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Паспорт заграничный Загранпаспорт



18.11.2022 Удалось ли банкам объединить импортозамещение с цифровой трансформацией 1
05.10.2022 В России отменяется 30-процентная скидка госпошлин при оплате через «Госуслуги». Теперь придется платить целиком 1
28.07.2022 «Тинькофф» запускает Tinkoff ID для всего Рунета 1
27.07.2022 «Почта Mail.ru» обновила алгоритмы умной сортировки писем 1
17.06.2022 Курс на цифровизацию региона: «Ростелеком» заключил соглашение с Краснодарским краем 1
04.05.2022 Программист C# + SQL вошел в рейтинг самых высокооплачиваемых майских вакансий 1
21.02.2022 SmartDeal в партнерстве с «Инфотекс интернет траст» начинает онлайн-выпуск электронных подписей по технологии NFC 1
18.02.2022 Пользователям портала мэра Москвы стали доступны новые уведомления 1
18.01.2022 Россиянам откроют доступ к сайту госуслуг по биометрии 1
17.01.2022 Угрожает ли конфиденциальности QR-код о вакцинации? 1
10.01.2022 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2021 года 1
11.10.2021 Российское средство криптографической защиты информации расширяет область применения 1
01.10.2021 В Корее схвачен россиянин, втемную использованный хакерами для создания опаснейшей программы 1
12.08.2021 Ростех и «Ростелеком» поставили в регионы более 400 криптобиокабин для оформления биометрических загранпаспортов 1
02.04.2021 Новая компания основателя IBS хочет подмять под себя рынок ПО для общения с государством 1
05.03.2021 «Туту.ру» начал продажу полноценных электронных билетов на автобус 1
25.02.2021 Власти определились, как можно использовать цифровой профиль гражданина 1
03.12.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2020 г. 1
11.11.2020 По всей России можно будет ездить с электронными визами 1
13.08.2020 Скидка 30% на оплату пошлин через портал госуслуг будет работать еще два года 1
13.08.2020 Минкомсвязи предложило продлить скидку на электронные госуслуги 1
30.07.2020 Власти запретят упрощенную регистрацию граждан на «Госуслугах»? Минкомсвязи: изменения носят технический характер 1
20.01.2020 В России с помощью криптобиокабин выданы первые загранпаспорта 1
24.10.2019 «Цифровая экономика» начинает... и пробуксовывает 1
23.10.2019 За счет биометрии россияне смогут пересечь госграницу, не показывая паспорт пограничнику 1
21.10.2019 Концерн «Автоматика» и Ростелеком роботизируют МФЦ 1
18.10.2019 «Ростелеком» и «Ростех» помогут упростить получение загранпаспорта 1
02.07.2019 Будущих ФСБшников заставят раскрывать свои соцсети и блоги 1
28.05.2019 СКБ-банк внедрил технологии Smart Engines для распознавания паспортов и банковских карт 1
28.03.2019 Какие данные о гражданах будут храниться в Цифровом профиле и почему «Ростелекому» не разрешили за это заплатить 1
19.02.2019 За год аудитория мобильного приложения «Госуслуги» почти удвоилась 1
30.01.2019 Самой популярной электронной госуслугой в России стал контроль за пенсионным счетом 1
30.01.2019 Подведены итоги работы портала госуслуг за 2018 год 1
06.12.2018 Microsoft разрабатывает универсальный всемирный паспорт 1
08.10.2018 Регионам оказалось легче внедрять проактивные госуслуги. Причина 1
17.09.2018 Abbyy TextGrabber и FineScanner получили поддержку голосовых команд Siri 1
13.07.2018 Количество электронных заявлений на получение загранпаспорта увеличилось вдвое 1
05.07.2018 «Криптобиокабина» «Ростеха» упростит сбор данных для биометрических загранпаспортов 1
19.06.2018 Власти подняли цену на загранпаспорта с чипами 1
17.05.2018 Более 700 тысяч граждан подтвердили учетные записи портала госуслуг через онлайн-банкинг с марта по апрель 2018 года 1

Публикаций - 202, упоминаний - 203

Паспорт заграничный упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 55
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 7
Microsoft Corporation 23395 5
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 4
Yandex - Яндекс 5551 3
ФОРС - Центр разработки 551 3
IBM - International Business Machines Corp 9167 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 3
Apple Inc 11103 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 2
Intel Corporation 11624 2
Крок - Croc 1683 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 536 2
Red Hat 1224 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 2
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 85 1
Verysell - Верисел 317 1
Элемент ГК - Elementec 25 1
Lenovo Group 2151 1
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 107 1
Samsung Electronics 9667 1
UMC - United Microelectronics Corporation 303 1
ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один 14 1
Softline - Софтлайн 2032 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 405 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 355 1
Новые облачные технологии (НОТ) 398 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 1
IDX - Системы управления идентификацией 16 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2471 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 1
Oracle Corporation 6271 1
Meta Platforms - Facebook 4332 1
Почта России ПАО 1973 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 8
Газпром ПАО 1144 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 2
РЖД - Российские железные дороги 1598 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 557 1
Альфа-Банк 1579 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 664 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 76
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 59
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 37
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 24
Президент Российской Федерации 3492 18
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 12
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1166 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1626 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 3
Совет при президенте Российской Федерации 192 3
Верховный суд Российской Федерации 777 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 303 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 1
Таможня - Таможенная служба 1022 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 496 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 696 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 616 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 196 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1190 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 416 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 21
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2628 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 18
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 9995 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 16
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 12
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 615 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 11
ID-карты - Цифровые удостоверения личности - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 510 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 9
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 8
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10669 4
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Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21155 3
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25427 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 1263 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5779 2
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 348 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 652 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 106
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 982 29
Google Android 12432 9
Apple iOS 6722 6
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 590 5
Linux OS 8153 4
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 160 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 323 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 727 3
Microsoft Windows 2000 12612 2
Superjob 275 2
Microsoft SQL Server 1466 1
Microsoft Office 3405 1
Новые облачные технологии - МойОфис 464 1
Qiwi Кошелек 193 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 267 1
Oracle Java - язык программирования 2751 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 762 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 171 1
Mozilla Firefox - браузер 1783 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1964 1
1С:ERP Управление предприятием 312 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 62 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 78 1
Путин Владимир 2696 7
Мишустин Михаил 466 2
Акимов Максим 175 2
Массух Илья 215 2
Бокова Людмила 80 1
Клишас Андрей 47 1
Белова Светлана 9 1
Чернышенко Дмитрий 412 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 14
Россия - ПФО - Казань 2333 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 6
Россия - ЦФО - Тульская область 1051 6
Земля - планета Солнечной системы 9676 6
Япония 12847 5
Нидерланды 3287 4
Африка - Африканский регион 3256 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1402 4
Азия - Азиатский регион 4633 4
Россия - УФО - Свердловская область 1163 4
Россия - СФО - Омская область 560 3
Россия - СФО - Новосибирск 3663 3
Бразилия - Федеративная Республика 2082 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1996 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1011 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2306 2
Россия - Сибирь 2004 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1762 2
Австрия - Австрийская Республика 1110 2
Казахстан - Республика 4750 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 2
Россия - УФО - Тюменская область 893 2
Россия - СФО - Кемеровская область 713 2
Германия - Федеративная Республика 11760 2
Россия - ПФО - Самарская область 1101 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 325 2
Китай - Тайвань 3659 1
Россия - ЦФО - Орловская область 245 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1548 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 1
Россия - ДФО - Магаданская область 354 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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