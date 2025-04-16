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Индексная книга (каталог) CNews*
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) Госуслуги РФ Суперсервисы Рождение ребенка

ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка


16.04.2025 В Подмосковье назвали топ-3 комплексных онлайн-услуг 1
18.11.2024 «Минцифры»: миллион электронных медицинских свидетельств о рождении выдали в роддомах 2
29.08.2024 Власти потратили 1,4 млрд руб. на цифровизацию медицины для отдельных категорий граждан 1
25.06.2024 Рождение каждого третьего ребенка в России регистрируется на «Госуслугах» 1
01.12.2023 В благотворительном сервисе mos.ru появилось четыре новых повода для создания сбора 1
19.06.2023 Как перевести 6,5 тысяч сотрудников на КЭДО за полгода 1
18.01.2023 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: В России сформирован беспрецедентный по масштабам заказ на разработку ПО 1
22.06.2022 В Ленинградской области при участии «Нетрика медицина» запущен суперсервис «Рождение ребенка» 1
20.06.2022 Первая «цифровая» двойня зарегистрирована на «Госуслугах» 1
10.06.2022 На «Госуслугах» появятся новые возможности для родителей 1
20.05.2022 На «Госуслугах» можно зарегистрировать рождение ребенка в электронном виде 1
12.12.2021 От реестра ЗАГС до Единого регистра населения остался один шаг 1
09.11.2021 Появится одно цифровое окно для всех социальных ведомств 1
13.05.2021 Судебным приставам дадут доступ к данным должников через ГИС и сотовых операторов 1
11.05.2021 Мобильное приложение «Социальный путеводитель Югры» помогает югорчанам получать меры соцподдержки 1
12.04.2021 Россиянам упростят обжалование штрафов за нарушение ПДД через интернет 1
12.01.2021 Как журналист-одиночка разрушил бизнес подпольных российских хостинг-провайдеров 1
21.12.2020 Алексей Скляр, замглавы Минтруда в интервью CNews — о цифровизации социальной сферы 1
25.11.2020 «Смарт дельта системс» представила промежуточные результаты реализации ЕГИСЗ в Тульской области 2
04.06.2020 В Минкомсвязи появился Департамент передовых цифровых решений. Его возглавил экс-глава ИТ Севастополя 1
21.11.2019 Власти просят граждан протестировать еще 5 суперсервисов для здоровья, трудовых отношений и инвалидности 1
14.11.2019 График правкомиссии по цифровому развитию не выполняется. Частота заседаний достигла исторического минимума 1
01.11.2019 В России заработал первый суперсервис. Это оформление ДТП без полиции 1
24.10.2019 «Цифровая экономика» начинает... и пробуксовывает 1
02.09.2019 1 ноября заработает оформление европротокола на сайте госуслуг 1
27.08.2019 На портале госуслуг можно будет удаленно обжаловать штраф и получить наследство 1
01.08.2019 Правительство просит граждан и бизнес оценить прототипы суперсервисов 1
01.07.2019 Бизнес одобрил ряд государственных «суперсервисов» 1
19.06.2019 Вот-вот будут представлены 5 из 25 государственных суперсервисов. Какие из них будут первыми? 1
10.06.2019 Россиянам разрешили оплачивать госуслуги прямо в МФЦ 1
04.04.2019 В России заработал онлайн-сервис регистрации собственности, ипотеки и еще по 80 ситуациям 1
24.12.2018 Названа самая популярная в России электронная госуслуга 1
03.10.2018 Цифровизация госсектора: на передовой эволюции 1
22.08.2018 Власти распорядились привести руководства по госуслугам в машиночитаемый вид 1
19.06.2018 Минкомсвязи выпустило приложение для iOS и Android, которое предупреждает бизнес о проверках 1
28.05.2018 Россиянам будут оказывать госуслуги, о которых они не просили 1
25.05.2018 Рассекречены характеристики «юбилейного» флагмана Xiaomi. Видео. Цены 1
07.06.2016 МФЦ Подмосковья начали оказывать комплексные услуги 1
11.02.2016 В МФЦ Томской области внедрили систему Smart-Center 1
04.02.2016 На портале электронного правительства Казахстана обновлен «Личный кабинет» пользователя 1

