инструкциях, ссылки на которые собраны в отдельном блоке. Чтобы зайти на страницу спецпроекта, необходимо в каталоге услуг выбрать раздел
|20.01.2020
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В России с помощью криптобиокабин выданы первые загранпаспорта
оцесс выдачи паспортов практически полностью автоматизирован — за исключением сдачи биометрических данных. Криптобиокабина создавалась для того, чтобы решить эту проблему и сократить время оформления загранпаспорта. Автоматизация процесса позволяет исключить человеческий фактор на стадии сбора материалов — у криптобиокабин не бывает перерывов и выходных. Также криптобиокабины уменьшают риск
|18.10.2019
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«Ростелеком» и «Ростех» помогут упростить получение загранпаспорта
концерну "Автоматика", МВД, Минэкономразвития и Минкомсвязи России за плодотворное сотрудничество, в результате которого нашим согражданам стал доступен удобный цифровой сервис, ускоряющий получение загранпаспорта», — отметил первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко. В начале октября 2019 г. завершены предварительные комплексные испытания криптобиокабин, в ходе которых успешно
|13.07.2018
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Количество электронных заявлений на получение загранпаспорта увеличилось вдвое
лучение заграничного паспорта, что почти вдвое превышает количество заявлений за аналогичный период 2017 г. — 1,7 млн. Наибольшей популярностью у пользователей портала пользуется услуга по оформлению загранпаспорта нового образца, который содержит электронный носитель информации. В 2018 г. пользователи Единого портала госуслуг подали 2,4 млн заявлений на оформление этого документа. Загранпа
|19.06.2018
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Власти подняли цену на загранпаспорта с чипами
Подорожание загранпаспортов Оформление загранпаспорта нового поколения станет обходиться россиянам не в 3,5 тыс. руб., как раньше, а в 5 тыс. руб. Это следует из текста принятого Госдумой России в третьем чтении закона об увеличении
|01.10.2015
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Москвичи смогут удаленно записаться на оформление биометрического загранпаспорта
Процедура получения загранпаспорта с электронным носителем в Москве упростилась — теперь горожане могут предварительно записаться на подачу документов в Центры госуслуг «Мои документы» в электронном виде на москов
|12.02.2014
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Через год в российские загранпаспорта будут вносить отпечатки пальцев
территории России начнется 1 января 2015 г. (а в заграничных дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ - не позднее 1 января 2016 г.). Одновременно с переходом на биометрические загранпаспорта Федеральная миграционная служба (ФМС) предлагает полностью отказаться от выдачи внутренних бумажных паспортов с 2016 г. Как ожидается, начиная с 1 июля 2015 г., в пилотных регион
|23.10.2013
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Евросоюз признал легитимным сбор биометрической информации
В 2004 г. Еврокомиссия выпустила предписание No 2252/2004 об интеграции биометрической информации в загранпаспорта и въездные документы, действующие на территории ЕС. В соответствии с данным предписанием, документы на въезд и выезд из стран-участников Евросоюза должны содержать цифровое фото
|21.05.2013
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С 2015 г. в загранпаспорта россиян будут записывать отпечатки пальцев
В России подготовлен законопроект о внесении в загранпаспорта нового поколения дополнительных биометрических персональных данных (отпечатков пальцев) владельца документа. Законопроект, разработанный Федеральной миграционной службой, уже одо
|26.02.2009
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Леонид Рейман: загранпаспорта будут оформляться за несколько дней
между различными ведомствами, в электронную форму. Сегодня, из-за того, что значительная часть запросов между госучреждениями по-прежнему осуществляется на бумаге и через обычную почту, сроки выдачи загранпаспорта велики, более того, они далеко не всегда укладываются в установленные законом 30 дней, отметил советник президента. «Когда создавалась система ПВДНП, она изначально предусматрива
|25.12.2007
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В Чечне выдаются биометрические загранпаспорта
как утверждает Адзинов, имеет большие перспективы развития - он позволяет вносить дополнительную информацию о владельце, например, отпечатки пальцев, массу тела и другие данные. На оформление нового загранпаспорта требуется месяц. Адзинов отметил, что документ нового образца обеспечивает преимущества при оформлении виз. «Выдача биометрических паспортов - это всемирное явление. Некоторые ст
