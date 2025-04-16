Получите все материалы CNews по ключевому слову
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) Госуслуги РФ Суперсервисы Рождение ребенка
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) и организации, системы, технологии, персоны:
|Паршин Максим 317 4
|Скляр Алексей 53 3
|Чернышенко Дмитрий 570 3
|Мишустин Михаил 690 3
|Акимов Максим 187 2
|Медведев Дмитрий 1657 2
|Огуряев Дмитрий 85 2
|Лебеденко Степан 10 1
|Серебряникова Анна 73 1
|Фомичев Олег 138 1
|Тер-Степанов Дмитрий 23 1
|Швецов Сергей 7 1
|Шадаев Максут 1029 1
|Собянин Сергей 402 1
|Ципорин Павел 102 1
|Паршин Михаил 4 1
|Шипов Савва 101 1
|Гоков Дмитрий 33 1
|Путин Владимир 3223 1
|Бокова Людмила 82 1
|Клишас Андрей 58 1
|Бурин Андрей 17 1
|Лейпи Игорь 14 1
|Горбатько Александр 105 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Попов Сергей 137 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
|Алексеенко Олег 1 1
|Лебедев Антон 52 1
|Борисов Алексей 29 1
|Кузнецов Андрей 71 1
|Витухин Владимир 1 1
|Аитов Тимур 197 1
|Зарипов Тимур 6 1
|Лукашенко Александр 98 1
|Попов Алексей 336 1
|Пречистенский Станислав 3 1
|Цветков Сергей 19 1
|Ухлинов Леонид 59 1
|Громов Иван 102 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353793, в очереди разбора - 759166.
Создано именных указателей - 173134.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.