Публикаций - 49, упоминаний - 51

ФГИС ЕПГУ (РПГУ) и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9860 9
Ростелеком - РТЛабс 180 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4996 3
Цифра ГК 2456 3
Восход ФГБУ НИИ 655 2
Крок - Croc 1782 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 2
Ред Софт - Red Soft 766 1
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 1
МегаФон 9145 1
Qualcomm Technologies 1842 1
Xiaomi 1786 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 233 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 128 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting Восток 26 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий 95 1
Amphora Group - Амфора Групп 22 1
Red Hat 1322 1
Oracle Corporation 6747 1
Microsoft Corporation 24776 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 676 1
Softline - Софтлайн 2919 1
ФОРС - Центр разработки 642 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1176 1
SAP SE 5317 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1026 1
Сател 141 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 541 1
Docsvision - ДоксВижн 1014 1
Directum - Директум 1110 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 152 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
БАРС Груп 550 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 53 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 222 1
VideoMost - ВидеоМост 276 1
Почта России ПАО 2146 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7497 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 809 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 2
Социальные гарантии 37 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 476 1
Superjob - Суперджоб 569 1
Газпром ПАО 1358 1
РЖД - Российские железные дороги 1933 1
Альфа-Банк 1787 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
BMW Group 453 1
UPS 207 1
Assist - Ассист 210 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 179 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 82 1
Платина КБ 30 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 201 1
Фармстандарт АО 40 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11919 18
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 14
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 9
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1400 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6041 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 848 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2944 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1396 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5040 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3318 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5542 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2740 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4596 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4895 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 319 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 709 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 738 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1232 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 346 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1920 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 3
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 72 3
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 114 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3392 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2011 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2797 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3187 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2554 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2995 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 584 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 154 2
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 73 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 675 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 323 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 246 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1412 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 126 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 298 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 112 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52030 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68002 20
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12174 15
Оповещение и уведомление - Notification 4783 11
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 523 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12746 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28507 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11322 9
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 792 8
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2576 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30277 8
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3913 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20233 7
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4468 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11618 7
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1745 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11395 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11798 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7864 6
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2222 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24569 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24789 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10304 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2230 4
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12773 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25805 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31479 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2514 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8588 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16019 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11256 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14394 3
Data monetization - Монетизация данных 1678 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4010 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4073 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20957 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2964 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10492 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10716 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5368 34
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1449 24
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 16
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 480 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Утрата близкого человека 10 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 60 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1017 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Цифровое исполнительное производство 15 8
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Пенсия онлайн 10 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Уведомление и обжалование штрафов онлайн 7 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Переезд в другой регион 9 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Трудовые отношения онлайн 9 6
Обращения граждан 229 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Европротокол онлайн 17 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 46 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Онлайн помощь при инвалидности 7 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Подача заявлений в правоохранительные органы 5 4
Apple iOS 7921 3
Google Android 14184 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Трудовая миграция онлайн 5 3
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 99 3
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 108 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 540 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 35 2
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 297 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 186 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2781 2
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 242 2
Apple iPhone 6 4863 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4619 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 138 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 280 2
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 118 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Имущество онлайн 7 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 9 1
РСА - Помощник ОСАГО 11 1
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 26 1
Паршин Максим 317 4
Скляр Алексей 53 3
Чернышенко Дмитрий 570 3
Мишустин Михаил 690 3
Акимов Максим 187 2
Медведев Дмитрий 1657 2
Огуряев Дмитрий 85 2
Лебеденко Степан 10 1
Серебряникова Анна 73 1
Фомичев Олег 138 1
Тер-Степанов Дмитрий 23 1
Швецов Сергей 7 1
Шадаев Максут 1029 1
Собянин Сергей 402 1
Ципорин Павел 102 1
Паршин Михаил 4 1
Шипов Савва 101 1
Гоков Дмитрий 33 1
Путин Владимир 3223 1
Бокова Людмила 82 1
Клишас Андрей 58 1
Бурин Андрей 17 1
Лейпи Игорь 14 1
Горбатько Александр 105 1
Меджитов Тимур 85 1
Попов Сергей 137 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
Алексеенко Олег 1 1
Лебедев Антон 52 1
Борисов Алексей 29 1
Кузнецов Андрей 71 1
Витухин Владимир 1 1
Аитов Тимур 197 1
Зарипов Тимур 6 1
Лукашенко Александр 98 1
Попов Алексей 336 1
Пречистенский Станислав 3 1
Цветков Сергей 19 1
Ухлинов Леонид 59 1
Громов Иван 102 1
Россия - РФ - Российская федерация 147414 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43840 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7636 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17684 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2478 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17321 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52437 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2972 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1227 3
Казахстан - Республика 5609 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1243 2
Россия - СФО - Новосибирск 4378 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 397 2
Япония 13343 2
Беларусь - Белоруссия 5779 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1715 2
Италия - Итальянская Республика 4371 2
Испания - Королевство 3731 2
Украина 7650 2
Франция - Французская Республика 7888 2
Южная Корея - Республика 6705 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 965 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3127 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 874 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1260 2
Европа Восточная 3109 2
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 394 1
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1014 1
The Washington Post 338 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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