|02.11.2007
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В Коми начнут выдавать биометрические загранпаспорта
В 2008 году в республике Коми начнут выдавать биометрические загранпаспорта. Напомним, что загранпаспорт нового поколения содержит пластиковый вкладыш со встроенной микросхемой, содержащей персональные данные гражданина, а также позволяющий записывать би
|30.05.2007
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В Новгороде будут изготавливать загранпаспорта с биометрической информацией
Управление Федеральной миграционной службы (УФМС) России по Новгородской области уже в конце 2007 года будет выдавать загранпаспорта с биометрической информацией. В данный момент проводится подготовительная работа для размещения соответствующего оборудования. Между тем, как писал ранее CNews, анонсированный Фе
|08.12.2006
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Получить загранпаспорта с чипами захотели 100 жителей Петербурга и Ленобласти
Около 100 жителей Петербурга и Выборга подали заявление на получение загранпаспорта с чипом. Как ранее писал CNews, такие паспорта начали выдаваться с 1 декабря в Выборге и в одном из центральных подразделений в Петербурге. Жителям Москвы и Калининграда такие па
|18.10.2006
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Биометрические загранпаспорта появятся на Алтае
Как стало известно, биометрические загранпаспорта нового образца могут выдаваться на Алтае уже с января. По сообщениям службы новостей «Русское радио в Барнауле», вся необходимая документация уже собрана и отправлена в Москву. Н
|18.05.2006
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Новые загранпаспорта: выдача откладывается
Как считает замдиректора Федеральной миграционной службы (ФМС) России Александр Леденев, российские загранпаспорта с электронным чипом, содержащим биометрические данные, получат широкое распространение не раньше, чем через три-четыре года. Напомним, что ранее генеральный директор объединения
|08.06.2005
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Биометрические загранпаспорта обойдутся России в $20 млрд.
Переход на загранпаспорта с биометрическими данными обойдется России в $22-23 млрд., сообщил сегодня на пресс-конференции начальник паспортно-визового управления ГУВД Москвы Андрей Никуленко. При этом он
|08.06.2005
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Биометрические загранпаспорта обойдутся России в $20 млрд.
Переход на загранпаспорта с биометрическими данными обойдется России в $22-23 млрд., сообщил сегодня на пресс-конференции начальник паспортно-визового управления ГУВД Москвы Андрей Никуленко. При этом он
|14.10.2003
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Российские загранпаспорта «поумнеют»
ересечение границ этих стран гражданами других государств будет возможно лишь с паспортами, имеющими повышенные меры защиты. В соответствии с этими требованиями перед Россией стоит задача внедрения в загранпаспорта биометрических показателей, таких, как отпечатки пальцев, данные с радужной оболочки глаза, температурная карта лица и другие. «Эта задача будет стоять перед МВД РФ, нам необходи
|14.10.2003
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Российские загранпаспорта «поумнеют»
ересечение границ этих стран гражданами других государств будет возможно лишь с паспортами, имеющими повышенные меры защиты. В соответствии с этими требованиями перед Россией стоит задача внедрения в загранпаспорта биометрических показателей, таких, как отпечатки пальцев, данные с радужной оболочки глаза, температурная карта лица и другие. «Эта задача будет стоять перед МВД РФ, нам необходи
Паспорт заграничный и организации, системы, технологии, персоны:
|Медведев Дмитрий 1665 12
|Путин Владимир 3454 11
|Авербах Владимир 127 11
|Козырев Алексей 328 10
|Арлазаров Владимир 290 7
|Никифоров Николай 1138 7
|Евтушенко Олег 145 4
|Евраев Михаил 266 4
|Ромодановский Константин 21 4
|Щеголев Игорь 699 3
|Мишустин Михаил 787 3
|Паршин Максим 323 3
|Кириенко Владимир 148 3
|Бондаренко Михаил 59 3
|Меджитов Тимур 85 3
|Попов Алексей 339 3
|Тюркин Михаил 45 3
|Гаттаров Руслан 144 3
|Капренин Андрей 3 2
|Никуленко Андрей 2 2
|Покрышкин Дмитрий 26 2
|Aquino Benigno - Акино Бенигно 2 2
|Хасьянова Гульнара 156 2
|Акимов Максим 192 2
|Левин Леонид 134 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Чернышенко Дмитрий 580 2
|Лысенко Эдуард 317 2
|Черненко Андрей 75 2
|Волин Алексей 122 2
|Смирнов Алексей 269 2
|Массух Илья 239 2
|Кузнецов Дмитрий 75 2
|Звягина Наталья 64 2
|Трачук Аркадий 18 2
|Чучелов Андрей 44 2
|Деянышев Вадим 19 2
|Гуральников Сергей 164 2
|Балуев Евгений 31 2
|Кузнецова Лариса 13 2
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